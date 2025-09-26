Vandalisme și lipsă de apă: WC‑ul public din Soroca, inaccesibil pentru populație
Subiectul Zilei, 26 septembrie 2025 14:00
WC‑ul public din Soroca a ajuns într‑o stare de degradare avansată după ce a fost vandalizat, iar utilitățile, inclusiv alimentarea cu apă, au fost întrerupte. Comunitatea locală se confruntă cu un disconfort major, mai ales în contextul în care spațiul este unul dintre puținele locuri publice disponibile pentru nevoi sanitare. Locuitorii spun că geamurile au […]
WC‑ul public din Soroca a ajuns într‑o stare de degradare avansată după ce a fost vandalizat, iar utilitățile, inclusiv alimentarea cu apă, au fost întrerupte. Comunitatea locală se confruntă cu un disconfort major, mai ales în contextul în care spațiul este unul dintre puținele locuri publice disponibile pentru nevoi sanitare. Locuitorii spun că geamurile au […]
În cadrul unui eveniment de campanie, Ion Ceban, unul dintre liderii blocului ALTERNATIVA, a făcut un apel ferm la cetățeni să participe masiv la vot.„Duminică este o zi crucială pentru viitorul Republicii Moldova. În această zi, fiecare dintre noi, prin vot, poate pune capăt minciunii, dezbinării, fricii, urii și sărăciei în care ne-au adus cei […]
Liderul „Partidul Nostru”: „Oamenii legii au probe împotriva lui Marcoci, dar nu acționează” # Subiectul Zilei
Liderul formațiunii „Partidul Nostru", Renato Usatîi, a adus acuzații dure la adresa actualului deputat PAS, Boris Marcoci, despre care spune că ar fi implicat în scheme ilegale. Mai mult, Usatîi spune că oamenii legii ar avea probe în acest sens, însă nu au urmat acțiuni în raport cu parlamentarul. „De ce nu ați făcut PR […]
Susținere masivă pentru Partidul Nostru și Renato Usatîi în diaspora: „E timpul să fim împreună!” # Subiectul Zilei
Pe măsură ce se apropie alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, mobilizarea cetățenilor moldoveni din diaspora devine tot mai vizibilă. În Italia, mai multe comunități de moldoveni și-au exprimat susținerea pentru Partidul Nostru, în frunte cu Renato Usatîi, trimițând un mesaj clar: „E timpul să fim împreună!" Potrivit relatărilor din Italia, moldovenii stabiliți în orașe […]
Mobilizare masivă în diaspora: comunitățile moldovenești din Italia anunță susținerea pentru Renato Usatîi # Subiectul Zilei
Pe măsură ce se apropie alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, mobilizarea cetățenilor moldoveni din diaspora devine tot mai vizibilă. În Italia, mai multe comunități de moldoveni și-au exprimat susținerea pentru Partidul Nostru, în frunte cu Renato Usatîi, trimițând un mesaj clar: „E timpul să fim împreună!" Potrivit relatărilor din Italia, moldovenii stabiliți în orașe […]
Noi, Blocul ALTERNATIVA, garantăm pacea, unitatea și bunăstarea țării noastre. Dorim un viitor frumos tuturor copiilor, aici, acasă. Duminică votăm litera A în buletinul de vot, împreună votăm Blocul ALTERNATIVA.
