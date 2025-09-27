Lavrov promite răspuns ferm la orice agresiune împotriva Rusiei, în contextul tensiunilor cu NATO.

Ziarul National, 27 septembrie 2025 22:30

Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a declarat sâmbătă că Rusia nu are intenția de a ataca Europa, însă a subliniat că orice agresiune față de ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul National

Acum o oră
22:30
Lavrov promite răspuns ferm la orice agresiune împotriva Rusiei, în contextul tensiunilor cu NATO. Ziarul National
Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a declarat sâmbătă că Rusia nu are intenția de a ataca Europa, însă a subliniat că orice agresiune față de ...
Acum 2 ore
21:30
Vremea de tranziție pe 28 septembrie 2025: Cer noros acoperă Moldova Ziarul National
Ziua de duminică, 28 septembrie 2025, va aduce schimbări în peisajul meteo al Republicii Moldova, cu cer predominant noros pe întreg teritoriul. Te...
Acum 4 ore
19:30
Kievul anunță funcționarea unui sistem antiaerian PATRIOT israelian în Ucraina Ziarul National
„Un sistem israelian de tip PATRIOT funcționează în Ucraina. Este o lună de când funcționează”, a declarat Volodimir Zelenski într-o conferință de ...
19:30
CIA a sprijinit Ucraina cu informații cruciale înainte de invazia rusă, dezvăluie o nouă carte de investigație. Ziarul National
Agenția Centrală Americană de Informații (CIA) a oferit sprijin Kievului înainte de invazia rusă din februarie 2022, dezvăluie o nouă carte de inve...
Acum 6 ore
18:30
Ucraina acuză Rusia de deconectarea Centralei Zaporijie și tentativă de preluare a controlului energetic Ziarul National
Ucraina acuză sâmbătă Rusia de deconectarea Centralei Nucleare Zaporijie de la reţeaua electrică ucraineană de patru zile. Mai mult, susține că Rus...
Acum 8 ore
16:30
Moscova avansează în estul Ucrainei: Rusia revendică noi cuceriri și atacuri. O rafală de conflicte și riposte în regiunile Donețk și Dnipropetrovsk. Bombardamentele fac victime în Herson și avarii în Odesa. Ziarul National
Sâmbătă, Rusia a revendicat cucerirea a trei sate din estul Ucrainei, unde forțele sale au efectuat o străpungere.Armata rusă a anunțat că a ocup...
15:15
ULTIMA ORĂ, VIDEO // Preoții Mitropoliei Moldovei au demarat OPERAȚIUNEA de fraudare a alegerilor în favoarea partidelor proruse. Enoriașii erau miruiți, după care li se dădea câte un ziar în care li se sugera pentru cine să VOTEZE Ziarul National
Preoții Mitropoliei Moldovei, care se supun Patriarhiei ruse, au demarat operațiunea de fraudare a alegerilor în favoarea partidelor proruse. En...
Acum 12 ore
14:00
Măsuri de securitate în alegerile din Moldova: prevenirea tentativelor de destabilizare și furt de voturi Ziarul National
Autoritățile din Republica Moldova iau în calcul mai multe scenarii în contextul alegerilor parlamentare de duminică. Acestea includ întreruperea c...
11:45
ULTIMA ORĂ, VIDEO // ,,Armata în sutane" al lui Putin, în acțiune și în ,,ziua tăcerii". Un propagandist rus le-a dat INDICAȚII preoților Mitropoliei Moldovei pentru cine să voteze duminică. În schimb le-a promis ,,mere" Ziarul National
În ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, în plină „zi a tăcerii”, consultantul politic rus Anton Usov care este coordonator al rețele...
11:00
Iulian Drăgoi (MAI): Colaborare esențială cu Moldova contra amenințărilor hibride și pentru integrarea europeană Ziarul National
Într-un interviu recent acordat, Iulian Drăgoi, Șef al Serviciului de Presă la Ministerul Afacerilor Interne din România, a discutat despre activit...
