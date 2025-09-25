Aeroportul Chișinău și Leușeni, cele mai tranzitate puncte de frontieră azi
Subiectul Zilei, 25 septembrie 2025 13:00
În ultimele 24 de ore, aproape 65.000 de persoane au traversat frontiera Republicii Moldova, potrivit datelor furnizate de Poliția de Frontieră. Cel mai aglomerat punct a fost Aeroportul Internațional Chișinău, cu 22.897 de traversări. Alte puncte foarte folosite au fost Leușeni (~7.046), Palanca (~5.655), Sculeni (~5.275) și Otaci (~4.878). Pe sensul de intrare în țară, 30 de
• • •
Acum 30 minute
13:00
Acum o oră
12:50
Partidul Nostru propune finanțarea studiilor peste hotare cu obligația revenirii în țară # Subiectul Zilei
Partidul Nostru propune un proiect de lege prin care statul va finanța studiile tinerilor în străinătate, cu angajamentul ca, după finalizarea acestora, să revină acasă și să contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de Alexandr Berlinschii, candidatul Partidului Nostru la funcția de deputat, în cadrul dezbaterilor electorale de la TVR Moldova. „Politica
12:50
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a efectuat o vizită electorală într-un sat din raionul Florești, unde a discutat cu localnicii despre problemele cetățenilor și despre necesitatea unor schimbări politice. Ion Chicu a criticat mesajele promovate de guvernare în spațiul public și a îndemnat oamenii să nu creadă acestora. „Ați văzut, când lucrurile
12:30
Un scandal familial a izbucnit într‑o localitate din raionul Strășeni, după ce un tânăr s‑a certat cu tatăl său vitreg, conflictul degenerând în amenințări și gesturi periculoase. În timpul altercației, fiul ar fi scos un cuțit și l‑ar fi amenințat pe tatăl său, generând panică în zona respectivă. Poliția a fost alertată de trecători sau
Acum 2 ore
12:10
Un raport recent cuprinzător atrage atenția asupra situației de securitate din Bruxelles, care a fost desemnat ca fiind capitala Uniunii Europene cu cel mai mare nivel de violență armată. În ultimele luni, incidentele cu arme de foc au devenit tot mai frecvente în cartiere precum Anderlecht, Molenbeek și alte zone periferice, ceea ce a generat
12:10
Cristian, nepotul cunoscutului interpret Nicolae Botgros, a fost internat în stare gravă la un spital din Chișinău. Deocamdată nu au fost oferite detalii oficiale despre motivul exact al stării sale, dar medicii au confirmat că starea este serioasă și necesită supraveghere atentă. Familia a solicitat discreţie şi sprijin din partea publicului, rugându-se pentru recuperarea rapidă
Acum 4 ore
11:00
Cimișlia va avea stație de pompare și peste 27 km de rețea de canalizare: mii de gospodării vor fi conectate # Subiectul Zilei
Orașul Cimișlia beneficiază de un proiect ambițios de extindere și modernizare a sistemului de canalizare, care prevede construirea unei stații de pompare a apelor uzate în zona „Cogâlnic" și instalarea a 27,3 km de rețea de canalizare. Proiectul include și conectarea a peste 2.000 de gospodării individuale, precum și a 277 de agenți economici, la serviciul de evacuare a
11:00
Râșcani + Costești Nord: implicare comunitară într‑o amplă curățenie pe malurile lacului și râului Prut # Subiectul Zilei
O acțiune de salubrizare de amploare s‑a desfășurat recent pe fâșiile riverane de protecție ale lacului de acumulare Costești‑Stânca și ale râului Prut, implicând autorități locale, instituții de mediu și comunitatea. S‑a acționat pe aproximativ 12 km de maluri, de‑a lungul localităților Costești, Duruitoarea Nouă și alte sate învecinate. La activitate au participat peste 30 de persoane, sprijinite
10:00
Echipament de spionaj găsit la sediul Partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună vorbește despre abuz politic # Subiectul Zilei
Lidera partidului „Moldova Mare", Victoria Furtună, a anunțat că în sediul formațiunii sale a fost descoperit un echipament de spionaj ascuns. Într‑o declarație publică, ea a calificat gestul drept o dovadă a „abuzurilor grave" ale actualei guvernări, acuzând conducerea statului de supraveghere, intimidare și încălcări ale principiilor democratice. Potrivit lui Furtună, aceasta nu este doar