Descoperire tragică în nordul Franței: bărbat găsit mort într‑una din toaletele KFC # Subiectul Zilei
Un bărbat în vârstă de aproximativ 46 de ani a fost găsit decedat în toaletele de la etaj ale unui restaurant KFC situat în Grande‑Synthe, în nordul Franței. El comandase mâncare în jurul orei 13:03, după care urcase la toaletă și nu a mai coborât. Familia sa a alertat autoritățile după ce, în decurs de […]
Un avion operat de compania Rossiya a fost avariat într-un incident petrecut pe Aeroportul Internațional Șeremetievo, de lângă Moscova. Detaliile incidentei nu sunt încă pe deplin clarificate, dar sursele media indică faptul că aeronava a suferit daune în timpul manevrelor de aterizare sau la sol. Nu s-au confirmat victime sau răniți până acum, iar autoritățile […]
Liderul ALTERNATIVA îndeamnă cetățenii să respingă manipularea și propaganda guvernării # Subiectul Zilei
Alexandr Stoianoglo, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a lansat un nou apel către cetățeni să voteze responsabil și să respingă manipularea și propaganda actualei guvernări.„Dragi prieteni, am fost cu toții martori la felul în care actualul regim a transformat aceste alegeri într-o competiție nedreaptă, fără reguli și fără respect față de oameni. În locul […]
Guvernul taliban din Afganistan a decretat că femeilor din orașul Kandahar nu li se mai permite să fie tratate de stomatologi de sex masculin. În baza noii reglementări, femeile au fost evacuate din cabinetele dentare unde medicul stomatolog este bărbat. Această măsură se adaugă seriei de restricții impuse de autoritățile talibane după preluarea puterii, vizând […]
În urma unor razii desfășurate de inspectorii de mediu în sudul țării, au fost descoperite mai multe echipamente de pescuit instalate ilegal în râul Prut. Verificările au avut loc în preajma localităților Giurgiulești, Colibași și Manta, zone cunoscute pentru activitățile ilegale recurente de pescuit. Pe parcursul acțiunii, autoritățile au ridicat o plasă de pescuit cu […]
Autostrada Moldovei, tot mai aproape de realizare: când se va circula pe tronsonul București‑Pașcani # Subiectul Zilei
Lucrările la segmentul Autostrăzii Moldovei (tronsonul București‑Pașcani, prin Autostrada Focșani‑Bacău – A7) au avansat semnificativ, iar autoritățile estimează că în 2026 circulația va fi posibilă pe toată distanța de aproximativ 390 km. Pe Lotul 2 al autostrăzii Focșani‑Bacău, între Domnești Târg și Răcăciuni (38,78 km), stadiul fizic al lucrărilor a depășit 80%. Aici se desfășoară mai multe […]
Municipiul Bălți se pregătește să lanseze două rute noi de troleibuz, care vor asigura legătura directă între cartierele orașului și piața agroalimentară de pe strada Caracobanu, aflată în prag de inaugurare. Noile rute vor porni din cartierul 8 și cartierul „BAM", fiind deja în faza de testare. Măsura vine în întâmpinarea locuitorilor, oferindu-le un mijloc […]
Un camion TIR încărcat cu 32 de oi a rămas blocat de cinci zile în zona de frontieră dintre România și Republica Moldova, între punctele vamale Albița și Leușeni. Motivele blocajului sunt directe: importatorul nu poate plăti taxele vamale de intrare în Moldova deoarece compania este declarată în insolvență. Transportul fusese verificat de serviciul veterinar […]
O șoferiță în vârstă de 42 de ani, din Chișinău, a fost sancționată de Inspectoratul Național de Securitate Publică după ce a încălcat regulile de circulație, generând o situație de accident. Incidentul s-a petrecut la intersecția bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt cu strada Armenească din Capitală. Conducătoarea auto a fost amendată pentru nerespectarea indicatoarelor […]
Candidatul Partidului Nostru, Denis Șova, îndeamnă cetățenii să respingă actuala putere la urne # Subiectul Zilei
