/VIDEO/ Tipografie clandestină, descoperită la Bălți și Chișinău
TV Nord, 24 septembrie 2025 21:30
În urma unor acțiuni comune desfășurate de polițiștii Direcției de Poliție Chișinău, Inspectoratul Bălți și angajații Serviciului de Informații și Securitate, a fost identificată și neutralizată o tipografie clandestină din capitală. Tipografia funcționa într-o încăpere securizată, cu acces restricționat, unde se produceau publicații cu mesaje denigratoare la adresa instituțiilor statului, instigări la ură pe criterii […] Acest articol /VIDEO/ Tipografie clandestină, descoperită la Bălți și Chișinău a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
• • •
Alte ştiri de TV Nord
Acum 30 minute
21:30
În urma unor acțiuni comune desfășurate de polițiștii Direcției de Poliție Chișinău, Inspectoratul Bălți și angajații Serviciului de Informații și Securitate, a fost identificată și neutralizată o tipografie clandestină din capitală. Tipografia funcționa într-o încăpere securizată, cu acces restricționat, unde se produceau publicații cu mesaje denigratoare la adresa instituțiilor statului, instigări la ură pe criterii […] Acest articol /VIDEO/ Tipografie clandestină, descoperită la Bălți și Chișinău a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 4 ore
18:00
/VIDEO/ Sorgul – cultura care rezistă secetei. Fermierii din Moldova culeg primele roade datorită sprijinului Japoniei # TV Nord
Sorgul, o cultură rezistentă la secetă, începe să devină o alternativă tot mai importantă pentru agricultorii din Republica Moldova LUCIAN BALAN, agricultor: „Cultivăm cultura sorgului de 7 ani, anul acesta am hotărât de a cultiva sorgul pe o suprafață de 50 de hectare, din totalul suprafeței prelucrate de 1000 de hectare. Cultura sorgul, o recoltăm […] Acest articol /VIDEO/ Sorgul – cultura care rezistă secetei. Fermierii din Moldova culeg primele roade datorită sprijinului Japoniei a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 6 ore
17:40
Inspectorii de mediu din Rîșcani, în colaborare cu administrațiile publice locale din Costești și Duruitoarea Nouă, Sectorul Poliției de Frontieră Cuconeștii Noi, IPAN „Apele Moldovei” și agenți economici din teritoriu, au desfășurat o amplă acțiune de salubrizare pe malurile lacului de acumulare Costești-Stînca. Evenimentul a fost organizat în contextul problemelor de poluare cauzate de resturile […] Acest articol /FOTO/ Acțiune amplă de salubrizare pe malurile lacului de acumulare Costești-Stînca a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:00
/VIDEO/ Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Bălți aduce pe scenă basmul „Făt-Frumos din lacrimă” de Mihai Eminescu # TV Nord
Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Bălți pregătește o nouă producție artistică. „O zvunci pe babă de mijloc și o aruncă până în adâncul pământului.” Actorii dau viață personajelor eminesciene, într-un spectacol care combină tradiția cu viziuni regizorale moderne. „Își luă ziua bună de la părinți ca să se ducă să se bată el singur cu […] Acest articol /VIDEO/ Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Bălți aduce pe scenă basmul „Făt-Frumos din lacrimă” de Mihai Eminescu a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 8 ore
15:40
Înaintea unor alegeri, spațiul public este inundat de promisiuni și informații manipulatoare. Unii candidați lansează diverse „sperietori” sau informații care generează emoții. Alții se cred la un concurs de talente. Ce facem în aceste cazuri? Cum să rezistăm valului de falsuri? Cât de bine știm să identificăm dezinformarea și populismul din discursurile candidaților în alegeri? […] Acest articol /VIDEO/ Cum recunoaștem falsurile și discursurile populiste? a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:00
Pacienții din raionul Florești diagnosticați cu maladii oncologice vor putea beneficia, începând cu 24 septembrie, de servicii de chimioterapie la Spitalul Raional. Ministerul Sănătății anunță că această măsură face parte din procesul de decentralizare a serviciilor oncologice, astfel încât pacienții să poată primi tratament cât mai aproape de domiciliu și să evite deplasările frecvente la […] Acest articol Pacienții din Florești pot face chimioterapie la spitalul raional a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:40
