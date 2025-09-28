(video) Promo-LEX a prezentat date privind desfășurarea scrutinului: Peste 800 de incidente, înregistrate

18:30

Blocul Patriotic acuză o tentativă de sabotare a procesului electoral, în contextul alertelor cu bombă semnalate la secțiile de votare destinate cetățenilor din regiunea transnistreană. „Astfel de metode nu sunt o noutate. Le-am văzut și în anii 2020, 2021 și 2024, când guvernarea și sateliții săi au recurs la false alerte cu bombă și la presiuni administrative pentru a reduce prezența la vot în secțiile unde vocea alegătorilor nu le era convenabilă”, notează formațiunea.