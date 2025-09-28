Alegeri Parlamentare 2025: Rezultatele preliminare în raionul Cahul
Noi.md, 29 septembrie 2025 00:00
După procesarea tuturor celor 63 de secții de votare din raionul Cahul, au fost numărate 39.824 de voturi.Rezultatele preliminare sunt: PAS – 44,35% (17.662 voturi) „Blocul Patriotic” – 28,30% (11.272 voturi) PPDA – 9,78% (3.895 voturi) BE „Alternativa” – 8,44% (3.360 voturi) Partidul Nostru – 3,86% (1.538 voturi) Restul partidelor au obținut su
Acum 10 minute
00:00
Blocul Electoral „Patriotic” a protestat în fața CEC: Dodon acuză fraude și cheamă la manifestații pașnice # Noi.md
Blocul Electoral „Patriotic” a organizat în această seară un protest în fața Comisiei Electorale Centrale, acuzând falsificarea rezultatelor alegerilor parlamentare.„Noi nu vom recunoaște alegerile falsificate. Protestăm pașnic. Moldova! Victorie!”, a declarat Igor Dodon, liderul PSRM și unul dintre liderii blocului.Dodon a îndemnat susținătorii să participe mâine la o nouă manifestație în
00:00
După procesarea tuturor celor 47 de secții de votare din raionul Cantemir, au fost numărate 17.758 de voturi.Rezultatele preliminare sunt: PAS – 52,81% (3.378 voturi) „Blocul Patriotic” – 20,17% (3.581 voturi) PPDA – 9,73% (1.728 voturi) Partidul Nostru – 6,04% (1.072 voturi) BE „Alternativa” – 5,91% (1.050 voturi) Restul formațiunilor politice
00:00
După procesarea tuturor celor 38 de secții de votare din raionul Criuleni, au fost numărate 28.939 de voturi.Rezultatele preliminare sunt: PAS – 58,62% (16.965 voturi) „Blocul Patriotic” – 14,35% (4.154 voturi) PPDA – 7,48% (2.164 voturi) BE „Alternativa” – 5,59% (1.617 voturi) Partidul Nostru – 5,58% (1.614 voturi) CUB – 2,41% (696 voturi)Restul formațiunilor politice au
00:00
La secția de votare deschisă în Kazahstan au participat la scrutin 18 cetățeni ai Republicii Moldova.Potrivit datelor furnizate de Comisia Electorală Centrală, rezultatele sînt următoarele: PAS – 72,22% (13 voturi) BE „Alternativa” – 11,11% (2 voturi) „Blocul Patriotic” – 5,56% (1 vot) PP ALDE – 5,56% (1 vot) BE „Împreună” – 5,56% (1 vot) Restul
00:00
După procesarea tuturor celor 79 de secții de votare din raionul Ungheni, au fost numărate 39.235 de voturi.Rezultatele preliminare sunt: PAS – 42,83% (16.804 voturi) „Blocul Patriotic” – 24,35% (9.552 voturi) Partidul Nostru – 9,40% (3.690 voturi) PPDA – 8,65% (3.392 voturi) BE „Alternativa” – 5,17% (2.029 voturi) PP PSDE – 3,46% (1.358 voturi)Restul formațiunilor politi
00:00
00:00
După procesarea voturilor din toate cele 45 de secții de votare din raionul Leova (100% dintre secții), au fost înregistrate în total 16 800 de voturi.Rezultatele pentru concurenții electorali care au obținut peste 3% din voturi: PAS – 47,32% (7 950 voturi) Blocul Electoral „Patriotic” – 20,72% (3 481 voturi) PPDA – 10,02% (1 684 voturi) LOC – 5,59% (939 voturi
00:00
După procesarea voturilor din toate cele 15 secții de votare din raionul Basarabeasca (100% dintre secții), au fost înregistrate în total 8 764 de voturi.Rezultatele pentru concurenții electorali care au obținut peste 3% din voturi: Blocul Electoral „Patriotic” – 42,24% (3 702 voturi) PAS – 35,75% (3 133 voturi) PPDA – 7,05% (618 voturi) BE „Alternativa” – 6,72% (589 voturi) Part
Acum o oră
23:30
Poliția de Frontieră anunță că traficul transfrontalier prin Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni a fost fluidizat, iar circulația se desfășoară fără dificultăți, cu timpi minimi de așteptare pentru traversarea frontierei.Autoritățile recomandă participanților la trafic să consulte periodic pagina oficială a Poliției de Frontieră border.gov.md pentru informații actualizate privind situația
23:30
Susținătorii lui Șor au protestat în fața MAE, acuzând fraude la secțiile de votare din străinătate # Noi.md
