Activitatea partidului condus de Irina Vlah, limitată timp de un an
TV Nord, 25 septembrie 2025 19:20
Activitatea Partidului „Inima Moldovei", condus de Irina Vlah, a fost limitată pe timp de un an. Decizia a fost luată de Curtea de Apel Centru, emisă la cererea Ministerului Justiției, scrie tv8.Decizia este executorie și poate fi atacată în timp de 15 zile. După ședință, avocatul formațiunii, Fadei Nagacevschi, a anunțat că va contesta hotărârea
Pentru unii alegători, votul înseamnă schimbare, pentru alții – speranța unui viitor mai bun sau dorința ca tinerii să rămână acasă. Totuși, realitatea arată că, în pofida campaniilor de informare, există moldoveni dispuși să își vândă votul. Motivele sunt, de cele mai multe ori, lipsa banilor, neîncrederea în politicieni și obișnuința creată în anii în
/ANALIZĂ/ Frontul ascuns al războiului: cum a încercat Rusia să cumpere Moldova cu 200 de milioane de euro # TV Nord
Cum poate un stat străin să influențeze soarta unei țări prin bani? Acțiunile din ultimul an ale forțelor de ordine scot la iveală o operațiune amplă, finanțată de Kremlin, menită să cumpere voturi, să plătească proteste și să manevreze politica Republicii Moldova. Printr-o rețea clandestină, milioane de dolari au fost pompate în Moldova, alimentând propagandă,
Șefii Oficiilor Teritoriale Dondușeni și Fălești ale unui fost partid, condamnați la 4 ani de închisoare # TV Nord
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat astăzi sentința în cazul președinților Oficiilor Teritoriale Dondușeni și Fălești ai unui fost partid politic. Cei doi au fost găsiți vinovați de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării ilegale a formațiunii din partea unui grup criminal organizat. La solicitarea Procuraturii Anticorupție, în urma investigațiilor desfășurate împreună cu
Magistrații Curții de Apel Centru au menținut joi, 25 septembrie, sentința pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, privind condamnarea fostului viceprim-ministru în Guvernul Greceanîi, Iurie Roșca, pentru trafic de influență. Instanța a admis doar reducerea pedepsei de la 6 la 4 ani de închisoare cu executare. Curtea de Apel a confirmat vinovăția lui Iurie Roșca,
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare de cod galben de înghețuri pentru perioada 27–28 septembrie 2025. Potrivit meteorologilor, în orele nocturne și ale dimineții, pe arii extinse la suprafața solului, sunt prognozate înghețuri cu intensități de -1…-2°C. Zonele vizate sunt indicate pe harta oficială emisă de instituție. Autoritățile recomandă agricultorilor și populației să
Antreprenorii din Fălești, față în față cu autoritățile: investiții, programe de suport și noi piețe de export # TV Nord
Pe 22 septembrie, la Fălești, a avut loc o nouă ediție a Dialogului Constructiv cu Mediul de Afaceri, organizat de Asociația Businessului European (EBA Moldova) și Asociația pentru Formare Antreprenorială și Dezvoltare (AFAD), cu sprijinul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Estoniei. Evenimentul a reunit antreprenori locali, autorități și instituții de suport, având ca scop
Descoperă nordul Republicii Moldova printr-un top al celor mai pitorești sate. De la panoramele spectaculoase ale Nistrului la Naslavcea, la liniștea autentică din Țîra, aceste localități dezvăluie frumusețea rurală a Moldovei. Clocușna, Brînzeni și Cotiujeni completează tabloul prin tradiții vii, peisaje încântătoare și ospitalitatea oamenilor. 1. Naslavcea (raionul Ocnița) Cel mai nordic sat al Republicii
Corupere electorală la Bălți: Promisiuni financiare pentru alegători și arme ridicate la percheziții # TV Nord
Polițiștii din Bălți au inițiat o cauză penală ce vizează implicarea unui bărbat de 47 de ani în acțiuni de corupere a alegătorilor, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Anchetatorii susțin că acesta ar fi acționat ca activist al organizației criminale „Șor" și susținător al unei formațiuni politice înscrise în cursa electorală. Potrivit investigațiilor,
/FOTO/ Fals: „Buletinele de vot prin corespondență nu conțin numele tuturor concurenților electorali” # TV Nord