Polițiștii și procurorii din Glodeni au destructurat activitatea ilegală a unui grup de patru persoane suspectate de comercializarea drogurilor în nordul țării. În urma investigațiilor, oamenii legii au stabilit că suspecții, cu vârste între 20 și 32 de ani, procurau substanțe narcotice din Chișinău, pe care ulterior le distribuiau consumatorilor din raionul Glodeni și din […] Acest articol /VIDEO/ Droguri, arme și bani, ridicate de polițiști la Glodeni a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 12 ore
13:30
„Vreau să rămân acasă și să am un viitor sigur în Republica Moldova.”„Vocea tinerilor contează, generația noastră are puterea să fie auzită.”„Îmi pasă de viitorul țării.”„Viitorul nostru depinde de noi.” Sunt gândurile unor tineri și tinere de 18 ani din nordul Moldovei, care pe 28 septembrie vor merge pentru prima dată la vot. Fii mai […] Acest articol /VIDEO/ „Îmi pasă de viitorul țării.” De ce merg la vot tinerii din Edineț și Soroca a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:10
Ofițerii Direcției de Poliție Chișinău au depistat 200 de buletine de vot deja ștampilate cu „VOTAT” în dreptul unui bloc politic antrenat în alegerile parlamentare. Descinderea a avut loc la o tipografie din capitală, în baza unei informații oferite de Serviciul Fiscal de Stat. Potrivit anchetatorilor, buletinele au fost tipărite legal, în baza unui contract, […] Acest articol /VIDEO/ 200 de buletine de vot „VOTAT” găsite la o tipografie din Chișinău a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:00
15 elevi și studenți din Republica Moldova vor beneficia de burse de merit în anul de studii 2025-2026, pentru rezultate excepționale la învățătură. Lista beneficiarilor a fost aprobată de Cabinetul de miniștri. Conform deciziei, 10 studenți din universitățile din țară vor primi lunar câte 3860 de lei, iar 5 elevi din colegii și centre de […] Acest articol 15 elevi și studenți vor beneficia de Bursa Președintelui Republicii Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:10
Ofițerii Direcției investigații „Centru” a Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu procurorii PCCOCS, au destructurat activitatea unui grup infracțional specializat în contrabandă și trafic ilicit cu produse din tutun. Potrivit anchetatorilor, gruparea era formată din mai multe persoane cu vârste între 31 și 37 de ani, originare din Chișinău și orașul Soroca. În urma mai […] Acest articol /VIDEO/ Grup din Soroca și Chișinău, prins cu țigarete de contrabandă a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:10
Tentativă de introducere ilegală a unui microbuz în Republica Moldova, dejucată la frontiera „Criva” # TV Nord
În cursul săptămânii trecute, polițiștii de frontieră de la punctul de trecere „Criva” au împiedicat introducerea ilegală în țară a unui microbuz cu acte neconforme. Un cetățean ucrainean, în vârstă de 21 de ani, s-a prezentat la control la volanul unui Mercedes-Benz Sprinter înmatriculat în Ucraina. În urma suspiciunilor apărute, vehiculul a fost supus unui […] Acest articol Tentativă de introducere ilegală a unui microbuz în Republica Moldova, dejucată la frontiera „Criva” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:10
/VIDEO/ Tabere militare din Serbia, pentru crearea dezordinilor în masă în Moldova. – 74 de persoane, reținute # TV Nord
74 de cetățeni ai Republicii Moldova au fost reținuți de procurorii PCCOCS, în comun cu ofițerii INI și SIS, sprijiniți de trupele „Fulger”. Aceștia ar fi participat la instruiri organizate în Rusia, menite să pregătească acțiuni de provocare a dezordinilor în masă pe teritoriul Moldovei. Potrivit anchetei, în Serbia, cetățenii moldoveni au fost învățați tacticile […] Acest articol /VIDEO/ Tabere militare din Serbia, pentru crearea dezordinilor în masă în Moldova. – 74 de persoane, reținute a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:50
Precizările CEC privind votul elevilor și studenților la alegerile parlamentare din 28 septembrie # TV Nord
