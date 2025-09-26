„Cel mai important în afaceri este să nu lași pe mâine ceea ce poți face azi” – Dumitru Vataman, antreprenor, client Microinvest
UNIMEDIA, 26 septembrie 2025 14:00
Istoria de succes a antreprenorului Dumitru Vataman, fondatorul afacerii Vataman Barbershop, demonstrează că vârsta nu este un obstacol în atingerea unor obiective mărețe. Tânărul antreprenor, client Microinvest, a împărtășit în acest interviu experiența sa de dezvoltare: de la primii pași în profesie și motivația de a deschide propria afacere – până la depășirea provocărilor și planurile de viitor. Află cum a reușit să transforme o idee într-o afacere de succes, în continuă dezvoltare, cu suportul financiar Microinvest.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 15 minute
14:10
Ultima oră! Partidul „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, a fost exclus din cursa electorală # UNIMEDIA
Partidul Republican „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, a fost exclus din cursa electorală. Decizia a fost luată astăzi, 26 septembrie, în cadrul ședinței Comisiei Electorale Centrale.
14:10
Susținere pentru Partidul Nostru și Renato Usatîi în diaspora: „E timpul să fim împreună!” # UNIMEDIA
Alegeri 2025. Pe măsură ce se apropie alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, mobilizarea cetățenilor moldoveni din diaspora devine tot mai vizibilă. În Italia, mai multe comunități de moldoveni și-au exprimat susținerea pentru Partidul Nostru, în frunte cu Renato Usatîi, trimițând un mesaj clar: „E timpul să fim împreună!”.
14:10
Candidata independentă la alegerile parlamentare, Olesea Stamate, afirmă că cetățenii se află în fața unei alegeri decisive: să repete votul pentru partide care au dezamăgit sau să acorde încredere unui candidat independent.
Acum 30 minute
14:00
„Cel mai important în afaceri este să nu lași pe mâine ceea ce poți face azi” – Dumitru Vataman, antreprenor, client Microinvest # UNIMEDIA
Istoria de succes a antreprenorului Dumitru Vataman, fondatorul afacerii Vataman Barbershop, demonstrează că vârsta nu este un obstacol în atingerea unor obiective mărețe. Tânărul antreprenor, client Microinvest, a împărtășit în acest interviu experiența sa de dezvoltare: de la primii pași în profesie și motivația de a deschide propria afacere – până la depășirea provocărilor și planurile de viitor. Află cum a reușit să transforme o idee într-o afacere de succes, în continuă dezvoltare, cu suportul financiar Microinvest.
Acum o oră
13:50
(audio) „ - Trage cineva de ușă!” - Fuga zvârle tot după stencă și telefonul”: Discuții din dosarul de corupere a alegătorilor, după perchezițiile de la Criuleni # UNIMEDIA
Centrul Național Anticorupție a publicat discuții din dosarul de corupere a alegătorilor, în cadrul căruia astăzi au avut loc percheziții în mai multe localități din Criuleni.
13:50
Focar de infecții la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. 5 copii ar fi murit în ultimele zile, secția ATI închisă. Ce s-a găsit # UNIMEDIA
Direcţia de Sănătate Publică Iaşi a început o anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” privind un posibil focar de infecţii cu o bacterie, după ce o publicaţie ieşeană a scris că cinci copii ar fi murit în ultimele zile în secţia ATI, scrie protv.ro.
13:30
Blocul Electoral Patriotic, compus din Partidul Socialiștilor, Partidul Comuniștilor, „Inima Moldovei” și „Viitorul Moldovei”, a organizat astăzi o acțiune de protest în fața Comisiei Electorale Centrale cu genericul „Abuzurile regimului PAS împotriva opoziției”.
Acum 2 ore
13:10
Marea Britanie introduce un act digital obligatoriu pentru toți cetățenii și rezidenții: Despre ce este vorba # UNIMEDIA
Marea Britanie a anunțat că va introduce un sistem obligatoriu de identificare digitală pentru cetățenii britanici și rezidenții care încep un nou loc de muncă, ca măsură de descurajare a imigrației ilegale, transmite Reuters, potrivit hotnews.ro.
