Expert: Celor din PAS nu le-ar conveni excluderea din alegeri a formaţiunii conduse de Irina Vlah din mai multe motive
Paranteze, 22 septembrie 2025 14:50
Expert: Celor din PAS nu le-ar conveni excluderea din alegeri a formaţiunii conduse de Irina Vlah din mai multe motive
• • •
Alte ştiri de Paranteze
Acum 15 minute
15:00
Renato Usatîi: Sprijin pentru fermieri prin lege – jumătate din produsele din magazine să fie moldovenești # Paranteze
Renato Usatîi: Sprijin pentru fermieri prin lege – jumătate din produsele din magazine să fie moldovenești
Acum 30 minute
14:50
BREAKING NEWS // Constantin Țuțu a ajuns în Republica Moldova. Unde a fost fotografiat
14:50
Expert: Celor din PAS nu le-ar conveni excluderea din alegeri a formaţiunii conduse de Irina Vlah din mai multe motive # Paranteze
Expert: Celor din PAS nu le-ar conveni excluderea din alegeri a formaţiunii conduse de Irina Vlah din mai multe motive
Acum 2 ore
13:50
Liderii Partidului „Respect Moldova” au discutat cu locuitorii din raionul Florești
Acum 4 ore
13:10
Un bărbat o violat două fetițe. Pentru una era naș de botez
13:10
Breaking News // Constantin Țuțu a fost anunțat în căutare
11:30
Asociația Obștească „Ștefan cel Mare și Sfânt” condamnă folosirea imaginii Voievodului în scopuri electorale # Paranteze
Asociația Obștească „Ștefan cel Mare și Sfânt” condamnă folosirea imaginii Voievodului în scopuri electorale
11:20
CNA efectuează percheziții în Chișinău, Orhei și sudul țării în dosare de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală # Paranteze
CNA efectuează percheziții în Chișinău, Orhei și sudul țării în dosare de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală
Acum 6 ore
11:10
Care este diferența dintre benzina 95 și 98, în afară de preț? Informații importante pentru șoferi # Paranteze
Care este diferența dintre benzina 95 și 98, în afară de preț? Informații importante pentru șoferi
11:00
81 de șoferi prinși băuți la volan! Weekend cu peste 5.100 de încălcări în trafic
10:50
Tragedie la Rezina. Un copil a murit după ce a intrat cu ATV-ul într-un automobil
10:40
Schimbări majore la Aeroportul Internațional „Eugen Doga”: acces limitat pentru pasageri # Paranteze
Schimbări majore la Aeroportul Internațional „Eugen Doga”: acces limitat pentru pasageri
10:20
Maia Sandu la Festivalul Etniilor 2025: „Pacea nu se împarte pe comunități sau regiuni. Ea este a tuturor sau nu este deloc” # Paranteze
Maia Sandu la Festivalul Etniilor 2025: „Pacea nu se împarte pe comunități sau regiuni. Ea este a tuturor sau nu este deloc”
09:50
Crimă cutremurătoare la Drochia: O femeie a fost ucisă cu cruzime chiar de cel pe care l-a adăpostit în casa ei # Paranteze
Crimă cutremurătoare la Drochia: O femeie a fost ucisă cu cruzime chiar de cel pe care l-a adăpostit în casa ei
09:40
Ceartă cu final sângeros, la Șoldănești. Un bărbat a fost înjunghiat de propriul frate
Acum 8 ore
08:20
Ziua banilor: cine pierde și cine câștigă pe neașteptate. Horoscop 22 septembrie 2025
Ieri
13:50
Marian Lupu, liderul Partidului „Respect Moldova”: „Cei care construiesc Moldova merită susținere, stabilitate și Respect” # Paranteze
Marian Lupu, liderul Partidului „Respect Moldova”: „Cei care construiesc Moldova merită susținere, stabilitate și Respect”
13:50
Adevărata poveste a „Avocatului Diavolului”: cine era în Evul Mediu și de ce purta acest nume # Paranteze
Adevărata poveste a „Avocatului Diavolului”: cine era în Evul Mediu și de ce purta acest nume
09:40
Ziua care îți testează sănătatea și rezistența! Horoscop 21 septembrie 2025
20 septembrie 2025
19:00
Un nou model de afaceri propus de Partidul Nostru: cetățeanul vine cu ideea, statul garantează finanțarea și devin parteneri egali 50/50 – câștigă cetățeanul, câștigă statul, câștigă țara # Paranteze
Un nou model de afaceri propus de Partidul Nostru: cetățeanul vine cu ideea, statul garantează finanțarea și devin parteneri egali 50/50 – câștigă cetățeanul, câștigă statul, câștigă țara
Mai mult de 2 zile în urmă
09:20
„Arborele vieții” care uimește lumea medicală: întărește imunitatea, protejează inima și încetinește îmbătrânirea # Paranteze
„Arborele vieții” care uimește lumea medicală: întărește imunitatea, protejează inima și încetinește îmbătrânirea
09:10
Crimă șocantă la Fălești: Un tânăr și-a ucis bunica cu ciocanul
07:50
Zi tensionată pentru unii, plină de surprize plăcute pentru alții. Horoscop 20 septembrie 2025 # Paranteze
Zi tensionată pentru unii, plină de surprize plăcute pentru alții. Horoscop 20 septembrie 2025
19 septembrie 2025
17:50
Renato Usatîi: Igor Dodon acționează în interesul Maiei Sandu și ajută PAS să obțină majoritatea # Paranteze
Renato Usatîi: Igor Dodon acționează în interesul Maiei Sandu și ajută PAS să obțină majoritatea
16:00
Caz revoltător în Chișinău: O bătrână a fost lovită cu bestialitate în cap de un trecător # Paranteze
