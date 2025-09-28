Nu a votat niciun moldovean: Orașul în care prezența la urne este zero, cu două ore înainte de închiderea secțiilor pentru diasporă
UNIMEDIA, 28 septembrie 2025 19:00
La secția de votare deschisă în Principatul Monaco pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova nu a fost înregistrat niciun alegător, potrivit datelor publicate de Comisia Electorală Centrală.
Atenție, călători! Trafic intens la PTF Sculeni și Tudora, pe sensul de ieșire din țară. Pentru ce alte puncte vamale puteți opta # UNIMEDIA
Poliția de Frontieră anunță că la această oră, la PTF Sculeni și PTF Tudora se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția ieșire din Republica Moldova.
Marcela Paladi a oferit un exemplu de implicare civică admirabilă, mergând la secția de votare cu fiul său în brațe. Gestul ei a fost însoțit de un mesaj motivațional pentru toți cetățenii: „Dacă noi am putut, poți și tu”, scrie SHOK.md.
Prima reacție a lui Igor Cuciuc după ce soția a acuzat ca fiica lor a fost otrăvită: „Îmi arde sufletul” # UNIMEDIA
La un an de la dispariția fulgerătoare a elevei de 17 ani, Andreea Cuciuc, cazul continuă să provoace neliniște și întrebări fără răspuns. Tragedia, petrecută pe 15 noiembrie 2024, în timpul unei petreceri organizate după balul bobocilor, nu a fost uitată nici de familie, nici de comunitate. Părinții adolescentei refuză să accepte varianta oficială și susțin că în spatele morții subite s-ar ascunde circumstanțe neelucidate, inclusiv suspiciuni privind o posibilă otrăvire, scrie presa română.
19:00
(foto) Și-au îmbrăcat rochiile de mirese și au mers la vot: Trei cupluri din Ialoveni, Fălești și București și-au exercitat dreptul civic chiar în ziua nunții # UNIMEDIA
Două cupluri din localitățile Ialoveni și Fălești și un cuplu stabilit la București au demonstrat că dragostea și responsabilitatea civică pot merge mână în mână. În ziua în care și-au unit destinele, mirii au făcut o oprire la secțiile de votare pentru a-și exercita dreptul de a vota, scrie SHOK.md.
(foto) Platon, surprins cum stă la coadă pentru a vota în Londra. Imagini de la o secție de votare # UNIMEDIA
Omul de afaceri Veaceslav Platon a fost surprins la Londra, stând la coadă pentru a-și exercita dreptul de vot, potrivit imaginilor publicate de zugo.md.
(foto/video) Cel mai înalt pod din lume, dat în folosință în China: Transformă un drum de 2 ore într-unul de doar 2 minute # UNIMEDIA
Autoritățile chineze au inaugurat duminică, 28 septembrie, cel mai înalt pod rutier din lume, construit la o altitudine impresionantă de 625 de metri deasupra unei guri de canion din provincia muntoasă Guizhou, în sudul Chinei, au relatat agențiile de presă de stat, citate de AFP, scrie Libertatea.
„Tertipuri murdare”. Blocul Patriotic, după anunțul că mai multe secții pentru cetățenii din Transnistria ar fi fost minate: Sabotaj electoral, care a devenit rușinea anului 2021 # UNIMEDIA
Blocul Patriotic acuză o tentativă de sabotare a procesului electoral, în contextul alertelor cu bombă semnalate la secțiile de votare destinate cetățenilor din regiunea transnistreană. „Astfel de metode nu sunt o noutate. Le-am văzut și în anii 2020, 2021 și 2024, când guvernarea și sateliții săi au recurs la false alerte cu bombă și la presiuni administrative pentru a reduce prezența la vot în secțiile unde vocea alegătorilor nu le era convenabilă”, notează formațiunea.
(foto) De la urne, direct pe scenă. Proaspeții moldoveni din Bi-2 și-au exercitat votul în Spania, chiar înainte de un concert # UNIMEDIA
Membrii trupei ruse Bi-2, deveniți cetățeni ai Republicii Moldova în 2024, au votat la alegerile parlamentare chiar înaintea concertului lor din Madrid. Anunțul a fost făcut de Ambasada Republicii Moldova în Spania.
Bătaie la o secție de vot din Veneția: Un funcionar electoral a fost agresat de un alegător. De la ce a pornit conflictul # UNIMEDIA
Un membru din cadrul unui birou electoral din Veneția a fost agresat de un alegător. Potrivit informațiilor, la fața locului au intervenit carabinierii.
