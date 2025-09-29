Bălți: Blocul Patriotic – lider în alegerile parlamentare

21:00

20:34 // Podul Rezina - Rîbnița a fost deschis pentru circulație.Coloana de maşini care staționează la podul Rezina - Rîbnița se întinde pe cîteva sute de metriPînă la această oră accesul spre pod încă nu a fostr deblocat. Menționăm că astăzi mai multe locații din Zona de Securitate au fost vizate de alerte cu bombă.