Caz revoltător în Chișinău: O bătrână a fost lovită cu bestialitate în cap de un trecător
15:50
Caz cutremurător la Orhei: un medic acuzat că a furat lanțul de aur al unui pacient decedat # Paranteze
Caz cutremurător la Orhei: un medic acuzat că a furat lanțul de aur al unui pacient decedat
13:40
Surpriză veninoasă într-o mașină adusă de peste hotare. Ce a găsit un bărbat în Lincoln-ul său # Paranteze
Surpriză veninoasă într-o mașină adusă de peste hotare. Ce a găsit un bărbat în Lincoln-ul său
12:40
Dictatorul de la Kremlin a anunțat cine i-ar putea lua locul la conducerea Rusiei
12:20
FOTO // Percheziții CNA la Chișinău: rețea de manipulare politică, plătită din bani murdari # Paranteze
FOTO // Percheziții CNA la Chișinău: rețea de manipulare politică, plătită din bani murdari
10:40
Ne așteaptă o iarnă extrem de grea? Specialiștii avertizează asupra unui posibil val de frig global # Paranteze
Ne așteaptă o iarnă extrem de grea? Specialiștii avertizează asupra unui posibil val de frig global
10:30
Mită de lux în Capitală: Un cuplu din Chișinău, prins în plasa CNA
10:20
Altarul transformat în tribună electorală: între spiritualitate și manipulare politică
09:30
Procesul lui Plahotniuc, accelerat artificial? Nagacevschi: „Nu e justiție, e teatru prost” # Paranteze
Procesul lui Plahotniuc, accelerat artificial? Nagacevschi: „Nu e justiție, e teatru prost”
07:50
Zi de revelații, decizii grele și surprize care schimbă totul! Horoscop 19 septembrie 2025 # Paranteze
Zi de revelații, decizii grele și surprize care schimbă totul! Horoscop 19 septembrie 2025
18 septembrie 2025
19:10
PAS prezintă 7 lucruri pe care cetățenii trebuie să le știe înainte de alegeri
17:50
Șoferul de pe ruta Chișinău–Găuzeni a fost pedepsit pentru că a jignit o pasageră
17:20
Libertatea din Rusia: Tata a doi copii, condamnat la cinci ani de închisoare pentru o postare # Paranteze
Libertatea din Rusia: Tata a doi copii, condamnat la cinci ani de închisoare pentru o postare
17:20
Emmanuel Macron își apără familia: proces internațional pentru a dovedi că Brigitte Macron este femeie # Paranteze
Emmanuel Macron își apără familia: proces internațional pentru a dovedi că Brigitte Macron este femeie
14:10
Radu Burduja, vicepreședintele Partidului „Respect Moldova”: „Sistemul de apărare trebuie consolidat prin profesionalizarea Armatei Naționale și susținerea polițiștilor” # Paranteze
Radu Burduja, vicepreședintele Partidului „Respect Moldova”: „Sistemul de apărare trebuie consolidat prin profesionalizarea Armatei Naționale și susținerea polițiștilor”
13:20
FOTO // Președinte de raion prins băut la volanul autoturismului de serviciu
13:20
Dmitri Kozak, omul lui Putin „responsabil de Moldova”, și-a anunțat demisia din funcția de adjunct al Administrației Prezidențiale. Iată motivele # Paranteze
Dmitri Kozak, omul lui Putin „responsabil de Moldova”, și-a anunțat demisia din funcția de adjunct al Administrației Prezidențiale. Iată motivele
12:40
„Calea Ferată trebuie salvată!” – Renato Usatîi anunță planul de reconstrucție și plata la timp a salariilor # Paranteze
„Calea Ferată trebuie salvată!” – Renato Usatîi anunță planul de reconstrucție și plata la timp a salariilor
12:40
Plahotniuc află din presă ce cere în instanță: Avocatul Rogac promite bani lui Cozer și ZdG pentru documentul fantomă # Paranteze
Plahotniuc află din presă ce cere în instanță: Avocatul Rogac promite bani lui Cozer și ZdG pentru documentul fantomă
11:00
Maia Sandu: „Chem mediul de afaceri să ne fie în continuare alături – să investească, să contribuie la apărarea democrației, pentru ca împreună să putem continua drumul european” # Paranteze
Maia Sandu: „Chem mediul de afaceri să ne fie în continuare alături – să investească, să contribuie la apărarea democrației, pentru ca împreună să putem continua drumul european”
08:50
Astrele dau cu sete pe 18 septembrie 2025: trădări, bani murdari și iubiri explozive în horoscopul zilei # Paranteze
Astrele dau cu sete pe 18 septembrie 2025: trădări, bani murdari și iubiri explozive în horoscopul zilei
17 septembrie 2025
16:40
Sondaj cu surprize pe scena politică: „Respect Moldova”, condus de Marian Lupu, la un pas de Parlament # Paranteze
Sondaj cu surprize pe scena politică: „Respect Moldova”, condus de Marian Lupu, la un pas de Parlament
16:10
Igor Grosu avertizează: Urmează o campanie de falsuri și manipulări în spațiul public
14:30
Renato Usatîi acuză PAS că amână ședința de judecată pentru a-l șantaja după alegeri
13:30
Vlad Plahotniuc amintește despre „proiectul de suflet” Edelweiss: „A adus lumină pentru mii de oameni” # Paranteze
Vlad Plahotniuc amintește despre „proiectul de suflet” Edelweiss: „A adus lumină pentru mii de oameni”
13:20
BREAKING NEWS // Procurorul Octavian Iachimovschi și-a dat demisia
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.