Reuters: Investigație despre cum Rusia a recrutat preoții din Moldova pentru agitație electorală
Ziarul de Garda, 26 septembrie 2025 14:00
Agenția Reuters a publicat pe 26 septembrie o investigație despre modul în care preoții ortodocși din Moldova au fost invitați în Rusia și s-a încercat implicarea lor în propaganda sistemică în interesul Moscovei. Potrivit publicației, preoții ortodocși au fost invitați într-un pelerinaj la Moscova și, la întoarcere, au primit o recompensă financiară generoasă, în schimbul...
Raport Promo-LEX: observații și constatări privind sfârșitul campaniei electorale, comportamentul competitorilor și transparența finanțării activităților de campanie # Ziarul de Garda
Asociația Promo-LEX a prezentat Raportul nr. 4 al Misiunii de observare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie, care acoperă perioada 11 septembrie – 24 septembrie 2025. Mai jos vor fi prezentate datele din raportul Promo-LEX care conține observații și constatări privind sfârșitul campaniei electorale, comportamentul competitorilor și transparența finanțării activităților de campanie. Cadrul legal. În data...
BNM: Interviu cu guvernatorul Băncii Franței despre euro digital, aderarea R. Moldova la SEPA și rolul inteligenței artificiale în sectorul bancar # Ziarul de Garda
Banca Națională a Moldovei (BNM) a publicat un interviu cu François Villeroy de Galhau, guvernatorul Băncii Franței. Simona Tărtăcuță, consiliera guvernatoarei BNM, Anca Dragu a discutat cu oficialul francez despre ce rol poate avea R. Moldova în transformarea digitală a Europei și care este rolul inteligenței artificiale în sectorul bancar. Simona Tărtăcuță: Este o onoare să...
ULTIMA ORĂ/ Partidul „Inima Moldovei”, membru al blocului „Patriotic”, exclus din alegeri # Ziarul de Garda
Partidul „Inima Moldovei”, care face parte din blocul „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, nu va participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Decizia a fost luată vineri, 26 septembrie, de membrii Comisiei Electorale Centrale (CEC), a doua zi după ce instanța de apel a limitat activitatea formațiunii politice pentru 12 luni. Proiectul...
În luna iunie 2025, R. Moldova a fost a patra țară din lume care a exportat cele mai multe vișine – IDIS „Viitorul” # Ziarul de Garda
În luna iunie 2025, R. Moldova a fost a patra țară din lume care a exportat cele mai multe vișine. Jumătate dintre acestea au ajuns în Polonia, la cel mai bun preț care ar fi existat vreodată pentru vișinele moldovenești, a declarat Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS „Viitorul”, „În luna iunie, încasările...
13:30
Chișinău devine parte din harta mondială a mobilității electrice odată cu lansarea oficială a brandului BYD (Build Your Dreams), lider global în inovație și tehnologii sustenabile. Prezența BYD în Republica Moldova marchează un pas important în integrarea țării noastre în tendințele globale de tranziție către transport sustenabil. Cu o istorie de peste 30 de ani...
Marea Britanie va introduce un sistem obligatoriu de verificare digitală a identității # Ziarul de Garda
Guvernul britanic a anunțat vineri, 26 septembrie, că va introduce un sistem obligatoriu de identificare digitală pentru cetățenii și rezidenții britanici care încep un nou loc de muncă, ca parte a unui proiect menit să descurajeze imigrația ilegală, scrie agenția britanică de știri Reuters. „Această măsură va face mai dificilă munca ilegală în țară, contribuind...
Sponsorii unui ONG cu afiliere politică, care monitorizează alegerile parlamentare: afaceriștii care gestionează „parcarea specială”, un milionar afiliat unui candidat, o companie de construcții, una de mezeluri și un lanț de farmacii # Ziarul de Garda
15 agenți economici, dintre care unul afiliat unui concurent electoral, sunt sponsorii Uniunii Juriștilor din Moldova, o entitate condusă de doi avocați cu afiliere politică, care a decis, în premieră, să se implice în monitorizarea unui scrutin electoral. Organizația este condusă de fostul avocat al candidatului Igor Dodon, tot el fratele unui candidat electoral, și...
