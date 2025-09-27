Banii curg sau dispar azi? Zodia ta decide! Horoscop 27 septembrie 2025

Paranteze, 27 septembrie 2025 08:50

Banii curg sau dispar azi? Zodia ta decide! Horoscop 27 septembrie 2025

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Paranteze

Acum 30 minute
08:50
Banii curg sau dispar azi? Zodia ta decide! Horoscop 27 septembrie 2025 Paranteze
Banii curg sau dispar azi? Zodia ta decide! Horoscop 27 septembrie 2025
Acum 24 ore
17:50
Boris Volosatîi: „Diaspora este perfuzia care ține pe picioare acest stat. Opriți umilința oamenilor plecați la muncă peste hotare” Paranteze
Boris Volosatîi: „Diaspora este perfuzia care ține pe picioare acest stat. Opriți umilința oamenilor plecați la muncă peste hotare”
17:50
Maia Sandu: „Moldova merită salvată de fiecare dată. Mergeți la vot pentru voi și pentru Moldova” Paranteze
Maia Sandu: „Moldova merită salvată de fiecare dată. Mergeți la vot pentru voi și pentru Moldova”
16:00
Marian Lupu, mesaj pentru moldovenii din diasporă: Dacă vreți să salvați Moldova, salvați-ne de PAS Paranteze
Marian Lupu, mesaj pentru moldovenii din diasporă: Dacă vreți să salvați Moldova, salvați-ne de PAS
14:30
AUR din Republica Moldova: „Nu ne retragem din cursa electorală. Suntem un partid independent, cu liste proprii” Paranteze
AUR din Republica Moldova: „Nu ne retragem din cursa electorală. Suntem un partid independent, cu liste proprii”
13:40
Crimă la Strășeni. Un bărbat a fost ucis de fiul vitreg Paranteze
Crimă la Strășeni. Un bărbat a fost ucis de fiul vitreg
12:10
Foc și pară la dezbateri: Renato Usatîi acuză un deputat PAS de scheme ilegale. Bolea îi ia apărarea Paranteze
Foc și pară la dezbateri: Renato Usatîi acuză un deputat PAS de scheme ilegale. Bolea îi ia apărarea
12:10
CNA și PA efectuează percheziții la Criuleni într-o cauză penală privind coruperea alegătorilor. Sunt vizate 9 persoane Paranteze
CNA și PA efectuează percheziții la Criuleni într-o cauză penală privind coruperea alegătorilor. Sunt vizate 9 persoane
12:00
Vlad Batrîncea a contestat la CC unele modificări abuzive la Legea cu privire la partidele politice, care prevăd suspendarea activității partidelor politice în perioada electorală Paranteze
Vlad Batrîncea a contestat la CC unele modificări abuzive la Legea cu privire la partidele politice, care prevăd suspendarea activității partidelor politice în perioada electorală
11:30
Moldovenii din Italia își declară sprijinul pentru Partidul Nostru înainte de alegerile parlamentare Paranteze
Moldovenii din Italia își declară sprijinul pentru Partidul Nostru înainte de alegerile parlamentare
11:20
Dmitri Torner, adresare către alegători: Votaţi Partidul politic „NOI – Noua Opţiune Istorică”! Oferiţi o şansă de viitor reală R. Moldova Paranteze
Dmitri Torner, adresare către alegători: Votaţi Partidul politic „NOI – Noua Opţiune Istorică”! Oferiţi o şansă de viitor reală R. Moldova
11:10
Alexandru Bot, avocat și expert WatchDog: „Procesul lui Plahotniuc trebuie să fie echitabil, fără interferențe politice” Paranteze
Alexandru Bot, avocat și expert WatchDog: „Procesul lui Plahotniuc trebuie să fie echitabil, fără interferențe politice”
11:10
Boris Volosatîi, după retragerea BUN: „Unionismul nu se predă, Dolganiuc a ales PAS” Paranteze
Boris Volosatîi, după retragerea BUN: „Unionismul nu se predă, Dolganiuc a ales PAS”
10:20
Magistrații i-au prezentat învinuirile lui Plahotniuc: fostul lider PDM solicită timp pentru analiză Paranteze
Magistrații i-au prezentat învinuirile lui Plahotniuc: fostul lider PDM solicită timp pentru analiză
10:20
Petr Vlah, despre alegerile din 28 septembrie 2025: Oamenii trebuie convinşi, dar nu speriaţi, manipulaţi, dezinformaţi Paranteze
