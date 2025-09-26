(video) Partidul „Democrația Acasă” rămâne în cursa electorală: CEC a decis că formațiunea lui Vasile Costiuc a înlăturat neregulile sesizate de SIS

20:00

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, le-a ordonat câtorva sute de generali și amirali din armata SUA să se adune săptămâna viitoare la o bază din Virginia a Corpului de Pușcași Marini, semănând confuzie și alarmă în contextul concedierilor dispuse în acest an de administrația Trump, scrie The Washington Post, care notează că nici măcar generalii de top și echipele lor nu cunosc motivul care a dus la convocarea reuniunii, scrie hotnews.ro.