Cum ar putea arăta noul Parlament al Republicii Moldova după procesarea a peste 98% din voturi
Noi.md, 29 septembrie 2025 04:00
Potrivit datelor preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC), după numărarea a peste 98% din procesele verbale, distribuția mandatelor în Parlamentul de 101 locuri ar putea arăta astfel: Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 48,95% din voturi, cu aproximativ 54 de mandate. Blocul Electoral Patriotic – 24,99% din voturi, obținînd 27 de mandate. Blocul Ele
• • •
Acum 30 minute
04:30
Comisia Electorală Centrală a publicat datele preliminare pentru raionul Dondușeni, după procesarea voturilor din toate cele 27 de secții de votare.În total au fost înregistrate 14 608 voturi valabil exprimate.Potrivit rezultatelor, Blocul Patriotic se află pe primul loc, cu 48,12% (7 029 voturi). Pe locul doi se situează Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) cu 25,25% (3 689 voturi), urm
04:30
Comisia Electorală Centrală a prezentat rezultatele preliminare după procesarea voturilor din toate cele 48 de secții de votare din raionul Drochia. În total, au fost înregistrate 28.496 de voturi valabil exprimate.Clasamentul formațiunilor politice care au depășit pragul de 3%: PAS – 31,74% (9.044 voturi) Blocul Patriotic – 29,85% (8.506 voturi) Partidul Nostru – 17,4
Acum o oră
04:00
04:00
Comisia Electorală Centrală a prezentat rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare în raionul Briceni, după procesarea tuturor voturilor din cele 40 de secții de votare.În total, au fost înregistrate 22 570 de voturi valabil exprimate.Pe primul loc s-a clasat Blocul Patriotic, care a acumulat 48,48% (11 043 voturi). Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) s-a situat pe locul al doi
04:00
Comisia Electorală Centrală a prezentat datele preliminare pentru raionul Cimișlia, după procesarea voturilor din toate cele 46 de secții de votare.În total au fost înregistrate 18 741 de voturi valabil exprimate.Potrivit acestor date, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) se află pe primul loc, cu 51,05% (9 568 voturi). Pe poziția a doua figurează Blocul Patriotic cu 20,79% (3 897 voturi
Acum 2 ore
03:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) a prezentat rezultatele preliminare din cele 2 secții de votare deschise pentru cetățenii Republicii Moldova aflați în Ucraina. În total, au fost exprimate 612 voturi valabile.Conform datelor CEC, distribuția voturilor este următoarea: Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 78,76% (482 voturi) Blocul Patriotic – 9,48% (58 voturi) Bl
03:00
Comisia Electorală Centrală a prezentat rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din municipiul Bălți, după numărarea voturilor din toate cele 60 de secții de votare.Potrivit datelor CEC, în total au fost înregistrate 49 211 voturi valabil exprimate.Pe primul loc s-a clasat Blocul Patriotic, care a obținut 41,51% din voturi (20 426 voturi). Pe locul al doilea se situează Partidu
03:00
Comisia Electorală Centrală a prezentat rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din raionul Florești, după numărarea voturilor din toate cele 70 de secții de votare.În total, au fost înregistrate 29 853 de voturi valabil exprimate.Conform datelor, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) s-a clasat pe primul loc cu 37,68% (11 248 voturi). Pe locul al doilea se află Blocul Patriot
03:00
03:00
Harta politică a Republicii Moldova după alegerile parlamentare: PAS domină centrul și sudul, Blocul Patriotic – nordul și estul țării # Noi.md