Un nou fals circulă în mediul online, care pretinde că buletinele de vot prin corespondență ar fi incomplete și nu ar conține numele tuturor concurenților electorali. Comisia Electorală Centrală (CEC) a dezmințit informația în ședința de astăzi, menționând că buletinul pentru alegerile parlamentare include toți cei 23 de candidați înscriși, potrivit tv8.md. Președinta CEC, Angelica
/VIDEO/ Primul Centru Comunitar Intergenerațional din nordul țării a fost inaugurat la Dondușeni # TV Nord
La Dondușeni a fost lansat oficial primul Centru Comunitar Intergenerațional din nordul Republicii Moldova, o inițiativă care promovează dialogul între generații și coeziunea socială în comunitate. Centrul oferă un spațiu sigur și incluziv pentru tineri și vârstnici, încurajând schimbul de experiențe, dezvoltarea personală și implicarea activă. Centrul din Dondușeni este al doilea de acest fel
Centrul Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, au efectuat acțiuni de urmărire penală în raioanele Glodeni și Dondușeni. Perchezițiile au avut loc într-un dosar ce vizează fapte de corupere electorală, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice. Potrivit CNA, investigațiile au scos la iveală activități suspecte, inclusiv
Din livezile Moldovei spre mesele Europei sau cum scrie Compania Nova-Plum-Fruct povestea fructelor moldovenești # TV Nord
Câteva hectare de pământ, multă muncă și un vis simplu, ca fructele Moldovei să ajungă pe mesele europenilor. Așa începe povestea companiei Nova-Plum-Fruct, condusă de Ruslan Jubârcă, un antreprenor care a înțeles că secretul succesului nu stă doar în producție, ci mai ales în calitate. „Este importantă calitatea pentru a putea realiza marfa. Noi am
Vlad Plahotniuc este adus astăzi în Republica Moldova. Avionul a decolat din Atena spre Chișinău # TV Nord
Fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, este transportat astăzi în Republica Moldova. Avionul pe cursa Atena–Chișinău, în care se află oligarhul fugar, a decolat deja din Grecia. Reporterii Deschide.MD au intrat în posesia unor imagini cu Plahotniuc la bordul aeronavei, escortat de mascați. Plahotniuc este vizat în mai multe dosare penale, inclusiv pentru spălare
În urma unor acțiuni comune desfășurate de polițiștii Direcției de Poliție Chișinău, Inspectoratul Bălți și angajații Serviciului de Informații și Securitate, a fost identificată și neutralizată o tipografie clandestină din capitală. Tipografia funcționa într-o încăpere securizată, cu acces restricționat, unde se produceau publicații cu mesaje denigratoare la adresa instituțiilor statului, instigări la ură pe criterii
/VIDEO/ Sorgul – cultura care rezistă secetei. Fermierii din Moldova culeg primele roade datorită sprijinului Japoniei # TV Nord
Sorgul, o cultură rezistentă la secetă, începe să devină o alternativă tot mai importantă pentru agricultorii din Republica Moldova LUCIAN BALAN, agricultor: „Cultivăm cultura sorgului de 7 ani, anul acesta am hotărât de a cultiva sorgul pe o suprafață de 50 de hectare, din totalul suprafeței prelucrate de 1000 de hectare. Cultura sorgul, o recoltăm
Inspectorii de mediu din Rîșcani, în colaborare cu administrațiile publice locale din Costești și Duruitoarea Nouă, Sectorul Poliției de Frontieră Cuconeștii Noi, IPAN „Apele Moldovei" și agenți economici din teritoriu, au desfășurat o amplă acțiune de salubrizare pe malurile lacului de acumulare Costești-Stînca. Evenimentul a fost organizat în contextul problemelor de poluare cauzate de resturile
/VIDEO/ Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Bălți aduce pe scenă basmul „Făt-Frumos din lacrimă” de Mihai Eminescu # TV Nord
Teatrul Național „Vasile Alecsandri" din Bălți pregătește o nouă producție artistică. „O zvunci pe babă de mijloc și o aruncă până în adâncul pământului." Actorii dau viață personajelor eminesciene, într-un spectacol care combină tradiția cu viziuni regizorale moderne. „Își luă ziua bună de la părinți ca să se ducă să se bată el singur cu
Înaintea unor alegeri, spațiul public este inundat de promisiuni și informații manipulatoare. Unii candidați lansează diverse „sperietori" sau informații care generează emoții. Alții se cred la un concurs de talente. Ce facem în aceste cazuri? Cum să rezistăm valului de falsuri? Cât de bine știm să identificăm dezinformarea și populismul din discursurile candidaților în alegeri?
