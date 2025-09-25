Daniella Misail-Nichitin explică măsurile pentru combaterea corupției electorale la alegerile 2025

18:40

Renato Usatîi, liderul Partidului Nostru, a anunțat o nouă inițiativă prin care cere ca minimum 50% din produsele comercializate în magazinele din Republica Moldova să fie de origine locală. Propunerea sa are scopul de a sprijini producătorii autohtoni și de a oferi cetățenilor acces la produse de calitate. „Astăzi, importurile predomină pe rafturi pentru că [...] Articolul VIDEO Renato Usatîi propune ca jumătate din produsele de pe rafturile magazinelor să fie moldovenești apare prima dată în NordNews.