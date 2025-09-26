Premiera filmului „Hotline Beijing", la Los Angeles
Noi.md, 27 septembrie 2025 00:30
Premiera filmului documentar „Hotline Beijing", produs de China Media Group (CMG), a avut loc la Los Angeles (SUA), scrie romanian.cgtn.comDupă vizionare, mai multe personalități din domeniul cinematografiei americane au exprimat o serie de aprecieri.Producătorul Pete Allman a arătat că filmul prezintă o poveste excelentă. Succesul acesteia provine din situațiile apropiate de viața oamenil
Vizitatorii parcului național „Craterul Diamantelor” din Arkansas, SUA, au găsit un diamant maro de 2,79 carate.Familia Rayni Madison a venit în statul Arkansas pentru a sărbători ziua de naștere a nepotului William. În timpul călătoriei, ei au decis să viziteze faimosul parc din Murfreesboro, unde oricine se poate încerca în rolul de căutător de comori. Pregătirile pentru căutare au fost
Monedele bizantine, vechi de aproximativ 1.500 de ani, au fost găsite în timpul săpăturilor din parcul național Susita, lîngă lacul Kinneret, în nordul Israelului.Pe locul unde se afla în antichitate orașul Susita, cercetătorii de la Universitatea din Haifa au descoperit 97 de monede din aur pur și zeci de fragmente de cercei din aur, incrustați cu perle, pietre semiprețioase și sticlă. {{
Oamenii de știință au ajuns la concluzia că, în loc să extragă metale prețioase de pe asteroizi, ar fi mai bine să-și îndrepte atenția către Lună.Calculele arată că în craterele de pe satelitul Pămîntului se pot ascunde cantități enorme de minerale utile, transmite focus.ua. {{838071}}Se consideră că mulți asteroizi conțin metale prețioase, necesare pentru crearea tehnologiilor moderne
În oceanele Pămîntului, este dizolvată o cantitate enormă de aur — conform estimărilor, este vorba de circa 20 de milioane de tone.În medie, în 100 de milioane de tone de apă de mare se află aproximativ 1 g de aur, însă datorită volumului colosal al oceanelor, cantitatea totală a acestui metal devine semnificativă. La prețul actual de piață, valoarea totală a aurului din Oceanul Mondial poate
În aprilie 1912, „Titanicul” s-a scufundat după ce s-a ciocnit cu un iceberg, dar unii cercetători au înaintat o versiune alternativă, punînd legătura între catastrofă și o mumie din Egiptul antic, care se presupune că se afla la bord.Legenda susține că mumia aparținea unei preotese, a cărei blestem a dus la tragedie. Această poveste a apărut pe fondul popularității miturilor despre blestemele
Pe o durată de șase ore, cei trei taikonauți ai echipajului Shenzhou-20: Chen Dong, Chen Zhongrui și Wang Jie, au reușit să îndeplinească a patra misiune de ieșire din modul spațial, folosind sprijinul brațelor mecanice din stația spațială Tiangong (Palatul Ceresc) și al personalului tehnic de pe Pămînt, au informat vineri reprezentanții Biroului Programului Spațial cu Echipaj Uman al Chinei, scri
FIFA a prezentat cele trei mascote ale Campionatului Mondial din 2026, care reprezintă țările gazdă ale turneului, respectiv Statele Unite, Canada și Mexic: vulturul cu cap alb Clutch, elanul Maple și jaguarul Zayu.Președintele FIFA, Gianni Infantino, a remarcat că aceste mascote „reperzintă bucurie, energie și spirit de unitate, la fel ca și campionatul în sine”, relatează rbc. Campionatu
În cadrul ședinței din această seară a Comisiei Electorale Centrale (CEC) s-a decis ca Partidul Moldova Mare, condus de Victoria Furtună, să fie exclus din cursa electorală.Tot astăzi, membrii CEC au decis că și partidul Inima Moldovei, condus de Irina Vlah, nu poate concura la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
Un fulger extrem de puternic a distrus un radar meteorologic în Noua Zeelandă, scoțîndu-l din funcțiune pentru o perioadă îndelungată.Incidentul a avut loc săptămîna trecută pe coasta de vest a țării, în apropierea orașului Hokitika. Fulgerul a avut o intensitate de 156.000 de amperi, de aproximativ cinci ori mai puternică decît un fulger obișnuit în Noua Zeelandă.{{828866}}MetService New