Alegătorii sunt „zombați" atât din exterior, cât și din interiorul țării. De aceea, este foarte important ca fiecare cetățean cu drept de vot să meargă la alegeri pe 28 septembrie. Această opinie a fost exprimată de membrul Consiliului Municipal Chișinău, Denis Șova, candidat la funcția de deputat din partea Partidului Nostru. „Pentru ca votul să […]
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare Cod Galben de înghețuri, valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, pentru intervalele nocturne și diminețile următoare. Se prognozează că temperaturile vor coborî sub 0 °C, iar la suprafața solului vor apărea înghețuri ce pot afecta plantele, culturile agricole și zonele expuse. Meteorologii avertizează că fenomenele sunt de […]
Bălți: Primăria lansează două noi rute de troleibuz, inclusiv spre piața agroalimentară de pe strada Baiducov # Subiectul Zilei
Autoritățile din municipiul Bălți au anunțat lansarea a două noi rute de troleibuz. Una este planificată astfel încât locuitorii să poată ajunge la noua piață agroalimentară de „pe strada Baiducov", care urmează a fi inaugurată în curând. Despre aceasta a anunțat primarul municipiului, Alexandr Petkov. „Așa cum am promis – lansăm noua rută de troleibuz […]
Vladimir Plahotniuc, fostul lider politic considerat simbolul oligarhiei din Republica Moldova, a fost plasat în detenție, dar soarta dosarelor sale și viitorul justiției din țară depind în continuare de rezultatul alegerilor parlamentare. În timp ce opinia publică salută reținerea acestuia, experții atrag atenția că simpla condamnare nu garantează curățarea instituțiilor sau consolidarea statului de drept. […]
Document fals: un cetățean moldovean cercetat după ce a folosit un permis fals la intrarea în România # Subiectul Zilei
Un bărbat de 29 de ani, cu cetățenie dublă moldovenească și română, este cercetat penal după ce polițiștii de frontieră din România au descoperit că permisul său de conducere este falsificat. Incidentul s-a petrecut pe data de 22 iulie, pe DN6, la intrarea în România dinspre Ungaria. La controlul de frontieră, conducătorul auto a prezentat, […]
Corupere electorală: susţinutor al ŞOR, arestat în Bălţi pentru oferirea de bani alegătorilor # Subiectul Zilei
În municipiul Bălţi, forţele de ordine au reţinut un bărbat afiliat grupării ŞOR, acuzat de coruperea alegătorilor în perspectiva scrutinului electoral. Ancheta arată că acesta ar fi implicat într‑o schemă prin care cetăţenilor li se ofereau sume de bani cu scopul de a vota pentru un candidat sau partid asociat ŞOR. Suspectul a fost prins […]
Primarul capitalei, atac la PAS: „O guvernare care nu a mișcat un deget pentru Filarmonică nu costă nimic” # Subiectul Zilei
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a criticat dur guvernarea PAS, acuzând-o de „patru ani de minciuni" și lipsă de rezultate concrete. „În 2023 spuneau: Va ajunge Ceban primar, nu vor fi finanțări europene. Astăzi Chișinăul are cel mai mare portofoliu de proiecte finanțate prin diverse instrumente UE, cu acorduri semnate de peste 2,2 miliarde lei […]
Liderul ALTERNATIVA: „Circul cu Plahotniuc va trece, dar cetățenii rămân cu realitatea dură” # Subiectul Zilei
Liderul Blocului Electoral ALTERNATIVA, Ion Ceban, acuză guvernarea PAS că încearcă să abată atenția cetățenilor de la dificultățile reale cu care se confruntă țara, prin mediatizarea excesivă a cazului Vlad Plahotniuc. „Astăzi va fi totul despre Plahotniuc și mâine probabil la fel, pentru a distrage atenția oamenilor de la problemele reale. Circul va trece, iar […]
Municipalitatea răspunde solicitărilor cetățenilor – rută nouă de autobuz pusă în circulație # Subiectul Zilei