Acum 24 ore
10:00
Atac cu drone rusești în Viniția: incendii și avarii la infrastructura critică fără victime raportate Ziarul National
Un atac cu drone rusești asupra regiunii Viniția a generat incendii și a deteriorat o clădire rezidențială, au declarat autoritățile locale citate ...
09:00
Moldova în fața alegerilor parlamentare cruciale: Ocazia de a alege un viitor pro-european sau influența Rusiei? Ziarul National
Moldova se pregătește să organizeze duminică alegeri parlamentare de mare importanță, care ar putea influența decisiv candidatura țării la aderarea...
09:00
Horoscopul zilei 27.09.2025 Ziarul National
♈️ BerbecÎn fața ta se deschide o zi plină de oportunități neprevăzute. Energia de care dispui poate duce la realizări importante, așa că nu te te...
08:00
Avertisment: Rusia ar putea stimula proteste violente în Moldova pentru a o înlătura pe Maia Sandu după alegeri Ziarul National
Kremlinul pregătește terenul pentru a declanșa potențiale proteste violente cu scopul de a o înlătura pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu,...
08:00
Nou guvern la Chișinău: viitor incert pentru Moldova și Ucraina? Strategiile Kremlinului și impactul alegerilor asupra integrării europene. Ziarul National
Noul guvern ce urmează să fie format la Chișinău va avea un impact major nu doar asupra viitorului Moldovei, ci și asupra Ucrainei. Nu este vorba d...
08:00
Moscova își escaladează strategiile hibride împotriva Europei, vizând inclusiv Moldova în eforturile sale destabilizatoare Ziarul National
Președintele rus Vladimir Putin își intensifică eforturile de destabilizare a Occidentului, ceea ce forțează liderii europeni să reevalueze dimensi...
08:00
Posibile scenarii de guvernare în Republica Moldova după alegerile parlamentare: Alegeri anticipate sau coaliții dificile? Ziarul National
Experţii Asociaţiei ADEPT din Republica Moldova au analizat diferite scenarii posibile după alegerile parlamentare din 28 septembrie, bazându-se pe...
08:00
Alegeri parlamentare în Republica Moldova: miză europeană versus influența rusă Ziarul National
Moldova va organiza alegeri parlamentare pe 28 septembrie, eveniment considerat crucial pentru aspirațiile sale de a adera la Uniunea Europeană. Ța...
07:00
Reducerea exporturilor de combustibili din Rusia provoacă creșterea prețurilor la petrol și agită piețele globale Ziarul National
Cotațiile petrolului au crescut vineri, înregistrând un avans săptămânal de peste 4%. Asta s-a întâmplat după atacurile Ucrainei asupra infrastruct...
03:00
Zelenski solicită sprijinul lui Trump cu rachete Tomahawk pentru a forța Rusia spre pace Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut recent președintelui american Donald Trump să îi furnizeze rachete Tomahawk. Scopul acestui dem...
02:00
Arestări în Serbia: Instruiri de destabilizare pregăteau proteste violente la alegerile din Moldova Ziarul National
Poliția sârbă a arestat două persoane suspectate de organizarea instruirii cetățenilor români și moldoveni în Serbia. Se presupune că aceștia au pr...
02:00
Zelenski și liderul militar ucrainean anunță: Ofensiva Rusiei din 2025, un eșec cu pierderi grele pentru Moscova! Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și comandantul său militar suprem au afirmat vineri că ofensivele ruse nu și-au atins obiectivele în aces...
26 septembrie 2025
23:45
Ulianovschi îndeamnă cetățenii să voteze responsabil pentru o Moldovă europeană și modernă Ziarul National
Liderul Partidului Social Democrat European (PSDE), Tudor Ulianovschi, a transmis un mesaj important către cetățeni, la finalul campaniei electoral...
Ieri
22:45
NATO caută soluții mai eficiente pentru contracararea dronelor economice ale Rusiei, sugerează Mark Rutte. Ziarul National
Armatele din Vest nu pot continua să doboare dronele care se apropie folosind rachete costisitoare, a declarat joi secretarul general NATO, Mark Ru...