Premierul Chinei, Li Qiang, a avut la New York, o întîlnire cu Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, scrie romanian.cgtn.comPremierul Li Qiang a declarat că, în cadrul Summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai organizat la Tianjin, președintele Xi Jinping a propus Inițiativa de Guvernanță Globală, contribuind cu înțelepciunea chineză, prezentînd soluții chineze pentru consolid
Copiii, tinerii și sportivii din Cimișlia se bucură de două stadioane multifuncționale moderne.Noile terenuri, destinate baschetului, voleiului și tenisului de cîmp vor găzdui antrenamente, competiții și evenimente comunitare în aer liber.{{836115}}Cele două stadioane sînt dotate cu suprafețe de joc de calitate superioară, rezistente la condiții meteorologice diverse și tribune moderne, no
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 informează cetățenii că, în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, va fi pe deplin pregătit să recepționeze apelurile legate de procesul electoral. {{838734}} Apelurile referitoare la eventuale nereguli sau incidente vor fi preluate de operatorii 112 și transmise serviciului specializat de urgență Poliție, pentru a fi so
În orașul Leova, a avut loc recent o vizită de monitorizare desfășurată de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud în cadrul proiectului „Crearea complexului turistic „Valul lui Traian””.Au participat reprezentanți ai Primăriei orașului Leova – în calitate de beneficiar, antreprenorul, dirigintele de șantier și responsabilul tehnic.“Scopul vizitei este conformarea lucrărilor executate cu
Polițiștii și procurorii din Găgăuzia au desfășurat percheziții în cadrul unui dosar pornit pentru corupere electorală, notează Noi.md.În perioada 31 august – 10 septembrie, un bărbat de 29 de ani, împreună cu alte persoane, ar fi desfășurat activități ilegale într-o localitate. Aceștia ar fi folosit mijloace bănești sub formă de active virtuale, interzise pe teritoriul Republicii Moldova, pri
Dosarul destabilizărilor: În Serbia, au fost reținuți doi organizatori ai unor tabere de instruire # Noi.md
Poliția din Moldova informează că autoritățile din Serbia au reținut doi organizatori ai unor tabere de instruire, în care mai mulți tineri erau pregătiți pentru acțiuni violente menite să destabilizeze situația în țara noastră.În urma perchezițiilor, au fost ridicate telefoane, laptopuri, echipamente speciale și arme, iar unul dintre suspecți este cercetat și pentru deținere ilegală de armame
În 2024, creșterea temperaturii a costat economia Bangladeshului aproximativ 1,78 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă aproximativ 0,4% din PIB-ul țării.În ultimele decenii, temperaturile maxime medii au crescut cu 1,1 grade Celsius, iar temperatura percepută - cu 4,5 grade. Acest lucru a dus la creșterea numărului de îmbolnăviri și la scăderea productivității muncii. {{830089}}Căldura a
„Un stil de viață sănătos reduce riscul hipertensiunii arteriale!”. Este îndemnul lansat astăzi la Universitatea de Medicină, unde s-a desfășurat o manifestație cu ocazia Zilei mondiale a Inimii.La evenimentul cu genericul „Nu rata nicio clipă”, ajuns la a VI-a ediție, au participat studenți, medici rezidenți și membri ai comunității universitare."Deja de peste zece ani pe glob se sărbător
Aproximativ 70% din populația raionului Căușeni suferă de hipertensiune arterială sau diabet zaharat.Pentru a identifica la timp aceste afecțiuni, medicii organizează periodic acțiuni gratuite de consultare în stradă.{{838540}}Un astfel de eveniment a avut loc pe 24 septembrie, cînd zeci de căușeneni și-au măsurat gratuit glicemia și tensiunea arterială. Activitatea face parte din proiectu
În Republica Moldova ar putea fi instituit un nou cadru legislativ privind protecția personalului medical și introducerea asigurării obligatorii împotriva malpraxisului. Proiectul de lege a fost prezentat astăzi de Alianța „MOLDOVENII” și are la bază modele legislative din România și alte state europene.Inițiativa prevede un mecanism prin care medicii vor fi protejați de răspunderea financiară
