Candidații partidului „Inima Moldovei” au fost excluși din cursa electorală
TVR Moldova, 26 septembrie 2025 14:00
Candidații Partidului „Inima Moldovei” au fost excluși din cursa electorală, în urma unei decizii a Comisiei Electorale Centrale (CEC). Astfel, Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei urmează a prezenta, timp de 24 de ore, la CEC lista actualizată a candidaților electorali, în conformitate cu reprezentarea pe sexe.
• • •
"Inima Moldovei" denunţă excluderea partidului din cursa electorală: „Un spectacol politic"
Irina Vlah a criticat decizia de excludere a Partidului Republican „Inima Moldovei” din cursa electorală şi a catalogat-o drept un act „abuziv”, menit să reducă formaţiunea la tăcere. Într-o declaraţie publică, partidul afirmă că măsura face parte dintr-un „spectacol politic” pregătit din timp şi că a fost însoţită de falsuri şi abuzuri repetate.
Mureșan: Alegerea este între o Moldovă prosperă în UE și una vulnerabilă sub influența Rusiei
De votul cetățenilor Republicii Moldova depinde și cât de sigure vor fi, în viitor, România și Uniunea Europeană. Cu acest mesaj pentru cetăţeni a venit europarlamentarul Siegfried Mureşan, în preajma alegerilor parlamentare. Președintele Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova a mai amintit despre influenţa şi imixtiunea Kremlinului în scrutinul de duminică.
„Viitorul european nu mai este un vis, ci o realitate" — viziunea femeilor lider din R. Moldova
Ludmila Andronic, Director Afaceri Corporative la Efes Moldova, Carmina Vicol, CEO Monicol și Prime Capital, și Carolina Bugaian, președinta Asociației Femeilor Antreprenoare din Republica Moldova, transmit un mesaj comun: integrarea europeană înseamnă oportunități, egalitate și stabilitate.
/ VIDEO / Nouă persoane din Criuleni cercetate penal pentru coruperea alegătorilor la parlamentare
Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura Anticorupție desfășoară în dimineața zilei de 26 septembrie 2025 acțiuni de urmărire penală în mai multe localități din raionul Criuleni, într-o cauză pornită pentru coruperea alegătorilor de către fostul partid politic „Șor”, declarat neconstituțional.
Cod galben de înghețuri: Ministerul Agriculturii avertizează fermierii să-și protejeze culturile
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare de cod galben de înghețuri pentru perioada 27–29 septembrie 2025, în orele nocturne și ale dimineții. Meteorologii prognozează temperaturi de -1 și -2 grade Celsius, care pot afecta culturile agricole, în special legumele, vița-de-vie și pomii fructiferi aflați încă în vegetație.
„Susținere deplină": Mobilizare amplă a universităților ieșene pentru parlamentarele din R. Moldova
Universitățile publice din Iași, „Al. Ioan Cuza”, „Ion Ionescu de la Brad”, „George Enescu”, „Grigore T. Popa”, „Gheorghe Asachi”, susțin participarea activă a studenților din Republica Moldova la alegerile parlamentare cruciale din 28 septembrie 2025.
Nouă persoane din Criuleni cercetate penal pentru coruperea alegătorilor la parlamentare
Diplomații europeni au avertizat Kremlinul în această săptămână că NATO este pregătită să răspundă la noi încălcări ale spațiului său aerian cu forță deplină, inclusiv doborârea unor avioane rusești, potrivit unor oficiali familiarizați cu schimbul de replici, scrie Bloomberg.
Poliția verifică sediul Judecătoria Buiucani după alerta cu bombă / Ședința lui Plahotniuc amânată
ACTUALIZARE. Ședința de judecată privind solicitarea procurorilor de a-l judeca separat pe Vladimir Plahotniuc în dosarul „Frauda Bancară” a fost amânată pentru 29 septembrie, după ce Poliția a fost alertată cu privire la o posibilă amenințare cu bombă la sediul Judecătoriei Buiucani. Serviciile specializate efectuează în continuare verificările necesare.
Plahotniuc a invocat boala și nu s-a prezentat la judecătoria unde i s-au citit mandatele de arest
Vineri dimineață, Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat la ședința de judecată unde urma să îi fie aduse la cunoștință mandatele de arest emise în trei dosare penale, motivând starea sa de sănătate. În absența sa, judecătorul a dat citire mandatelor de arest preventiv pentru 30 de zile. Procurorul anticorupție, Alexandru Cernei, a declarat că instanța a verificat certificatele medicale prezentate de penitenciar și a constatat că starea de sănătate a lui Plahotniuc este satisfăcătoare, însă acesta a refuzat să participe pentru a lua act personal de documente.
