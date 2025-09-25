Procurorul-șef interimar al PCCOCS și un alt acuzator de stat, propuși pentru promovarea evaluării externe

14:00

UPDATE 13:49 „Cei din Kremlin ar trebui să se asigure că știu unde se află adăposturile antiaeriene, deoarece Ucraina este pregătită să atace centrele decizionale ale Rusiei dacă primește rachete cu rază lungă de acțiune adecvate din SUA. Dacă primim astfel de arme cu rază lungă de acțiune din SUA, le vom folosi”, a declarat...