13:00
(doc) Vladimir Andronachi, prins de ANI cu peste 10 mil. lei „în plus” la avere: Inspectorii cer confiscarea banilor # UNIMEDIA
Fostul deputat democrat, Vladimir Andronachi, a fost depistat de Autoritatea Națională de Integritate cu o avere nejustificată de peste 10 milioane de lei. Potrivit actului constatare emis, acesta riscă interdicția de a ocupa funcții publice timp de trei ani și confiscarea banilor,
12:40
Percheziții la Criuleni: CNA și PA investighează 9 persoane pentru coruperea alegătorilor # UNIMEDIA
Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura Anticorupție (PA) desfășoară, în dimineața zilei de astăzi, 26 septembrie 2025, acțiuni de urmărire penală în mai multe localități din raionul Criuleni, într-o cauză privind coruperea alegătorilor.
12:30
(video) Partidul „Democrația Acasă” rămâne în cursa electorală: CEC a decis că formațiunea lui Vasile Costiuc a înlăturat neregulile sesizate de SIS # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală a decis că Partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, va continua participarea în alegerile parlamentare din 28 septembrie, după ce formațiunea a modificat lista de candidați conform cerințelor legale.
Acum 4 ore
12:10
Blocul Electoral Patriotic, compus din Partidul Socialiștilor, Partidul Comuniștilor, „Inima Moldovei” și „Viitorul Moldovei”, a organizat astăzi o acțiune de protest în fața Comisiei Electorale Centrale cu genericul „Abuzurile regimului PAS împotriva opoziției”.
11:50
(video) Liderul PAS declară că nu va face coaliții în viitorul Parlament: Majoritate sau în opoziție # UNIMEDIA
Președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a declarat că, în cazul în care formațiunea pe care o conduce nu va obține o majoritate parlamentară la următoarele alegeri, aceasta va merge în opoziție. „Asta e regula jocului democratic, îți place sau nu”, a menționat speakerul la „ONE TV”.
11:40
Eugeniu Nichiforciuc: Votați echipa de profesioniști a Partidului „Respect Moldova”. Votați pentru Marian Lupu # UNIMEDIA
Mesajul lui Eugeniu Nichiforciuc, Mișcarea Respect Moldova, către alegători, înainte de 28 septembrie 2025, când va avea loc scrutinul parlamentar.
11:30
(video) O piatră în ogradă BUN? Boris Volosatîi: „Unioniștii adevărați nu renunță. AUR este unica opțiune pentru Unire” # UNIMEDIA
Liderul AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, a transmis un mesaj către unioniști, după ce Blocul Unirea Națiunii (BUN) a decis să se retragă din cursa electorală în favoarea PAS.
11:30
(video) Ultima oră! Vlad Batrîncea, cu sesizare la Curtea Constituțională: PAS sub așa-zisa formulă de „limitare a partidului politic” exclude concurenții incomozi # UNIMEDIA
Vlad Batrîncea a contestat la CC unele modificări abuzive la Legea cu privire la partidele politice, care prevăd suspendarea activității partidelor politice în perioada electorală
11:20
Atenție, călători! Frontiera „Cahul–Oancea”, închisă temporar din cauza unei pene de curent # UNIMEDIA
Activitatea punctului de trecere a frontierei „Cahul–Oancea” a fost temporar sistată în această dimineață, în urma unei pene de curent care a afectat infrastructura punctului vamal.
11:10
Dmitri Torner, adresare către alegători: Promitem că nu vă vom dezamăgi. Votaţi Partidul politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” # UNIMEDIA
Dmitri Torner, lider al Partidului Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică”, a lansat un apel către alegători în contextul finalizării campaniei electorale a alegerilor parlamentare din data de 28 septembrie 2025. Politicianul spune că, spre deosebire de majoritatea concurenţilor electorali, care au ales calea confruntărilor politice, Partidul politic „NOI – Noua Opţiune Istorică”, a ales să-şi prezinte în detaliu platforma electorală, soluţiile pe care le are pentru gravele probleme cu care se confruntă ţara, cetăţenii.
11:00
(video) Plahotniuc, absent la prima ședință de judecată „pe motive de sănătate”: Ce spune procurorul de caz # UNIMEDIA
Vlad Plahotniuc a fost așteptat la Judecătoria Ciocana, unde urma să fie examinate mandatele de arest pe numele său, însă acesta a fost absent, invocând motive de sănătate. Înnainte de ședință, avocatul Lucian Rogac a declarat că a solicitat un termen suplimentar pentru ca fostul lider democrat să poată lua cunoștință de învinuirile care i se aduc.