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că elevii și studenții cu drept de vot, care își fac studiile într-o localitate diferită de cea de domiciliu sau reședință temporară, pot vota în ziua scrutinului la orice secție de votare din localitatea unde studiază. Pentru a-și putea exercita dreptul de vot, aceștia trebuie să prezinte actul de identitate […] Acest articol Precizările CEC privind votul elevilor și studenților la alegerile parlamentare din 28 septembrie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:40
Un bărbat de 56 de ani, din raionul Drochia, a fost reţinut 72 de ore pentru că ar fi urcat în stare de ebrietate avansată la volan şi a refuzat să treacă testul alcoolscopic. Incidentul a avut loc nopatea trecută, când un echipaj de poliţie a vazut maşina lui care se deplasa haotic. Potrivit surselor […] Acest articol Cine este bărbatul din Chetrosu prins beat la volan de polițiști a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Ieri
19:40
În plină campanie electorală, tot mai mulți cetățeni sunt sunați pentru a răspunde la „sondaje”. Conform regulilor, orice sondaj publicat trebuie autorizat de Comisia Electorală Centrală, cu întrebări aprobate și transparență privind comanditarul. Atunci când acceptăm să participăm la un sondaj trebuie să ne întrebăm cine realizează aceste sondaje, care este scopul lor, dar și […] Acest articol /VIDEO/ Ce ascund sondajele electorale. Juriștii ne îndeamnă să fim prudenți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
19:20
Electorală 2025 // Invitați, Alexei Onoico, Blocul Alternativa, Serghei Ivanov, Partidul Nostru # TV Nord
În ediția de astăzi discutăm cu Serghei Ivanov, candidatul Partidului Nostru, și Alexei Onoico, candidatul Blocului Alternativa. Vom aborda cât de realizabile sunt promisiunile electorale, ce ne așteaptă pe 28 septembrie și care este miza acestor alegeri. Fii mai aproape de echipa TVN.md. Vino pe canalul nostru de Telegram și Instagram Acest articol Electorală 2025 // Invitați, Alexei Onoico, Blocul Alternativa, Serghei Ivanov, Partidul Nostru a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
18:50
În ediția de azi discutăm cu Dragoș Galbur, președintele Partidului Național Moldovenesc (PNM) și Veronica Munteanu, membru PSDE despre campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Care sunt șansele acestor formațiuni de a accede în parlament și ce promisiuni fac alegătorilor. Fii mai aproape de echipa TVN.md. Vino pe canalul nostru de Telegram și Instagram Acest articol ELECTORALĂ 2025 // Invitați: Veronica Munteanu, PSDE, Dragoș Galbur, PNM a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
18:30
În această ediție a „Electoralei” 2025, discutăm cu alți doi reprezentanți ai partidelor care se vreau în parlament. Este vorba despre Nicolai Grigorișin de la Mișcarea Respect Moldova și Vadim Vacarciuc, candidatul partidului AUR Moldova. Pentru a afla mai multe despre miza acestor alegeri și programul electoral al acestor două partide, rămâneți aproape. Fii mai […] Acest articol Electorală 2025 // Invitați: Nicolai Grigorișin, Vadim Vacarciuc a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:10
Un bărbat de 56 de ani din raionul Drochia a fost reținut de polițiști după ce a fost depistat conducând în stare de ebrietate avansată pe un drum din localitatea Chetrosu. Inspectorii de patrulare au observat că șoferul unui Volkswagen se deplasa neuniform și l-au stopat în jurul orei 22:40. Bărbatul a refuzat testarea alcoolscopică, […] Acest articol /VIDEO/ Un șofer din nordul țării cu 26 de abateri la activ, prins din nou beat la volan a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:50
LEONID DRAGUȘ, jurnalist TV Nord: „În ultimii ani propaganda rusească otrăvește mediul online din țara noastră cu diverse narative anti – UE: „Uniunea Europeană = cu război, înarmare și NATO”, „Rusia înseamnă gaz ieftin pentru Moldova – UE e doar despre scumpiri și sărăcie pentru moldoveni”. În cele din urmă ni se insuflă că „procesul […] Acest articol /VIDEO/ Frica întoarcerii în trecut. Cum propaganda anti-UE prinde teren în nordul țării a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologică de cod galben, valabilă pentru perioada 24–30 septembrie 2025. Potrivit meteorologilor, în intervalul menționat se menține un pericol excepțional de incendiu cu caracter natural. Zonele vizate sunt indicate pe harta oficială publicată de SHS, iar avertizarea poate fi actualizată în funcție de evoluția fenomenelor meteo. Autoritățile […] Acest articol Cod galben de incendii în Republica Moldova, 24–30 septembrie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:30