După centralizarea preliminară a voturilor, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și Blocul Electoral Patriotic și-au împărțit supremația în raioanele Republicii Moldova, conturînd o hartă politică vizibil împărțită între cele două formațiuni.PAS (galben pe hartă) s-a impus în 22 de raioane, obținînd scoruri dominante în centrul și sudul republicii, precum și în suburbii.Blocul Electoral
Acum 4 ore
02:30
Comisia Electorală Centrală a prezentat datele după numărarea tuturor voturilor din cele 33 de secții de votare din raionul Șoldănești.În total au fost înregistrate 14 105 voturi valabil exprimate.Clasamentul formațiunilor: PAS – 39,79% (5 613 voturi) Blocul Patriotic – 25,57% (3 606 voturi) PPDA – 12,13% (1 711 voturi) Partidul Nostru – 7,73% (1 090 voturi
02:30
Comisia Electorală Centrală a publicat datele după procesarea tuturor voturilor din cele 42 de secții de votare din raionul Anenii Noi. În total, au fost exprimate 30 576 de voturi valabile.Formațiunile care au depășit pragul de 3%: PAS – 47,27% (14 454 voturi) Blocul Patriotic – 25,72% (7 865 voturi) PPDA – 8,02% (2 453 voturi) Blocul „Alternativa” – 7,93% (2
02:00
Comisia Electorală Centrală a prezentat rezultatele preliminare după numărarea voturilor din toate cele 41 de secții de votare din raionul Rezina. În total au fost înregistrate 16.685 de voturi valabil exprimate.Topul formațiunilor politice: PAS – 47,00% (7.842 voturi) Blocul Patriotic – 23,10% (3.854 voturi) PPDA – 9,79% (1.634 voturi) Blocul „Alternativa” – 6
01:30
Procesul electoral s-a încheiat în toate cele 66 de secții de votare din raionul Fălești, locul de origine al președintei Maia Sandu. Potrivit datelor preliminare prezentate de CEC, au fost înregistrate 30.873 de voturi valabil exprimate.Rezultatele principale: PAS – 30,53 % (9.427 voturi) Blocul Patriotic – 27,58 % (8.514 voturi) Partidul Nostru – 23,43 % (7.235 votur
01:30
Comisia Electorală Centrală a prezentat datele preliminare după procesarea a 100% din voturile exprimate în cele 35 de secții de votare din raionul Glodeni. În total au fost înregistrate 19.288 de voturi valabil exprimate.Topul concurenților electorali: PAS – 31,37% (6.050 voturi) Blocul Patriotic – 31,09% (5.996 voturi) Blocul „Alternativa” – 14,66% (2.828 voturi)
01:30
Comisia Electorală Centrală a prezentat rezultatele preliminare după numărarea a 100% din voturile exprimate în cele 44 de secții de votare din raionul Telenești. În total au fost înregistrate 23.149 de voturi valabil exprimate.Topul concurenților electorali: PAS – 56,93% (13.179 voturi) Blocul Patriotic – 14,25% (3.298 voturi) PPDA – 9,93% (2.298 voturi) Andrei Năstase – 5,39% (1.
01:30
Comisia Electorală Centrală a anunțat rezultatele preliminare după procesarea a 100% din voturi în cele 64 de secții de votare din raionul Sîngerei. În total au fost exprimate 28.939 de voturi valabil înregistrate.Clasamentul principal al concurenților electorali: PAS – 43,05% (12.458 voturi) Blocul Patriotic – 27,30% (7.901 voturi) Partidul Nostru – 10,71% (3.100 votu
01:00
Comisia Electorală Centrală a prezentat rezultatele preliminare pentru UAT din stânga Nistrului, unde au fost procesate toate cele 12 secții de votare.Potrivit datelor, la urne s-au prezentat 12.017 alegători. Blocul Patriotic a obținut cel mai mare număr de voturi – 51,02% (6.131 voturi). PAS s-a clasat pe locul al doilea, cu 29,89% (3.592 voturi). Pe poziția a treia
01:00
Comisia Electorală Centrală a publicat rezultatele după procesarea tuturor celor 83 de secții de votare din raionul Orhei. La urne s-au prezentat 42.684 de alegători.Topul formațiunilor politice arată astfel: PAS – 47,43% (20.247 voturi) Blocul Patriotic – 23,87% (10.190 voturi) PPDA – 9,50% (4.053 voturi) BE „Alternativa” – 7,04% (3.005 voturi) Partidu
