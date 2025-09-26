Plahotniuc a invocat boala și nu s-a prezentat la judecătoria unde i s-a citit mandatele de arest
TVR Moldova, 26 septembrie 2025 11:00
Vineri dimineață, Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat la ședința de judecată unde urma să îi fie aduse la cunoștință mandatele de arest emise în trei dosare penale, motivând starea sa de sănătate. În absența sa, judecătorul a dat citire mandatelor de arest preventiv pentru 30 de zile. Procurorul anticorupție, Alexandru Cernei, a declarat că instanța a verificat certificatele medicale prezentate de penitenciar și a constatat că starea de sănătate a lui Plahotniuc este satisfăcătoare, însă acesta a refuzat să participe pentru a lua act personal de documente.
Acum 5 minute
11:10
Comisia Electorală Centrală (CEC) atenționează că astăzi, 26 septembrie 2025, este ultima zi în care sunt admise acțiuni de agitație electorală în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
Acum 15 minute
11:00
Acum 30 minute
10:50
Activitatea punctului de trecere a frontierei „Cahul–Oancea” este temporar sistată, anunță Poliția de Frontieră. Potrivit acesteia, s-a produs o pană de curent, iar echipa tehnică se află la fața locului.
Acum o oră
10:40
Alegătorii vor primi stickere „Am VOTAT” la scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025 # TVR Moldova
Comisia Electorală Centrală anunță că, și la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, alegătorii care se vor prezenta la urnele de vot vor avea parte de o experiență electorală însoțită de un simbol aparte al implicării civice: stickerele personalizate cu mesajul „Am VOTAT”.
10:40
Irina Vlah spune că decizia privind restricționarea partidului său este „motivată politic” # TVR Moldova
Irina Vlah spune că decizia de a limita activitatea partidului său, „Inima Moldovei”, este „motivată politic” după ce Curtea de Apel Centru a admis joi cererea Ministerului Justiției. Această acțiune are la bază sesizarea depusă de Partidul Național Moldovenesc și Alianţa Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa la Comisia Electorală Centrală (CEC). Unii membri ai partidului fostei guvernatoare a regiunii găgăuze au fost prinși recent cu bani de la rețeaua „Șor”.
10:30
Tânără de 20 de ani dispărută – Inspectoratul de Poliție Cahul solicită sprijinul cetățenilor # TVR Moldova
Polițiștii sunt în alertă și caută o tânără de 20 de ani dispărută ieri la amiază. Fata a plecat de la Colegiul din Cahul, unde își face studiile și nu a mai revenit.
Acum 2 ore
10:10
Zelenski, avertisment pentru Rusia: Cei de la Kremlin „să-și găsească adăposturi împotriva bombelor” # TVR Moldova
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, amenință că va ataca Kremlinul, dacă Rusia continuă războiul împotriva țării sale. Într-un interviu acordat la New York, liderul ucrainean a declarat că rușii ar trebui să știe unde le sunt adăposturile antiaeriene, fiindcă, dacă nu opresc războiul, vor avea nevoie de ele. De asemenea, el și-a manifestat speranța că va primi din partea americanilor arme cu rază lungă de acțiune. La New York, președintele Ucrainei s-a întâlnit inclusiv cu regele Suediei.
Acum 4 ore
09:10
Transportul aerian din Italia se pregătește pentru o zi dificilă. Vineri, mai multe sindicate au anunțat greve care vor afecta atât zborurile interne, cât și cele internaționale, notează TVR Info.
08:40
Nicușor Dan: Nu văd Rusia capabilă să atace NATO. Șansele extinderii conflictului militar, mici # TVR Moldova
Preşedintele Nicuşor Dan apreciază că şansele extinderii conflictului militar dincolo de frontiera Ucrainei sunt extrem de mici.
08:10
Angajații Centrului European al Consumatorului din R. Moldova și-au vizitat colegii din România # TVR Moldova
În perioada 22 – 23 septembrie 2025, Centrul European al Consumatorului din Republica Moldova a efectuat o vizită de studiu la Centrul European al Consumatorilor din România în cadrul unui schimb de experiență bilateral dedicat cooperării în domeniul protecției consumatorilor.
08:00
07:50
Află cu TVR Moldova cele mai importante evenimente care au avut loc joi, 25 septembrie.
Acum 24 ore
21:10
Petrocub Hâncești a ratat ocazia de a prelua conducerea în prima ligă de fotbal a R. Moldova # TVR Moldova
Petrocub Hîncești a ratat ocazia de a prelua conducerea în prima ligă de fotbal a Republicii Moldova. "Leii" au remizat în meciul restanță cu Milsami Orhei, care a fost, de fapt, la un pas de victorie. "Vulturii Roșii" s-au văzut egalați în ultimele minute ale timpului regulamentar.
