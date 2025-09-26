În Israel, a fost descoperită una dintre cele mai mari comori din perioada Bizantină

23:00

În aprilie 1912, „Titanicul” s-a scufundat după ce s-a ciocnit cu un iceberg, dar unii cercetători au înaintat o versiune alternativă, punînd legătura între catastrofă și o mumie din Egiptul antic, care se presupune că se afla la bord.Legenda susține că mumia aparținea unei preotese, a cărei blestem a dus la tragedie. Această poveste a apărut pe fondul popularității miturilor despre blestemele