01:00
Comisia Electorală Centrală a prezentat rezultatele după procesarea tuturor 67 de secții de votare din raionul Hîncești. La urne s-au prezentat 37 981 de alegători.Primele cinci formațiuni: PAS – 58,02% (22 038 voturi) Blocul Patriotic – 13,85% (5 261 voturi) PPDA – 9,89% (3 757 voturi) BE „Alternativa” – 5,92% (2 250 voturi) Partidul Nostru – 5,04% (1
01:00
Comisia Electorală Centrală a centralizat datele din toate 48 de secții de votare din raionul Strășeni. La urne s-au prezentat 34 477 de alegători.Rezultatele principale: PAS – 63,12% (21 762 voturi) Olesea Stamate – 0,34% (117 voturi) Tatiana Crețu – 0,11% (39 voturi) BE „BUN” – 0,06% (19 voturi) Toate celelalte partide și blocuri electorale, inclusiv
01:00
Procesul electoral s-a încheiat în toate cele 46 de secții de votare din raionul Călărași, unde au fost exprimate 25.092 de voturi.Potrivit datelor preliminare ale Comisiei Electorale Centrale, cele mai multe sufragii le-a obținut PAS – 59,36% (14.895 voturi).Pe locul al doilea s-a clasat Blocul Patriotic cu 16,19% (4.062 voturi), iar pe poziția a treia – PPDA, care a acumulat 7,33% (1.838 v
Acum 6 ore
00:30
După procesarea voturilor din toate cele 49 de secții de votare din raionul Căușeni (100% dintre secții), au fost înregistrate în total 29 580 de voturi.Rezultatele pentru concurenții electorali care au obținut peste 3% din voturi sunt următoarele: PAS – 49,54% (14 654 voturi) Blocul Electoral „Patriotic” – 22,99% (6 800 voturi) PPDA – 12,25% (3 624 voturi) Par
00:30
După procesarea voturilor din toate cele 14 secții de votare din raionul Dubăsari (100% dintre secții), au fost înregistrate în total 12 741 de voturi.Rezultatele pentru concurenții electorali care au obținut peste 3% din voturi sînt următoarele: PAS – 39,94% (5 089 voturi) Blocul Electoral „Patriotic” – 31,29% (3 987 voturi) BE „Alternativa” – 10,91% (1 390 voturi)
00:00
Blocul Electoral „Patriotic” a protestat în fața CEC: Dodon acuză fraude și cheamă la manifestații pașnice # Noi.md
Blocul Electoral „Patriotic” a organizat în această seară un protest în fața Comisiei Electorale Centrale, acuzând falsificarea rezultatelor alegerilor parlamentare.„Noi nu vom recunoaște alegerile falsificate. Protestăm pașnic. Moldova! Victorie!”, a declarat Igor Dodon, liderul PSRM și unul dintre liderii blocului.Dodon a îndemnat susținătorii să participe mâine la o nouă manifestație în
00:00
După procesarea tuturor celor 47 de secții de votare din raionul Cantemir, au fost numărate 17.758 de voturi.Rezultatele preliminare sunt: PAS – 52,81% (3.378 voturi) „Blocul Patriotic” – 20,17% (3.581 voturi) PPDA – 9,73% (1.728 voturi) Partidul Nostru – 6,04% (1.072 voturi) BE „Alternativa” – 5,91% (1.050 voturi) Restul formațiunilor politice
00:00
După procesarea tuturor celor 38 de secții de votare din raionul Criuleni, au fost numărate 28.939 de voturi.Rezultatele preliminare sunt: PAS – 58,62% (16.965 voturi) „Blocul Patriotic” – 14,35% (4.154 voturi) PPDA – 7,48% (2.164 voturi) BE „Alternativa” – 5,59% (1.617 voturi) Partidul Nostru – 5,58% (1.614 voturi) CUB – 2,41% (696 voturi)Restul formațiunilor politice au
00:00
La secția de votare deschisă în Kazahstan au participat la scrutin 18 cetățeni ai Republicii Moldova.Potrivit datelor furnizate de Comisia Electorală Centrală, rezultatele sînt următoarele: PAS – 72,22% (13 voturi) BE „Alternativa” – 11,11% (2 voturi) „Blocul Patriotic” – 5,56% (1 vot) PP ALDE – 5,56% (1 vot) BE „Împreună” – 5,56% (1 vot) Restul
00:00