Un bărbat a fost prins în flagrant, în timp ce aștepta să preia un grup de cetățeni ucraineni pentru a-i călăuzi ilegal peste frontieră. Acesta a fost reținut și riscă de la 5 la 12 ani de închisoare # Ziarul de Garda
Un bărbat a fost prins în flagrant, în timp ce aștepta să preia un grup de cetățeni ucraineni pentru a-i călăuzi ilegal peste frontieră. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore. În această săptămână, polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Nord, sub conducerea Procuraturii Edineț, oficiul Briceni, acționând pe baza unei informații operative,...
Plahotniuc, așteptat în fața judecătorilor. „A invocat probleme de sănătate” și a refuzat să se prezinte # Ziarul de Garda
Plahotniuc a refuzat să compară în fața magistraților Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana și sediul Buiucani, în cadrul celor două ședințe planificate pentru astăzi, 26 septembrie 2025. A scris cerere de refuz, unde „a invocat probleme de sănătate”. Mandatele de arest, citite în lipsa lui Plahotniuc Astăzi, 26 septembrie, ora 09:00, Vladimir Plahotniuc era așteptat la...
Percheziții la Criuleni într-o cauză penală privind coruperea alegătorilor. Sunt vizate 9 persoane # Ziarul de Garda
Procuratura Anticorupție (PA) și Centrul Național Anticorupție (CNS) desfășoară în dimineața zilei de 26 septembrie 2025 acțiuni de urmărire penală în mai multe localități din raionul Criuleni în cadrul unei cauze pornite pe faptul coruperii alegătorilor de către o formațiune politică declarată neconstituțională. Cazul investigat vizează acțiuni de oferire și dare de bani și bunuri...
ULTIMA ORĂ/ Fostul deputat Vladimir Andronachi, depistat cu avere nejustificată de peste 10 milioane lei # Ziarul de Garda
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare în privința fostului deputat democrat Vladimir Andronachi prin care s-au stabilit mai multe încălcări grave ale legislației privind declararea averii și intereselor personale. Știrea se actualizează… În urma controlului averii, inspectorul de integritate a constatat: Pe aceste temeiuri, cazul va fi transmis în instanța de...
Alegerile parlamentare din 2025 nu lasă loc pentru amânări sau rezerve. Totul se decide într-o singură zi: duminică, 28 septembrie. În acea zi, fiecare cetățean, fie în țară, fie peste hotare, va avea de ales dacă își exercită dreptul sau îl cedează altora. În trecut, fiecare scrutin a fost însoțit de acuzații de fraude, tentative...
LIVE TEXT/ Atac masiv cu bombe asupra Hersonului. Există victime. Război în Ucraina, ziua 1311 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:57 În dimineața zilei de 26 septembrie, trupele ruse au atacat Hersonul cu bombe aeriene, scrie hromadske. În decurs de o oră, asupra orașului au fost aruncate aproximativ 15 bombe aeriene, a comunicat șeful Administrației Regionale a Hersonului, Alexander Prokudin. În urma atacului, o persoană a murit, a informat Parchetul regional din Herson. UPDATE...
Patru candidați independenți luptă pentru funcția de deputat în viitorul Legislativ: fostul deputat Andrei Năstase, actuala deputată Olesea Stamate, fosta judecătoare Victoria Sanduța și Tatiana Crețu, juristă de profesie, în prezent neangajată. Andrei Năstase a fost procuror, iar din 2002 deține licență de avocat. În politică începe să se evidențieze în 2015, odată cu alegerea...