Pacienții din raionul Florești diagnosticați cu maladii oncologice vor putea beneficia, începând cu 24 septembrie, de servicii de chimioterapie la Spitalul Raional. Ministerul Sănătății anunță că această măsură face parte din procesul de decentralizare a serviciilor oncologice, astfel încât pacienții să poată primi tratament cât mai aproape de domiciliu și să evite deplasările frecvente la
Polițiștii și procurorii din Glodeni au destructurat activitatea ilegală a unui grup de patru persoane suspectate de comercializarea drogurilor în nordul țării. În urma investigațiilor, oamenii legii au stabilit că suspecții, cu vârste între 20 și 32 de ani, procurau substanțe narcotice din Chișinău, pe care ulterior le distribuiau consumatorilor din raionul Glodeni și din
„Vreau să rămân acasă și să am un viitor sigur în Republica Moldova."„Vocea tinerilor contează, generația noastră are puterea să fie auzită."„Îmi pasă de viitorul țării."„Viitorul nostru depinde de noi." Sunt gândurile unor tineri și tinere de 18 ani din nordul Moldovei, care pe 28 septembrie vor merge pentru prima dată la vot. Fii mai
Ofițerii Direcției de Poliție Chișinău au depistat 200 de buletine de vot deja ștampilate cu „VOTAT" în dreptul unui bloc politic antrenat în alegerile parlamentare. Descinderea a avut loc la o tipografie din capitală, în baza unei informații oferite de Serviciul Fiscal de Stat. Potrivit anchetatorilor, buletinele au fost tipărite legal, în baza unui contract,
15 elevi și studenți din Republica Moldova vor beneficia de burse de merit în anul de studii 2025-2026, pentru rezultate excepționale la învățătură. Lista beneficiarilor a fost aprobată de Cabinetul de miniștri. Conform deciziei, 10 studenți din universitățile din țară vor primi lunar câte 3860 de lei, iar 5 elevi din colegii și centre de
Ofițerii Direcției investigații „Centru" a Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu procurorii PCCOCS, au destructurat activitatea unui grup infracțional specializat în contrabandă și trafic ilicit cu produse din tutun. Potrivit anchetatorilor, gruparea era formată din mai
Tentativă de introducere ilegală a unui microbuz în Republica Moldova, dejucată la frontiera „Criva” # TV Nord
În cursul săptămânii trecute, polițiștii de frontieră de la punctul de trecere „Criva” au împiedicat introducerea ilegală în țară a unui microbuz cu acte neconforme. Un cetățean ucrainean, în vârstă de 21 de ani, s-a prezentat la control la volanul unui Mercedes-Benz Sprinter înmatriculat în Ucraina. În urma suspiciunilor apărute, vehiculul a fost supus unui […] Acest articol Tentativă de introducere ilegală a unui microbuz în Republica Moldova, dejucată la frontiera „Criva” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
/VIDEO/ Tabere militare din Serbia, pentru crearea dezordinilor în masă în Moldova. – 74 de persoane, reținute # TV Nord
74 de cetățeni ai Republicii Moldova au fost reținuți de procurorii PCCOCS, în comun cu ofițerii INI și SIS, sprijiniți de trupele „Fulger”. Aceștia ar fi participat la instruiri organizate în Rusia, menite să pregătească acțiuni de provocare a dezordinilor în masă pe teritoriul Moldovei. Potrivit anchetei, în Serbia, cetățenii moldoveni au fost învățați tacticile […] Acest articol /VIDEO/ Tabere militare din Serbia, pentru crearea dezordinilor în masă în Moldova. – 74 de persoane, reținute a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Precizările CEC privind votul elevilor și studenților la alegerile parlamentare din 28 septembrie # TV Nord
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că elevii și studenții cu drept de vot, care își fac studiile într-o localitate diferită de cea de domiciliu sau reședință temporară, pot vota în ziua scrutinului la orice secție de votare din localitatea unde studiază. Pentru a-și putea exercita dreptul de vot, aceștia trebuie să prezinte actul de identitate […] Acest articol Precizările CEC privind votul elevilor și studenților la alegerile parlamentare din 28 septembrie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Un bărbat de 56 de ani, din raionul Drochia, a fost reţinut 72 de ore pentru că ar fi urcat în stare de ebrietate avansată la volan şi a refuzat să treacă testul alcoolscopic. Incidentul a avut loc nopatea trecută, când un echipaj de poliţie a vazut maşina lui care se deplasa haotic. Potrivit surselor […] Acest articol Cine este bărbatul din Chetrosu prins beat la volan de polițiști a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