Timp de 5 luni, reporterii de la Nord News s-au infiltrat în rețeaua ONG-ului „Evrazia”, controlat de Ilan Șor și coordonat de emisari ai Rusiei. Au intrat în cercul lor de încredere și au ajuns să vadă din interior cum sunt manipulate voturile în favoarea partidelor „Moldova Mare”, „Alternativa” și „Patriotic”. Mai multe detalii in […] Acest articol /VIDEO/ Rețeaua Moscovei, acțiuni conspirative, bani, propagandă și manipulare electorală a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:40
Procurorii din cadrul Procuraturii Edineț au anunțat condamnarea a doi bărbați, de 43 și 45 de ani, pentru comiterea infracțiunilor de trafic de ființe umane și trafic de copii. Sentința a fost emisă recent de instanță, însă aceasta nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel Nord. Unul dintre făptuitori a fost […] Acest articol Doi bărbați condamnați la Edineț pentru trafic de ființe umane și trafic de copii a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:10
Serghei Ivanov – apel către oamenii din țară și din diaspora: Să nu călcăm pe aceleași greble. Votați echipă nouă, echipa Partidului Nostru! # TV Nord
Serghei Ivanov, candidat al Partidului Nostru, îndeamnă cetățenii din țară și diaspora să voteze o echipă nouă, formată din oameni integri și cu experiență reală de viață, pentru o schimbare autentică în Republica Moldova. „Dragii mei moldoveni din țară și din diaspora, echipa Partidului Nostru este formată din oameni simpli, dar cu experiență de viață. […] Acest articol Serghei Ivanov – apel către oamenii din țară și din diaspora: Să nu călcăm pe aceleași greble. Votați echipă nouă, echipa Partidului Nostru! a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:00
O nouă dezinformare înainte de alegeri: Kremlinul vorbește despre o „ocupare europeană” a R. Moldova # TV Nord
Autoritățile Republicii Moldova dezmint categoric ultimele declarații ale Serviciului de Informații Externe (SVR) al Federației Ruse, potrivit cărora Uniunea Europeană și NATO ar pregăti „ocuparea Moldovei”. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a calificat afirmațiile drept „falsuri grosolane și o reacție isterică” a Kremlinului, menită să alimenteze frica și să submineze încrederea cetățenilor în parcursul european al […] Acest articol O nouă dezinformare înainte de alegeri: Kremlinul vorbește despre o „ocupare europeană” a R. Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:30
Alexandr Severin, Partidul Nostru: A venit timpul ca o echipă nouă, profesionistă și integră, să își asume responsabilitatea pentru țară! # TV Nord
Fețele celor care au guvernat țara în ultimele trei decenii au arătat de ce (nu) sunt în stare, afirmă Alexandr Severin, candidat pe lista Partidului Nostru, primar suspendat al orașului Fălești. „Este momentul unei schimbări reale. A venit timpul ca o echipă nouă – care nu a fost la guvernare, dar este pregătită, curată și […] Acest articol Alexandr Severin, Partidul Nostru: A venit timpul ca o echipă nouă, profesionistă și integră, să își asume responsabilitatea pentru țară! a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:10
În seara de 23 septembrie 2025, Federația Rusă a lansat un atac asupra orașului Tatarbunarî, raionul Belgorod-Dnestrovsk, oraș care se află la doar 100km frontiera cu Republica Moldova, scrie bessarabiainform. În rezultatul atacutul din centrul orașului, a izbucnit un incendiu la cinci chioșcuri comerciale, pe care pompierii l-au lichidat operativ. Au fost avariate clădirile hotelului, […] Acest articol /VIDEO/ Rusia a atacat Tatarbunarî, la 100 km de Moldova: un mort și mai mulți răniți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:50
/FOTO/ CNA și procurorii din Bălți, percheziții într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor și corupere electorală # TV Nord