09:40
Chișinău va deveni pentru trei zile centrul judo‑ului european, găzduind Campionatul European de Judo rezervat sportivilor tineri. Aceasta este prima dată când Republica Moldova organizează un asemenea eveniment continental, ce va reuni sute de competitori din peste 40 de state. Competiţia este programată să înceapă într‑o lună, iar autorităţile împreună cu Federația de judo acordă
Acum 6 ore
09:00
Tineri escortați la Aeroportul Internațional Chișinău au manifestat comportament agresiv # Subiectul Zilei
Mai mulți tineri care au fost escortați pe Aeroportul Internațional Chișinău au manifestat recent un comportament agresiv față de personalul de frontieră. Incidentul a avut loc în momentul controlului de securitate, când membrii grupului au refuzat cooperarea, au ridicat vocea și au adresat injurii. Poliția de Frontieră a intervenit pentru a calma spiritele și a
Acum 24 ore
18:00
Incident violent în capitală: individ agresiv, prins de poliție după amenințarea cuțitului # Subiectul Zilei
Un bărbat în vârstă de 46 de ani a fost reținut de polițiști după ce a amenințat un agent cu un cuțit de bucătărie. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 23 septembrie 2025, în jurul orei 08:54, într-un apartament situat pe strada Ion Pelivan, în sectorul Buiucani al capitalei. Polițiștii din cadrul Inspectoratului
17:30
Biserica de lemn din Vorniceni „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, reabilitată şi inaugurată după restaurare # Subiectul Zilei
Biserica de lemn „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil" din satul Vorniceni, construită în anul 1839, a fost recent inaugurată după finalizarea lucrărilor de restaurare. Reparaţiile au fost realizate cu respectarea tehnicilor tradiţionale, implicând experţi în patrimoniu şi meşteri locali, astfel încât să fie păstrată autenticitatea arhitectonică și atmosfera spirituală a lăcașului. Proiectul de restaurare a
17:30
Captură impresionantă: peste un milion și jumătate lei valoarea țigărilor ridicate de poliție # Subiectul Zilei
Oamenii legii au efectuat o operațiune de amploare în municipiul Chișinău, în care au ridicat țigări fără timbru de acciz, în valoare estimată la aproximativ 1,5 milioane de lei. Ancheta, începută în 2023, vizează crearea sau conducerea unei organizații criminale care importa și comercializa ilegal produse din tutun. Perchezițiile s-au desfășurat pe mai multe adrese,
16:50
Antreprenoriat moldovenesc: cum Nova‑Plum‑Fruct a crescut la 70 hectare și exportă fructe în Europa # Subiectul Zilei
Ruslan Jubârcă este unul dintre antreprenorii de succes din Republica Moldova care a reuşit să transforme un vis simplu într‑o afacere cu exporturi în Europa. Firma sa, Nova‑Plum‑Fruct, a pornit acum câţiva ani cu câteva hectare de pământ și multă muncă, iar astăzi are aproape 70 de hectare de meri, pruni și peri. Cheia succesului, spune
16:50
Dedeman intră pe piața moldovenească, consolidând cooperarea economică româno-moldovenească # Subiectul Zilei
Gigantul Dedeman a luat o decizie strategică și, după o discuție cu oficialii de la Chișinău, frații Pavăl au decis să se extindă în Republica Moldova. Faptul că frații Dedeman își au originile la Bacău, la 150 de kilometri de graniță, a avut o contribuție majoră la decizia de a investi în Republica Moldova. Dedeman, lider naţional în
16:00
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a emis o decizie prin care fostul deputat Constantin Țuțu este anunțat în căutare internațională, în cadrul anchetei care îl vizează pentru presupuse acte de îmbogățire ilicită și trafic de influență. Solicitarea a venit de la procurori, după ce Țuțu nu s‑a prezentat la convocările legale ale autorităților. Printre acuzații se
15:30
Fabricau ilegal țigări în garaje și depozite; captură de 1,3 milioane de ţigarete și un poliţist implicat” # Subiectul Zilei
Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), împreună cu ofiţerii SPIA, au destructurat o rețea care fabrica şi comercializa ilegal ţigări în capitala Moldovei. În operaţiune au fost efectuate 45 de percheziţii — la domiciliile suspecţilor, în mașini, garaje, dar şi într-un depozit angro din Chișinău. În urma acțiunilor, au fost reţinute şase
15:00
Liderul Blocului Electoral ALTERNATIVA, Ion Ceban, a declarat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, că actuala guvernare „își trăiește ultimele zile" și că recurge la „campanii de minciuni și manipulări" împotriva opoziției și a cetățenilor. „Somăm această guvernare, aflată în agonie, să înceteze imediat campania de minciuni și manipulări la adresa oamenilor", a declarat
15:00
Moldova cucerește 11 medalii la Mondialul de para‑armwrestling, 2 dintre ele de aur # Subiectul Zilei
Lotul Republicii Moldova la para‑armwrestling a obținut un rezultat excelent la Campionatul Mondial desfășurat la Albena, Bulgaria, cucerind 11 medalii în total, dintre care două de aur. Echipa, formată din 13 sportivi, a concurat atât la categoria de seniori, cât și la cea de juniori. La seniori, Vladimir Butucea și Iaroslav Buchili s‑au impus și au devenit campioni
14:30
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, acuzat de transmiterea de informații secrete către KGB‑ul din Belarus, a cerut oficial să fie pus sub acuzație și ca dosarul să fie trimis în instanță. Solicitarea survine pe fondul anchetei coordonate de DIICOT România, în care se investighează mai
13:50
Președintele Partidului Politic Moldova Mare, Victoria Furtună, anunță că în sediul central al formațiunii a fost descoperit echipament de spionaj ascuns. „Așa arată democrația europeană a regimului Sandu: supraveghere totală, intimidare și încălcare sistematică a standardelor democratice. Hoții adevărați sunt lăsați liberi, iar țintă devine opoziția", a declarat lidera partidului într-o postare pe rețelele sociale.
13:40
Autoritățile din Republica Moldova au anunțat că fostul oligarh Vladimir Plahotniuc urmează să fie extrădat joi către Chișinău și plasat în Penitenciarul Nr. 13 pentru detenție preventivă. Potrivit surselor oficiale, decizia survine după ce Grecia a aprobat procedurile legale necesare pentru transferul acestuia. Plahotniuc este vizat în mai multe dosare penale din Moldova, printre care implicarea
Ieri
12:50
Liderul Blocului ALTERNATIVA: „Eu nu am tribună ca voi, eu am vocea poporului care s-a săturat de voi” # Subiectul Zilei
Ion Ceban acuză actuala guvernare de lașitate și abuz de resurse administrative în campania electorală. Într-o declarație publică, liderul Blocului ALTERNATIVA a criticat dur faptul că reprezentanții PAS evită dezbaterile directe și preferă atacurile publice fără argumente. „Ca niște lași, vă ascundeți de dezbateri, dar aruncați cu noroi. Sunteți niște impostori care ați ajuns întâmplător
12:40
Un pensionar s‑a aflat într‑o situaţie periculoasă în timpul unei ieşiri la pescuit, când, din cauze încă neconfirmate, aproape s‑a înecat. Incidentul s‑a petrecut în apropierea unei ape liniţite, unde bătrânul pescuia singur. Martorii au observat că acesta a alunecat, posibil din cauza malului alunecos, şi a căzut în apă. Văzând pericolul, un localnic care
12:00
Olga Ursu: „Ne opunem închiderii școlilor și cerem investiții masive în infrastructură” # Subiectul Zilei
Olga Ursu, candidată pentru funcția de deputat din partea Blocului electoral ALTERNATIVA, a avut o întâlnire electorală cu angajații fabricii „Ionel" din Chișinău, unde a prezentat principalele priorități ale formațiunii. Ursu a declarat că Blocul ALTERNATIVA se opune închiderii școlilor, subliniind necesitatea ca fiecare copil să aibă acces la educație și la servicii sociale de
11:50
Este adusă o acuzație la adresa lui Igor Dodon, conform căreia acesta ar fi fost filmat, fără acordul său, într‑o livadă apartinând unui agricultor, iar în urma acestei filmări ar fi fost lansate falsuri sau dezinformări. Potrivit celor care susțin acuzația, imaginile au fost folosite cu intenția de a crea impresia unei activități ilegale sau
11:50
Ion Ceban promite sprijin pentru comunitățile locale: „Oamenii au nevoie de drumuri, grădinițe și siguranță” # Subiectul Zilei