(foto) Bloggerul Ivan White, amendat usturător imediat după ce a votat: Ce sumă trebuie să achite # UNIMEDIA
Bloggerul Ivan White a trăit momente neașteptate imediat ce și-a exercitat dreptul de vot. La doar două minute după ce a părăsit secția de votare, poliția s-a prezentat pentru a-l sancționa, scrie SHOK.md.
Misha Miller, incident în munți la filmarea videoclipului „Vântule”: Ce i s-a întâmplat artistei # UNIMEDIA
Un drum îngust, abrupt, roțile mașinii în șanț și echipa artistei care nu se aștepta deloc la întâmplări periculoase. Așa au început filmările pentru „Vântule”, noul videoclip al Mishei Miller. Ceea ce trebuia să fie o zi liniștită de filmări s-a transformat într-o adevărată aventură.
(foto) Au votat pentru prima dată: Tineri din diasporă au participat în premieră la scrutin, în mai multe orașe din Europa # UNIMEDIA
Mai mulți tineri din diasporă au votat, astăzi, pentru prima oară. Aceștia și-au exprimat dreptul la vot la secțiile din orașele europene, deschise în contextul scrutinului parlamentar.
(video) „Are you ready?!” Dan Balan, show la București alături de dansatoarele sale: Artistul a ridicat publicul în picioare cu spectacolul „Soundstalgic” # UNIMEDIA
La Sala Palatului din București, aseară, au răsunat piesele cu care Dan Balan a scris istorie, au răsunat hiturile care l-au consacrat pe artistul moldovean pe scena internațională, în frunte cu legendara „Dragostea din tei”, scrie protv.ro.
(video) Victoria Sanduța a votat pentru „diversitate politică”: Europa înseamnă alegere liberă și gândire independentă # UNIMEDIA
Candidata independentă la alegerile parlamentare, Victoria Sanduța, și-a exprimat opțiunea electorală, menționând că a votat „pentru diversitate politică, pentru competență, pentru unitatea societății în jurul valorilor sănătoase”.
Maria Băsescu, soția fostului președinte Traian Băsescu, a votat, duminică, la Ambasada Republicii Moldova de la București, la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Aceasta a mers singură la urne pentru a vota, după ce fostul șef al statului a rămas fără cetățenie moldovenească în 2018, scrie presa română.
Momentul tragic în care un mire s-a prăbușit și a murit în brațele noii sale soții în timp ce dansau împreună la nunta lor, în Egipt, a fost surprins de camerele video, relatează The Sun, citată de libertatea.ro.
(foto) După UE, „alertele cu bombă” au ajuns în Zona de securitate: Polițiștii au intervenit la fața locului # UNIMEDIA
Polițiștii Secției tehnico-explozivă au intervenit în teren, după ce, prin apeluri telefonice robotizate, au fost sesizați despre alerte cu bombă în mai multe locații din Zona de Securitate.
Șoferul unui BMW a murit, iar patru tineri, grav răniți în urma unui accident la Căușeni: Cum a avut loc tragedia # UNIMEDIA
Un tânăr a murit, iar alții patru au ajuns la spital, după ce o mașină s-a izbit violent într-un copac. Tragedia a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 03:15, în localitatea Gîsca, din raionul Căușeni, scrie pulsmedia.md.
(update) Cele 6 secții de votare din UE și SUA, blocate de „alerte cu bombă”, funcționează deja în regim normal: Precizările MAE # UNIMEDIA
UPDATEToate secțiile din afara țării unde au fost raportate alerte false cu bombă funcționează în regim normal. „Le mulțumim tuturor cetățenilor care au așteptat răbdători și își exprimă dreptul la vot”, a comunicat MAE.
„O rușine!” Antrenorul parizienilor Luis Enrique a răbufnit, înainte de meciul cu Barcelona # UNIMEDIA
Miercuri, 30 septembrie, de la ora 22:00, are loc meciul pe care multă lume și-ar fi dorit să-l vadă în finala UEFA Champions League de anul trecut. Ambele echipe au numeroase probleme de lot înaintea confruntării de miercuri. „O rușine”, a declarat antrenorul parizienilor Luis Enrique, scrie digisport.ro.
„Wow”. Reacția lui Musk, după dezvăluirile lui Durov despre prezidențialele din Moldova și solicitările serviciilor secrete franceze # UNIMEDIA
„Wow”. Este reacția miliardarului Elon Musk, după ce Pavel Durov, fondatorul Telegram, a declarat că, acum un an, serviciile de informații franceze, prin intermediari, i-ar fi cerut să blocheze mai multe canale moldovenești pe platformă, înaintea alegerilor prezidențiale din Republica Moldova.