20:40
La finalul campaniei electorale, liderii Blocului „Împreună" au făcut apel la calm și rațiune, îndemnând cetățenii să respingă tacticile de înfricoșare înaintea alegerilor parlamentare de duminică. Ei au subliniat că miza scrutinului este asigurarea unui parcurs european bazat pe competență și bună guvernare.
20:10
Cu trei zile înainte de scrutinul parlamentar, Blocul "Patriotic al Socialiștilor, Comuniştilor, Inima și Viitorul Moldovei" a organizat un marş prin centrul Chişinăului, cerând astfel ca alegerile să se desfăşoare liber şi corect. Apoi, liderii partidelor din această formațiune au ţinut discursuri în faţa mulţimii adunate în scuarul Catedralei Mitropolitane.
20:00
Activitatea partidului „Inima Moldovei”, limitată: CEC va decide asupra participării electorale # TVR Moldova
Curtea de Apel Centru a admis solicitarea Ministerului Justiției și a aplicat măsura asiguratorie de limitare a activității Partidului „Inima Moldovei” pe perioada examinării cauzei civile până la pronunțarea hotărârii. Dosarul urmează să fie transmis către Comisia Electorală Centrală, care va stabili dacă formațiunea va fi sau nu exclusă din cursa electorală. „Inima Moldovei” face parte din blocul electoral patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor și Inima Moldovei.
19:40
Dacă mâine ar avea loc alegeri parlamentare, trei formațiuni politice ar ajunge în Parlamentul Republica Moldova. Potrivit celui mai recent Barometru al Opiniei Publice, ar fi vorba de Partidul Acțiune și Solidaritate, Blocul Electoral "Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei" și Partidul Nostru. Potrivit cercetării sociologice, a crescut numărul cetăţenilor care susţin aderarea ţării la blocul comunitar.
19:40
Patru secții de vot pentru alegătorii din stânga Nistrului vor fi relocate, anunță CEC # TVR Moldova
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că, pentru buna desfășurare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și pentru a garanta siguranța alegătorilor și a funcționarilor electorali, dar și a întregului proces electoral, au fost modificate adresele unor secții de votare organizate pentru cetățenii cu drept de vot din localitățile din stânga Nistrului.
19:10
Electoratul din R. Moldova îmbătrânește de la un scrutin la altul. Vârsta medie a alegătorilor crește cu aproape un an, la fiecare doi ani, în timp ce tinerii preferă să se țină tot mai departe de urnele de vot. La alegerile prezidențiale din 2024, rata de participare în rândul celor cu vârste între 18 și 24 de ani a fost de aproape două ori mai mică decât în urmă cu un deceniu. De ce nu votează tinerii? Răspunsul îl aflăm în reportajul ce urmează.
19:10
Concert inedit: instrumente create de lutierul italian Cesare Cipriani răsună la Chișinău # TVR Moldova
Melodii pe note muzicale inedite au răsunat, miercuri seară, la Chişinău. Orchestra Naţională de Cameră a Sălii cu Orgă a prezentat un concert exclusiv, interpretând compoziţii cunoscute la 24 de instrumente muzicale create de lutierul italian Cesare Cipriani. Viorile, violele, violoncelele și contrabasul sunt realizate în stilul maeștrilor cremonezi, iar muzicienii spun că noile instrumente nu doar că sună diferit, dar sunt adaptate perfect nevoilor fiecărui interpret.
19:00
Curtea de Apel aprobă limitarea activității Partidului „Inima Moldovei” pentru 12 luni # TVR Moldova
Curtea de Apel Centru a admis solicitarea Ministerului Justiției și a decis limitarea activității Partidului „Inima Moldovei” pentru o perioadă de 12 luni. Dosarul urmează să fie transmis către Comisia Electorală Centrală, care va stabili dacă formațiunea va fi sau nu exclusă din cursa electorală. „Inima Moldovei” face parte din blocul electoral patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor și Inima Moldovei.
18:50
18:30
Plahotniuc, în fața rechizitoriului: Procurorii i-au prezentat oficial învinuirile care i se aduc # TVR Moldova
Procuratura Anticorupție anunță că, urmare a extrădării lui Vladimir Plahotniuc din Republica Elenă în Republica Moldova, acesta a fost reținut în baza mandatelor de arestare și escortat la Penitenciarul nr. 13. Ulterior, fostului politician i-au fost aduse la cunoștință învinuirile formulate pe numele său în conformitate cu prevederile legii.