11:00
(live/update) Alertă cu bombă la Judecătoria Buiucani, unde este așteptat Plahotniuc: Ședința în dosarul „furtul miliardului”, în întârziere cu o oră # UNIMEDIA
Vlad Plahotniuc este așteptat astăzi, 26 septembrie, la Judecătoria Buiucani, unde urmează să aibă loc ședința de judecată în dosarul „furtului miliardului”.
11:00
Instanța a adus la cunoștință mandatele de arestare în privința lui Plahotniuc în lipsa fostului lider PDM # UNIMEDIA
Mandatele de arestare în privința lui Vlad Plahotniuc au afost aduse la cunoștință de către Judecătoria Chișinău în lipsa fostului lider PDM, care a trimis instanței o cerere prin care a menționat că nu se poate prezenta la ședință din motive de sănătate. În aceste condiții, avocatul Lucian Rogac a solicitat organizarea ședinței în lipsa lui Vlad Plahotniuc, lucru acceptat de instanță.
11:00
Frații Dedeman dau o lovitură de proporții: Se extind și intră puternic pe piața din Republica Moldova # UNIMEDIA
Gigantul Dedeman a luat o decizie strategică și, după o discuție cu oficialii de la Chișinău, frații Pavăl au decis să se extindă în Republica Moldova. Faptul că frații Dedeman își au originile la Bacău, la 150 de kilometri de graniță, a avut o contribuție majoră la decizia de a investi în Republica Moldova, scrie presa română.
11:00
Petr Vlah, despre alegerile din 28 septembrie 2025: Oamenii trebuie convinşi, dar nu speriaţi, manipulaţi, dezinformaţi! # UNIMEDIA
Petr Vlah, candidat pe lista Partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), a lansat un apel către alegători, în ultima zi de campanie electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.
10:50
(stop cadru) „Cum dracu', a ajuns Țuțu în Transnistria?". Năstase: Cum și fotbaliștii cei, care au venit la Chișinău, fără să fie verificați la vamă # UNIMEDIA
Andrei Năstase a comentat zvonurile cu privire la prezența lui Constantin Țuțu în Transnistria. Fostul ministru de Interne spune că ex-deputatul democrat ar fi trecut granița la fel cum au făcut-o și fotbaliștii, care au ajuns la Chișinău „fără a fi verificați la vamă”.
10:40
(video) Danemarca acuză un posibil atac hibrid, după ce traficul aerian a fost blocat pentru a doua noapte de o alertă cu drone # UNIMEDIA
Aeroporturile daneze continuă să fie vizate de incidente cu drone de origine necunoscută, autoritățile declarând că țara se confruntă cu un posibil „atac hibrid”, scrie adevarul.ro.
10:30
(live/update) Plahotniuc, așteptat la ședința de judecată în dosarul „furtul miliardului”: Judecătoria Buiucani, evacuată # UNIMEDIA
Vlad Plahotniuc este așteptat astăzi, 26 septembrie, la Judecătoria Buiucani, unde urmează să aibă loc ședința de judecată în dosarul „furtului miliardului”.
Acum 6 ore
10:20
(live) Plahotniuc, așteptat la ședința de judecată în dosarul „furtul miliardului”: Judecătoria Buiucani, evacuată # UNIMEDIA
Vlad Plahotniuc este așteptat astăzi, 26 septembrie, la Judecătoria Buiucani, unde urmează să aibă loc ședința de judecată în dosarul „furtului miliardului”.
10:20
(foto) Judecătoria Buiucani, încercuită de mascați și geniști: Amenințare cu bombă înaintea ședinței în dosarul „furtul miliardului” # UNIMEDIA
Alertă cu bombă la Judecătoria Buiucani, unde urma să aibă loc ședința de judecată în dosarul „furtului miliardului”. Clădirea a fost evacuată, iar zona încercuită de mascați și geniști.
10:10
Alertă la Cahul: O tânără a ieșit din Colegiu și a dispărut fără urmă. Poliția cere ajutorul cetățenilor # UNIMEDIA
Polițiștii din Cahul sunt în alertă după ce o tânără de 20 de ani a dispărut fără urmă. Fata a plecat ieri la amiază de la Colegiul unde studiază și nu a mai revenit acasă. În timpul nopții, echipe de căutare formate din polițiști, voluntari și studenți au scotocit zona, iar operațiunile continuă și în aceste momente.