22:45
Zelenski acuză dronele maghiare de intruziune; Ungaria neagă și acuză obsesii antimaghiare ale Ucrainei Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a susținut vineri că drone de recunoaștere din Ungaria au intrat în spațiul aerian al Ucrainei. Ca răspun...
22:45
Comisia Electorală din Republica Moldova elimină partidul „Moldova Mare” din cursa electorală, cu legături suspectate la Ilan Șor. Ziarul National
Comisia Electorală Centrală (CEC) din Republica Moldova a anulat vineri seara înregistrarea partidului „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, ...
21:45
ULTIMA ORĂ // Lovitură dură pentru Șor. Partidul ,,Moldova Mare" condus de Victoria Furtună a fost EXCLUS din cursa parlamentară Ziarul National
Partidul ,,Moldova Mare" condus de Victoria Furtună, o apropiată a lui Ilan Șor, a fost exclus în această seară din cursa pentru alegerile par...
21:30
România pregătește parteneriat strategic cu Ucraina pentru producția de drone, dar apărarea aeriană complexă mai așteaptă șapte ani Ziarul National
România plănuiește să se asocieze cu Ucraina pentru a construi drone, folosind mecanismul de finanțare a apărării din cadrul Uniunii Europene. Cu t...
21:30
Recean avertizează: succesul pro-rus din Moldova, o amenințare pentru Europa întreagă! Ziarul National
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, avertizează că un succes al partidelor pro-ruse la alegerile parlamentare de duminică ar putea amenința...
20:45
Kremlinul avertizează: doborârea avioanelor rusești, o provocare iresponsabilă pentru NATO Ziarul National
Kremlinul a declarat vineri că ideea doborârii avioanelor ruseşti, în cazul în care acestea încalcă spaţiul aerian al ţărilor NATO, este „periculoa...
20:45
PAS încheie campania cu un marș simbolic pentru Europa în centrul capitalei Ziarul National
În ultima zi a campaniei electorale, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a organizat un marș intitulat „Tu ce faci duminică?”. Participanții s-a...
20:45
Băsescu avertizează: Alegerile din Moldova pot duce la o bază militară anti-NATO și anti-România! Ziarul National
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a lansat vineri un avertisment dur cu privire la alegerile parlamentare din Republica Moldova. El co...
20:45
Prognoza stabilă pentru 27 septembrie 2025 Ziarul National
Pentru 27 septembrie 2025, vremea în Republica Moldova se menține stabilă și plăcută. Temperaturile medii vor varia în jurul valorii de 15 °C pe ti...
19:45
Cadrele didactice sunt invitate la un curs gratuit despre Inteligența Artificială în educație la Chișinău Ziarul National
Cadrele didactice și manageriale din școlile naționale sunt invitate să participe la cursul de formare „Inteligența Artificială în educație”, găzdu...
19:45
Boris Volosatîi contrazice retragerea AUR România și afirmă participarea fermă a AUR Moldova la alegerile parlamentare Ziarul National
Boris Volosatîi, liderul listelor AUR la alegerile parlamentare din Republica Moldova, a dezmințit vineri zvonurile potrivit cărora partidul s-ar r...
18:45
Zelenski acuză Ungaria de utilizarea dronelor pentru recunoaștere în spațiul aerian al Ucrainei Ziarul National
Ucraina bănuiește că Ungaria a efectuat zboruri de drone de recunoaștere în spațiul său aerian, potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski...
18:45
Maia Sandu denunță ingerințele externe în alegerile parlamentare și cere sprijinul europarlamentarilor pentru protejarea democrației din Moldova Ziarul National
Președintele Maia Sandu a avut astăzi o întrevedere cu un grup de membri ai Parlamentului European, sosiți în Republica Moldova pentru a suprave...
18:45
Generozitate românească: 15.000 de seturi de rechizite pentru copiii din Moldova, prin proiectul „Cutia Școlarului” Ziarul National
15.000 de seturi de rechizite scolare, oferite cu generozitate de Guvernul Romaniei, au fost distribuite copiilor din diverse gradinite si institut...