Codul galben de înghețuri, prelungit. Recomandările Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare # Ziarul de Garda
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a prelungit codul galben de înghețuri emis pe 25 septembrie. Astfel, fenomenul va aționa până pe 29 septembrie. „În orele nocturne și ale dimineții, pe arii extinse la suprafața solului și izolat în aer se prevăd înghețuri cu intensitatea de -1..-3°C”, au subliniat meteorologii. Avertizarea vizează toată țara. În acest...
Comisia Europeană a aprobat deblocarea a 545 de milioane de euro pentru Ungaria. FT: Banii vor fi deblocați pentru a asigura votul sancțiunilor UE împotriva Rusiei # Ziarul de Garda
Comisia Europeană a aprobat deblocarea a 545 de milioane de euro pentru Ungaria din fondurile sale de coeziune, anterior înghețate, dar majoritatea plăților rămân supuse condițiilor privind statul de drept stabilite anterior, scrie Euronews. Anterior, Financial Times a relatat că conducerea Comisiei Europene intenționa să deblocheze banii fondurile înghețate pentru Ungaria pentru a câștiga bunăvoința...
Două persoane au fost reținute, fiind bănuite de comercializarea drogurilor prin Telegram. Oamenii legii au ridicat mai multe substanțe interzise, cu o valoare totală de 500 de mii de lei # Ziarul de Garda
Activitatea unui grup infracțional specializat în comercializarea substanțelor narcotice prin intermediul aplicației Telegram, a fost destructurată. În vizorul oamenilor legii au apărut o tânără de 21 de ani și un bărbat de 36 de ani, ambii din Bălți. Bărbatul primea periodic cantități mari de droguri, pe care le porționa în doze mici, destinate ascunderii în...
Campioană Mondială: o sportivă moldoveancă a obținut medalia de aur la Campionatul Mondial de Lupte pe Plajă U-17 # Ziarul de Garda
Luptătoarea de stil liber Alexandra Moisei a luat aurul la Campionatul Mondial de Lupte pe Plajă U-17. Anunțul a fost făcut de către echipa de lupte libere feminine din R. Moldova. „În marea finală, sportiva noastră a învins-o pe franțuzoaica Roussel Thea Ambre cu scorul clar de 3-0, urcând pe cea mai înaltă treaptă a...
O persoană a primit arest preventiv pentru 30 de zile, fiind învinuită de corupere electorală. „A confirmat că în vederea racolării persoanelor, îi asigura că vor primi mijloace bănești prin „PSB Bank” # Ziarul de Garda
O persoană a fost arestată preventiv pentru 30 de zile pentru racolarea persoanelor care să meargă la proteste, totodată, persoana a confirmat că în vederea racolării persoanelor, îi asigura pe aceștia că vor primi mijloace bănești, care urmau să le încaseze prin intermediul aplicației mobile „PSB Bank”, în cazul dacă alegătorii nu-și vor dea votul...
Profil de integritate: Valeriu Ianioglo. Ex-vice al Găgăuziei, fost membru PDM, acum candidat pe lista Blocului „Patriotic” # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
Majoritatea sondajelor arată că în viitorul Parlament ar putea accede patru formațiuni politice: Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), aflat la guvernare în ultimii patru ani, Blocul „Patriotic”, condus de Igor Dodon, Irina Vlah, Vasile Tarlev și Vladimir Voronin, Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, și Blocul „Alternativa”, coordonat de Ion Ceban, Alexandr Stoianoglo, Marc Tkaciuk...
Campania electorală e pe sfârșite și, pe ultima sută de metri, fiecare subiect electoral face niște bilanțuri: politicienii își numără voturile neprimite încă, alegătorii contabilizează promisiunile făcute de politicieni, constatând că sunt aceleași de cândva, dar nerespectate vreodată. Zile numărate mai sunt până la scrutin și e timp potrivit de tras cu ochiul prin strategiile...
Irina Vlah, ex-bașcana UTA Găgăuzia și președinta partidului „Inima Moldovei”, a fost declarată persona non grata în alte două țări europene – Letonia și Estonia. Anterior, aceasta a fost interzisă în Canada, Lituania și Polonia. Ministerul Afacerilor Externe din Letonia a anunțat despre interdicție pe 25 septembrie. „În conformitate cu secțiunea 61, alineatul (2) din...