Droguri în valoare de aproape jumătate de milion de lei, ridicate de polițiștii din Orhei
Oamenii legii destructurat activitatea unui grup infracțional specializat în comercializarea substanțelor narcotice prin intermediul aplicației Telegram, pe teritoriul Republicii Moldova.
Plahotniuc a invocat boala și nu s-a prezentat la judecătoria unde i s-a citit mandatele de arest
Alegătorii vor primi stickere „Am VOTAT" la scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025
Comisia Electorală Centrală anunță că, și la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, alegătorii care se vor prezenta la urnele de vot vor avea parte de o experiență electorală însoțită de un simbol aparte al implicării civice: stickerele personalizate cu mesajul „Am VOTAT”.
Irina Vlah spune că decizia privind restricționarea partidului său este „motivată politic"
Irina Vlah spune că decizia de a limita activitatea partidului său, „Inima Moldovei”, este „motivată politic” după ce Curtea de Apel Centru a admis joi cererea Ministerului Justiției. Această acțiune are la bază sesizarea depusă de Partidul Național Moldovenesc și Alianţa Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa la Comisia Electorală Centrală (CEC). Unii membri ai partidului fostei guvernatoare a regiunii găgăuze au fost prinși recent cu bani de la rețeaua „Șor”.
Tânără de 20 de ani dispărută – Inspectoratul de Poliție Cahul solicită sprijinul cetățenilor
Polițiștii sunt în alertă și caută o tânără de 20 de ani dispărută ieri la amiază. Fata a plecat de la Colegiul din Cahul, unde își face studiile și nu a mai revenit.
Zelenski, avertisment pentru Rusia: Cei de la Kremlin „să-și găsească adăposturi împotriva bombelor"
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, amenință că va ataca Kremlinul, dacă Rusia continuă războiul împotriva țării sale. Într-un interviu acordat la New York, liderul ucrainean a declarat că rușii ar trebui să știe unde le sunt adăposturile antiaeriene, fiindcă, dacă nu opresc războiul, vor avea nevoie de ele. De asemenea, el și-a manifestat speranța că va primi din partea americanilor arme cu rază lungă de acțiune. La New York, președintele Ucrainei s-a întâlnit inclusiv cu regele Suediei.
Transportul aerian din Italia se pregătește pentru o zi dificilă. Vineri, mai multe sindicate au anunțat greve care vor afecta atât zborurile interne, cât și cele internaționale, notează TVR Info.
Nicușor Dan: Nu văd Rusia capabilă să atace NATO. Șansele extinderii conflictului militar, mici
Preşedintele Nicuşor Dan apreciază că şansele extinderii conflictului militar dincolo de frontiera Ucrainei sunt extrem de mici.
Angajații Centrului European al Consumatorului din R. Moldova și-au vizitat colegii din România
În perioada 22 – 23 septembrie 2025, Centrul European al Consumatorului din Republica Moldova a efectuat o vizită de studiu la Centrul European al Consumatorilor din România în cadrul unui schimb de experiență bilateral dedicat cooperării în domeniul protecției consumatorilor.
Află cu TVR Moldova cele mai importante evenimente care au avut loc joi, 25 septembrie.
Petrocub Hâncești a ratat ocazia de a prelua conducerea în prima ligă de fotbal a R. Moldova
Petrocub Hîncești a ratat ocazia de a prelua conducerea în prima ligă de fotbal a Republicii Moldova. "Leii" au remizat în meciul restanță cu Milsami Orhei, care a fost, de fapt, la un pas de victorie. "Vulturii Roșii" s-au văzut egalați în ultimele minute ale timpului regulamentar.
Activitatea partidului „Inima Moldovei", limitată: CEC va decide asupra participării electorale
Curtea de Apel Centru a admis solicitarea Ministerului Justiției și a aplicat măsura asiguratorie de limitare a activității Partidului „Inima Moldovei” pe perioada examinării cauzei civile până la pronunțarea hotărârii. Dosarul urmează să fie transmis către Comisia Electorală Centrală, care va stabili dacă formațiunea va fi sau nu exclusă din cursa electorală. „Inima Moldovei” face parte din blocul electoral patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor și Inima Moldovei.