În plină campanie electorală, tot mai mulți cetățeni sunt sunați pentru a răspunde la „sondaje”. Conform regulilor, orice sondaj publicat trebuie autorizat de Comisia Electorală Centrală, cu întrebări aprobate și transparență privind comanditarul. Atunci când acceptăm să participăm la un sondaj trebuie să ne întrebăm cine realizează aceste sondaje, care este scopul lor, dar și […] Acest articol /VIDEO/ Ce ascund sondajele electorale. Juriștii ne îndeamnă să fim prudenți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Electorală 2025 // Invitați, Alexei Onoico, Blocul Alternativa, Serghei Ivanov, Partidul Nostru # TV Nord
În ediția de astăzi discutăm cu Serghei Ivanov, candidatul Partidului Nostru, și Alexei Onoico, candidatul Blocului Alternativa. Vom aborda cât de realizabile sunt promisiunile electorale, ce ne așteaptă pe 28 septembrie și care este miza acestor alegeri. Fii mai aproape de echipa TVN.md. Vino pe canalul nostru de Telegram și Instagram Acest articol Electorală 2025 // Invitați, Alexei Onoico, Blocul Alternativa, Serghei Ivanov, Partidul Nostru a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
În ediția de azi discutăm cu Dragoș Galbur, președintele Partidului Național Moldovenesc (PNM) și Veronica Munteanu, membru PSDE despre campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Care sunt șansele acestor formațiuni de a accede în parlament și ce promisiuni fac alegătorilor. Fii mai aproape de echipa TVN.md. Vino pe canalul nostru de Telegram și Instagram Acest articol ELECTORALĂ 2025 // Invitați: Veronica Munteanu, PSDE, Dragoș Galbur, PNM a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
În această ediție a „Electoralei” 2025, discutăm cu alți doi reprezentanți ai partidelor care se vreau în parlament. Este vorba despre Nicolai Grigorișin de la Mișcarea Respect Moldova și Vadim Vacarciuc, candidatul partidului AUR Moldova. Pentru a afla mai multe despre miza acestor alegeri și programul electoral al acestor două partide, rămâneți aproape. Fii mai […] Acest articol Electorală 2025 // Invitați: Nicolai Grigorișin, Vadim Vacarciuc a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Un bărbat de 56 de ani din raionul Drochia a fost reținut de polițiști după ce a fost depistat conducând în stare de ebrietate avansată pe un drum din localitatea Chetrosu. Inspectorii de patrulare au observat că șoferul unui Volkswagen se deplasa neuniform și l-au stopat în jurul orei 22:40. Bărbatul a refuzat testarea alcoolscopică, […] Acest articol /VIDEO/ Un șofer din nordul țării cu 26 de abateri la activ, prins din nou beat la volan a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
LEONID DRAGUȘ, jurnalist TV Nord: „În ultimii ani propaganda rusească otrăvește mediul online din țara noastră cu diverse narative anti – UE: „Uniunea Europeană = cu război, înarmare și NATO”, „Rusia înseamnă gaz ieftin pentru Moldova – UE e doar despre scumpiri și sărăcie pentru moldoveni”. În cele din urmă ni se insuflă că „procesul […] Acest articol /VIDEO/ Frica întoarcerii în trecut. Cum propaganda anti-UE prinde teren în nordul țării a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologică de cod galben, valabilă pentru perioada 24–30 septembrie 2025. Potrivit meteorologilor, în intervalul menționat se menține un pericol excepțional de incendiu cu caracter natural. Zonele vizate sunt indicate pe harta oficială publicată de SHS, iar avertizarea poate fi actualizată în funcție de evoluția fenomenelor meteo. Autoritățile […] Acest articol Cod galben de incendii în Republica Moldova, 24–30 septembrie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Timp de 5 luni, reporterii de la Nord News s-au infiltrat în rețeaua ONG-ului „Evrazia”, controlat de Ilan