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din municipiul Bălți au efectuat peste 30 de percheziții, în cadrul unei investigații ce vizează fapte grave de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante. Potrivit anchetatorilor, vizat este un grup de persoane afiliate unei formațiuni politice, printre care factori de decizie, […] Acest articol /FOTO/ CNA și procurorii din Bălți, percheziții într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor și corupere electorală a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
08:50
Toate zborurile de pe Aeroportul Copenhaga (CPH), cel mai mare din Danemarca, au fost suspendate în seara zilei de 22 septembrie, după ce poliția a raportat prezența a „2-3 drone de dimensiuni mari” în spațiul aerian din apropiere. Traficul aerian a fost oprit aproape patru ore, timp în care cel puțin 15 zboruri au fost […] Acest articol Haos pe aeroportul din Copenhaga: zboruri suspendate după depistarea unor drone a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:00
/VIDEO/ Cine este preotul care ar fi ucis cu brutalitate o bătrână din Șalviri Vechi, Drochia # TV Nord
Ioan Zîcu, fost paroh al Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din satul Salvirii Vechi, raionul Drochia, a ajuns din nou în atenția opiniei publice. Bărbatul este suspectat că și-ar fi ucis cu brutalitate chiriașa – o femeie de 86 de ani, originară din Ucraina, dar stabilită în localitate, care era țintuită la pat. Zîcu a fost […] Acest articol /VIDEO/ Cine este preotul care ar fi ucis cu brutalitate o bătrână din Șalviri Vechi, Drochia a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
18:50
/VIDEO/ Spovedania oamenilor care și-au vândut votul. Vezi ce zic cei care au luat bani de la Ilan Șor # TV Nord
Asta se întâmpla la sfârșitul lunii octombrie 2024 când poliția a început să documenteze cazurile de corupție electorală în urma primului tur a alegerilor prezidențiale. În această interceptare o activistă a Partidului Șor, dintr-o localitate din raionul Sîngerei, care ținea o sumă mare de bani acasă ruga un alt activist să vină să-i ia. Iar […] Acest articol /VIDEO/ Spovedania oamenilor care și-au vândut votul. Vezi ce zic cei care au luat bani de la Ilan Șor a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
18:50
Zinaida Greceanîi, candidata Blocului Patriotic la alegerile parlamentare, a făcut schimb de case de milioane în suburbia Chișinăului cu fiul său, se arată în investigația RISE Moldova. În același timp, fiica ei, Oxana, fostă angajată a Ambasadei Moldovei în Rusia și reprezentantă a Guvernului în Uniunea Economică Eurasiatică, s-a mutat cu traiul la Moscova. RISE […] Acest articol Pașaportul rusesc din familia Grecianîi a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:50
Pericol pe rețelele de socializare: Mesaje frauduloase țintesc datele personale. Cum să vă protejați # TV Nord
Mai multe mesaje frauduloase de tip phishing circulă pe rețelele de socializare, vizând preluarea controlului asupra conturilor personale ale utilizatorilor. Autoritățile îndeamnă la prudență și oferă recomandări pentru a preveni compromiterea datelor personale, potrivit tv8.md. Potrivit unui comunicat al Agenției pentru Securitate Cibernetică, unele mesaje primite pe WhatsApp, Signal și Telegram pot include adresări personalizate, […] Acest articol Pericol pe rețelele de socializare: Mesaje frauduloase țintesc datele personale. Cum să vă protejați a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:30
Tragedie pe un traseu din Rezina: un minor de 16 ani a murit după ce s-a izbit cu ATV-ul de un automobil # TV Nord
Un adolescent de 16 ani și-a pierdut viața, duminică, în urma unui grav accident rutier produs pe traseul L-206, în raionul Rezina. Coliziunea a avut loc în jurul orei 11:00 și a implicat un ATV și un autoturism. Potrivit poliției, tânărul se afla la ghidonul ATV-ului fără a deține permis de conducere. Într-o curbă periculoasă, […] Acest articol Tragedie pe un traseu din Rezina: un minor de 16 ani a murit după ce s-a izbit cu ATV-ul de un automobil a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:00
Timp de mai bine de trei ani, mai multe magazine sociale ambulante, pe patru roți, care fac parte din rețeaua „Merișor”, a cărei beneficiar final este politicianul fugar la Moscova, Ilan Șor, au activat, până de curând, la limita legii. Și asta, din cauza unor angajați ai unor subdiviziuni teritoriale ale Agenției Naționale pentru Siguranța […] Acest articol /VIDEO/ Merișorul lui Șor, favorizat de ANSA a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