Susținătorii Partidului „Șor” s-au adunat duminică seara în fața Ministerului Afacerilor Externe din Chișinău, acuzînd presupuse fraude electorale la secțiile de votare din străinătate, unde numărarea voturilor s-ar fi încheiat prea rapid.Manifestanții susțin că procesul de vot nu ar fi fost transparent în unele țări. Potrivit datelor oficiale, în China au votat doar 42 de alegători, iar în In
23:30
IGP mulțumește cetățenilor pentru comportamentul pașnic și spiritul civic la alegerile parlamentare # Noi.md
Inspectoratul General al Poliției (IGP) adresează mulțumiri tuturor cetățenilor Republicii Moldova pentru spiritul civic și comportamentul pașnic manifestat în cadrul alegerilor parlamentare desfășurate astăzi.Potrivit instituției, datorită responsabilității și implicării alegătorilor, scrutinul s-a desfășurat într-un climat sigur și pașnic, în beneficiul întregii societăți.Poliția sublini
23:30
Conform datelor preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală, la secțiile de votare deschise în China și-au exercitat dreptul de vot 42 de cetățeni ai Republicii Moldova.Procesul de vot s-a desfășurat în condiții normale, fără incidente raportate. Numărul redus de alegători este explicat prin comunitatea relativ mică de moldoveni rezidenți în această țară.Rezultatele detaliate p
23:30
La secția de votare deschisă în India și-au exercitat dreptul de vot doar 9 cetățeni ai Republicii Moldova.Potrivit datelor prezentate de Comisia Electorală Centrală, rezultatele sînt: PAS – 88,89% (8 voturi) PP PSDE – 11,11% (1 vot) Restul partidelor și candidaților nu au obținut niciun vot.
23:30
La cele 2 secții de votare deschise în Japonia și-au exercitat dreptul de vot 142 de cetățeni ai Republicii Moldova.Potrivit datelor furnizate de Comisia Electorală Centrală, rezultatele sunt următoarele: PAS – 88,03% (125 voturi) „Blocul Patriotic” – 3,52% (5 voturi) PNM – 2,82% (4 voturi) BE „Alternativa” – 2,11% (3 voturi) Partidul Nostru – 1,41% (2
23:30
După procesarea tuturor celor 32 de secții de votare din raionul Taraclia, au fost numărate 15.565 de voturi.Rezultatele preliminare sunt următoarele: „Blocul Patriotic” – 79,51% (12.375 voturi) BE „Alternativa” – 10,51% (1.636 voturi) PAS – 6,10% (950 voturi) Restul formațiunilor politice au obținut sub 1% fiecare, inclusiv PPDA – 0,72%, Partidul Nostru – 0,69
Acum 2 ore
22:30
Liderii Blocului „Alternativa” cu un mesaj de mulțumire și apel la unitate și respectarea votului cetățenilor # Noi.md
Liderii Blocului „Alternativa” – Ion Ceban, Alexandr Stoianoglo și Ion Chicu – au susținut un briefing de presă după închiderea secțiilor de votare pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova. Aceștia au mulțumit alegătorilor pentru mobilizare și au transmis un apel la pace, unitate și respectarea rezultatului scrutinului.Ion Ceban a remarcat participarea masivă a cetățenilor la vot, m
22:30
După închiderea secțiilor de votare, cu un briefing au ieșit în fața presei liderii Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, notează Noi.md."Le mulțumesc tuturor cetățenilor pentru prezența masivă la vot. La fel, le mujlțumesc colegilor mei de bloc, cu care sper să guvernăm în cîteva săptămîni pînă ce se aprobă rezultatele votului. Știm că actual
22:30
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează că, în strictă conformitate cu prevederile cadrului legal și cu aprobarea Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova, este posibilă extinderea timpului de votare în cadrul secțiilor de votare din străinătate.MAE încurajează cetățenii să-și exercite dreptul la vot în timpul rămas pînă la închiderea secțiilor de votare."Vom informa publicu
22:30
În Republica Moldova, în data de 28 septembrie, s-au desfășurat alegeri parlamentare.Cetățenii au decis componența viitorului Legislativ. Alegătorii au avut posibilitatea să-și exprime opțiunea electorală în cadrul a 2.274 de secții de votare, care au fost deschise atît pe teritoriul R. Moldova, cît și în străinătate.Comisia Electorală Centrală a prezentat primele rezultate preliminare dup
22:30