09:50
(video) Plahotniuc, absent la prima ședință de judecată „pe motive de sănătate”. Avocatul Rogac: Au fost examinate mandatele de arest pe 3 dosare # UNIMEDIA
Vlad Plahotniuc a fost așteptat la Judecătoria Ciocana, unde urma să fie examinate mandatele de arest pe numele său, însă acesta a fost absent, invocând motive de sănătate. Înnainte de ședință, avocatul Lucian Rogac a declarat că a solicitat un termen suplimentar pentru ca fostul lider democrat să poată lua cunoștință de învinuirile care i se aduc.
09:50
(video) Donald și Melania Trump, surprinși într-o discuţie tensionată, după vizita plină de peripeţii la ONU # UNIMEDIA
O imagine cu Donald şi Melania Trump surprinsă în elicopterul prezidenţial a făcut înconjurul lumii. După o vizită plină de incidente la ONU, camerele au surprins o conversație tensionată între cei doi, amplificând speculațiile privind atmosfera din spatele ușilor închise ale Casei Albe, transmite adevarul.ro.
09:40
(live/update) Plahotniuc, așteptat la Judecătoria Ciocana: Avocatul Rogac: Am solicitat termen ca clientul să ia act de invinuiri # UNIMEDIA
Vlad Plahotniuc este așteptat la Judecătoria Ciocana, unde urmează să fie examinate mandatele de arest pe numele său. Avocatul Lucian Rogac a declarat că a solicitat un termen suplimentar pentru ca fostul lider democrat să poată lua cunoștință de învinuirile care i se aduc.
09:30
(video) Irina Rimes, așa cum nu ai mai văzut-o: Artista surprinde cu un videoclip incendiar și o transformare spectaculoasă pentru piesa „Mărgele” # UNIMEDIA
Irina Rimes și-a surprins fanii cu o apariție total neașteptată în cel mai nou videoclip al său, lansat recent pe YouTube. Artista a ales să abordeze o latură mult mai îndrăzneață și emoțională, afișându-se în ipostaze pline de intensitate, diferite de stilul cu care și-a obișnuit publicul, scrie SHOK.md
09:10
Pe 26 septembrie, istoria a fost marcată de recunoașterea suzeranității poloneze de către Moldova în 1387 și de semnarea Sfintei Alianțe în 1815.
09:10
(live) Plahotniuc, așteptat la Judecătoria Ciocana: Avocatul Rogac: Am solicitat termen ca clientul să ia act de invinuiri # UNIMEDIA
Vlad Plahotniuc este așteptat la Judecătoria Ciocana, unde urmează să fie examinate mandatele de arest pe numele său. Avocatul Lucian Rogac a declarat că a solicitat un termen suplimentar pentru ca fostul lider democrat să poată lua cunoștință de învinuirile care i se aduc.
08:50
(video) „Noaptea mi-au ucis fiul, iar a 2-a zi făceau frigărui”. Familia bărbatului omorât și ascuns în pădurea din Ocolina, acuzații cutremurătoare după crimă: L-au legat de gât # UNIMEDIA
Durere și revoltă în satul Ocolina, din raionul Soroca, după crima care a zguduit întreaga comunitate. Familia lui Vasile Rotaru, bărbatul de 32 de ani care ar fi fost ucis în noaptea de 14 septembrie de doi tineri, susține că acesta a fost torturat cu cruzime și târât cu calul până în pădure, unde i s-a găsit cadavrul după două zile, acoperit cu frunze.
08:40
Diplomații europeni avertizează Kremlinul că NATO e pregătită să doboare avioane rusești: „Ar fi război” # UNIMEDIA
Diplomați europeni au transmis Kremlinului că NATO este pregătită să reacționeze cu forța maximă, în cazul unor noi încălcări ale spațiului său aerian, inclusiv prin doborârea avioanelor rusești, scrie adevarul.ro.
08:30
Gemenii joacă jocul puterii, iar Capricornii vor fi într-o stare de spirit vibrantă: Ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetelor aduce astăzi o zi de reflecție și echilibru emoțional. Fiecare semn zodiacal va resimți influența astrelor într-un mod unic, îndemnându-i să își urmeze instinctele și să găsească armonie în relațiile cu ceilalți.