Liderul Blocului Electoral ALTERNATIVA, Ion Ceban, a avut o întâlnire cu locuitorii din Comrat, unde a discutat despre problemele și așteptările cetățenilor. Potrivit acestuia, oamenii își doresc mai multă unitate, respect reciproc și un viitor sigur pentru familiile lor. „Tot ce își doresc oamenii este unitate, căci toți trăim pe același pământ. Pace și siguranța
11:10
Tatăl lui Elon Musk – anchetat în mai multe rânduri pentru comportament indecent față de copii # Subiectul Zilei
Tatăl antreprenorului Elon Musk, Errol Musk, a fost implicat în trei investigații legate de acuzații de hărțuire sexuală și comportament indecent față de copii. Cazurile au vizat propriii copii biologici, dar și copii vitregi din căsnicii anterioare. Două dintre anchete au fost închise de-a lungul timpului, fără să se ajungă la o condamnare, iar detalii […] Articolul Tatăl lui Elon Musk – anchetat în mai multe rânduri pentru comportament indecent față de copii apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:30
O femeie diagnosticată cu cancer a murit în Italia, rudele cer ajutor pentru repatriere # Subiectul Zilei
O femeie din Republica Moldova, diagnosticată cu cancer, a decedat recent în Italia, iar familia sa face apel la ajutor pentru repatrierea trupului neînsuflețit. Maria a plecat în Italia pentru a le asigura copiilor un trai decent și a fost descrisă de familie și apropiați drept o femeie grijulie și plină de iubire. Acum, rudele […] Articolul O femeie diagnosticată cu cancer a murit în Italia, rudele cer ajutor pentru repatriere apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:10
Moldelectrica propune investiții majore: linii noi, stații moderne și interconectare cu România și Ucraina # Subiectul Zilei
Autoritățile energetice din Republica Moldova au lansat un plan de investiții de peste 8 miliarde de lei pentru modernizarea rețelelor electrice de transport în perioada 2025–2034. Planul vizează extinderea infrastructurii energetice, modernizarea stațiilor existente și construcția de noi linii de înaltă tensiune. Proiectele prevăd lucrări majore la peste 20 de stații electrice și dezvoltarea unor […] Articolul Moldelectrica propune investiții majore: linii noi, stații moderne și interconectare cu România și Ucraina apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:30
Mark Tkaciuk: „Statul trebuie să se concentreze pe economie, nu pe instigarea urii” # Subiectul Zilei
Un guvern responsabil trebuie să se preocupe de dezvoltarea economiei și crearea condițiilor de trai pentru cetățeni. Despre acest lucru a declarat unul dintre lideri ai blocului electoral ALTERNATIVA, Mark Tkaciuk, în cadrul dezbaterilor electorale de la 1TV. Potrivit politicianului, statul trebuie să-și exercite funcțiile directe: să deschidă piețe externe, să reducă ratele de credit, să […] Articolul Mark Tkaciuk: „Statul trebuie să se concentreze pe economie, nu pe instigarea urii” apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:30
Ion Ceban: „Guvernarea trebuie să vorbească despre realizări, nu despre război și bîdle” # Subiectul Zilei
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a declarat în cadrul emisiunii „Vocile Puterii” cu Vera Terentiev că un partid aflat la guvernare ar trebui să vorbească despre rezultate concrete, nu despre etichetarea cetățenilor. Ceban a afirmat că guvernarea ar fi trebuit să prezinte oamenilor realizări precum construcția de grădinițe, modernizarea școlilor și spitalelor, […] Articolul Ion Ceban: „Guvernarea trebuie să vorbească despre realizări, nu despre război și bîdle” apare prima dată în Subiectul Zilei.
23 septembrie 2025
18:10
Omul de afaceri Ştefan Efros susține că l-a împrumutat pe Tudor Ulianovschi cu suma de 120.000 de dolari anul trecut. Jumătate din bani ar fi fost restituită prin contul soției lui Ulianovschi, dar restul, achitat în numerar, nu a mai fost predat. Efros spune că banii rămași au fost utilizați pentru activităţi politice, cum ar fi plata […] Articolul Ulianovschi, acuzat că nu a restituit o parte dintr-un împrumut de 120.000 USD apare prima dată în Subiectul Zilei.