21:52 // La PTF Tudora, traficul transfrontalier intens a fost fluidizat. Circulația se desfășoară fără dificultăți, cu timpi minimi de traversare a frontierei. La PTF Sculeni, se mențin valorile de trafic majorat de călători și mijloace de transport, pe sensul de ieșire din R.Moldova.La această oră, în PTF Tudora se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată
Acum 4 ore
21:30
Pînă la ora 18:40, observatorii Promo-LEX au raportat cel puțin 7 cazuri în care persoane decedate figurează pe listele electorale, în mai multe localități din țară și din diaspora.Potrivit Misiunii de Observare Promo-LEX, pînă la această oră au fost înregistrate 858 de incidente, dintre care 314 au fost confirmate și incluse în comunicatul oficial.{{838560}}Printre problemele majore semna
21:30
Mai mulți locuitori ai regiunii transnistrene, care așteptau să traverseze podul dintre Rîbnița și Rezina în timpul verificărilor efectuate de echipele de geniști, au primit pizza din partea polițiștilor, potrivit imaginilor publicate de protv.md.Din imaginile surprinse se poate observa cum oamenii au luat felii de pizza din portbagajul unei mașini, în timp ce polițiștii îi încurajau să se ser
21:30
Pînă la această oră, moldovenii și-au exprimat dreptul la vot pentru a hotărî ce formațiuni politice vor intra în componența noului Parlament, notează Noi.md.La acest scrutin parlamentar, potrivit datelor afișate pe site-ul CEC, a fost înregistrată o prezență de peste un milion 591 de mii de cetățeni sau 51,90%.Alegătorii au avut posibilitatea să-și exprime opțiunea electorală în cadrul a
21:30
Președintele PAS, Igor Grosu, a susținut un briefing de presă după închiderea secțiilor de votare pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova.În declarația sa, liderul PAS le-a mulțumit tuturor cetățenilor Republicii Moldova, indiferent unde se află – în țară sau peste hotare – pentru participarea la scrutin și pentru sprijinul acordat procesului democratic.{{838557}}„Rugăm vigilen
21:00
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) și polițiștii din BPDS „Fulger”, în colaborare cu SIS și PCCOCS, desfășoară acțiuni operative în cadrul unei cauze penale privind pregătirea unor destabilizări și dezordini în masă imediat după încheierea scrutinului electoral și în timpul protestului anunțat pentru mîine la Chișinău.Potrivit autorităților, au fost reținute trei persoane,
21:00
Pavel Postică: "Buletinele cu votul pentru "Moldova Mare" vor fi nevalabile" # Noi.md
Vicepreședintele Comisiei EDlectorale Centrale (CEC), Pavel Postica, a venit cu precizări în legătură cu situația partidului "Moldova Mare", condus de Victoria Furtună, notează Noi.md."Potrivit art. 72, alin 4 din Codul Electoral, dacă concurentul electoral își retrage candidatura sau înregistrarea este anulată după tipărirea buletinelor de vot, în buletin, în dreptul acestuia, Biroul Electora
21:00
Site-urile posturilor publice de televiziune și radio - moldova1.md și radiomoldova.md - au fost ținta unui atac cibernetic de tip DDOS, duminică, 28 septembrie.În doar cîteva minute, serverele au fost supuse la peste 60 de milioane de cereri false, potrivit sistemului de protecție Cloudflare. Chiar dacă atacul a fost de mare amploare, funcționarea platformelor nu a fost afectată.{{835804}
21:00
În secțiile deschise în străinătate au votat, pînă la această oră, peste 250.000 de cetățeni cu drept de vot, informează Ministerul Afacerilor Externe (MAE), notează Noli.md.De la briefingul precedent, a fost închisă secția de votare din China (ora 21:00 locală), iar la această oră își încheie activitatea secțiile din India și Kazahstan.La ora 20:00 (ora Moldovei), au fost închise secțiile
21:00
20:34 // Podul Rezina - Rîbnița a fost deschis pentru circulație.Coloana de maşini care staționează la podul Rezina - Rîbnița se întinde pe cîteva sute de metriPînă la această oră accesul spre pod încă nu a fostr deblocat. Menționăm că astăzi mai multe locații din Zona de Securitate au fost vizate de alerte cu bombă.
