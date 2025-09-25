Percheziții la Bălți: Poliția descoperă pistol și scheme de corupere a alegătorilor pentru alegerile din 28 septembrie

Paranteze, 25 septembrie 2025 13:00

Percheziții la Bălți: Poliția descoperă pistol și scheme de corupere a alegătorilor pentru alegerile din 28 septembrie

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Paranteze

Acum 5 minute
13:20
Percheziții la Glodeni și Dondușeni: Corupție electorală, bani murdari și finanțări politice ilegale Paranteze
Percheziții la Glodeni și Dondușeni: Corupție electorală, bani murdari și finanțări politice ilegale
13:20
10.000 de euro falși, ascunși lângă o instituție din Ialoveni. La ce preț erau vânduți Paranteze
10.000 de euro falși, ascunși lângă o instituție din Ialoveni. La ce preț erau vânduți
Acum 30 minute
13:00
Percheziții la Bălți: Poliția descoperă pistol și scheme de corupere a alegătorilor pentru alegerile din 28 septembrie Paranteze
Percheziții la Bălți: Poliția descoperă pistol și scheme de corupere a alegătorilor pentru alegerile din 28 septembrie
Acum 2 ore
12:10
Vlad Plahotniuc a revenit în Moldova: nu a fost lăsat să vorbească cu presa, iar la ieșire l-au așteptat activiștii PAS Paranteze
Vlad Plahotniuc a revenit în Moldova: nu a fost lăsat să vorbească cu presa, iar la ieșire l-au așteptat activiștii PAS
12:10
Avocatul lui Plahotniuc acuză PAS de faptul că extrădarea a fost transformată în spectacol politic pentru câștig electoral Paranteze
Avocatul lui Plahotniuc acuză PAS de faptul că extrădarea a fost transformată în spectacol politic pentru câștig electoral
11:50
Sondaj: Noua guvernare de la Chișinău poate fi formată de două partide proeuropene Paranteze
Sondaj: Noua guvernare de la Chișinău poate fi formată de două partide proeuropene
Acum 6 ore
09:10
Vlad Plahotniuc revine în această dimineață în Moldova. Imagini din avion Paranteze
Vlad Plahotniuc revine în această dimineață în Moldova. Imagini din avion
Acum 24 ore
19:00
Partidul „Inima Moldovei” a desfășurat ședința CNP: Ce au discutat și ce decizii au luat Paranteze
Partidul „Inima Moldovei” a desfășurat ședința CNP: Ce au discutat și ce decizii au luat
16:00
Liderul Partidului „Mișcarea Respect Moldova”, Marian Lupu: „Oamenii nu vor să mai facă un pas înapoi, ei vor respect” Paranteze
Liderul Partidului „Mișcarea Respect Moldova”, Marian Lupu: „Oamenii nu vor să mai facă un pas înapoi, ei vor respect”
15:50
Maia Sandu s-a întâlnit cu funcționarii publici implicați în procesul de integrare europeană Paranteze
Maia Sandu s-a întâlnit cu funcționarii publici implicați în procesul de integrare europeană
15:30
PDMM acuză PAS de presiuni politice: Ministerul Justiției cere limitarea activității partidului Paranteze
PDMM acuză PAS de presiuni politice: Ministerul Justiției cere limitarea activității partidului
Ieri
13:20
Robie în 2025: Doi bărbați din Edineț au exploatat prin muncă un adult și o copilă Paranteze
Robie în 2025: Doi bărbați din Edineț au exploatat prin muncă un adult și o copilă
13:00
Un soldat ucrainean a trăit trei ani cu un glonț înfipt în inimă, prizonier la ruși Paranteze
Un soldat ucrainean a trăit trei ani cu un glonț înfipt în inimă, prizonier la ruși
12:50
Recean: Rusia folosește grupări criminale și atacuri cibernetice, pentru a influența alegerile Paranteze
Recean: Rusia folosește grupări criminale și atacuri cibernetice, pentru a influența alegerile
12:30
15 elevi și studenți vor beneficia de Bursa Președintelui Republicii Moldova Paranteze
15 elevi și studenți vor beneficia de Bursa Președintelui Republicii Moldova
12:10
Vladimir Plahotniuc cheamă la unitate împotriva guvernării: „E momentul schimbării majore în Moldova” Paranteze
