/VIDEO/ Tipografie clandestină, descoperită la Bălți și Chișinău

15:00

Drumul montan Transfăgărășanul, care leagă Muntenia de Transilvania, împlinește astăzi 51 de ani de la inaugurare. Considerat una dintre cele mai spectaculoase șosele din lume, traseul se întinde pe o distanță de peste 90 de kilometri, urcând la altitudini de peste 2000 de metri și traversând cel mai lung tunel rutier din România – Tunelul […] Acest articol Transfăgărășanul – 51 de ani de la inaugurarea unuia dintre cele mai spectaculoase drumuri montane din lume a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.