Petr Vlah, despre alegerile din 28 septembrie 2025: Oamenii trebuie convinşi, dar nu speriaţi, manipulaţi, dezinformaţi
Ieri
08:30
Iubiri toxice, prietenii distruse și bani care dispar peste noapte! Horoscop 26 septembrie 2025 Paranteze
Iubiri toxice, prietenii distruse și bani care dispar peste noapte! Horoscop 26 septembrie 2025
25 septembrie 2025
17:00
Ce alimente să NU combini niciodată cu medicamentele. Risc mare de efecte adverse Paranteze
Ce alimente să NU combini niciodată cu medicamentele. Risc mare de efecte adverse
14:00
FOTO // Susținătorii lui Vlad Plahotniuc au protestat la Aeroport: acuză PAS de dosar politic și justiție capturată Paranteze
FOTO // Susținătorii lui Vlad Plahotniuc au protestat la Aeroport: acuză PAS de dosar politic și justiție capturată
14:00
Volodimir Zelenski anunță că este gata să renunțe la președinție. În ce condiții va face acest lucru Paranteze
Volodimir Zelenski anunță că este gata să renunțe la președinție. În ce condiții va face acest lucru
13:30
Polonia schimbă regulile jocului: va putea doborî drone rusești fără aprobare NATO Paranteze
Polonia schimbă regulile jocului: va putea doborî drone rusești fără aprobare NATO
13:20
Percheziții la Glodeni și Dondușeni: Corupție electorală, bani murdari și finanțări politice ilegale Paranteze
Percheziții la Glodeni și Dondușeni: Corupție electorală, bani murdari și finanțări politice ilegale
13:20
10.000 de euro falși, ascunși lângă o instituție din Ialoveni. La ce preț erau vânduți Paranteze
10.000 de euro falși, ascunși lângă o instituție din Ialoveni. La ce preț erau vânduți
13:00
Percheziții la Bălți: Poliția descoperă pistol și scheme de corupere a alegătorilor pentru alegerile din 28 septembrie Paranteze
Percheziții la Bălți: Poliția descoperă pistol și scheme de corupere a alegătorilor pentru alegerile din 28 septembrie
12:10
Vlad Plahotniuc a revenit în Moldova: nu a fost lăsat să vorbească cu presa, iar la ieșire l-au așteptat activiștii PAS Paranteze
Vlad Plahotniuc a revenit în Moldova: nu a fost lăsat să vorbească cu presa, iar la ieșire l-au așteptat activiștii PAS
12:10
Avocatul lui Plahotniuc acuză PAS de faptul că extrădarea a fost transformată în spectacol politic pentru câștig electoral Paranteze
Avocatul lui Plahotniuc acuză PAS de faptul că extrădarea a fost transformată în spectacol politic pentru câștig electoral
11:50
Sondaj: Noua guvernare de la Chișinău poate fi formată de două partide proeuropene Paranteze
Sondaj: Noua guvernare de la Chișinău poate fi formată de două partide proeuropene
09:10
Vlad Plahotniuc revine în această dimineață în Moldova. Imagini din avion Paranteze
Vlad Plahotniuc revine în această dimineață în Moldova. Imagini din avion
Mai mult de 2 zile în urmă
19:00
Partidul „Inima Moldovei” a desfășurat ședința CNP: Ce au discutat și ce decizii au luat Paranteze
Partidul „Inima Moldovei” a desfășurat ședința CNP: Ce au discutat și ce decizii au luat
16:00
Liderul Partidului „Mișcarea Respect Moldova”, Marian Lupu: „Oamenii nu vor să mai facă un pas înapoi, ei vor respect” Paranteze
Liderul Partidului „Mișcarea Respect Moldova”, Marian Lupu: „Oamenii nu vor să mai facă un pas înapoi, ei vor respect”
15:50
Maia Sandu s-a întâlnit cu funcționarii publici implicați în procesul de integrare europeană Paranteze
Maia Sandu s-a întâlnit cu funcționarii publici implicați în procesul de integrare europeană
15:30
PDMM acuză PAS de presiuni politice: Ministerul Justiției cere limitarea activității partidului Paranteze
PDMM acuză PAS de presiuni politice: Ministerul Justiției cere limitarea activității partidului
13:20
Robie în 2025: Doi bărbați din Edineț au exploatat prin muncă un adult și o copilă Paranteze
Robie în 2025: Doi bărbați din Edineț au exploatat prin muncă un adult și o copilă
