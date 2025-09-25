Locuitorii din Cimișlia: Votul nu se cumpără și nu se vinde
NordNews, 25 septembrie 2025 16:10
În pragul alegerilor parlamentare din 2025, tema corupției electorale rămâne un subiect sensibil în Republica Moldova. După Ungheni, redacția noastră a ajuns la Cimișlia pentru a testa integritatea alegătorilor. Cetățenii din Cimișlia: „Votul nu se cumpără și nu se vinde" Întrebați dacă ar accepta bani în schimbul votului, locuitorii din Cimișlia au respins ferm orice [...]
• • •
Acum 5 minute
16:30
Pe 24 septembrie, Parcul Central „Mihai Volontir" din Bălți a devenit spațiul unde conversațiile din mediul online s-au transformat în dialoguri directe. RAMxBălți a adunat creatori de conținut, jurnaliști, lideri de opinie și tineri din comunitate pentru a discuta despre dezinformare, încredere și despre modul în care fiecare dintre noi poate contribui la schimbare. „Ne [...]
Acum 30 minute
16:10
Acum o oră
16:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis astăzi o avertizare de cod galben de înghețuri. Anunțul este valabil pentru perioada 27–28 septembrie 2025. Conform meteorologilor, în orele nopții și ale dimineții, pe arii extinse, la suprafața solului se vor înregistra temperaturi negative, cu valori cuprinse între –1 și –2 grade Celsius. Avertizarea a fost emisă pe [...]
15:40
Rogozin recunoaște: Forțele ruse avansează doar „cu enorme dificultăți și la un cost colosal” # NordNews
Dmitri Rogozin, membru al partidului pro-Kremlin Rusia Unită și senator reprezentând regiunea Zaporojie (ocupată de Rusia), a declarat că forțele ruse avansează doar „cu enorme dificultăți și la un cost colosal", scrie Kyiv Post. Senatorul rus a descris situația de-a lungul liniei frontului ca fiind un război pozițional, în care echipamentele „sunt distruse înainte [...]
Acum 2 ore
15:20
La scrutinul parlamentar de duminică, pe lângă urnele mobile, persoanele care votează la domiciliu vor beneficia de cabine mobile de vot. Măsura, implementată pentru prima dată, are scopul de a asigura secretul votului pentru alegătorii cu dizabilități sau vârstnicii care nu se pot deplasa la secțiile de votare. Contactată de IPN, șefa Direcției comunicare, relații [...]
Acum 4 ore
14:20
Fostul președinte al Republicii Moldova și liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a comentat revenirea lui Vladimir Plahotniuc la Chișinău, după ce oligarhul a fost extrădat din Grecia și adus joi, 25 septembrie, în Republica Moldova. „Vreau să-i transmit lui Plahotniuc: „Welcome back". Țara îl aștepta demult, șase ani în urmă dumnealui a plecat, acum s-a [...]
13:50
AUDIO „În orice moment, domnule președinte, când spuneți!”. Interceptări ale unei discuții dintre Ion Chicu și Vladimir Plahotniuc # NordNews
„În orice moment, domnule președinte, când spuneți!", așa i-ar fi răspuns Ion Chicu, fost ministru al Finanțelor între 2018 și 2019, lui Vladimir Plahotniuc, care nu deținea oficial nicio funcție de conducere, la o propunere de a se întâlni, venită din partea acestuia. Discuția ar fi avut loc înainte de ca Ion Chicu să plece [...]
13:10
Un bărbat de 47 de ani din Bălți, suspectat că a încercat să influențeze rezultatele alegerilor parlamentare anticipate din 28 septembrie, a fost reținut de polițiști. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi acționat ca activist al organizației criminale „Șor" și ar fi racolat alegători cărora le-a promis bani în schimbul votului pentru o anumită formațiune politică. [...]