Poliția Națională informează că Inspectoratul de Poliție Dubăsari a fost sesizat despre faptul cǎ primarul unei localitǎți din raion ar fi lansat, pe un grup din aplicația mobilǎ „Telegram”, un apel către localnici și susținători - de a participa la un protest planificat pentru mîine, ora 12:00, în preajma bisericii din localitate.Potrivit mesajului distribuit, participanții ar urma să vină în
Premierul chinez, Li Qiang, a participat la reuniunea la nivel înalt pe tema Inițiative Globale de Dezvoltare, organizată de China la sediul ONU din New York, scrie romanian.cgtn.comInițiativa Globală de Dezvoltare, prezentată de președintele Xi Jinping în anul 2021, în cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, vizează interesele comune ale societății umane și joacă un rol de o
Într-un dialog cu jurnalistul Gheorghe Gonța, liderul Partidului Politic Alianța ”MOLDOVENII”, Denis Roșca și-a prezentat strategia pe 15 ani pentru Republica Moldova: industrializare etapizată, debirocratizare masivă, credite pe termen lung la 3% și orientarea exporturilor către 100% din piețele globale, nu doar UE sau Est.El respinge iluzia prosperității „din exterior”, mizează pe resursele
Confederația Sindicatelor: "Prin votul nostru putem decide cum va arăta viitorul țării" # Noi.md
Confederația Nașională a Sindicatelor a venit cu un îndemn către cetățeni în contextul alegerilor parlamentare din data de 28 septembrie, notează Noi.md."Acest exercițiu democratic este un moment de maximă responsabilitate pentru fiecare dintre noi. Prin votul nostru putem decide cum va arăta viitorul țării, cum vor fi apărate drepturile noastre sociale și economice și ce direcție va urma soci
Echipa Serviciului Asistență Medicală de Urgență (SAMU) din Orhei a participat la un exercițiu interdepartamental în teren, notează Noi.md.Pe 25 septembrie, echipa SAMU Orhei a participat la exercițiul interdepartamental cu forțe și mijloace în teren, cu tematica „lichidarea consecințelor situației excepționale provotate în urma incendiului într-un liceu.{{836217}}Scopul evenimentului a fo
Observatorii acreditați pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie curent vor putea semnala, în regim online, încălcările constatate în cadrul secției de votare, comunică moldpres.Potrivit Comisiei Electorale Centrale (CEC), sesizările pot fi transmise prin intermediul platformei observator.cec.md. Acestea vor fi recepționate și examinate de organele electorale, fiindu-le oferite soluții
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Cuconeștii Noi” au documentat pe 25 septembrie curent un caz de pescuit ilegal în zona de responsabilitate, notează Noi.md.În timpul executării misiunilor de supraveghere a frontierei de stat, patrula mobilă a observat, pe direcția localităților „Văratic-Popoaia”, un bărbat care desfășura activități de pescuit în apele rîului
Ieri, 25 septembrie, influența frontului atmosferic și advecția aerului rece au contribuit la dispersia poluanților, însă în anumite perioade s-au înregistrat depășiri ale normelor sanitare în municipiile Chișinău și Bălți, transmite Noi.md.Potrivit unui comunicat al Agenției Mediului, la Chișinău, concentrația maximă de dioxid de azot a depășit norma sanitară de 1,1 – 1,2 ori, iar pentru
Igor Mosiiciuk: „Nu există nici o amenințare pentru Ucraina de a fi atacată din partea Moldovei” # Noi.md
Ucraina nu este amenințată de un atac asupra regiunii Odessa din partea regiunii Transnistriene din Moldova, la fel cum nu există nici o amenințare de atac din partea Moldovei asupra Transnistriei cu sprijinul Ucrainei.Politicienii din Chișinău vorbesc despre posibilitatea unor astfel de scenarii doar cu scopul de a intimida cetățenii și de a obține voturi suplimentare la alegerile parlamentar
Ambasada Poloniei de la Minsk le-a cerut cetățenilor polonezi “să părăsească imediat” Belarusul.“În cazul unei deteriorări drastice a situației de securitate, al închiderii frontierelor sau al altor circumstanțe neprevăzute, evacuarea se poate dovedi mult mai dificilă sau chiar imposibilă”, a transmis Ambasada, transmite Noi.md cu referire la Biziday. Avertismentul vine pe fondul tensiunil