INFOGRAFIC/ Averea liderilor Partidului „Democrația Acasă”. Vicepreședintele Partidului raportează venituri de 480 de lei… lunar. Costiuc și-a cumpărat Mercedes în 2024 # Ziarul de Garda
Vasile Costiuc, președintele Partidului „Democrația Acasă” și-a cumpărat, în 2024, un Mercedes pentru care susține că a plătit 360 de mii de lei, adică mai mult de jumătate din veniturile declarate de familia sa anul trecut. Sergiu Stefanco, vicepreședintele Partidului a raportat pentru anul 2024 venituri de doar 480 de lei lunar. Deși e administrator...
Alertă cu bombă la Judecătoria Buiucani înaintea unei noi ședințe de judecată în dosarul lui Vladimir Plahotniuc # Ziarul de Garda
La Judecătoria Buiucani a fost emisă o alertă cu bombă. Toate persoanele au fost evacuate, iar oamenii legii sunt la fața locului. La ora 10:00 era preconizată o nouă ședință de judecată, cu participarea lui Vladimir Plahotniuc. Vladimir Plahotniuc a fost extrădat în R. Moldova, astăzi, 25 septembrie 2025. Acesta nu a mai fost văzut...
Bloomberg: diplomații UE au avertizat Kremlinul că sunt gata să doboare avioanele rusești dacă acestea încalcă spațiul aerian al NATO # Ziarul de Garda
Diplomații europeni au avertizat Kremlinul că NATO este gata să răspundă „cu toată puterea” la încălcarea spațiului aerian al alianței — inclusiv prin doborârea avioanelor rusești, scrie Bloomberg, potrivit Novaia Gazeta Europe. Săptămâna aceasta, la Moscova a avut loc o întâlnire între reprezentanții autorităților ruse, precum și ai Franței, Germaniei și Marii Britanii. Diplomații europeni...
Polițiștii sunt în alertă și caută o tânără de 20 de ani dispărută joi, 25 septembrie. Fata a plecat de la colegiul din Cahul, unde își face studiile și nu a mai revenit, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP) printr-un comunicat. „Au fost constituite grupuri mixte de polițiști, voluntari și studenți de la Colegiul de...
Analiză: Boții comuniști de la miezul nopții. Comentarii false generate de conturi fictive # Ziarul de Garda
În contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, la doar câteva zile de la scrutin, R. Moldova se confruntă cu o intensificare a campaniilor de dezinformare și manipulare digitală, se arată în analiza realizată de Funky Citizens, care prezintă „o operațiune coordonată de manipulare digitală desfășurată pe platforma Facebook în sprijinul Partidului Comunist din Republica Moldova,...
Vineri, 26 septembrie, este ultima zi în care candidații la alegerile parlamentare de duminică, 28 septembrie, pot face agitație electorală. Aceasta este strict interzisă în ziua alegerilor şi cea precedentă lor, numită și „Ziua tăcerii”. Astfel, astăzi este ultima zi înainte de scrutinul de duminică când este permisă desfăşurarea și reflectarea activităţilor sau materialelor cu...
Profil de integritate: Victor Pruteanu. Averea declarată, funcțiile publice și candidatura pe lista Blocului electoral Alternativa # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
Formațiunea „Partidul Nostru” este al 22-lea și ultimul concurent electoral înregistrat de Comisia Electorală Centrală. Cap de listă este președintele partidului, Renato Usatîi, figura principală a formațiunii, ceilalți membri având o vizibilitate publică redusă. Partidul nu a acces niciodată în Parlament, însă a obținut mai multe funcții de primari, majoritatea în nordul R. Moldova. Inclusiv...