12:50
Avocatul lui Vlad Plahotniuc, Lucian Rogac, susține că procedura de extrădare a fost transformată într-un „spectacol politic de prost gust", pus în scenă de autoritățile din Republica Moldova cu scop electoral, în ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, transmite IPN. Potrivit acestuia, Vlad Plahotniuc ar fi luat singur decizia de a reveni în Republica Moldova. [...]
Acum 6 ore
12:30
CNA și procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți au descins cu percheziții în raioanele Glodeni și Dondușeni, într-un dosar ce vizează coruperea alegătorilor, spălarea banilor și finanțarea ilegală a partidelor politice. Șapte persoane sunt în vizorul anchetatorilor. Potrivit Centrului Național Anticorupție, investigațiile au scos la iveală operațiuni suspecte ce ar fi implicat transferuri și plăți [...]
12:30
Se zice că atunci când evreii, îndemnați de Moise, au decis să plece din Egipt și să se îndrepte spre Pământul Făgăduinței, adică spre libertate și lumină, au fost și de cei care au preferat să rămână. Aceștia le spuneau celorlalți: „Unde vreți să plecați? Aici, e adevărat, faraonul ne asuprește, ne bate, ne exploatează [...]
12:30
EDITORIAL Vitalie Cazacu | Triada anxietăților moldovenești: viața scumpă, războiul din Ucraina și viitorul copiilor # NordNews
Republica Moldova trăiește cu spatele la viitor și cu privirea spre portofelul gol. Datele Barometrului Opiniei Publice, prezentate astăzi, nu aduc vreo revelație spectaculoasă, însă confirmă ceea ce era evident – nemulțumirile cresc. Scumpirile, războiul din Ucraina, viitorul copiilor. Aceasta e triada anxietăților moldovenești. La garnitură, aceleași rețete tradiționale: salarii mizere, corupție fără termen de [...]
12:20
Curtea Constituțională a declarat inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor din Legea privind partidele politice, care permite limitarea activității unei formațiuni ca măsură asiguratorie. Aceasta a fost ridicată de către reprezentantul Partidului „Inima Moldovei" în cauza în care Ministerul Justiției a solicitat la Curtea de Apel Centru limitarea activității, transmite IPN. Ministerul Justiției [...]
12:10
Purtătorul de cuvânt al Guvernului de la Chișinău, la RFI: Tot ce controlează acum Plahotniuc este dorința lui aprigă de a scăpa cumva de justiție # NordNews
,,Plahotniuc încearcă să dea o imagine de om care ar controla ceva. Tot ce controlează acum este dorința lui aprigă de a scăpa cumva de justiție. Omul la momentul de față "vinde" doar aer și titluri de știri, pentru că realitatea obiectivă este la închisoare", spune la RFI, purtătorul de cuvânt al Guvernului de la [...]
11:50
În pragul alegerilor parlamentare din 2025, tema corupției electorale rămâne de actualitate în Republica Moldova. După ce scrutinurile precedente au scos la iveală cazuri de cumpărare a voturilor, redacția noastră a mers la Ungheni pentru a afla ce cred alegătorii despre integritatea votului. Cetățenii din Ungheni: „Nu ne vindem votul" Întrebați dacă ar accepta bani [...]
11:40
Un cetățean moldovean, în vârstă de 45 de ani, este cercetat pentru încălcarea legislației vamale, după ce a încercat să introducă în Republica Moldova piese și componente auto fără a le declara. Potrivit Serviciului Vamal, cazul a fost documentat de Echipele Mobile, care au oprit pentru verificări un microbuz de model Mercedes Sprinter în apropierea [...]
11:10
Vlad Plahotniuc a ajuns pe Aeroportul Internațional Chișinău, unde a fost escortat de oamenii legii. Fostul lider democrat a fost transportat direct la Penitenciarul nr.13, acolo unde urmează să fie deținut. Amintim că Vlad Plahotniuc, fost politician și om de afaceri controversat, a ajuns joi dimineață la Chișinău, escortat de mascați, după ce a [...]