(foto/video) Un microbuz cu pasageri a lovit altul, în fața unei treceri de pietoni, la Orhei: Ce a arătat testul alcoolscopic # UNIMEDIA
Un accident s-a produs, astăzi, 28 septembrie, la Orhei. Un microbuz ce aparține unei brutării a fost lovit de un alt microbuz, de rută.
Ultimele secții de votare din SUA s-au deschis pentru alegători: Moldovenii aflați în Sacramento și Seattle sunt așteptați la urne # UNIMEDIA
De la ora 17:00, au fost deschise ultimele două secții de votare pentru moldovenii din Statele Unite - în Sacramento (California) și Seattle (Washington). Astfel, cetățenii Republicii Moldova aflați în America își pot exercita dreptul la vot.
(video) Nicușor Dan, despre alegerile parlamentare din Republica Moldova: „De data asta chiar este foarte important” # UNIMEDIA
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, duminică, în ziua alegerilor parlamentare din Republica Moldova, că aceasta este „o zi chiar istorică” pentru țara vecină și că, de această dată, votul este „foarte, foarte important”, scrie digi24.ro.
Comisia Eelctorală Centrală a anunțat că primele două secții de votare care și-au încheiat activitatea sunt cele din Tokyo (Japonia) și Beijing (China).
(video) „Am obosit de atenție”. Svetlana Sainsus, mesaj emoționant pentru Ionel Istrati: „Îmi venea să-l găsesc undeva și să-l cuprind” # UNIMEDIA
Svetlana Sainsus a făcut o declarație emoționantă într-un podcast de la Bandstage, atunci când a fost întrebată despre interpretul Ionel Istrati. Co-fondatoarea caritate.md a recunoscut că îl admiră pe artist, l-a descris drept „o voce unică în Republica Moldova” și a spus că i se pare păcat că acesta apare atât de rar la emisiuni sau pe scena publică. În acest sens, Istrati și-a explicat absența din online.
(video) „A spus să-l votez.” Primarul unei localități din Ialoveni, sancționat de Poliție după ce ar fi îndemnat localnicii să susțină un partid la urne # UNIMEDIA
Poliția anunță că a documentat un caz în care primarul unei localități din raionul Ialoveni îndeamnă localnicii să voteze pentru un partid politic din buletinul de vot, în cadrul scrutinului parlamentar, care se desfășoară astăzi.
(video) CEC, informaţii actualizate privind alegerilor parlamentare: 141 de încălcări - 8 de agitație, 6 de stricare a buletinelor și un caz de deteriorare a ștampilei # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală (CEC) prezintă detalii despre desfășurarea scrutinului parlamentar, până la ora 16:00. Urmăriți conferința live pe UNIMEDIA.
Peste 1 milion de cetățeni, prezenți la urne: Câți moldoveni din diasporă și-au exercitat dreptul la vot, până la ora 16:00 # UNIMEDIA
Până la ora 16:00, peste 1 milion de cetățeni și-au exercitat dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
(video) Maia Sandu, adresare de 1 minut, în plin proces de votare: „Moldova e a noastră, nu a grupării Șor” # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu a ieșit cu o nouă adresare către cetățeni, în plin proces de votare pentru Parlamentul Republicii Moldova. Șefa statului, din Președinție, cu un MacBook în față, a acuzat gruparea Șor de ilegalități și a îndemnat diaspora să voteze.
Ultima oră! „Moldova Mare”, în afara scrutinului: CA a menţinut, în plin proces electoral, deciza CEC de a exclude partidul din alegeri # UNIMEDIA
Curtea de Apel Chișinău a respins contestația depusă de Partidul Politic „Moldova Mare” împotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale (CEC), considerând-o neîntemeiată.
(video) Igor Dodon anunță protest pentru, mâine, în fața Parlamentului: „Ne vom apăra votul” # UNIMEDIA
Liderul PSRM, Igor Dodon, a anunțat organizarea unui protest pașnic pentru ziua de mâine, 29 septembrie, în fața clădirii Parlamentului, în legătură cu o posibilă anulare a rezultatelor alegerilor parlamentare. „Ne vom apăra votul”, a declarat fostul șef de stat.
(video) „Aștept banii, acasă!” Observatorii Promo-LEX raportează 247 de incidente la secțiile de vot, inclusiv cazuri de corupere electorală # UNIMEDIA
Misiunea Promo-LEX de Observare a Alegerilor a organizat o conferință de presă în care a prezentat date și constatări, după ora 09:40, legate de desfășurarea scrutinului parlamentar din 28 septembrie 2025.