După procesarea tuturor celor 79 de secții de votare din raionul Ungheni, au fost numărate 39.235 de voturi.Rezultatele preliminare sunt: PAS – 42,83% (16.804 voturi) „Blocul Patriotic” – 24,35% (9.552 voturi) Partidul Nostru – 9,40% (3.690 voturi) PPDA – 8,65% (3.392 voturi) BE „Alternativa” – 5,17% (2.029 voturi) PP PSDE – 3,46% (1.358 voturi)Restul formațiunilor politi
00:00
După procesarea tuturor celor 63 de secții de votare din raionul Cahul, au fost numărate 39.824 de voturi.Rezultatele preliminare sunt: PAS – 44,35% (17.662 voturi) „Blocul Patriotic” – 28,30% (11.272 voturi) PPDA – 9,78% (3.895 voturi) BE „Alternativa” – 8,44% (3.360 voturi) Partidul Nostru – 3,86% (1.538 voturi) Restul partidelor au obținut su
00:00
După procesarea voturilor din toate cele 45 de secții de votare din raionul Leova (100% dintre secții), au fost înregistrate în total 16 800 de voturi.Rezultatele pentru concurenții electorali care au obținut peste 3% din voturi: PAS – 47,32% (7 950 voturi) Blocul Electoral „Patriotic” – 20,72% (3 481 voturi) PPDA – 10,02% (1 684 voturi) LOC – 5,59% (939 voturi
00:00
După procesarea voturilor din toate cele 15 secții de votare din raionul Basarabeasca (100% dintre secții), au fost înregistrate în total 8 764 de voturi.Rezultatele pentru concurenții electorali care au obținut peste 3% din voturi: Blocul Electoral „Patriotic” – 42,24% (3 702 voturi) PAS – 35,75% (3 133 voturi) PPDA – 7,05% (618 voturi) BE „Alternativa” – 6,72% (589 voturi) Part
28 septembrie 2025
23:30
Poliția de Frontieră anunță că traficul transfrontalier prin Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni a fost fluidizat, iar circulația se desfășoară fără dificultăți, cu timpi minimi de așteptare pentru traversarea frontierei.Autoritățile recomandă participanților la trafic să consulte periodic pagina oficială a Poliției de Frontieră border.gov.md pentru informații actualizate privind situația
23:30
Susținătorii lui Șor au protestat în fața MAE, acuzând fraude la secțiile de votare din străinătate # Noi.md
Susținătorii Partidului „Șor” s-au adunat duminică seara în fața Ministerului Afacerilor Externe din Chișinău, acuzînd presupuse fraude electorale la secțiile de votare din străinătate, unde numărarea voturilor s-ar fi încheiat prea rapid.Manifestanții susțin că procesul de vot nu ar fi fost transparent în unele țări. Potrivit datelor oficiale, în China au votat doar 42 de alegători, iar în In
23:30
IGP mulțumește cetățenilor pentru comportamentul pașnic și spiritul civic la alegerile parlamentare # Noi.md
Inspectoratul General al Poliției (IGP) adresează mulțumiri tuturor cetățenilor Republicii Moldova pentru spiritul civic și comportamentul pașnic manifestat în cadrul alegerilor parlamentare desfășurate astăzi.Potrivit instituției, datorită responsabilității și implicării alegătorilor, scrutinul s-a desfășurat într-un climat sigur și pașnic, în beneficiul întregii societăți.Poliția sublini
23:30
Conform datelor preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală, la secțiile de votare deschise în China și-au exercitat dreptul de vot 42 de cetățeni ai Republicii Moldova.Procesul de vot s-a desfășurat în condiții normale, fără incidente raportate. Numărul redus de alegători este explicat prin comunitatea relativ mică de moldoveni rezidenți în această țară.Rezultatele detaliate p
23:30
La secția de votare deschisă în India și-au exercitat dreptul de vot doar 9 cetățeni ai Republicii Moldova.Potrivit datelor prezentate de Comisia Electorală Centrală, rezultatele sînt: PAS – 88,89% (8 voturi) PP PSDE – 11,11% (1 vot) Restul partidelor și candidaților nu au obținut niciun vot.