Patru secții de vot pentru alegătorii din stânga Nistrului vor fi relocate, anunță CEC
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că, pentru buna desfășurare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și pentru a garanta siguranța alegătorilor și a funcționarilor electorali, dar și a întregului proces electoral, au fost modificate adresele unor secții de votare organizate pentru cetățenii cu drept de vot din localitățile din stânga Nistrului.
Concert inedit: instrumente create de lutierul italian Cesare Cipriani răsună la Chișinău
Melodii pe note muzicale inedite au răsunat, miercuri seară, la Chişinău. Orchestra Naţională de Cameră a Sălii cu Orgă a prezentat un concert exclusiv, interpretând compoziţii cunoscute la 24 de instrumente muzicale create de lutierul italian Cesare Cipriani. Viorile, violele, violoncelele și contrabasul sunt realizate în stilul maeștrilor cremonezi, iar muzicienii spun că noile instrumente nu doar că sună diferit, dar sunt adaptate perfect nevoilor fiecărui interpret.
Curtea de Apel aprobă limitarea activității Partidului „Inima Moldovei" pentru 12 luni
Curtea de Apel Centru a admis solicitarea Ministerului Justiției și a decis limitarea activității Partidului „Inima Moldovei” pentru o perioadă de 12 luni. Dosarul urmează să fie transmis către Comisia Electorală Centrală, care va stabili dacă formațiunea va fi sau nu exclusă din cursa electorală. „Inima Moldovei” face parte din blocul electoral patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor și Inima Moldovei.
Plahotniuc, în fața rechizitoriului: Procurorii i-au prezentat oficial învinuirile care i se aduc
Procuratura Anticorupție anunță că, urmare a extrădării lui Vladimir Plahotniuc din Republica Elenă în Republica Moldova, acesta a fost reținut în baza mandatelor de arestare și escortat la Penitenciarul nr. 13. Ulterior, fostului politician i-au fost aduse la cunoștință învinuirile formulate pe numele său în conformitate cu prevederile legii.
CEC anunță programul briefingurilor din ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că duminică, 28 septembrie 2025, în ziua desfășurării alegerilor parlamentare, vor fi organizate briefinguri de presă și difuzate informații de interes public, la următoarele ore: 08:00, 12:00, 16:00, 19:00 și 21:30.
Plahotniuc, față în față cu acuzațiile: Procurorii i-au prezentat oficial învinuirile care i se aduc
Alba Iulia stabilește un nou record Guinness: 5 tone de mâncare pentru 10.000 de comeseni
Recent, în orașul Alba Iulia, a fost stabilit un nou record mondial Guinness pentru cea mai lungă masă din lume, construită din materiale reciclabile.
Oportunități de angajare: Peste două mii de locuri vacante, disponibile la Târgul locurilor de muncă
Peste 2.000 de locuri de muncă au fost disponibile la târgul organizat în Chișinău de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. De la joburi full-time și part-time, până la stagii de practică, angajatorii au venit cu oferte variate, atât pentru cei cu experiență cât și pentru tinerii aflați încă pe băncile facultăților. Vizitatorii au putut să-și depună CV-urile și să stea de vorbă cu reprezentanții companiilor.
Patru ani de închisoare, cu executare, pentru Iurie Roșca. Fostul lider PPCD a fugit din R. Moldova
Curtea de Apel Centru a menținut, pe 25 septembrie, sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, privind condamnarea lui Iurie Roșca, fost vicepreședinte al Parlamentului și lider PPCD, pentru trafic de influență. El urmează să execute patru ani de închisoare după ce prima instanță a decis ca el să execute șase ani de închisoare.
A fost creată Confederația Asociațiilor Veteranilor de Război: Unitate pentru drepturi și valori
A fost lansată Confederația Asociațiilor Veteranilor de Război din Republica Moldova, o structură creată prin unirea a trei organizații de veterani, care își propune să promoveze valorile proeuropene, interesele naționale și principiile statului de drept. Într-o conferinţă de presă, membrii acesteia au subliniat că noua structură îşi propune să apere drepturile civice și sociale ale veteranilor, să onoreze memoria celor care și-au jertfit viața pentru patrie și să consolideze relațiile între organizațiile de veterani.