(video) Agitație, PR negru și votare în grup: Observatorii Promo-LEX au înregistrat zeci de nereguli la secțiile din țară și în diaspora, până la ora 09:40 # UNIMEDIA
Observatorii Promo-LEX anunță că au documentat, până la ora 09:40, mai multe incidente în cadrul scrutinului parlamentar din 28 septembrie 2025, inclusiv publicitate electorală în apropierea secțiilor de votare, prezența nejustificată a unor persoane neautorizate, încălcarea secretului votului și tentative de filmare a procesului electoral, atât în țară, cât și în diaspora.
(video) Intrați și cumpărați, avem de toate: Uniformă „Fulger”, pusă în vânzare la „baraholka” de la gară # UNIMEDIA
O descoperire neobișnuită a fost făcută în acest weekend la o piață de vechituri din Chișinău. Printre haine, încălțăminte și diverse obiecte vechi, cineva a observat o uniformă cu însemnele „Fulger” – brigada cu destinație specială a Poliției Republicii Moldova, scrie SHOK.md.
Aglomerație la Vama Sculeni, în ziua alegerilor: Automobilele au format cozi la ieșirea din țară # UNIMEDIA
În Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport la această oră, comunică Poliția de Frontieră. Aglomerată este direcția de ieșire din Republica Moldova.
(video) Moldoveni, în horă și la secția din Salonic, Grecia: Cum votează acolo alegătorii # UNIMEDIA
Mai mulți moldoveni stabiliți peste hotarele țării, care au mers să voteze astăzi, în prima parte a zilei, la secția din orașul Salonic din Grecia, au încins și ei o horă. Imaginile video au fost postate de Ambasada RM în Republica Elenă.
Șeful interimar al PCCOCS și fostul adjunct al Veronicăi Drăgălin au trecut testul de integritate: Comisia propune evaluarea externă # UNIMEDIA
Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat procesul de verificare a integrității financiare și etice pentru doi procurori: Victor Furtună, procuror-șef interimar al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), și Mihail Ivanov, procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție.
Ultima oră! Șase secții de votare din UE și SUA, blocate de „alerte cu bombă”: Ce spun autoritățile # UNIMEDIA
Secțiile de vot din Bruxelles (Belgia), Roma, Genova (Italia), București (România), Ashville (SUA) și Alicante (Spania) au oprit procesul de votare, fiind investigate de organele de ordine, după alerte cu bombă. Chișinăul dă vina pe Federația Rusă.
Pavel Durov: „Serviciile franceze mi-au cerut să blochez mai multe canale moldovenești pe Telegram, înaintea alegerilor prezidențiale din RM” # UNIMEDIA
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, susține că, în urmă cu un an, serviciile de informații franceze, prin intermediari, i-au cerut să blocheze mai multe canale moldovenești pe platformă, înaintea alegerilor prezidențiale din Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de către Durov, pe platformă.
(video) Vladimir Voronin a votat: Nu am așteptări de la aceste alegeri. Acești idioți au blocat podurile și trotuarele # UNIMEDIA
Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin și-a exercitat dreptul de vot departe de ochii presei. Doar o instituție media din Rusia era prezentă lângă secția de votare, iar președintele PCRM a declarat că nu are vreo așteptare bună de la aceste alegeri.
(video) Cu muzică moldovenească și voie bună: Imagini blurate, publicate de Poliție, dintr-un autocar care ar transporta alegători din Rusia spre Belarus # UNIMEDIA
Poliția informează că a fost sesizată despre transportarea organizată a alegătorilor din Federația Rusă spre Republica Belarus, acțiune care contravine legislației naționale. Oamenii legii au postat imagini blurate dintr-un autocar plin cu oameni, în care cântă muzică moldovenească.
(live) Scrutinul parlamentar, sub lupa Promo-LEX. Observatorii Asociației prezintă constatări de la secțiile de vot din țară și diasporă # UNIMEDIA
Misiunea Promo-LEX de Observare a Alegerilor organizează o conferință de presă în care prezintă date și constatări, după ora 09:40, legate de desfășurarea scrutinului parlamentar din 28 septembrie 2025.
(video) La vot, cu toată familia: Tudor Ulianovschi, alături de soție și cele 3 fiice, a pus ștampila „pentru o Moldovă puternică și respectată” # UNIMEDIA
Președintele Partidului Social Democrat European (PSDE),Tudor Ulianovschi, și-a exercitat dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare. Liderul social-democrat a venit la secția de votare împreună cu soția și cele trei fiice ale sale.