10:50
Secretarul organizației teritoriale Rîșcani a PP „Șor”, trimis în judecată, pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului # NordNews
Un funcționar al Partidului „Șor", acuzat că ar fi intermediat peste 1,4 milioane de lei proveniți de la un grup criminal organizat pentru finanțarea formațiunii, ajunge pe banca acuzaților. Procuratura Anticorupție a trimis dosarul în instanță, iar dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă până la 7 ani de închisoare și interdicția de a mai [...]
10:40
Preşedintele Nicuşor Dan îi îndeamnă pe cetăţenii moldoveni care se află în România să meargă, duminică, la vot pentru alegerea Parlamentului Republicii Moldova, şeful statului precizând că acest scrutin reprezintă un moment crucial pentru viitorul lor şi al Basarabiei, scrie news.ro. Nicuşor Dan scrie pe Facebook că legătura dintre România şi Republica Moldova nu este [...]
Acum 8 ore
10:00
Daniella Misail-Nichitin explică măsurile pentru combaterea corupției electorale la alegerile 2025 # NordNews
Republica Moldova intră în anul alegerilor parlamentare cu instituții mai pregătite să combată corupția electorală, dar și cu un set mai dur de măsuri legislative. Într-un interviu pentru AGORA, ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, explică modul în care statul intenționează să protejeze votul liber și corect la alegerile 2025. „Instituțiile statului sunt mai reziliente datorită [...]
09:50
VIDEO Sub escorta mascaților, Vlad Plahotniuc a ajuns la Chișinău: Fostul oligarh, așteptat la Penitenciarul 13 # NordNews
Vlad Plahotniuc, fost politician și om de afaceri controversat, a ajuns joi dimineață la Chișinău, escortat de mascați, după ce a fost extrădat din Grecia. Avionul cu care a fost transportat de la Atena a aterizat în jurul orei 09:30 pe Aeroportul Internațional Chișinău. Potrivit imaginilor difuzate în spațiul public, Plahotniuc a fost așezat pe [...]
09:10
VIDEO Ministrul Energiei: „Gaz rusesc la 5 lei nu există. Cetățenii nu trebuie mințiți cu promisiuni imposibile” # NordNews
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, îi critică pe unii candidați electorali, care promit gaz rusesc la prețuri de 5, 8 sau 10 lei, calificând declarațiile lor drept minciuni sau lipsă de înțelegere a modului în care funcționează piața energetică. „Cum va ajunge gazul în Moldova? Premierul Bulgariei a anunțat recent că țara sa va interzice tranzitul [...]
Acum 24 ore
20:20
(P) Marian Lupu: „Respect pentru tinerii activi, inovatori și dornici să contribuie la viitorul țării” # NordNews
Tinerii reprezintă motorul dezvoltării naționale și au nevoie de șanse reale pentru a-și construi viitorul acasă, în Republica Moldova. Mesajul a fost transmis de liderul Partidului „Mișcarea Respect Moldova", Marian Lupu, în cadrul unei întâlniri cu studenții Universității de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere" din Chișinău, unde a discutat despre importanța educației, sportului [...]
20:10
NordNews LIVE Nicu Popescu, despre parcursul european al Republicii Moldova și alegerile cruciale din 28 septembrie # NordNews
În această ediție NordNews live, discutăm cu Nicu Popescu, care ne-a povestit de ce a ales să revină în politică, cum vede parcursul european al Republicii Moldova și care sunt șansele reale ca țara să adere la Uniunea Europeană, până în 2030. Discutăm despre riscurile geopolitice, securitatea energetică, rolul Maiei Sandu în mobilizarea sprijinului internațional, [...]
19:30
VIDEO Sorgul, noua speranță pentru fermierii din R. Moldova: rezistă la secetă și poate înlocui porumbul # NordNews
Seceta din ultimii ani a dat peste cap planurile multor agricultori, afectând grav culturile tradiționale. Totuși, fermierii descoperă o nouă speranță: sorgul. Această cereală, mai rezistentă la arșiță, ar putea deveni o alternativă durabilă la porumb. Miercuri, 24 septembrie, la Casa de Cultură din satul Grigorăuca, raionul Sângerei, a avut loc o prezentare dedicată acestei [...]