23:30
La cele 2 secții de votare deschise în Japonia și-au exercitat dreptul de vot 142 de cetățeni ai Republicii Moldova.Potrivit datelor furnizate de Comisia Electorală Centrală, rezultatele sunt următoarele: PAS – 88,03% (125 voturi) „Blocul Patriotic” – 3,52% (5 voturi) PNM – 2,82% (4 voturi) BE „Alternativa” – 2,11% (3 voturi) Partidul Nostru – 1,41% (2
23:30
După procesarea tuturor celor 32 de secții de votare din raionul Taraclia, au fost numărate 15.565 de voturi.Rezultatele preliminare sunt următoarele: „Blocul Patriotic” – 79,51% (12.375 voturi) BE „Alternativa” – 10,51% (1.636 voturi) PAS – 6,10% (950 voturi) Restul formațiunilor politice au obținut sub 1% fiecare, inclusiv PPDA – 0,72%, Partidul Nostru – 0,69
Acum 8 ore
22:30
Liderii Blocului „Alternativa” cu un mesaj de mulțumire și apel la unitate și respectarea votului cetățenilor # Noi.md
Liderii Blocului „Alternativa” – Ion Ceban, Alexandr Stoianoglo și Ion Chicu – au susținut un briefing de presă după închiderea secțiilor de votare pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova. Aceștia au mulțumit alegătorilor pentru mobilizare și au transmis un apel la pace, unitate și respectarea rezultatului scrutinului.Ion Ceban a remarcat participarea masivă a cetățenilor la vot, m
22:30
După închiderea secțiilor de votare, cu un briefing au ieșit în fața presei liderii Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, notează Noi.md."Le mulțumesc tuturor cetățenilor pentru prezența masivă la vot. La fel, le mujlțumesc colegilor mei de bloc, cu care sper să guvernăm în cîteva săptămîni pînă ce se aprobă rezultatele votului. Știm că actual
22:30
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează că, în strictă conformitate cu prevederile cadrului legal și cu aprobarea Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova, este posibilă extinderea timpului de votare în cadrul secțiilor de votare din străinătate.MAE încurajează cetățenii să-și exercite dreptul la vot în timpul rămas pînă la închiderea secțiilor de votare."Vom informa publicu
22:30
În Republica Moldova, în data de 28 septembrie, s-au desfășurat alegeri parlamentare.Cetățenii au decis componența viitorului Legislativ. Alegătorii au avut posibilitatea să-și exprime opțiunea electorală în cadrul a 2.274 de secții de votare, care au fost deschise atît pe teritoriul R. Moldova, cît și în străinătate.Comisia Electorală Centrală a prezentat primele rezultate preliminare dup
22:30
21:52 // La PTF Tudora, traficul transfrontalier intens a fost fluidizat. Circulația se desfășoară fără dificultăți, cu timpi minimi de traversare a frontierei. La PTF Sculeni, se mențin valorile de trafic majorat de călători și mijloace de transport, pe sensul de ieșire din R.Moldova.La această oră, în PTF Tudora se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată
21:30
Pînă la ora 18:40, observatorii Promo-LEX au raportat cel puțin 7 cazuri în care persoane decedate figurează pe listele electorale, în mai multe localități din țară și din diaspora.Potrivit Misiunii de Observare Promo-LEX, pînă la această oră au fost înregistrate 858 de incidente, dintre care 314 au fost confirmate și incluse în comunicatul oficial.{{838560}}Printre problemele majore semna
21:30
Mai mulți locuitori ai regiunii transnistrene, care așteptau să traverseze podul dintre Rîbnița și Rezina în timpul verificărilor efectuate de echipele de geniști, au primit pizza din partea polițiștilor, potrivit imaginilor publicate de protv.md.Din imaginile surprinse se poate observa cum oamenii au luat felii de pizza din portbagajul unei mașini, în timp ce polițiștii îi încurajau să se ser
21:30
Pînă la această oră, moldovenii și-au exprimat dreptul la vot pentru a hotărî ce formațiuni politice vor intra în componența noului Parlament, notează Noi.md.La acest scrutin parlamentar, potrivit datelor afișate pe site-ul CEC, a fost înregistrată o prezență de peste un milion 591 de mii de cetățeni sau 51,90%.Alegătorii au avut posibilitatea să-și exprime opțiunea electorală în cadrul a
21:30
Președintele PAS, Igor Grosu, a susținut un briefing de presă după închiderea secțiilor de votare pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova.În declarația sa, liderul PAS le-a mulțumit tuturor cetățenilor Republicii Moldova, indiferent unde se află – în țară sau peste hotare – pentru participarea la scrutin și pentru sprijinul acordat procesului democratic.{{838557}}„Rugăm vigilen
21:00
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) și polițiștii din BPDS „Fulger”, în colaborare cu SIS și PCCOCS, desfășoară acțiuni operative în cadrul unei cauze penale privind pregătirea unor destabilizări și dezordini în masă imediat după încheierea scrutinului electoral și în timpul protestului anunțat pentru mîine la Chișinău.Potrivit autorităților, au fost reținute trei persoane,
21:00
Pavel Postică: "Buletinele cu votul pentru "Moldova Mare" vor fi nevalabile" # Noi.md
Vicepreședintele Comisiei EDlectorale Centrale (CEC), Pavel Postica, a venit cu precizări în legătură cu situația partidului "Moldova Mare", condus de Victoria Furtună, notează Noi.md."Potrivit art. 72, alin 4 din Codul Electoral, dacă concurentul electoral își retrage candidatura sau înregistrarea este anulată după tipărirea buletinelor de vot, în buletin, în dreptul acestuia, Biroul Electora