LIVE TEXT/ Rusia a atacat Ucraina cu peste 150 de drone. Război în Ucraina, ziua 1311 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:42 În noaptea de 26 septembrie, Rusia a atacat Ucraina cu 154 de drone, aproximativ 80 dintre acestea fiind de tip Shahed, iar celelalte – de tip Gerbera și alte tipuri de drone. Atacul aerian a fost respins de Forțele de Apărare ale Ucrainei. Conform datelor preliminare, la ora 07.30, apărarea antiaeriană a doborât/suprimat...
Autoritățile daneze au închis din nou spațiul aerian deasupra unui aeroport . „Au fost primite noi rapoarte despre drone” # Ziarul de Garda
Spațiul aerian deasupra aeroportului din orașul Aalborg, Danemarca, a fost închis din nou în noaptea de vineri, 26 septembrie, timp de o oră, din cauza unor drone neidentificate, scrie BBC cu referire la presa locală. „Am inspectat cu atenție zona și nu am găsit nimic”, a declarat ofițerul de serviciu al poliției din Jutlandul de...
ISW/ Rusia ar putea planifica proteste violente după alegerile parlamentare din R. Moldova # Ziarul de Garda
Kremlinul stabilește condiții pentru a genera proteste posibil violente pentru a o înlătura de la putere pe președinta R. Moldova, Maia Sandu, în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Sondajele recente din Republica Moldova sugerează că Partidul Acțiunii și Solidarității (PAS), pro-occidental, care deține în prezent majoritatea în parlament, ar putea pierde majoritatea în următoarele...
LIVE TEXT/ Sumî, sub atac masiv din partea Federației Ruse. Război în Ucraina, ziua 1310 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:50 În timpul zilei, dronele inamice au lovit diverse părți ale centrului regional din Sumî. Lovituri au fost înregistrate pe teritoriul unei întreprinderi private, municipale și pe sectorul rezidențial, potrivit Serviciului de Urgențe al Ucrainei. „În ciuda amenințării cu atacuri repetate, salvatorii au reușit să elimine toate sursele de incendiu. Teritoriile au fost supravegheate”,...
Operațiunea Matrioshka în Moldova: Falsuri cu Charlie Kirk vs. Maia Sandu și ministra de Externe Oana Țoiu, care acuză Chișinăul că ar încuraja pedofilia # Ziarul de Garda
În prag de alegeri parlamentare, pe X și TikTok au fost publicate zeci de clipuri în care R. Moldova este transformată într-un exportator major de arme ilegale pentru crima organizată din Germania, o țară care susține pedofilia sau care va da peste cap economia Uniunii Europene. Clipurile false, unele generate cu inteligența aerificială, au fost...
Profil de integritate: Viorel Babii. Fost președinte al raionului Fălești și ex-director general interimar al Întreprinderii de Stat „Red Nord Vest” # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
LIVE TEXT/ Două persoane au fost ucise într-un atac cu drone rusești în regiunea Herson. Război în Ucraina, ziua 1310 # Ziarul de Garda
UPDATE 20:45 S-a confirmat că doi bărbați, în vârstă de 62 și 64 de ani, au fost uciși în regiunea Herson pe 22 septembrie, în urma unui atac cu drone rusești. Potrivit Ukrinform, această informație a fost furnizată de Oleksandr Prokudin, șeful Administrației Militare Regionale Herson, prin intermediul Telegramului. „Încă doi locuitori ai regiunii Herson...
Donald Tusk avertizează că schimbarea retoricii lui Trump în privinţa Ucrainei ar fi o „iluzie” # Ziarul de Garda
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a avertizat joi, 25 septembrie, în privinţa „iluziei” create de poziţia lui Donald Trump faţă de Ucraina, după ce preşedintele american a declarat, într-o schimbare surprinzătoare a retoricii, că el crede că Kievul ar putea recuceri toate teritoriile ocupate de Rusia, relatează Reuters. Comentariile lui Trump din 23 septembrie au provocat...