19:20
VIDEO Tipografie ilegală, gestionată de doi bărbați de la nord: Aproape 19 mii de ziare propagandistice # NordNews
O tipografie ilegală, ce tipărea materiale propagandistice și cu mesaje de instigare la ură, a fost destructurată de polițiștii din capitală și Bălți, în colaborare cu Serviciul de Informații și Securitate. Acțiunea a avut loc într-o încăpere din capitală, amenajată cu sisteme de securitate și acces limitat. Procesul ar fi fost coordonat de un lider [...]
18:40
VIDEO Renato Usatîi propune ca jumătate din produsele de pe rafturile magazinelor să fie moldovenești # NordNews
Renato Usatîi, liderul Partidului Nostru, a anunțat o nouă inițiativă prin care cere ca minimum 50% din produsele comercializate în magazinele din Republica Moldova să fie de origine locală. Propunerea sa are scopul de a sprijini producătorii autohtoni și de a oferi cetățenilor acces la produse de calitate. „Astăzi, importurile predomină pe rafturi pentru că [...]
18:20
Preotul Roman Botezat din Mitropolia Basarabiei îndeamnă cetățenii la vot: Dorim să croim un viitor sigur pentru copiii și nepoții noștri # NordNews
Parohul Bisericii „Acoperământul Maicii Domnului" din orașul Dondușeni, Roman Botezat, aflat sub jurisdicția Mitropoliei Basarabiei, a venit cu o adresare publică în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova. El a îndemnat cetățenii să-și manifeste spiritul civic și
17:10
VIDEO Reuniunea Teatrelor Naționale Românești a adus la Bălți spectacolul „Grădina de sticlă” # NordNews
Publicul din nordul Republicii Moldova a trăit o experiență artistică intensă și emoționantă. Actorii Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Chișinău au urcat pe scena din Bălți cu spectacolul „Grădina de sticlă”, o adaptare după romanul Tatianei Țîbuleac, regizată de Petru Hadârcă. Povestea „Lastocikăi, eroina marcată de traumele copilăriei și de lupta pentru identitate, a cucerit [...] Articolul VIDEO Reuniunea Teatrelor Naționale Românești a adus la Bălți spectacolul „Grădina de sticlă” apare prima dată în NordNews.
17:10
Liderul Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, afirmă că ultima săptămână a campaniei electorale este una decisivă, în care cetățenii vor trebui să aleagă între frica cultivată de guvernarea PAS și respectul pe care îl propune echipa sa. El a numit această perioadă „săptămâna patimilor politice”, acuzând actuala putere că recurge la intimidare, manipulare și persecutarea [...] Articolul (P) Marian Lupu: „Pe 28 septembrie vom alege între frică și respect” apare prima dată în NordNews.
Ieri
16:30
VIDEO Grup de traficanți de droguri destructurat la Glodeni: arme, bani și droguri ridicate de polițiști # NordNews
Polițiștii și procurorii din Glodeni au destructurat activitatea ilegală a unui grup suspectat de comercializarea substanțelor narcotice și psihotrope în nordul țării. Patru bărbați, cu vârste cuprinse între 20 și 32 de ani, au ajuns în arest după ce anchetatorii au documentat schema prin care drogurile erau aduse din Chișinău și distribuite consumatorilor din raionul [...] Articolul VIDEO Grup de traficanți de droguri destructurat la Glodeni: arme, bani și droguri ridicate de polițiști apare prima dată în NordNews.