Vladimir Plahotniuc cheamă la unitate împotriva guvernării: „E momentul schimbării majore în Moldova”
09:40
Ziua adevărurilor dure! Pe 24 septembrie 2025, o zodie primește cea mai grea lovitură a anului Paranteze
Ziua adevărurilor dure! Pe 24 septembrie 2025, o zodie primește cea mai grea lovitură a anului
09:30
„Păcate” la volan: un preot din Drochia, prins beat și cu 26 de contravenții la activ Paranteze
„Păcate” la volan: un preot din Drochia, prins beat și cu 26 de contravenții la activ
23 septembrie 2025
15:20
„Respect Moldova” cere diversificarea furnizorilor de gaze și tarife corecte pentru cetățeni Paranteze
„Respect Moldova” cere diversificarea furnizorilor de gaze și tarife corecte pentru cetățeni
13:50
Kremlinul acuză că pe teritoriul României sunt masate trupe pentru a invada Republica Moldova după alegeri Paranteze
Kremlinul acuză că pe teritoriul României sunt masate trupe pentru a invada Republica Moldova după alegeri
Mai mult de 2 zile în urmă
13:20
Crimă în nordul țării. O femeie a fost ucisă în bătaie Paranteze
Crimă în nordul țării. O femeie a fost ucisă în bătaie
13:10
Blocul Unirea Națiunii se retrage din cursa electorală și îndeamnă alegătorii să voteze PAS Paranteze
Blocul Unirea Națiunii se retrage din cursa electorală și îndeamnă alegătorii să voteze PAS
08:30
Zi de cumpănă! O zodie intră în haos, altele primesc vești neașteptate. Horoscop 23 septembrie 2025 Paranteze
Zi de cumpănă! O zodie intră în haos, altele primesc vești neașteptate. Horoscop 23 septembrie 2025
22 septembrie 2025
18:30
Maia Sandu a venit cu un mesaj înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie: „Pericolul este mare, însă puterea noastră trebuie să fie și mai mare” Paranteze
Maia Sandu a venit cu un mesaj înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie: „Pericolul este mare, însă puterea noastră trebuie să fie și mai mare”
18:10
LIVE // Adresarea președintei Maia Sandu în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 Paranteze
LIVE // Adresarea președintei Maia Sandu în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025
16:40
LIVE // Briefing de presǎ susținut de Inspectoratul General al Poliției, SIS și PCCOCS Paranteze
LIVE // Briefing de presǎ susținut de Inspectoratul General al Poliției, SIS și PCCOCS
16:00
Putin îi face o ofertă-surpriză lui Trump Paranteze
Putin îi face o ofertă-surpriză lui Trump
15:00
Renato Usatîi: Sprijin pentru fermieri prin lege – jumătate din produsele din magazine să fie moldovenești Paranteze
Renato Usatîi: Sprijin pentru fermieri prin lege – jumătate din produsele din magazine să fie moldovenești
14:50
BREAKING NEWS // Constantin Țuțu a ajuns în Republica Moldova. Unde a fost fotografiat Paranteze
BREAKING NEWS // Constantin Țuțu a ajuns în Republica Moldova. Unde a fost fotografiat
14:50
Expert: Celor din PAS nu le-ar conveni excluderea din alegeri a formaţiunii conduse de Irina Vlah din mai multe motive Paranteze
Expert: Celor din PAS nu le-ar conveni excluderea din alegeri a formaţiunii conduse de Irina Vlah din mai multe motive
13:50
Liderii Partidului „Respect Moldova” au discutat cu locuitorii din raionul Florești Paranteze
Liderii Partidului „Respect Moldova” au discutat cu locuitorii din raionul Florești
13:10
Un bărbat o violat două fetițe. Pentru una era naș de botez Paranteze
Un bărbat o violat două fetițe. Pentru una era naș de botez
13:10
Breaking News // Constantin Țuțu a fost anunțat în căutare Paranteze
Breaking News // Constantin Țuțu a fost anunțat în căutare
11:30
Asociația Obștească „Ștefan cel Mare și Sfânt” condamnă folosirea imaginii Voievodului în scopuri electorale Paranteze