13:00
Un soldat ucrainean a trăit trei ani cu un glonț înfipt în inimă, prizonier la ruși Paranteze
Un soldat ucrainean a trăit trei ani cu un glonț înfipt în inimă, prizonier la ruși
12:50
Recean: Rusia folosește grupări criminale și atacuri cibernetice, pentru a influența alegerile Paranteze
Recean: Rusia folosește grupări criminale și atacuri cibernetice, pentru a influența alegerile
12:30
15 elevi și studenți vor beneficia de Bursa Președintelui Republicii Moldova Paranteze
15 elevi și studenți vor beneficia de Bursa Președintelui Republicii Moldova
12:10
Vladimir Plahotniuc cheamă la unitate împotriva guvernării: „E momentul schimbării majore în Moldova” Paranteze
Vladimir Plahotniuc cheamă la unitate împotriva guvernării: „E momentul schimbării majore în Moldova”
09:40
Ziua adevărurilor dure! Pe 24 septembrie 2025, o zodie primește cea mai grea lovitură a anului Paranteze
Ziua adevărurilor dure! Pe 24 septembrie 2025, o zodie primește cea mai grea lovitură a anului
09:30
„Păcate” la volan: un preot din Drochia, prins beat și cu 26 de contravenții la activ Paranteze
„Păcate” la volan: un preot din Drochia, prins beat și cu 26 de contravenții la activ
23 septembrie 2025
15:20
„Respect Moldova” cere diversificarea furnizorilor de gaze și tarife corecte pentru cetățeni Paranteze
„Respect Moldova” cere diversificarea furnizorilor de gaze și tarife corecte pentru cetățeni
13:50
Kremlinul acuză că pe teritoriul României sunt masate trupe pentru a invada Republica Moldova după alegeri Paranteze
Kremlinul acuză că pe teritoriul României sunt masate trupe pentru a invada Republica Moldova după alegeri
13:20
Crimă în nordul țării. O femeie a fost ucisă în bătaie Paranteze
Crimă în nordul țării. O femeie a fost ucisă în bătaie
13:10
Blocul Unirea Națiunii se retrage din cursa electorală și îndeamnă alegătorii să voteze PAS Paranteze
Blocul Unirea Națiunii se retrage din cursa electorală și îndeamnă alegătorii să voteze PAS
08:30
Zi de cumpănă! O zodie intră în haos, altele primesc vești neașteptate. Horoscop 23 septembrie 2025 Paranteze
Zi de cumpănă! O zodie intră în haos, altele primesc vești neașteptate. Horoscop 23 septembrie 2025
22 septembrie 2025
18:30
Maia Sandu a venit cu un mesaj înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie: „Pericolul este mare, însă puterea noastră trebuie să fie și mai mare” Paranteze
Maia Sandu a venit cu un mesaj înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie: „Pericolul este mare, însă puterea noastră trebuie să fie și mai mare”
18:10
LIVE // Adresarea președintei Maia Sandu în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 Paranteze
LIVE // Adresarea președintei Maia Sandu în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025
16:40
LIVE // Briefing de presǎ susținut de Inspectoratul General al Poliției, SIS și PCCOCS Paranteze
LIVE // Briefing de presǎ susținut de Inspectoratul General al Poliției, SIS și PCCOCS
16:00
Putin îi face o ofertă-surpriză lui Trump Paranteze
Putin îi face o ofertă-surpriză lui Trump
15:00
Renato Usatîi: Sprijin pentru fermieri prin lege – jumătate din produsele din magazine să fie moldovenești Paranteze
Renato Usatîi: Sprijin pentru fermieri prin lege – jumătate din produsele din magazine să fie moldovenești
14:50
BREAKING NEWS // Constantin Țuțu a ajuns în Republica Moldova. Unde a fost fotografiat Paranteze
BREAKING NEWS // Constantin Țuțu a ajuns în Republica Moldova. Unde a fost fotografiat
14:50
Expert: Celor din PAS nu le-ar conveni excluderea din alegeri a formaţiunii conduse de Irina Vlah din mai multe motive Paranteze
Expert: Celor din PAS nu le-ar conveni excluderea din alegeri a formaţiunii conduse de Irina Vlah din mai multe motive
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.