20:30
Comisia Electorală Centrală (CEC) a informat despre un nivel crescut al neregulilor înregistrate astăzi, în ziua scrutinului parlamentar.Pînă la această oră, au fost raportate 217 incidente. Printre cele mai frecvente se numără:-86 cazuri de fotografiere a buletinului de vot;-10 cazuri de agitație electorală;-9 suspiciuni de corupere a alegătorilor;{{839053}}-7 cazuri de transp
20:30
Voturile pentru Partidul „Moldova Mare” – anulate; pe buletine va fi aplicată ștampila „RETRAS” # Noi.md
Pe buletinele de vot distribuite în secțiile de votare va fi aplicată ștampila „RETRAS” în dreptul candidatului Partidului „Moldova Mare”.O decizie în acest sens a fost luată cu puțin timp în urmă de către membrii Comisiei Electorale Centrale (CEC).{{839083}}CEC a anunțat că toate voturile acumulate până în prezent de această formațiune politică au fost declarate nevalabile, inclusiv cele
Acum 6 ore
20:00
Așa-numitul Minister al Afacerilor Externe al autoproclamatei RMN a făcut o declarație privind restricționarea drepturilor locuitorilor din regiunea Transnistria, exprimînd o notă de „protest ferm” față de acțiunile Chişinăului.Documentul atrage atenția asupra numeroaselor încălcări ale drepturilor și libertăților locuitorilor din regiunea Transnistreană, care dețin cetățenia moldovenească, în
20:00
Dialog între Ambasadorul Andrei Popov și un tînăr: "Ce faceți aici? Am fost rugat să monitorizez situația" # Noi.md
Ambasadorul Republicii Moldova în Grecia, Andrei Popov, a venit la os ecție de votare, unde a fost informat de colegi că un tînăr stă neclintit în fața secției de votare încă de la ora șase dimineața, notează Noi.md.Ambasadorul s-a apropiat de tînăr și a încercat să afle de la acesta ce făcea acolo atîtea ore în șir. Andrei Popov s-a apropiat de acel tînăr, s-a prezentat în limba rusă, i-a spu
20:00
Curtea Supremă de Justiție a declarat inadmisibil recursul Partidului „Moldova Mare” împotriva deciziei Curții de Apel Chișinău, prin care a fost menținută hotărârea CEC privind excluderea formațiunii din cursa electorală.Amintim că la ședința CEC din seara zilei de 26 septembrie s-a decis ca Partidul Moldova Mare, condus de Victoria Furtună, să fie exclus din cursa electorală.În contextul
20:00
Toate secțiile din Zona de Securitate s-au redeschis. Poliția: alertele cu bombă au fost false # Noi.md
După cîteva ore de pauză, toate secțiile de votare din Zona de Securitate, vizate astăzi de alerte cu bombă, și-au reluat activitatea. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Electorale Centrale, Angelica Caraman.Reprezentanții Inspectoratului General al Poliției au precizat că alertele s-au dovedit a fi false.Incidentele au avut loc în această după-amiază, cînd mai multe secții de vot
20:00
Noi defecțiuni tehnice în Găgăuzia: computerele s-au blocat cu mai puțin de două ore înainte de închiderea secțiilor # Noi.md
Cu mai puțin de două ore înainte de închiderea procesului de votare, la unele secții de votare din Găgăuzia s-au înregistrat din nou defecțiuni tehnice.Problemele de funcționare a sistemului informatic au fost semnalate pe parcursul zilei, iar în prezent software-ul nu funcționează la secția 36/16 din Ceadîr-Lunga.Din cauza blocajului, membrii birourilor electorale nu pot procesa datele, i
20:00
Prim-ministrul Marii Britanii, Keir Starmer, s-a dovedit a fi cel mai nepopular șef de guvern din istoria țării.Doar 13% dintre britanici aprobă activitatea sa în această funcție. Informația a fost comunicată de canalul de televiziune Sky News, cu referire la un sondaj realizat de compania Ipsos.{{836230}}Conform datelor studiului, 79% din populație își exprimă nemulțumirea față de activit
19:30
Podurile din regiunea transnistreană rămîn închise. Presa locală scrie că oamenii nu pot ajunge acasă.Potrivit canalului de Telegram Morari.news, „o locuitoare din Rezina, împreună cu doi copii, a rămas blocată pe pod și nu poate reveni.Familia a cerut apă de la polițiști pentru copii, însă aceștia nu au putut să îi ajute.Cît va mai trebui să aștepte - nu se știe”, notează sursele loca
19:30
Omul de afaceri Veaceslav Platon a fost surprins la Londra, stînd la coadă pentru a-și exercita dreptul de vot, potrivit imaginilor publicate de zugo.md.Platon a fost văzut la Londra așteptînd să voteze.Omul de afaceri Veaceslav Platon, care a stat închis la Londra, așteptînd să fie examinată cererea de extrădare a organelor de drept din Republica Moldova, apoi a fost eliberat pe cauțiune,