Șor și coordonat de emisari ai Rusiei. Au intrat în cercul lor de încredere și au ajuns să vadă din interior cum sunt manipulate voturile în favoarea partidelor „Moldova Mare”, „Alternativa” și „Patriotic”. Mai multe detalii in […] Acest articol /VIDEO/ Rețeaua Moscovei, acțiuni conspirative, bani, propagandă și manipulare electorală a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Procurorii din cadrul Procuraturii Edineț au anunțat condamnarea a doi bărbați, de 43 și 45 de ani, pentru comiterea infracțiunilor de trafic de ființe umane și trafic de copii. Sentința a fost emisă recent de instanță, însă aceasta nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel Nord. Unul dintre făptuitori a fost […] Acest articol Doi bărbați condamnați la Edineț pentru trafic de ființe umane și trafic de copii a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Serghei Ivanov – apel către oamenii din țară și din diaspora: Să nu călcăm pe aceleași greble. Votați echipă nouă, echipa Partidului Nostru! # TV Nord
Serghei Ivanov, candidat al Partidului Nostru, îndeamnă cetățenii din țară și diaspora să voteze o echipă nouă, formată din oameni integri și cu experiență reală de viață, pentru o schimbare autentică în Republica Moldova. „Dragii mei moldoveni din țară și din diaspora, echipa Partidului Nostru este formată din oameni simpli, dar cu experiență de viață. […] Acest articol Serghei Ivanov – apel către oamenii din țară și din diaspora: Să nu călcăm pe aceleași greble. Votați echipă nouă, echipa Partidului Nostru! a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
O nouă dezinformare înainte de alegeri: Kremlinul vorbește despre o „ocupare europeană” a R. Moldova # TV Nord
Autoritățile Republicii Moldova dezmint categoric ultimele declarații ale Serviciului de Informații Externe (SVR) al Federației Ruse, potrivit cărora Uniunea Europeană și NATO ar pregăti „ocuparea Moldovei”. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a calificat afirmațiile drept „falsuri grosolane și o reacție isterică” a Kremlinului, menită să alimenteze frica și să submineze încrederea cetățenilor în parcursul european al […] Acest articol O nouă dezinformare înainte de alegeri: Kremlinul vorbește despre o „ocupare europeană” a R. Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Alexandr Severin, Partidul Nostru: A venit timpul ca o echipă nouă, profesionistă și integră, să își asume responsabilitatea pentru țară! # TV Nord
Fețele celor care au guvernat țara în ultimele trei decenii au arătat de ce (nu) sunt în stare, afirmă Alexandr Severin, candidat pe lista Partidului Nostru, primar suspendat al orașului Fălești. „Este momentul unei schimbări reale. A venit timpul ca o echipă nouă – care nu a fost la guvernare, dar este pregătită, curată și […] Acest articol Alexandr Severin, Partidul Nostru: A venit timpul ca o echipă nouă, profesionistă și integră, să își asume responsabilitatea pentru țară! a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
În seara de 23 septembrie 2025, Federația Rusă a lansat un atac asupra orașului Tatarbunarî, raionul Belgorod-Dnestrovsk, oraș care se află la doar 100km frontiera cu Republica Moldova, scrie bessarabiainform. În rezultatul atacutul din centrul orașului, a izbucnit un incendiu la cinci chioșcuri comerciale, pe care pompierii l-au lichidat operativ. Au fost avariate clădirile hotelului, […] Acest articol /VIDEO/ Rusia a atacat Tatarbunarî, la 100 km de Moldova: un mort și mai mulți răniți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
/FOTO/ CNA și procurorii din Bălți, percheziții într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor și corupere electorală # TV Nord