Reprezentanta Moldovei, Abigail Rencheli, a fost eliminată în optimile de finală ale turneului Federației Internaționale de Tenis din Temple, SUA.Potrivit Noi.md, care citează Sports.md, în proba de dublu, alături de Shrivali Bamidbati din India, ea a cedat în fața perechii americane Bektas-Chirik în două seturi – 2:6, 1:6. Meciul a durat puțin peste o oră.De remarcat că, în acest an, Abig
Primăria Municipiului Chișinău informează că în weekendul: 27 - 28 septembrie 2025, în sectoarele capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și tîrguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon. {{830980}}În sectorul Botanica, în Parcul „Valea Trandafirilor”, pe aleea principală, pînă la 30.09.2025
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră anunță că, în cursul acestei săptămîni, au fost înregistrate trei tentative de corupere activă, toate dejucate cu profesionalism de angajații instituției, notează Noi.md.Vigilența polițiștilor de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei „Mirnoe” a dus la contracararea acestor incidente, produse pe sensul de intrare în Republica Moldo
Alianța „MOLDOVENII”: „Alegerea din 28 septembrie nu este între Est și Vest, dar între trecut și viitor” # Noi.md
„Viitoarele alegeri vor fi momentul în care se va alege calea strategică de dezvoltare a țării”, a declarat liderul noului partid pro-moldovenesc Denis Roșca, adresîndu-se cetățenilor cu un mesaj preelectoral.„Pe 28 septembrie nu vom alege între Est și Vest, dar între trecut și viitor. Partidele „vechi” sperie din nou societatea, atrăgîndu-ne într-o confruntare între diferite părți externe. Da
În opt luni a anului 2025, veniturile bugetului de stat au constituit puțin peste 50 miliarde de lei, în creștere cu 16,2% față de aceeași perioadă a anului trecut.Cheltuielile bugetului de stat au însumat aproximativ 57,5 miliarde de lei, constituind o creștere de 12,6% comparativ cu perioada similară a anului 2024.Executarea bugetului de stat la finele lunii august s-a încheiat cu un def
Un incendiu de proporții a izbucnit vineri după-amiază pe teritoriul Liceul „Aristotel” din cartierul Telecentru.După cum transmite Noi.md cu referire la Unimedia, purtătoarea de cuvînt a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcașu, la fața locului au intervenit mai multe echipe de pompieri, care acționează pentru a stinge focul și a limita răspândirea acestuia.„În
Înghețuri nocturne în Republica Moldova – fermierii sunt sfătuiți să-și protejeze culturile # Noi.md
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a ieșit cu o recomandare în contextul codului galben de înghețuri, emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) pentru perioada 27–28 septembrie 2025, în special în orele nocturne și ale dimineții. Temperaturile vor coborî pînă la -1…-2°C, riscînd să afecteze legumele, vița-de-vie și pomii fructiferi care sînt încă în vegetație, transmit
Moldova este casa noastră – ea merită mereu timpul și atenția noastră. Moldova merită salvată de fiecare dată. Mergeți la vot, pentru voi și pentru Moldova.Mesajul a fost transmis astăzi de președinta Maia Sandu, care a îndemnat cetățenii să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie curent, informează moldpres.În cadrul unei adresări video, șefa statului a vorbit despre „anii g
Fost viceprimar al Chișinăului, condamnat la închisoare într-un dosar de corupție și falsificare de acte # Noi.md
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat pe 26 septembrie 2025 sentința într-un dosar de amploare privind corupția și falsificarea documentelor de recepție a unor construcții din capitală, fapte comise între anii 2014–2016, transmite Noi.md.Potrivit instanței, fostul viceprimar al municipiului Chișinău a fost găsit vinovat pentru falsificarea actelor de recepție finală (art. 332 alin
În luna iunie curent, Moldova a fost a patra țară din lume care a exportat cele mai multe vișine # Noi.md
În luna iunie curent, Republica Moldova a fost a patra țară din lume care a exportat cele mai multe vișine.Jumătate dintre acestea au ajuns în Polonia, la cel mai bun preț care ar fi existat vreodată pentru vișinele moldovenești. „În luna iunie, încasările din producția de vișine au fost aproape dublu față de 2024, inclusiv datorită prețului, care pe extern a crescut aproape de două ori”, a de