18:10
Candidata Blocului Electoral ALTERNATIVA, Olga Ursu, s-a întâlnit cu angajații fabricii Ionel din Chișinău, unde a discutat despre situația social-economică a țării și despre prioritățile Blocului ALTERNATIVA. Olga Ursu a subliniat că realitatea cu care se confruntă cetățenii Republicii Moldova este tot mai dificilă, mai ales pentru familiile tinere. „Eu îmi doresc să-mi cresc copiii […] Articolul Vreau să-mi cresc copiii acasă” – mesajul Olgăi Ursu către cetățeni apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:30
O femeie, cetățean al Federației Ruse, a fost prinsă recent la Aeroportul Internațional Chișinău încercând să transporte ilegal o sumă impresionantă de bani cash. Autoritățile vamale au descoperit ascunși în ambalaje de produse lactate peste 62.500 de dolari americani, sumă ce depășește limitele legale pentru declarare la trecerea frontierei. Femeia a încercat să treacă prin […] Articolul Peste 62.000 USD, găsiți în bagajul unei pasagere ruse la Aeroportul Chișinău apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:10
Phaselis Festival: Ruinele antice din Antalya devin scenă pentru muzică și tradiții # Subiectul Zilei
Festivalul Phaselis, unul dintre cele mai spectaculoase evenimente culturale de pe coasta Mediteranei, ajunge la cea de-a 15-a ediție, desfășurată în perioada 22-27 septembrie în situl arheologic Phaselis, situat în zona Kemer-Tekirova din Antalya, Turcia. Festivalul reunește o fuziune unică între patrimoniul istoric și cultura muzicală contemporană, cu un program diversificat care include muzică clasică, […] Articolul Phaselis Festival: Ruinele antice din Antalya devin scenă pentru muzică și tradiții apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:10
Programul pentru Justiție al Blocului ALTERNATIVA: transparență, merit și combaterea corupției # Subiectul Zilei
Blocul ALTERNATIVA a prezentat Programul pentru domeniul Justiției: ”Un stat de drept nu se construiește cu instituții subordonate” Blocului Electoral ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 23 septembrie, Programul pentru domeniul Justiției. În cadrul unei conferințe de presă, Mariana Barașianț, candidat la funcția de deputat, a declarat că actualul sistem de justiție este ”prizonier al jocurilor de […] Articolul Programul pentru Justiție al Blocului ALTERNATIVA: transparență, merit și combaterea corupției apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:40
Doar unele realizări ale lui Renato Usatîi ca primar al municipiului Bălți! Articolul Doar unele realizări ale lui Renato Usatîi ca primar al municipiului Bălți! apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:40
Apariție neașteptată: un șarpe filmat în timp ce se târa prin iarbă într-un parc din capitală # Subiectul Zilei
În Parcul „Dendrariu” din Chișinău a fost surprins un șarpe care se târa prin iarbă, stârnind surprindere și curiozitate în rândul vizitatorilor. Imaginile au fost filmate de un trecător și au fost imediat distribuite pe rețelele de socializare, generând un val de comentarii diverse. Unii internauți au ținut să liniștească publicul, explicând că reptila respectivă […] Articolul Apariție neașteptată: un șarpe filmat în timp ce se târa prin iarbă într-un parc din capitală apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:40
Liderul Blocului Electoral ALTERNATIVA, Ion Ceban, a declarat în cadrul emisiunii Gonța Media că instituțiile statului acționează la comandă politică și manifestă un control disproporționat asupra formațiunii sale. „Fiscul stă cu ochii pe Blocul ALTERNATIVA, organele de control stau cu ochii pe noi, Comisia Electorală Centrală stă cu ochii pe noi. Și nu văd, pentru […] Articolul Liderul ALTERNATIVA acuză control disproporționat din partea statului apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:40
Incident pe strada Ciuflea: un bărbat sancționat pentru încălcarea regulilor de circulație # Subiectul Zilei
Un șofer din Chișinău a fost identificat și sancționat pentru comportament agresiv în trafic, după ce a fost surprins încălcând regulile de circulație pe strada Ciuflea. Incidentul a avut loc pe 11 septembrie, iar ofițerii de patrulare au acționat prompt, identificându-l pe bărbatul de 33 de ani, care se afla la volanul unui automobil Volvo. […] Articolul Incident pe strada Ciuflea: un bărbat sancționat pentru încălcarea regulilor de circulație apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:30
Ion Ceban condamnă acțiunea unui polițist care dezlipea pliantele Blocului Alternativa # Subiectul Zilei