21 septembrie 2025
16:10
ASP trece la un nou sistem informațional pentru serviciile de stare civilă: înregistrări și documente disponibile și online # TV Nord
Începând cu 1 noiembrie 2025, Agenția Servicii Publice (ASP) va implementa un nou sistem informațional automatizat „Acte Stare Civilă”, care va permite cetățenilor să acceseze serviciile de stare civilă atât la ghișeu, cât și online. Modificările au fost promulgate prin decret prezidențial și aduc schimbări importante în modul de prestare a acestor servicii, transmite IPN. […] Acest articol ASP trece la un nou sistem informațional pentru serviciile de stare civilă: înregistrări și documente disponibile și online a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:30
Cel puțin 110 persoane au fost ucise sâmbătă în Fâșia Gaza, potrivit ministerului sănătății condus de Hamas. Dintre acestea, 90 de victime provin din orașul Gaza, unde armata israeliană își continuă ofensiva. Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au anunțat că în ultimele zile au distrus peste 120 de „infrastructuri teroriste” și au ucis peste 30 […] Acest articol 110 persoane ucise în Gaza, în urma atacurilor Israelului a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:50
Răscoala din Nepal: O Nouă Provocare pentru Diplomația Indiei și Schimbările Politice Regionale # TV Nord
Răscoala recentă din Nepal reprezintă o nouă provocare pentru diplomația Indiei, marcând cea mai recentă dintr-o serie de revolte în rândul vecinilor săi. Aceste schimbări politice regionale pun o presiune semnificativă asupra strategiei diplomatice a Indiei, care trebuie să navigheze printr-un peisaj geopolitic din ce în ce mai complex. Schimbările politice din Nepal și din […] Acest articol Răscoala din Nepal: O Nouă Provocare pentru Diplomația Indiei și Schimbările Politice Regionale a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:10
România a încasat integral despăgubirea de 5,7 milioane de euro pentru tezaurul dacic, furat din Olanda # TV Nord
Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) a confirmat că suma integrală aferentă poliței de asigurare, în valoare de 5.700.000 de euro, a fost virată de către compania de asigurări, conform contractului încheiat între părți. Această sumă reprezintă valoarea de asigurare a celor patru artefacte furate: trei brățări dacice și Coiful dacic de la Coțofenești. […] Acest articol România a încasat integral despăgubirea de 5,7 milioane de euro pentru tezaurul dacic, furat din Olanda a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:30
Între 16–20 septembrie 2025, în orașul Đakovo, Croația, s-a desfășurat cea de-a 25-a ediție a Campionatului Mondial de Carpfishing, organizată de Federația Croată. Evenimentul a reunit echipe din 33 de țări, care au prins în total peste 4,2 tone de pește (717 exemplare). Echipa națională a Republicii Moldova, condusă de Alexandru Pentelei, a reușit o […] Acest articol Succes istoric pentru Moldova la Campionatul Mondial de Carpfishing din Croația a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:20
Pe 21 septembrie, vremea va fi una deosebit de plăcută, cu cer predominant senin, potrivit meteorologilor. Temperaturile maxime ale zilei vor urca până la +28 de grade Celsius, oferind condiții ideale pentru activități în aer liber. Spre seară și pe parcursul nopții, mercurul din termometre va coborî până la +9 grade Celsius, aducând un aer […] Acest articol /METEO/ Prognoza meteo pentru 21 septembrie: cer senin și temperaturi de până la +28°C a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:10
După calendarul bisericesc pe stil vechi, pe 21 septembrie este sărbătorită Nașterea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mică. Fecioara Maria s-a născut într-o familie cu părinți în vârstă. Tatăl ei, Ioachim, era din seminția lui David, iar mama ei, Ana, din cea a lui Aaron. Venirea pe lume a Fecioarei Maria a fost răspunsul la […] Acest articol Creștinii ortodocși sărbătoresc Nașterea Maicii Domnului a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
20 septembrie 2025