16:00
VIDEO Șase reținuți, printre care un polițist, după o captură de 1,3 milioane de țigării fabricate clandestin la Chișinău # NordNews
Un polițist și alte cinci persoane au fost reținute la Chișinău, după ce procurorii PCCOCS și ofițerii SPIA au descoperit o rețea clandestină de fabricare și comercializare a țigărilor. În urma a 45 de percheziții, oamenii legii au ridicat peste 1,3 milioane de țigări și aproape 500 de mii de lei, în valută națională și [...] Articolul VIDEO Șase reținuți, printre care un polițist, după o captură de 1,3 milioane de țigării fabricate clandestin la Chișinău apare prima dată în NordNews.
15:50
Zeci de tineri din Edineț au învățat de la creatori de conținut de talie înaltă din Republica Moldova cum să devină creatori autentici și cum să filtreze informațiile de pe internet. „- Am niște impresii foarte bune, pentru că am învățat multe lucruri noi, spre exemplu cum devenim creator și chiar am luat multe idei. [...] Articolul VIDEO Creatori de conținut, muzică și dialog deschis. RAM Impact la Edineț apare prima dată în NordNews.
14:00
Comunitatea moldovenilor din regiunea rusă Kaliningrad ar putea beneficia de transport organizat și gratuit în capitala Belarusului, Minsk, pentru a-și exprima votul la secția de votare deschisă acolo pentru alegerile parlamentare de duminică, 28 septembrie. Un anunț despre organizarea transportului a fost plasat în grupul Centrului Cultural Educativ din orașul Kaliningrad de pe Telegram, transmite [...] Articolul Moldovenii din Rusia ar putea fi transportați organizat la Minsk pentru a vota duminică apare prima dată în NordNews.
13:20
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost dat în căutare internațională. Anunțul a fost făcut de ministra afacerilor interne, Daniella Misail-Nichitin, care a precizat că, deocamdată, aceasta este singura informație care poate fi comunicată oficial, transmite IPN. Premierul Dorin Recean, întrebat de presă despre locul aflării lui Constantin Țuțu, a declarat doar că există date [...] Articolul Constantin Țuțu a fost dat în căutare internațională, anunț MAI apare prima dată în NordNews.
13:20
VIDEO Percheziții într-o tipografie din capitală. Sute de buletine de vot, tipărite ilegal pentru blocul „Alternativa” # NordNews
Polițiștii capitalei au descins cu percheziții la o tipografie în care au fost tipărite ilegal mai multe buletine de vot. Potrivit IGP, la fața locului au fost depistate și ridicate 200 de buletine de vot pe care era aplicată ștampila „VOTAT” în dreptul blocului „Alternativa”, potrivit Deschide.md. Conform datelor prezentate, s-a constatat că buletinele au [...] Articolul VIDEO Percheziții într-o tipografie din capitală. Sute de buletine de vot, tipărite ilegal pentru blocul „Alternativa” apare prima dată în NordNews.
12:10
15 tineri vor beneficia de Bursa Președintelui Republicii Moldova. Lista a fost aprobată de Guvern # NordNews
Guvernul a aprobat astăzi lista beneficiarilor Bursei Președintelui Republicii Moldova pentru anul de studii 2025–2026. În total, 15 tineri care își fac studiile în universități și colegii vor primi această distincție, transmite MOLDPRES. Zece studenți din instituțiile de învățământ superior vor primi lunar câte 3860 de lei, iar alți cinci elevi din colegii și școli [...] Articolul 15 tineri vor beneficia de Bursa Președintelui Republicii Moldova. Lista a fost aprobată de Guvern apare prima dată în NordNews.
11:40
DOC // Noi scurgeri din rețeaua criminală Șor. Departamente secrete, finanțate cu bani murdari # NordNews
Rețeaua criminală condusă de Ilan Șor este zguduită de o nouă scurgere de informații compromițătoare. OSINT România a publicat acte interne, care arată cum sunt împărțiți lunar banii negri către zeci de structuri și persoane loiale condamnatului fugar, potrivit Deschide.md. Conform datelor analizate de reporterii Deschide.MD, oficiul central al grupării „ȘOR” din R. Moldova este [...] Articolul DOC // Noi scurgeri din rețeaua criminală Șor. Departamente secrete, finanțate cu bani murdari apare prima dată în NordNews.