18:10
CEC anunță programul briefingurilor din ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 # TVR Moldova
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că duminică, 28 septembrie 2025, în ziua desfășurării alegerilor parlamentare, vor fi organizate briefinguri de presă și difuzate informații de interes public, la următoarele ore: 08:00, 12:00, 16:00, 19:00 și 21:30.
18:10
Plahotniuc, față în față cu acuzațiile: Procurorii i-au prezentat oficial învinuirile care i se aduc # TVR Moldova
17:50
Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei a anunțat că Irina Vlah va fi supusă unei interdicții de intrare pe teritoriul Republicii Polone pentru o perioadă de cinci ani, la solicitarea șefului diplomației de la Varșovia.
17:40
Alba Iulia stabilește un nou record Guinness: 5 tone de mâncare pentru 10.000 de comeseni # TVR Moldova
Recent, în orașul Alba Iulia, a fost stabilit un nou record mondial Guinness pentru cea mai lungă masă din lume, construită din materiale reciclabile.
17:20
17:10
E frumoasă toamna în Moldova, dar ... bine-ar fi să acţionăm vigilent, pentru a evita unele consecinţe negative, care ar putea dăuna mediului şi, până la urmă, nouă, oamenilor. Despre acest subiect ne spune Liliana Pușcașu, purtător de cuvânt al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).
16:40
Oportunități de angajare: Peste două mii de locuri vacante, disponibile la Târgul locurilor de muncă # TVR Moldova
Peste 2.000 de locuri de muncă au fost disponibile la târgul organizat în Chișinău de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. De la joburi full-time și part-time, până la stagii de practică, angajatorii au venit cu oferte variate, atât pentru cei cu experiență cât și pentru tinerii aflați încă pe băncile facultăților. Vizitatorii au putut să-și depună CV-urile și să stea de vorbă cu reprezentanții companiilor.
16:30
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat astăzi sentința de condamnare în privința președinților Oficiilor Teritoriale Dondușeni și Fălești ai unui fost partid politic. Cei doi au fost găsiți vinovați de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării ilegale a partidului politic de către un grup criminal organizat, se precizează într-un comunicat al Centrului Național Anticorupție (CNA).
16:10
Pericolul izbucnirii incendiilor de vegetaţie se menţine, în continuare, ridicat pentru că mulţi gospodari preferă, în această perioadă, să dea foc resturilor din curţi, grădini sau de pe terenurile agricole. Iar flăcările se pot extinde din cauza vântului şi pot cuprinde vegetaţia uscată de secetă. Pompierii şi specialiştii în protecţia mediului le recomandă, însă, folosirea altor metode de a distruge deşeurile vegetale, cum ar fi compostarea. Iar cei care nu se conformează riscă amenzi consistente.
15:50
Patru ani de închisoare, cu executare, pentru Iurie Roșca. Fostul lider PPCD a fugit din R. Moldova # TVR Moldova
Curtea de Apel Centru a menținut, pe 25 septembrie, sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, privind condamnarea lui Iurie Roșca, fost vicepreședinte al Parlamentului și lider PPCD, pentru trafic de influență. El urmează să execute patru ani de închisoare după ce prima instanță a decis ca el să execute șase ani de închisoare.
15:10
A fost creată Confederația Asociațiilor Veteranilor de Război: Unitate pentru drepturi și valori # TVR Moldova
A fost lansată Confederația Asociațiilor Veteranilor de Război din Republica Moldova, o structură creată prin unirea a trei organizații de veterani, care își propune să promoveze valorile proeuropene, interesele naționale și principiile statului de drept. Într-o conferinţă de presă, membrii acesteia au subliniat că noua structură îşi propune să apere drepturile civice și sociale ale veteranilor, să onoreze memoria celor care și-au jertfit viața pentru patrie și să consolideze relațiile între organizațiile de veterani.
15:00
Igor Dodon îi urează bun venit lui Plahotniuc: „Welcome back”. Cei doi sunt vizați în dosarul Kuliok # TVR Moldova
Liderul socialiștilor, Igor Dodon, i-a urat bun venit fostului președinte PDM, Vladimir Plahotniuc. Cei doi oameni politici figurează în dosarul „Kuliok”. Vladimir Plahotniuc este învinuit de corupere activă, în timp ce Igor Dodon - corupere pasivă.
15:00
Șor combină educația cu finanțarea: Profesorii din autonomia găgăuză primesc sprijin prin „Evrazia” # TVR Moldova
Trei directoare de școală din autonomia găgăuză și șefa Direcției Educație a Executivului de la Comrat dețin carduri bancare ale Băncii din Rusia Promsviazibank. Ele au participat în martie 2025 la Forumul Internațional Pedagogic organizat la Sankt-Petersburg, motiv din care au ajuns subiect de discuție la Consiliul de Etică al Ministerului Educației. Deocamdată se cunoaște că doar una dintre ele - Natalia Cristeva - a primit transferuri de bani din Rusia pe contul de la Promsviazibank.