19:30
Poliția Națională informează că deține date privind existența unor grupuri de persoane care ar intenționa, începînd cu miezul nopții și pe parcursul zilei de mîine, să provoace dezordini și destabilizări în capitală, în contextul protestului anunțat pentru duminică.Forțele de ordine precizează că nu vor admite încălcarea legii, perturbarea ordinii publice, punerea în pericol a cetățenilor sau
19:30
La această oră, în PTF Tudora se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția ieșire din R. Moldova.Totodată, la PTF Sculeni, se mențin valorile de trafic majorat de călători și mijloace de transport, pe sensul de ieșire din R.Moldova, notează Noi.md.{{831014}}De către Poliția de Frontieră sînt întreprinse măsuri pentru fluidizarea traficului
19:30
Conflictul din Ucraina se va încheia, cel mai probabil, prin negocieri, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte, promițînd țării protecție după orice acord de pace sau încetare a focului.Potrivit lui Rutte, președintele Rusiei, Vladimir Putin, „vrea totul, dar știe că acest lucru este imposibil”.„Orice conflict se încheie, deși nu întotdeauna prin negocieri. Am cîștigat al doilea
19:00
La una dintre secțiile de votare din Bologna a avut loc un scandal.Conform relatărilor cititorilor Realitatea, mai multe persoane au schimbat replici pe tonuri ridicate în interior, dar și afară.Deocamdată nu este clar motivul pentru care a izbucnit neînțelegere.
19:00
La secția de votare din Copanca, unde au votat alegătorii din regiunea Transnistreană la alegerile parlamentare din Moldova, s-au terminat buletinele de vot.Informația a fost comunicată de mass-media din Transnistria, cu referire la abonați, menționînd că buletinele de vot distribuite acolo au fost mai puține decît la alegerile prezidențiale din 2024 — doar aproximativ 1,5 mii.
19:00
Un video fals este răspîndit pe rețele - o voce anonimă prezintă aruncarea unor buletine de vot și favorizarea altora.Buletinele sunt false, video este fals și reprezintă o provocare."Dragi cetățeni, fiți atenți și nu cădeți în capcana dezinformării menite să deturneze procesul electoral corect", scrie Prima Sursă.
19:00
Deținuții din penitenciare beneficiază de dreptul de vot. În închisori au fost aduse urne mobile.Valentin Mazăre este originar din Ștefan Vodă. Acesta își ispășește pedeapsa în cadrul Penitenciarului numărul 9 - Pruncul. În ziua votului, bărbatul a împlinit 63 de ani.{{839043}}„Am fost informați din mijloacele mass-media despre data alegerilor, despre concurenții electorați care vor intra
18:30
Pentru a garanta securitatea summitului Uniunii Europene găzduit la Copenhaga, autoritățile din Danemarca vor interzice complet, în perioada 30 septembrie – 4 octombrie, zborul dronelor civile pe întreg teritoriul național, a anunțat Ministerul danez al Transporturilor.Decizia vine în contextul unor incidente repetate cu drone neidentificate observate în apropierea unor situri militare strateg
18:30
În aceste momente, 14 locații din Zona de Securitate sunt vizate de alerte cu bombă, transmite Noi.md.Potrivit unui anunța al Poliției, specialiștii Secției tehnico-explozivă au intervenit în teren, după ce, prin apeluri telefonice robotizate, au fost semnalate alerte cu bombă în mai multe locații din Zona de Securitate. Serviciile specializate acționează conform protocoalelor și asigură secur
18:30
Membrul unui birou electoral din Veneția, Italia, a fost lovit de către un alegător.Cetățeanul era supărat că i s-a refuzat accesul la vot, deoarece avea buletinul de identitate expirat.Conform raportului Promo-LEX, la fața locului au fost solicitați carabinierii. Ofițerii au intervenit și au aplicat amendă persoanei, notează Noi.md cu referire la realitatea. Menționăm că un incident a
Acum 8 ore
18:00
La o secție de votare din Orhei, o femeie a votat cu buletinul fiicei sale. Inițial, operatorii nu au observat că documentul nu îi aparține.Ulterior, funcționarii electorali au sesizat eroarea, se arată în raportul misiunii de observare Promo-LEX.{{839008}}„Cazul a fost documentat, fiind realizate copii după ambele buletine de identitate. Membrii BESV au întocmit un raport referitor la ace