Au fost modificate adresele unor secții de vot din localitățile din stânga Nistrului # Ziarul de Garda
Pentru buna desfășurare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și pentru a garanta siguranța alegătorilor și a funcționarilor electorali, dar și a întregului proces electoral, au fost modificate adresele unor secții de votare organizate pentru cetățenii cu drept de vot din localitățile din stânga Nistrului, informează Comisia Electorală Centrală (CEC). Potrivit CEC, decizia a...
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
DOC/ Decizia motivată a Curții de Apel Centru în dosarul lui Iurie Roșca, condamnat la 4 ani de închisoare pentru trafic de influență # Ziarul de Garda
Colegiul penal al Curții de Apel Centru consideră că pedeapsă aplicată fostului viceprim-ministru în Guvernul Greceanîi, Iurie Roșca, de patru ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis „este una corectă şi echitabilă, care va atinge scopul legii penale, va restabili echitatea socială, va corecta condamnatul şi va preveni săvârșirea de noi infracțiuni”,...
ULTIMĂ ORĂ/ Activitatea partidului „Inima Moldovei” a fost limitată la cererea Ministerului Justiției # Ziarul de Garda
Activitatea partidului „Inima Moldovei”, care face parte din blocul „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, a fost limitată la cererea Ministerului Justiției, potrivit deciziei Curții de Apel Centru, potrivit TV8. Activitatea partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, a fost limitată pentru 12 luni. Știrea se actualizează… Pe 19 septembrie 2025, MJ a...
La alegerile parlamentare din 28 septembrie participă în total 23 de concurenți electorali, însă potrivit sondajelor, doar 4 formațiuni au șanse reale de a accede în următorul parlament: Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), aflat la guvernare în ultimii patru ani, Blocul „Patriotic”, condus de Igor Dodon, Irina Vlah, Vasile Tarlev și Vladimir Voronin, Partidul Nostru,...
SINTEZA ELECTORALĂ/ Interceptare Chicu-Plahotniuc, Vlah – exclusă? Casa lui Tarlev, ultimul sondaj – doar 3 partide în parlament? # Ziarul de Garda
Dacă mâine ar avea loc alegerile parlamentare, 28,6% dintre persoane decise ar vota pentru Partidul Acțiune și Solidaritate, 13,9% – pentru Blocul electoral al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, iar 5,1% dintre respondenți deciși ar vota în favoarea formațiunii „Partidul Nostru”, arată datele Barometrului Opiniei Publice, prezentat joi, 25 septembrie. 27,8% dintre persoanele chestionate...
Profil de integritate: Iurie Muntean. Trei mandate de deputat și venituri pentru doi ani de doar 4 mii de lei # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
Donație de echipamente frigorifice de 158 de mii de dolari pentru secțiile și cabinetele de transfuzie din R. Moldova # Ziarul de Garda
Centrul Național de Transfuzie a Sângelui a beneficiat de o donație de 20 de congelatoare și 20 de frigidere medicale, în valoare de 158 de mii de dolari, anunță joi, 25 septembrie, Ministerul Sănătății. Potrivit unui comunicat, aceste echipamente frigorifice moderne sunt destinate secțiilor și cabinetelor de transfuzie din întreaga țară și vor contribui esențial...
Procuratura vine cu precizări după extrădarea lui Plahotniuc: „A fost informat oficial despre acuzațiile ce i se aduc” # Ziarul de Garda
Procuratura Anticorupție anunță că, pe 25 septembrie, urmare a extrădării cetățeanului Vladimir Plahotniuc din Republica Elenă în R. Moldova, a fost reținut în baza mandatelor de arestare și escortat la Penitenciarul nr. 13. Ulterior, i-au fost aduse la cunoștință învinuirile formulate pe numele său, în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală al R. Moldova....
Cu ceva timp în urmă, aveam o rudă în secția de reanimare. În reanimare nu stă nimeni în glumă, nu te duci acolo de ochi frumoși. În secția de reanimare ajungi într-o stare în care simți că se produce alegerea cea mare: rămâi sau pleci? În primele zile eram în șoc și în stres permanent:...