Un polițist a fost surprins și filmat în timp ce dezlipea pliantele electorale ale Blocului Alternativa, în noaptea de luni spre marți. Incidentul a fost făcut public de către liderul Blocului Alternativa, Ion Ceban, care a postat pe rețelele sociale un video cu momentul respectiv, exprimându-și nemulțumirea față de implicarea poliției în astfel de acțiuni. […] Articolul Ion Ceban condamnă acțiunea unui polițist care dezlipea pliantele Blocului Alternativa apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:00
Autoritățile din România au efectuat percheziții de amploare într-un dosar penal care o vizează pe Victoria Furtună. Acțiunile s-au desfășurat în mai multe locații, inclusiv la biroul și domiciliul acesteia, fiind parte a unei investigații care vizează posibile fapte de corupție, trafic de influență și abuz în serviciu. Potrivit informațiilor preliminare, ancheta vizează activitatea desfășurată […] Articolul Victoria Furtună, sub investigaţie: procurorii fac razie în sediul său apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:50
Blocul Electoral ALTERNATIVA a depus astăzi, o adresare oficială la sediul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), solicitând organizarea unor dezbateri publice corecte și transparente. Solicitarea vine în contextul în care, în ultimele luni, Blocul Electoral ALTERNATIVA a fost constant ținta unor atacuri denigratoare și campanii de dezinformare lansate de către partidul de guvernare. Membrii formațiunii […] Articolul Blocul ALTERNATIVA solicită confruntare directă pe teme de interes național apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:30
Un grup de medici specialiști și rezidenți din Republica Moldova participă la cursuri de instruire în gestionarea traumelor, în cadrul programului „Advanced Trauma Life Support” (ATLS). Cursurile sunt organizate de Ministerul Sănătății, în parteneriat cu organizații internaționale, și se desfășoară la Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (CUSIM). Instruirile urmează rigori internaționale, conform standardelor […] Articolul ATLS: cursuri avansate pentru medicii din R. Moldova în tratarea traumelor grave apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:30
Controale vamale: cinci incidente cu substanțe psihotrope implicând persoane din diaspora # Subiectul Zilei
În ultima perioadă, autoritățile de frontieră și funcționarii vamali au identificat cinci cazuri separate în care persoane străine au încercat să introducă sau să scoată din țară pastile cu efect psihotrop, fără documentele necesare. Descoperirile s‑au făcut în cadrul controalelor comune la diferite puncte de trecere a frontierei. Toate substanțele au fost ridicate pentru expertiză, […] Articolul Controale vamale: cinci incidente cu substanțe psihotrope implicând persoane din diaspora apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:50
Partidul Nostru pune accent pe dezvoltarea economiei, deoarece fără o economie puternică țara nu are viitor. În ultimii ani, Moldova trece tot mai mult pe importuri – un semn clar al degradării activității economice. Despre aceasta a declarat, în cadrul dezbaterilor la BASTV, candidatul la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, Roman Ciubaciuc. „Noi […] Articolul Roman Ciubaciuc critică dependența Moldovei de importuri apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:30
Cultivare inteligentă în condiții de secetă: fermierul care folosește paiele pentru a păstra umiditatea # Subiectul Zilei
Un tânăr fermier din raionul Ștefan Vodă a pus în aplicare o metodă ingenioasă de cultivare a usturoiului, adaptată condițiilor climatice dificile. Într-o zonă afectată de secetă și fără sisteme de irigare, agricultorul a decis să acopere întreaga grădină cu un strat uniform de paie, formând un „covor moale” protector. Această tehnică are rolul de […] Articolul Cultivare inteligentă în condiții de secetă: fermierul care folosește paiele pentru a păstra umiditatea apare prima dată în Subiectul Zilei.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
Drumul spre digitalizare: liceul Ion Luca Caragiale primeşte grant pentru modernizarea educaţiei # Subiectul Zilei
Liceul Teoretic „Ion Luca Caragiale” din Orhei demarează un amplu proiect de modernizare a procesului educațional, punând accent pe competenţele digitale ale profesorilor și pe activităţi STEM pentru elevi. Aproximativ 800 de elevi ai liceului vor beneficia de schimbarea metodei de predare, care include atelier STEM pentru 60 dintre eleve și colaborări cu instituţii de […] Articolul Drumul spre digitalizare: liceul Ion Luca Caragiale primeşte grant pentru modernizarea educaţiei apare prima dată în Subiectul Zilei.
