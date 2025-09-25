PeScurt // Podul Mihai Viteazul, deschis integral. Podul de pe strada Mihai Viteazul din capitală a fost deschis pe toate cele șase benzi. De asemenea, au fost finalizate trotuarele pietonale și iluminatul stradal.
Agora.md, 25 septembrie 2025 22:20