Transport public pe strada Varnița și strada Calea Moșilor – de astăzi. O nouă rută de autobuz este pusă de astăzi pe linie în municipiul Chișinău care era atât de așteptată de locuitori. La solicitarea oamenilor care locuiesc sau lucrează pe strada Varnița și strada Calea Moșilor, municipalitatea a lansat, cu titlu de proiect pilot, […]
Fermierii vor putea accesa platforma AKIS: digitalizare, inovare și parteneriat între cercetători și consilieri # Subiectul Zilei
Guvernul Republicii Moldova a aprobat conceptul și regulamentul pentru Sistemul de cunoștințe și inovare în agricultură (AKIS) — o platformă digitală menită să conecteze fermierii cu cercetători, consilieri agricoli și organizații de specialitate. Scopul este de a oferi soluții moderne și informații actualizate pentru dezvoltarea agricolă și de a facilita adoptarea practicilor sustenabile. Platforma va include instruiri […]
Dosar de corupere electorală: cinci suspecți învinuiți de influențarea votului prin oferirea de bunuri # Subiectul Zilei
Procuratura din Dondușeni a finalizat urmărirea penală și a trimis în judecată cinci persoane acuzate că au încercat să influenț
În ultimele 24 de ore, aproape 65.000 de persoane au traversat frontiera Republicii Moldova, potrivit datelor furnizate de Poliția de Frontieră. Cel mai aglomerat punct a fost Aeroportul Internațional Chișinău, cu 22.897 de traversări. Alte puncte foarte folosite au fost Leușeni (~7.046), Palanca (~5.655), Sculeni (~5.275) și Otaci (~4.878). Pe sensul de intrare în țară, 30 de […] Articolul Aeroportul Chișinău și Leușeni, cele mai tranzitate puncte de frontieră azi apare prima dată în Subiectul Zilei.
Partidul Nostru propune finanțarea studiilor peste hotare cu obligația revenirii în țară # Subiectul Zilei
Partidul Nostru propune un proiect de lege prin care statul va finanța studiile tinerilor în străinătate, cu angajamentul ca, după finalizarea acestora, să revină acasă și să contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de Alexandr Berlinschii, candidatul Partidului Nostru la funcția de deputat, în cadrul dezbaterilor electorale de la TVR Moldova. „Politica […] Articolul Partidul Nostru propune finanțarea studiilor peste hotare cu obligația revenirii în țară apare prima dată în Subiectul Zilei.
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a efectuat o vizită electorală într-un sat din raionul Florești, unde a discutat cu localnicii despre problemele cetățenilor și despre necesitatea unor schimbări politice. Ion Chicu a criticat mesajele promovate de guvernare în spațiul public și a îndemnat oamenii să nu creadă acestora. „Ați văzut, când lucrurile […] Articolul Ion Chicu: „Moldova nu începe și nu se termină cu un singur om sau partid” apare prima dată în Subiectul Zilei.
Un scandal familial a izbucnit într‑o localitate din raionul Strășeni, după ce un tânăr s‑a certat cu tatăl său vitreg, conflictul degenerând în amenințări și gesturi periculoase. În timpul altercației, fiul ar fi scos un cuțit și l‑ar fi amenințat pe tatăl său, generând panică în zona respectivă. Poliția a fost alertată de trecători sau […] Articolul Conflict familial la Strășeni degenerat — tânăr amenință tatăl vitreg cu cuțitul apare prima dată în Subiectul Zilei.
Un raport recent cuprinzător atrage atenția asupra situației de securitate din Bruxelles, care a fost desemnat ca fiind capitala Uniunii Europene cu cel mai mare nivel de violență armată. În ultimele luni, incidentele cu arme de foc au devenit tot mai frecvente în cartiere precum Anderlecht, Molenbeek și alte zone periferice, ceea ce a generat […] Articolul Set de raport: Bruxelles în fruntea clasamentului orașelor periculoase din Europa apare prima dată în Subiectul Zilei.