Asociația Obștească „Ștefan cel Mare și Sfânt” condamnă folosirea imaginii Voievodului în scopuri electorale
11:20
CNA efectuează percheziții în Chișinău, Orhei și sudul țării în dosare de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală Paranteze
CNA efectuează percheziții în Chișinău, Orhei și sudul țării în dosare de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală
11:10
Care este diferența dintre benzina 95 și 98, în afară de preț? Informații importante pentru șoferi Paranteze
Care este diferența dintre benzina 95 și 98, în afară de preț? Informații importante pentru șoferi
11:00
81 de șoferi prinși băuți la volan! Weekend cu peste 5.100 de încălcări în trafic Paranteze
81 de șoferi prinși băuți la volan! Weekend cu peste 5.100 de încălcări în trafic
10:50
Tragedie la Rezina. Un copil a murit după ce a intrat cu ATV-ul într-un automobil Paranteze
Tragedie la Rezina. Un copil a murit după ce a intrat cu ATV-ul într-un automobil
10:40
Schimbări majore la Aeroportul Internațional „Eugen Doga”: acces limitat pentru pasageri Paranteze
Schimbări majore la Aeroportul Internațional „Eugen Doga”: acces limitat pentru pasageri
10:20
Maia Sandu la Festivalul Etniilor 2025: „Pacea nu se împarte pe comunități sau regiuni. Ea este a tuturor sau nu este deloc” Paranteze
Maia Sandu la Festivalul Etniilor 2025: „Pacea nu se împarte pe comunități sau regiuni. Ea este a tuturor sau nu este deloc”
09:50
Crimă cutremurătoare la Drochia: O femeie a fost ucisă cu cruzime chiar de cel pe care l-a adăpostit în casa ei Paranteze
Crimă cutremurătoare la Drochia: O femeie a fost ucisă cu cruzime chiar de cel pe care l-a adăpostit în casa ei
09:40
Ceartă cu final sângeros, la Șoldănești. Un bărbat a fost înjunghiat de propriul frate Paranteze
Ceartă cu final sângeros, la Șoldănești. Un bărbat a fost înjunghiat de propriul frate
08:20
Ziua banilor: cine pierde și cine câștigă pe neașteptate. Horoscop 22 septembrie 2025 Paranteze
Ziua banilor: cine pierde și cine câștigă pe neașteptate. Horoscop 22 septembrie 2025
21 septembrie 2025
13:50
Marian Lupu, liderul Partidului „Respect Moldova”: „Cei care construiesc Moldova merită susținere, stabilitate și Respect” Paranteze
Marian Lupu, liderul Partidului „Respect Moldova”: „Cei care construiesc Moldova merită susținere, stabilitate și Respect”
13:50
Adevărata poveste a „Avocatului Diavolului”: cine era în Evul Mediu și de ce purta acest nume Paranteze
Adevărata poveste a „Avocatului Diavolului”: cine era în Evul Mediu și de ce purta acest nume
09:40
Ziua care îți testează sănătatea și rezistența! Horoscop 21 septembrie 2025 Paranteze
Ziua care îți testează sănătatea și rezistența! Horoscop 21 septembrie 2025
20 septembrie 2025
19:00
Un nou model de afaceri propus de Partidul Nostru: cetățeanul vine cu ideea, statul garantează finanțarea și devin parteneri egali 50/50 – câștigă cetățeanul, câștigă statul, câștigă țara Paranteze
Un nou model de afaceri propus de Partidul Nostru: cetățeanul vine cu ideea, statul garantează finanțarea și devin parteneri egali 50/50 – câștigă cetățeanul, câștigă statul, câștigă țara
09:20
„Arborele vieții” care uimește lumea medicală: întărește imunitatea, protejează inima și încetinește îmbătrânirea Paranteze
„Arborele vieții” care uimește lumea medicală: întărește imunitatea, protejează inima și încetinește îmbătrânirea
09:10
Crimă șocantă la Fălești: Un tânăr și-a ucis bunica cu ciocanul Paranteze
Crimă șocantă la Fălești: Un tânăr și-a ucis bunica cu ciocanul
07:50
Zi tensionată pentru unii, plină de surprize plăcute pentru alții. Horoscop 20 septembrie 2025 Paranteze
Zi tensionată pentru unii, plină de surprize plăcute pentru alții. Horoscop 20 septembrie 2025
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.