18:45
Ungaria acuzată de spionaj aerian: Zelenski reacționează la tensiunile crescânde la granița ucraineană Ziarul National
Ucraina suspectează Ungaria că ar fi desfășurat zboruri de drone de recunoaștere în spațiul său aerian, a acuzat vineri președintele ucrainean Volo...
17:45
Maia Sandu atrage atenția europarlamentarilor asupra ingerințelor externe în alegerile din Republica Moldova Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu un grup de membri ai Parlamentului European, veniți să supravegheze alege...
17:15
DOC // Mark Tkaciuk, legături strânse cu serviciile secrete rusești. Cum au deveni „proeuropeni” cu aprobarea FSB cei care se vor „alternativa pentru Moldova” ​ Ziarul National
Mark Tkaciuk, fostul ideolog al Partidului Comuniștilor, recent reorientat către Europa în cadrul Blocului "Alternativa", ar fi cooperat cu ser...
17:15
Protoiereul Petru BUBURUZ: de la Marea Adunare Națională la 88 de ani – Epigoni sau urmași? Cine îi va continua drumul? Ziarul National
La 88 de ani, protoiereul Petru Buburuz rămâne o lumină vie a credinței și demnității basarabene. Preotul care a binecuvântat Marea Adunare Nați...
17:00
Kremlinul denunță amenințările lui Zelenski ca fiind iresponsabile Ziarul National
Președinția rusă a calificat vineri drept ”iresponsabile” amenințările cu atacuri asupra Kremlinului făcute de președintele ucrainean Volodimir Zel...
16:45
Condamnare de 4 ani pentru liderul unui fost partid politic, acuzat de finanțare ilegală în Republica Moldova Ziarul National
CHIȘINĂU – Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat pe 26 septembrie sentința de condamnare împotriva președintelui Oficiului Teritorial ...
16:45
ULTIMA ORĂ // Cu LACRIMI în ochi, Chirtoacă îi îndeamnă pe colegii săi din PL să voteze cu PAS la alegerile de duminică: „Având în vedere circumstanțele actuale nu aș vrea să distrugem și următorii 25 de ani din istoria noastră prin alegeri greșite” Ziarul National
Fostul primar al capitalei, Dorin Chirtoacă, a îndemnat membrii Partidului Liberal (PL) să voteze Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) la al...
16:00
Kremlinul denunță drept iresponsabile avertismentele lui Zelenski privind posibilele atacuri asupra sa Ziarul National
Președinția califică vineri drept „iresponsabile” declarațiile considerate drept „amenințări” ale președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pr...
16:00
ULTIMA ORĂ // Dodon și Șor au bătut palma? Oligarhul condamnat anunță de la Moscova că va fi viitorul PREMIER al R. Moldova, după ce va înlăturat PAS de la putere Ziarul National
Condamnatul Ilan Șor susține că dânsul va fi viitorul prim-ministru al R. Moldova, dacă va fi înlăturat de la putere Partidul Acțiune și Sol...
15:30
ULTIMA ORĂ, DOC // Victoria Furtună riscă să fie SCOASĂ din cursa electorală. Dovezile ce demonstrează că Rusia finanțează activitatea formațiunii „Moldova Mare”: „Dați-mi mai mult de 100 mii euro...” Ziarul National
Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, ar fi beneficiat, în perioada iulie-septembrie, de peste 600 mii euro din partea Moscovei ...
15:30
Maia Sandu cheamă moldovenii la vot: „Moldova, ești frumoasă și curajoasă, înaintează spre un viitor mai bun în PACE!” Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat un apel către cetățenii moldoveni cu drept de vot, îndemnându-i să dea dovadă de spirit ...
14:15
ULTIMA ORĂ // Așa-zisul bloc patriotic format la Moscova se DESTRAMĂ înainte de alegeri. Irina Vlah și oamenii săi, EXCLUȘI de pe LISTA parlamentară Ziarul National
ULTIMA ORĂ // Așa-zisul bloc patriotic format la Moscova se DESTRAMĂ înainte de alegeri. Irina Vlah și oamenii săi, EXCLUȘI de pe LISTA parlamen...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.