Luptătoarea Alexandra Moisei a cucerit medalia de aur la Campionatul Mondial de lupte pe plajă pentru sportive sub 17 ani, desfășurat în Katerini, Grecia, transmite Noi.md.Potrivit unui comunicat al Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, discipolă a antrenorilor Petru și Andrei Chiperi, Alexandra s-a impus în premieră la categoria de pînă la 65 kg, după o evoluție impecabilă
Germania schimbă radical regulile pentru soldații Bundeswehr. În contextul intensificării atacurilor hibride, al spionajului cu drone și al tensiunilor geopolitice, militarii germani vor putea acționa cu prerogative apropiate de cele ale poliției. Decizia guvernului federal va avea efecte nu doar asupra locuitorilor, ci și asupra turiștilor care vizitează țara.După cum transmite Noi.md cu refe
Primăria municipiului Comrat informează locuitorii orașului despre sistarea temporară a furnizării gazului natural, transmite Noi.md.Conform comunicatului filialei „Comrat-GAZ”, S.R.L. „GAGAUZ-GAZ”, în legătură cu lucrările de întreținere programate în perioada 6-10 octombrie 2025, alimentarea cu gaz va fi complet întreruptă pentru toți consumatorii din oraș.Locuitorilor li se recomandă să
ÎS „Calea Ferată din Moldova” (CFM) și SA „Carpatica Feroviar România” au consolidat relațiile bilaterale printr-un acord privind organizarea transportului feroviar de mărfuri de export și import, inclusiv prin noul punct de trecere al frontierei Prut 2 – Fălciu, transmite Noi,md.Pe 25 septembrie 2025, delegația CFM, condusă de directorul general Serghei Cotelinic, a efectuat o vizită de lucru
Regizorul, producătorul și prezentatorul de televiziune Tigran Keosaian a murit la vîrsta de 59 de ani.Despre moartea cestuia a anunțată soția sa, Margarita Simonian, relatează meduza.io.{{838091}}În ianuarie 2025, Keosaian a suferit o moarte clinică și de atunci se afla în stare de inconștiență. Keosaian este cunoscut ca regizor al filmelor „Бедная Саша” (1997), „Президент и его вну
Angajații IGSU continuă activitățile de instruire pentru elevii din instituțiile de învățămînt din întreaga țară # Noi.md
Angajații IGSU continuă să desfășoare activități de prevenire a situațiilor de risc în instituțiile de învățămînt din întreaga țară.Scopul acestora este creșterea nivelului de pregătire a elevilor și a personalului didactic, precum și atragerea atenției asupra prevenirii situațiilor de urgență.În perioada 18–24 septembrie 2025, salvatorii au vizitat 67 de instituții, instruind 9.658 de ele
Lichidarea funcției de președinte, aderarea la UE în 2028, un serviciu național de drone și un parlament „de clasă econom”. Ce promit candidații? Partea II # Noi.md
„Sfîrșitul lumii se va întîmpla luni, 29 septembrie, dacă PAS pierde puterea”, a declarat președinta Maia Sandu (nu ad litteram, dar asta este esența) în discursul său electoral adresat națiunii.{{838456}}...Ucraina se pregătește să închidă rîul Nistru dacă partidul „greșit” cîștigă alegerile din Republica Moldova. Uniunea Europeană își va „închide imediat ușile”, va revoca regimul fără vize p
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Running Club Tucano! - 27 Septembrie 2025, 09:00, Tucano Origins Race Nation Arena 2025 - 27 Septembrie 2025, 09:00, Arena Chișinău Talking Business Conference 2025 - 27 Septembrie 2025, 0
Începînd cu 1 noiembrie 2025, Moldova va adera la Convenția privind regimul de tranzit comun și va implementa Noul Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS), conectîndu-se astfel la rețeaua vamală unică europeană, transmite Noi.md.Potrivit unui comunicat al Serviciului Vamal, operatorii economici vor beneficia de simplificarea procedurilor prin depunerea unei singure declarații electronice pentru
Curtea de Apel Sud-Vest a Ucrainei a admis parțial la 24 septembrie 2025 apelul Agenției Proprietății Publice (APP) și a recunoscut oficial dreptul de proprietate al statului moldovean asupra complexului sanatoriul „Moldova” din Odesa, transmite Noi.md.Decizia vine după un litigiu îndelungat, purtat în instanțele ucrainene, și marchează un pas semnificativ în recuperarea patrimoniului public a
