Igor Dodon, despre revenirea lui Plahotniuc: „Welcome back. Țara l-a așteptat de mult” (FOCUS)

Igor Dodon, despre revenirea lui Plahotniuc: „Welcome back. Țara l-a așteptat de mult” (FOCUS)

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md