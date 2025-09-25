Forumuri pedagogice organizate de „Evrazia” lui Ilan Șor și carduri Promsviazibank pentru cadrele didactice din autonomia găgăuză

17:20

UPDATE 17:15 În apropierea satului Șandrigolovo din regiunea Donețk, soldații ruși au ucis părinții unei fetițe, iar pe copilă au luat-o cu ei. Despre caz a raportat Corpul III al Armatei Ucrainei, în zona de responsabilitate a căruia s-a produs cazul, scrie hromadske. Din interceptările radio a reieșit că, înainte de începerea asaltului asupra satului,...