11:30
Poliția, mobilizată pentru alegerile parlamentare: peste 580 de percheziții în ultimele săptămâni # NordNews
Oamenii legii au efectuat, începând cu data de 1 august curent, peste 580 de percheziții pentru prevenirea corupției electorale și a destabilizărilor, a anunțat ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, înaintea ședinței Guvernului. Doar în ziua de luni, 22 septembrie, au avut loc circa 250 de percheziții, vizând peste 100 de persoane, potrivit Moldova1. Potrivit ministrei, [...] Articolul Poliția, mobilizată pentru alegerile parlamentare: peste 580 de percheziții în ultimele săptămâni apare prima dată în NordNews.
11:20
Plahotniuc este așteptat mâine dimineață în R. Moldova. Detalii despre zbor și plasarea în arest # NordNews
Fostul lider PDM,Vlad Plahotniuc, reținut în iulie la Atena, va fi adus în R. Moldova mâine dimineață. Informația a fost confirmată de ministrul Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, înaintea ședinței Guvernului, potrivit Deschide.md. Ea a refuzat să dea detalii cu privire la ora sosirii, însă pe site-ul Aeroportului Internațional ”Eugen Doga” apare un singur zbor din Atena, [...] Articolul Plahotniuc este așteptat mâine dimineață în R. Moldova. Detalii despre zbor și plasarea în arest apare prima dată în NordNews.
11:10
Investigația Nord News „Cinci luni sub acoperire: Bani, propagandă și manipulare electorală” a devenit virală # NordNews
Investigația realizată de Nord News, „Cinci luni sub acoperire: Bani, propagandă și manipulare electorală”, a depășit pragul de 50 de mii de vizualizări pe YouTube, stârnind un interes masiv atât în Republica Moldova, cât și peste hotare. Materialul a avut un impact remarcabil în presa națională și internațională, fiind preluat de peste 40 de instituții [...] Articolul Investigația Nord News „Cinci luni sub acoperire: Bani, propagandă și manipulare electorală” a devenit virală apare prima dată în NordNews.
23 septembrie 2025
20:10
Continuăm dezbaterile electorale în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. La masa discuțiilor sunt invitați reprezentanții Partidului „Noua Opțiune Istorică”, „Partidului Nostru” și candidata independentă Tatiana Crețu. Articolul NordNews LIVE DEZBATERI 2025 || Devino deputat – NOI, PN și Tatiana Crețu apare prima dată în NordNews.
18:50
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat marți, 23 septembrie, că o nouă informație falsă circulă pe rețelele sociale. Potrivit mesajului manipulator, buletinele de vot expediate alegătorilor care au optat pentru votul prin corespondență ar lipsi numele unor concurenți electorali. CEC respinge categoric aceste afirmații și declară că toți cei 23 de concurenți electorali înregistrați apar [...] Articolul CEC dezminte un fals despre buletinele de vot prin corespondență apare prima dată în NordNews.
17:40
Ilan Șor ia asigurat președintelui Kârgâzstanului un avion de lux Gulfstream printr-o rețea de intermediari # NordNews
Oligarhul fugar Ilan Șor i-a asigurat președintelui Kârgâzstanului, Sadâr Japarov, un avion de lux Gulfstream G450, printr-o rețea de persoane interpuse. Documente interne ale „grupului Șor”, ajunse în posesia jurnaliștilor de la IPN, arată că schema a fost mascată sub forma unui contract de închiriere-cumpărare, prin intermediul unor intermediari turci. Tranzacția Pe 19 decembrie 2024, [...] Articolul Ilan Șor ia asigurat președintelui Kârgâzstanului un avion de lux Gulfstream printr-o rețea de intermediari apare prima dată în NordNews.