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din municipiul Bălți au efectuat peste 30 de percheziții, în cadrul unei investigații ce vizează fapte grave de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante. Potrivit anchetatorilor, vizat este un grup de persoane afiliate unei formațiuni politice, printre care factori de decizie, […] Acest articol /FOTO/ CNA și procurorii din Bălți, percheziții într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor și corupere electorală a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Toate zborurile de pe Aeroportul Copenhaga (CPH), cel mai mare din Danemarca, au fost suspendate în seara zilei de 22 septembrie, după ce poliția a raportat prezența a „2-3 drone de dimensiuni mari” în spațiul aerian din apropiere. Traficul aerian a fost oprit aproape patru ore, timp în care cel puțin 15 zboruri au fost […] Acest articol Haos pe aeroportul din Copenhaga: zboruri suspendate după depistarea unor drone a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
/VIDEO/ Cine este preotul care ar fi ucis cu brutalitate o bătrână din Șalviri Vechi, Drochia # TV Nord
Ioan Zîcu, fost paroh al Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din satul Salvirii Vechi, raionul Drochia, a ajuns din nou în atenția opiniei publice. Bărbatul este suspectat că și-ar fi ucis cu brutalitate chiriașa – o femeie de 86 de ani, originară din Ucraina, dar stabilită în localitate, care era țintuită la pat. Zîcu a fost […] Acest articol /VIDEO/ Cine este preotul care ar fi ucis cu brutalitate o bătrână din Șalviri Vechi, Drochia a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
/VIDEO/ Spovedania oamenilor care și-au vândut votul. Vezi ce zic cei care au luat bani de la Ilan Șor # TV Nord
Asta se întâmpla la sfârșitul lunii octombrie 2024 când poliția a început să documenteze cazurile de corupție electorală în urma primului tur a alegerilor prezidențiale. În această interceptare o activistă a Partidului Șor, dintr-o localitate din raionul Sîngerei, care ținea o sumă mare de bani acasă ruga un alt activist să vină să-i ia. Iar […] Acest articol /VIDEO/ Spovedania oamenilor care și-au vândut votul. Vezi ce zic cei care au luat bani de la Ilan Șor a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Zinaida Greceanîi, candidata Blocului Patriotic la alegerile parlamentare, a făcut schimb de case de milioane în suburbia Chișinăului cu fiul său, se arată în investigația RISE Moldova. În același timp, fiica ei, Oxana, fostă angajată a Ambasadei Moldovei în Rusia și reprezentantă a Guvernului în Uniunea Economică Eurasiatică, s-a mutat cu traiul la Moscova. RISE […] Acest articol Pașaportul rusesc din familia Grecianîi a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Pericol pe rețelele de socializare: Mesaje frauduloase țintesc datele personale. Cum să vă protejați # TV Nord
Mai multe mesaje frauduloase de tip phishing circulă pe rețelele de socializare, vizând preluarea controlului asupra conturilor personale ale utilizatorilor. Autoritățile îndeamnă la prudență și oferă recomandări pentru a preveni compromiterea datelor personale, potrivit tv8.md. Potrivit unui comunicat al Agenției pentru Securitate Cibernetică, unele mesaje primite pe WhatsApp, Signal și Telegram pot include adresări personalizate, […] Acest articol Pericol pe rețelele de socializare: Mesaje frauduloase țintesc datele personale. Cum să vă protejați a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Tragedie pe un traseu din Rezina: un minor de 16 ani a murit după ce s-a izbit cu ATV-ul de un automobil # TV Nord
Un adolescent de 16 ani și-a pierdut viața, duminică, în urma unui grav accident rutier produs pe traseul L-206, în raionul Rezina. Coliziunea a avut loc în jurul orei 11:00 și a implicat un ATV și un autoturism. Potrivit poliției, tânărul se afla la ghidonul ATV-ului fără a deține permis de conducere. Într-o curbă periculoasă, […] Acest articol Tragedie pe un traseu din Rezina: un minor de 16 ani a murit după ce s-a izbit cu ATV-ul de un automobil a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Timp de mai bine de trei ani, mai multe magazine sociale ambulante, pe patru roți, care fac parte din rețeaua „Merișor”, a cărei beneficiar final este politicianul fugar la Moscova, Ilan Șor, au activat, până de curând, la limita legii. Și asta, din cauza unor angajați ai unor subdiviziuni teritoriale ale Agenției Naționale pentru Siguranța […] Acest articol /VIDEO/ Merișorul lui Șor, favorizat de ANSA a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