Cristian, nepotul cunoscutului interpret Nicolae Botgros, a fost internat în stare gravă la un spital din Chișinău. Deocamdată nu au fost oferite detalii oficiale despre motivul exact al stării sale, dar medicii au confirmat că starea este serioasă și necesită supraveghere atentă. Familia a solicitat discreţie şi sprijin din partea publicului, rugându-se pentru recuperarea rapidă […] Articolul Cristian, nepotul lui Nicolae Botgros, internat în stare gravă la spital apare prima dată în Subiectul Zilei.
Cimișlia va avea stație de pompare și peste 27 km de rețea de canalizare: mii de gospodării vor fi conectate # Subiectul Zilei
Orașul Cimișlia beneficiază de un proiect ambițios de extindere și modernizare a sistemului de canalizare, care prevede construirea unei stații de pompare a apelor uzate în zona „Cogâlnic” și instalarea a 27,3 km de rețea de canalizare. Proiectul include și conectarea a peste 2.000 de gospodării individuale, precum și a 277 de agenți economici, la serviciul de evacuare a […] Articolul Cimișlia va avea stație de pompare și peste 27 km de rețea de canalizare: mii de gospodării vor fi conectate apare prima dată în Subiectul Zilei.
Râșcani + Costești Nord: implicare comunitară într‑o amplă curățenie pe malurile lacului și râului Prut # Subiectul Zilei
O acțiune de salubrizare de amploare s‑a desfășurat recent pe fâșiile riverane de protecție ale lacului de acumulare Costești‑Stânca și ale râului Prut, implicând autorități locale, instituții de mediu și comunitatea. S‑a acționat pe aproximativ 12 km de maluri, de‑a lungul localităților Costești, Duruitoarea Nouă și alte sate învecinate. La activitate au participat peste 30 de persoane, sprijinite […] Articolul Râșcani + Costești Nord: implicare comunitară într‑o amplă curățenie pe malurile lacului și râului Prut apare prima dată în Subiectul Zilei.
Echipament de spionaj găsit la sediul Partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună vorbește despre abuz politic # Subiectul Zilei
Lidera partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, a anunțat că în sediul formațiunii sale a fost descoperit un echipament de spionaj ascuns. Într‑o declarație publică, ea a calificat gestul drept o dovadă a „abuzurilor grave” ale actualei guvernări, acuzând conducerea statului de supraveghere, intimidare și încălcări ale principiilor democratice. Potrivit lui Furtună, aceasta nu este doar […] Articolul Echipament de spionaj găsit la sediul Partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună vorbește despre abuz politic apare prima dată în Subiectul Zilei.
Chișinău va deveni pentru trei zile centrul judo‑ului european, găzduind Campionatul European de Judo rezervat sportivilor tineri. Aceasta este prima dată când Republica Moldova organizează un asemenea eveniment continental, ce va reuni sute de competitori din peste 40 de state. Competiţia este programată să înceapă într‑o lună, iar autorităţile împreună cu Federația de judo acordă […] Articolul Chișinău, „capitala europeană a judo‑ului” pentru trei zile la Campionatul U‑23 apare prima dată în Subiectul Zilei.
Tineri escortați la Aeroportul Internațional Chișinău au manifestat comportament agresiv # Subiectul Zilei
Mai mulți tineri care au fost escortați pe Aeroportul Internațional Chișinău au manifestat recent un comportament agresiv față de personalul de frontieră. Incidentul a avut loc în momentul controlului de securitate, când membrii grupului au refuzat cooperarea, au ridicat vocea și au adresat injurii. Poliția de Frontieră a intervenit pentru a calma spiritele și a […] Articolul Tineri escortați la Aeroportul Internațional Chișinău au manifestat comportament agresiv apare prima dată în Subiectul Zilei.
Incident violent în capitală: individ agresiv, prins de poliție după amenințarea cuțitului # Subiectul Zilei
Un bărbat în vârstă de 46 de ani a fost reținut de polițiști după ce a amenințat un agent cu un cuțit de bucătărie. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 23 septembrie 2025, în jurul orei 08:54, într-un apartament situat pe strada Ion Pelivan, în sectorul Buiucani al capitalei. Polițiștii din cadrul Inspectoratului […] Articolul Incident violent în capitală: individ agresiv, prins de poliție după amenințarea cuțitului apare prima dată în Subiectul Zilei.
