Candidații partidului „Inima Moldovei” au fost excluși din cursa electorală

Electoratul din R. Moldova îmbătrânește de la un scrutin la altul. Vârsta medie a alegătorilor crește cu aproape un an, la fiecare doi ani, în timp ce tinerii preferă să se țină tot mai departe de urnele de vot. La alegerile prezidențiale din 2024, rata de participare în rândul celor cu vârste între 18 și 24 de ani a fost de aproape două ori mai mică decât în urmă cu un deceniu. De ce nu votează tinerii? Răspunsul îl aflăm în reportajul ce urmează.