17:30
Un nou model de afaceri propus de Partidul Nostru: cetățeanul vine cu ideea, statul garantează finanțarea și devin parteneri egali 50/50 – câștigă cetățeanul, câștigă statul, câștigă țara! # TV Nord
Partidul Nostru propune un model economic revoluționar: cetățeanul vine cu ideea de business, statul îi garantează finanțarea în cadrul unui parteneriat egal 50/50, în care câștigă toți: și cetățeanul, și statul. Despre acest model a vorbit liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, la întâlnirea cu locuitorii din raionul Drochia. El a spus că ideea a fost […] Acest articol Un nou model de afaceri propus de Partidul Nostru: cetățeanul vine cu ideea, statul garantează finanțarea și devin parteneri egali 50/50 – câștigă cetățeanul, câștigă statul, câștigă țara! a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:20
CEC dezminte informațiile false despre închiderea secțiilor de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului # TV Nord
Comisia Electorală Centrală (CEC) atrage atenția opiniei publice asupra unei informații false, promovată pe rețele sociale, conform căreia secțiile de votare deschise pentru alegătorii din stânga Nistrului ar fi fost „închise sub pretextul influenței rusești”. În postare este invocat un așa-zis comunicat al CEC. Linkul publicat duce către o pagină clonată a site-ului CEC, cu […] Acest articol CEC dezminte informațiile false despre închiderea secțiilor de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:10
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a confirmat că va avea o întâlnire cu omologul său american, Donald Trump, în marja Adunării Generale a ONU, care se va desfășura între 21 și 24 septembrie la New York. Zelenski a precizat că vizita sa va include mai multe întâlniri bilaterale importante, între care și cea cu liderul SUA. […] Acest articol Zelenski se va întâlni cu Trump la Adunarea Generală a ONU din New York a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:00
Transfăgărășanul – 51 de ani de la inaugurarea unuia dintre cele mai spectaculoase drumuri montane din lume # TV Nord
Drumul montan Transfăgărășanul, care leagă Muntenia de Transilvania, împlinește astăzi 51 de ani de la inaugurare. Considerat una dintre cele mai spectaculoase șosele din lume, traseul se întinde pe o distanță de peste 90 de kilometri, urcând la altitudini de peste 2000 de metri și traversând cel mai lung tunel rutier din România – Tunelul […] Acest articol Transfăgărășanul – 51 de ani de la inaugurarea unuia dintre cele mai spectaculoase drumuri montane din lume a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:40
Atac cibernetic asupra aeroporturilor din Europa: întârzieri și zboruri anulate la Berlin, Bruxelles și Londra # TV Nord
Aeroporturile din Berlin, Bruxelles și Londra se confruntă cu probleme tehnice majore după un atac cibernetic, ceea ce a dus la întârzieri și anulări de zboruri. Incidentul a blocat sistemele automate de check-in și îmbarcare, fiind posibile doar proceduri manuale. La Bruxelles, aeroportul a confirmat că atacul a avut loc vineri noaptea. La Berlin, furnizorul […] Acest articol Atac cibernetic asupra aeroporturilor din Europa: întârzieri și zboruri anulate la Berlin, Bruxelles și Londra a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:30
Pe 20 septembrie, avioane poloneze și ale altor state NATO au fost ridicate de urgență, după ce Rusia a lansat un nou val de atacuri cu drone și rachete asupra Ucrainei. Operațiunea a venit la scurt timp după: incursiunea unui avion rusesc în spațiul aerian al Estoniei (cu o zi înainte), incidentele recente cu drone […] Acest articol Alertă NATO după un nou atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:00
Astăzi, 20 septembrie, în orașul Rîșcani s-a organizat un concurs de pescuit pentru amatori dedicat zilei Orașului Rîșcani, organizat la lacul orășenesc Malinovca. Concomitent cu competiția, va avea loc și evenimentul de finalizare a unui proiect finanțat de o fundație poloneză din fonduri ale Uniunii Europene, dedicat reparației barajului lacului Malinovca. Astfel, sărbătoarea va îmbina […] Acest articol Concurs de pescuit la Rîșcani, cu ocazia zilei Orașului a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.