Biserica de lemn din Vorniceni „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, reabilitată şi inaugurată după restaurare # Subiectul Zilei
Biserica de lemn „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din satul Vorniceni, construită în anul 1839, a fost recent inaugurată după finalizarea lucrărilor de restaurare. Reparaţiile au fost realizate cu respectarea tehnicilor tradiţionale, implicând experţi în patrimoniu şi meşteri locali, astfel încât să fie păstrată autenticitatea arhitectonică și atmosfera spirituală a lăcașului. Proiectul de restaurare a […] Articolul Biserica de lemn din Vorniceni „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, reabilitată şi inaugurată după restaurare apare prima dată în Subiectul Zilei.
Captură impresionantă: peste un milion și jumătate lei valoarea țigărilor ridicate de poliție # Subiectul Zilei
Oamenii legii au efectuat o operațiune de amploare în municipiul Chișinău, în care au ridicat țigări fără timbru de acciz, în valoare estimată la aproximativ 1,5 milioane de lei. Ancheta, începută în 2023, vizează crearea sau conducerea unei organizații criminale care importa și comercializa ilegal produse din tutun. Perchezițiile s-au desfășurat pe mai multe adrese, […] Articolul Captură impresionantă: peste un milion și jumătate lei valoarea țigărilor ridicate de poliție apare prima dată în Subiectul Zilei.
Antreprenoriat moldovenesc: cum Nova‑Plum‑Fruct a crescut la 70 hectare și exportă fructe în Europa # Subiectul Zilei
Ruslan Jubârcă este unul dintre antreprenorii de succes din Republica Moldova care a reuşit să transforme un vis simplu într‑o afacere cu exporturi în Europa. Firma sa, Nova‑Plum‑Fruct, a pornit acum câţiva ani cu câteva hectare de pământ și multă muncă, iar astăzi are aproape 70 de hectare de meri, pruni și peri. Cheia succesului, spune […] Articolul Antreprenoriat moldovenesc: cum Nova‑Plum‑Fruct a crescut la 70 hectare și exportă fructe în Europa apare prima dată în Subiectul Zilei.
Dedeman intră pe piața moldovenească, consolidând cooperarea economică româno-moldovenească # Subiectul Zilei
Gigantul Dedeman a luat o decizie strategică și, după o discuție cu oficialii de la Chișinău, frații Pavăl au decis să se extindă în Republica Moldova. Faptul că frații Dedeman își au originile la Bacău, la 150 de kilometri de graniță, a avut o contribuție majoră la decizia de a investi în Republica Moldova. Dedeman, lider naţional în […] Articolul Dedeman intră pe piața moldovenească, consolidând cooperarea economică româno-moldovenească apare prima dată în Subiectul Zilei.
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a emis o decizie prin care fostul deputat Constantin Țuțu este anunțat în căutare internațională, în cadrul anchetei care îl vizează pentru presupuse acte de îmbogățire ilicită și trafic de influență. Solicitarea a venit de la procurori, după ce Țuțu nu s‑a prezentat la convocările legale ale autorităților. Printre acuzații se […] Articolul Judecătoria Chișinău acordă mandat de căutare internațională pe numele lui Țuțu apare prima dată în Subiectul Zilei.
Fabricau ilegal țigări în garaje și depozite; captură de 1,3 milioane de ţigarete și un poliţist implicat” # Subiectul Zilei
Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), împreună cu ofiţerii SPIA, au destructurat o rețea care fabrica şi comercializa ilegal ţigări în capitala Moldovei. În operaţiune au fost efectuate 45 de percheziţii — la domiciliile suspecţilor, în mașini, garaje, dar şi într-un depozit angro din Chișinău. În urma acțiunilor, au fost reţinute şase […] Articolul Fabricau ilegal țigări în garaje și depozite; captură de 1,3 milioane de ţigarete și un poliţist implicat” apare prima dată în Subiectul Zilei.