Acum 8 ore
08:10
Curtea de Justiție a UE, sesizată pe legea cetățeniei române: Termenele extinse retroactiv blochează sute de mii de basarabeni # UNIMEDIA
În preajma alegerilor parlamentare din Republica Moldova, o lege care îi afectează direct pe cetățenii basarabeni, împiedicându-i să obțină cetățenia română, este amendată la o instituție influentă la nivel continental, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, transmite adevarul.ro.
08:00
(video) Gata cu calvarul de pe podul Mihai Viteazul. Circulația a fost redeschisă integral, anunță Ion Ceban # UNIMEDIA
După trei ani de reparații, podul Mihai Viteazul din Chișinău a fost redeschis integral pentru circulație. Anunțul a fost făcut de primarul capitalei, Ion Ceban, care a subliniat că acesta este „unicul pod de așa mărime din țară.”
07:50
Leul moldovenesc a înregistrat o slăbire în fața principalelor valute de referință, euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:40
Apă Canal Chișinău anunță că astăzi, 26 septembrie, vor avea loc sistări de apă pe o stradă din sectorul Ciocana al capitalei.
07:30
(video) Şi-a hăituit fosta soţie şi a împuşcat-o mortal pe holurile unui spital din Turcia. Imagini tulburătoare surprinse de camere # UNIMEDIA
Imagini tulburătoare surprinse de camerele de supraveghere într-un spital din Turcia. Un bărbat înarmat îşi urmăreşte fosta soţie şi o împuşcă mortal în casa scării, chiar în ziua în care aceasta a obţinut ordin de restricţie. Incidentul a avut loc în luna mai, scrie observatornews.ro.
07:20
Zi de toamnă blândă: Meteorologii prognozează vreme ideală pentru activități în aer liber # UNIMEDIA
Serviciul Hidrometeorologic de Stat informează că astăzi, vremea în Republica Moldova va fi predominant stabilă și fără precipitații, cu cer variabil între senin și înnorat.
07:10
(video) Jaf armat de proporţii în California. 25 de mascaţi au spart un magazin de lux şi au furat marfă de un milion de dolari # UNIMEDIA
Jaf armat în plină zi în Statele Unite. 25 de oameni au intrat într-un magazin de bijuterii din California şi au furat bunuri în valoare de peste un milion de dolari, scre observatornews.ro.
Acum 24 ore
22:10
(video) Maia Sandu i-a pus pe toți politicienii în buzunarul Moscovei, nu și pe Renato Usatîi: „Face declarații populiste, dar nu știu de unde se finanțează” # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, „a pus” mai mulți politicieni în buzunarul Moscovei, dar nu și pe liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi. Șefa statului a menționat că face declarații populiste de dimineață până seară, dar nu știe de unde se finanțează. Afirmațiile au fost făcute în cadrul unui interviu cu Dorin Galben.
21:40
Apă Canal Chișinău anunță că mâine, 26 septembrie, vor avea loc sistări de apă pe o stradă din sectorul Ciocana al capitalei.
21:20
Donald Trump i-a spus lui Erdogan că va ridica sancţiunile împotriva Turciei dacă nu mai cumpără petrol rusesc # UNIMEDIA
Donald Trump s-a declarat pregătit să ridice sancțiunile împotriva Turciei, dar i-a cerut lui Recep Tayyip Erdogan să nu mai cumpere petrol din Rusia, relatează AFP, citată de protv.ro.
21:10
Sărbătoare în lumea muzicii. Artistul Anatol Bivol, omagiat astăzi: „Vă dorim sănătate și lumină în suflet” # UNIMEDIA
Artistul Anatol Bivol este omagiat astăzi, 25 septembrie. „La cei 64 de ani, vă dorim sănătate, lumină în suflet și să păstrați acea scânteie care v-a fost mereu alături pe scenă și în viață”, i-a urat Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural a municipiului Chișinău.
20:50
Administraţia Trump va interveni dacă FIFA va exclude Israelul din fotbalul internaţional, în contextul în care UEFA este pe punctul de a lua o decizie de suspendare # UNIMEDIA
Administraţia Trump va depune eforturi pentru a împiedica FIFA să excludă Israelul din fotbalul internaţional înaintea Cupei Mondiale din 2026, relatează Sky News, citată de news.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.