14:40
Experți: Dosarele lui Plahotniuc sunt un test major pentru justiția Republicii Moldova # TVR Moldova
Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în R. Moldova ar putea urgenta acțiunile de urmărire penală în dosarele care încă nu au ajuns pe masa judecătorilor. Potrivit experților de la Chișinău, procesul fostului lider democrat va fi marcat în continuare de proceduri complexe, iar avocații acestuia vor avea „o strategie de apărare motivată politic” și nu exclud că ar putea să solicite modificarea măsurii.
14:40
Cinci dintre cele mai aşteptate filme ale anului, între care noile producţii de regizori cunoscuţi precum Tudor Giurgiu şi Igor Cobileanski, dar şi propunerea României la Premiile Oscar, se vor vedea în premieră în Republica Moldova la ediţia 11 a Zilelor Filmului Românesc la Chişinău, care va avea loc între 16 şi 19 octombrie la Cinematograful Cineplex-Loteanu.
14:20
După zile călduroase, R. Moldova se răcește brusc: Minime de până la - 2 grade Celsius # TVR Moldova
După o perioadă neobișnuit de caldă pentru un sfârșit de septembrie, vremea se răcește brusc în toată Republica Moldova.
14:10
Poliția din Bălți informează că întreprinde acțiuni într-o cauză penală privind implicarea unei persoane în coruperea alegătorilor pentru influențarea modului de exercitare a votului la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
13:50
Avocatul lui Plahotniuc acuză autoritățile că au făcut din extrădare un „spectacol politic” # TVR Moldova
Lucian Rogac, avocatului lui Vladimir Plahotniuc, spune că Inspectoratul General al Poliției, la ordinul puterii politice de la Chișinău, a transformat procesul de extrădare într-un „spectacol politic de prost gust, regizat și pus în scenă fix în preajma alegerilor parlamentare din 28 septembrie”. Autoritățile Republicii Moldova au respins de fiecare dată acuzațiile lui Lucian Rogac și au subliniat că au respectat procedura de extrădare a oligarhului.
13:40
Doi tineri au fost reținuți pentru fabricarea de bancnote false: 10.000 euro găsiți în ascunzișuri # TVR Moldova
Poliția R. Moldova informează că oamenii legii au reținut doi bănuiți pentru implicare în fabricarea de euro falși, în urma unei capturi de 10.000 de euro contrafăcuți.
13:40
Petru Scalețchi este bucătar și promotor al gastronomiei moldovenești, cu experiență acumulată în Franța, unde a învățat că bucătăria adevărată înseamnă nu doar gust, ci și respect pentru tradiții.
13:10
Finanțare ilegală de peste 1,4 mil. de lei: Secretarul „Șor” din Rîșcani, trimis în judecată # TVR Moldova
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a trimis în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală împotriva secretarului oficiului teritorial Rîșcani al Partidului Politic „Șor”. Acesta este învinuit de complicitate la finanțarea ilegală a partidului din partea unui grup criminal organizat.
13:00
12:20
Sandu: Partidele care iau bani de la ruși sunt supuse Moscovei. Cine plătește, acela comandă muzica # TVR Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a acuzat partidele finanțate de Rusia că acționează la comanda Kremlinului în cadrul unei emisiuni moderate de Dorin Galben.
12:20
Centrul Național Anticorupție (CNA), informează că împreună cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, au desfășurat acțiuni de urmărire penală în raioanele Glodeni și Dondușeni, într-un dosar ce vizează fapte de corupere electorală, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice.
11:50
Ce urmează pentru Plahotniuc: Patru dosare penale și ședința de mâine în dosarul Fraudei Bancare # TVR Moldova
După ce a fost adus în joi dimineață în Republica Moldova, Vladimir Plahotniuc a fost reținut și plasat în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău. Procurorul anticorupție, Alexandru Cernei, a precizat că, odată cu reținerea, au intrat în vigoare toate cele patru mandate de arest preventiv emise anterior pe numele acestuia, iar termenul de 30 de zile de arest a început să curgă din momentul perfectării procesului-verbal.
11:30
La peste șase ani de când a fugit din R. Moldova, fostul lider PDM, Vladimir Plahotniuc, este extrădat la Chișinău joi, 25 septembrie.
Ieri
11:10
Un bărbat în vârstă de 75 de ani a fost salvat de angajații IGSU, după ce a căzut într-o fântână de acumulare a apelor pluviale dintr-o gospodărie din localitatea Caracui, raionul Hâncești.