17:30
Rezultatele sondajelor de opinie, efectuate în perioada campaniei electorale, mai pot fi făcute publice doar până pe 25 septembrie 2025. Anunțul a fost făcut de Comisia Electorală Centrală (CEC), care reamintește că legea interzice prezentarea acestor date mai târziu de două zile înainte de scrutin. Potrivit CEC, duminică, 28 septembrie 2025, ziua alegerilor parlamentare, este [...] Articolul CEC: 25 septembrie este ultima zi pentru publicarea sondajelor electorale apare prima dată în NordNews.
17:30
VIDEO Ion Ceban, omul-cheie între PSRM și PDM înainte de alegerile parlamentare din 2019, dezvăluit în conversații audio # NordNews
Actualul primar al capitalei, Ion Ceban, a fost omul-cheie în comunicarea dintre PSRM și PDM înaintea alegerilor parlamentare din 2019. Drept dovadă, o serie de conversații audio dintre liderul MAN, pe atunci președintele fracțiunii PSRM în CMC, și mâna dreaptă a lui Plahotniuc, Serghei Iaralov, au fost publicate luni, 22 septembrie, pe un canal de [...] Articolul VIDEO Ion Ceban, omul-cheie între PSRM și PDM înainte de alegerile parlamentare din 2019, dezvăluit în conversații audio apare prima dată în NordNews.
17:30
Op-Ed de Valentin Naumescu / Bătălia pentru apărarea sau închiderea oportunității europene # NordNews
În seara de 28 septembrie vom cunoaște deznodământul unei bătălii cruciale. Mica dar tenacea Republică Moldova, aflată la periferia geopolitică a Europei democratice, dar în același timp în regiunea centrală, fierbinte, a Războiului lui Putin împotriva Occidentului (vecinătatea estică a UE și NATO), încearcă să supraviețuiască și să-și mențină deschisă fereastra istorică de oportunitate pentru [...] Articolul Op-Ed de Valentin Naumescu / Bătălia pentru apărarea sau închiderea oportunității europene apare prima dată în NordNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:40
Fostul bodyguard al lui Șor, condamnat la 5 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a PP „Șansa” # NordNews
Fostul bodyguard al lui Ilan Șor a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a Partidului „Șansa”. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani a mai dispus confiscarea a peste 5,2 milioane de lei, bani care urmau să fie distribuiți ilegal în interesul formațiunii politice. Totodată, magistrații au dispus confiscarea telefonului mobil folosit de inculpat [...] Articolul Fostul bodyguard al lui Șor, condamnat la 5 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a PP „Șansa” apare prima dată în NordNews.
15:30
Vlad Plahotniuc va fi extrădat pe 25 septembrie în Moldova, a confirmat astăzi avocatul său, Lucian Rogac, într-o postare publicată pe rețelele sociale, transmite IPN. Apărătorul fostului lider al Partidului Democrat cere autorităților să nu transforme în show procesul extrădării: „Facem apel repetat către autoritățile de la Chișinău să nu admită sub nicio formă transformarea [...] Articolul Vlad Plahotniuc va fi adus în Moldova pe 25 septembrie, confirmă avocatul Lucian Rogac apare prima dată în NordNews.
15:20
VIDEO Liceul „Mihai Eminescu” din Bălți, singura școală din oraș recunoscută internațional pentru predarea limbii franceze # NordNews
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Bălți a obținut, la 22 septembrie, distincția internațională LabelFrancÉducation, acordată de Dominique Waag, Ambasadoarea Franței în Republica Moldova. Această recunoaștere certifică excelența predării limbii franceze și integrează liceul din Bălți în rețeaua mondială a școlilor francofone. Instituția este singura din municipiu care beneficiază de acest statut internațional pentru programul bilingv [...] Articolul VIDEO Liceul „Mihai Eminescu” din Bălți, singura școală din oraș recunoscută internațional pentru predarea limbii franceze apare prima dată în NordNews.