Liderul Blocului Electoral ALTERNATIVA, Ion Ceban, a declarat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, că actuala guvernare „își trăiește ultimele zile” și că recurge la „campanii de minciuni și manipulări” împotriva opoziției și a cetățenilor. „Somăm această guvernare, aflată în agonie, să înceteze imediat campania de minciuni și manipulări la adresa oamenilor”, a declarat […] Articolul ALTERNATIVA pregătește procese împotriva guvernării pentru manipulări și falsuri apare prima dată în Subiectul Zilei.
Moldova cucerește 11 medalii la Mondialul de para‑armwrestling, 2 dintre ele de aur # Subiectul Zilei
Lotul Republicii Moldova la para‑armwrestling a obținut un rezultat excelent la Campionatul Mondial desfășurat la Albena, Bulgaria, cucerind 11 medalii în total, dintre care două de aur. Echipa, formată din 13 sportivi, a concurat atât la categoria de seniori, cât și la cea de juniori. La seniori, Vladimir Butucea și Iaroslav Buchili s‑au impus și au devenit campioni […] Articolul Moldova cucerește 11 medalii la Mondialul de para‑armwrestling, 2 dintre ele de aur apare prima dată în Subiectul Zilei.
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, acuzat de transmiterea de informații secrete către KGB‑ul din Belarus, a cerut oficial să fie pus sub acuzație și ca dosarul să fie trimis în instanță. Solicitarea survine pe fondul anchetei coordonate de DIICOT România, în care se investighează mai […] Articolul Alexandru Bălan cere ca dosarul de spionaj să fie trimis în instanță apare prima dată în Subiectul Zilei.
Președintele Partidului Politic Moldova Mare, Victoria Furtună, anunță că în sediul central al formațiunii a fost descoperit echipament de spionaj ascuns. „Așa arată democrația europeană a regimului Sandu: supraveghere totală, intimidare și încălcare sistematică a standardelor democratice. Hoții adevărați sunt lăsați liberi, iar țintă devine opoziția”, a declarat lidera partidului într-o postare pe rețelele sociale. […] Articolul Moldova Mare: „Regimul Sandu folosește metode ilegale pentru a intimida opoziția” apare prima dată în Subiectul Zilei.
Autoritățile din Republica Moldova au anunțat că fostul oligarh Vladimir Plahotniuc urmează să fie extrădat joi către Chișinău și plasat în Penitenciarul Nr. 13 pentru detenție preventivă. Potrivit surselor oficiale, decizia survine după ce Grecia a aprobat procedurile legale necesare pentru transferul acestuia. Plahotniuc este vizat în mai multe dosare penale din Moldova, printre care implicarea […] Articolul Plahotniuc va fi adus în Moldova și plasat în Penitenciarul 13 – anunț oficial apare prima dată în Subiectul Zilei.
Liderul Blocului ALTERNATIVA: „Eu nu am tribună ca voi, eu am vocea poporului care s-a săturat de voi” # Subiectul Zilei
Ion Ceban acuză actuala guvernare de lașitate și abuz de resurse administrative în campania electorală. Într-o declarație publică, liderul Blocului ALTERNATIVA a criticat dur faptul că reprezentanții PAS evită dezbaterile directe și preferă atacurile publice fără argumente. „Ca niște lași, vă ascundeți de dezbateri, dar aruncați cu noroi. Sunteți niște impostori care ați ajuns întâmplător […] Articolul Liderul Blocului ALTERNATIVA: „Eu nu am tribună ca voi, eu am vocea poporului care s-a săturat de voi” apare prima dată în Subiectul Zilei.
