Preotul Roman Botezat din Mitropolia Basarabiei îndeamnă cetățenii la vot: Dorim să croim un viitor sigur pentru copiii și nepoții noștri
NordNews, 24 septembrie 2025 18:20
Parohul Bisericii „Acoperământul Maicii Domnului" din orașul Dondușeni, Roman Botezat, aflat sub jurisdicția Mitropoliei Basarabiei, a venit cu o adresare publică în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova. El a îndemnat cetățenii să-și manifeste spiritul civic și să participe la scrutin, subliniind că votul „va marca următorii patru ani". „Înțeleg foarte bine că această perioadă [...]
Acum 5 minute
18:40
VIDEO Renato Usatîi propune ca jumătate din produsele de pe rafturile magazinelor să fie moldovenești # NordNews
Renato Usatîi, liderul Partidului Nostru, a anunțat o nouă inițiativă prin care cere ca minimum 50% din produsele comercializate în magazinele din Republica Moldova să fie de origine locală. Propunerea sa are scopul de a sprijini producătorii autohtoni și de a oferi cetățenilor acces la produse de calitate. „Astăzi, importurile predomină pe rafturi pentru că [...]
Acum 30 minute
18:20
Preotul Roman Botezat din Mitropolia Basarabiei îndeamnă cetățenii la vot: Dorim să croim un viitor sigur pentru copiii și nepoții noștri # NordNews
Parohul Bisericii „Acoperământul Maicii Domnului" din orașul Dondușeni, Roman Botezat, aflat sub jurisdicția Mitropoliei Basarabiei, a venit cu o adresare publică în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova. El a îndemnat cetățenii să-și manifeste spiritul civic și să participe la scrutin, subliniind că votul „va marca următorii patru ani". „Înțeleg foarte bine că această perioadă [...]
Acum 2 ore
17:10
VIDEO Reuniunea Teatrelor Naționale Românești a adus la Bălți spectacolul „Grădina de sticlă” # NordNews
Publicul din nordul Republicii Moldova a trăit o experiență artistică intensă și emoționantă. Actorii Teatrului Național „Mihai Eminescu" din Chișinău au urcat pe scena din Bălți cu spectacolul „Grădina de sticlă", o adaptare după romanul Tatianei Țîbuleac, regizată de Petru Hadârcă. Povestea „Lastocikăi, eroina marcată de traumele copilăriei și de lupta pentru identitate, a cucerit [...]
17:10
Liderul Partidului „Respect Moldova", Marian Lupu, afirmă că ultima săptămână a campaniei electorale este una decisivă, în care cetățenii vor trebui să aleagă între frica cultivată de guvernarea PAS și respectul pe care îl propune echipa sa. El a numit această perioadă „săptămâna patimilor politice", acuzând actuala putere că recurge la intimidare, manipulare și persecutarea [...]
Acum 4 ore
16:30
VIDEO Grup de traficanți de droguri destructurat la Glodeni: arme, bani și droguri ridicate de polițiști # NordNews
Polițiștii și procurorii din Glodeni au destructurat activitatea ilegală a unui grup suspectat de comercializarea substanțelor narcotice și psihotrope în nordul țării. Patru bărbați, cu vârste cuprinse între 20 și 32 de ani, au ajuns în arest după ce anchetatorii au documentat schema prin care drogurile erau aduse din Chișinău și distribuite consumatorilor din raionul [...]
16:00
VIDEO Șase reținuți, printre care un polițist, după o captură de 1,3 milioane de țigării fabricate clandestin la Chișinău # NordNews
Un polițist și alte cinci persoane au fost reținute la Chișinău, după ce procurorii PCCOCS și ofițerii SPIA au descoperit o rețea clandestină de fabricare și comercializare a țigărilor. În urma a 45 de percheziții, oamenii legii au ridicat peste 1,3 milioane de țigări și aproape 500 de mii de lei, în valută națională și [...]
15:50
Zeci de tineri din Edineț au învățat de la creatori de conținut de talie înaltă din Republica Moldova cum să devină creatori autentici și cum să filtreze informațiile de pe internet. „- Am niște impresii foarte bune, pentru că am învățat multe lucruri noi, spre exemplu cum devenim creator și chiar am luat multe idei. [...]
Acum 6 ore
14:00
Comunitatea moldovenilor din regiunea rusă Kaliningrad ar putea beneficia de transport organizat și gratuit în capitala Belarusului, Minsk, pentru a-și exprima votul la secția de votare deschisă acolo pentru alegerile parlamentare de duminică, 28 septembrie. Un anunț despre organizarea transportului a fost plasat în grupul Centrului Cultural Educativ din orașul Kaliningrad de pe Telegram, transmite [...]
13:20
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost dat în căutare internațională. Anunțul a fost făcut de ministra afacerilor interne, Daniella Misail-Nichitin, care a precizat că, deocamdată, aceasta este singura informație care poate fi comunicată oficial, transmite IPN. Premierul Dorin Recean, întrebat de presă despre locul aflării lui Constantin Țuțu, a declarat doar că există date [...]
13:20
VIDEO Percheziții într-o tipografie din capitală. Sute de buletine de vot, tipărite ilegal pentru blocul „Alternativa” # NordNews
Polițiștii capitalei au descins cu percheziții la o tipografie în care au fost tipărite ilegal mai multe buletine de vot. Potrivit IGP, la fața locului au fost depistate și ridicate 200 de buletine de vot pe care era aplicată ștampila „VOTAT" în dreptul blocului „Alternativa", potrivit Deschide.md. Conform datelor prezentate, s-a constatat că buletinele au [...]
Acum 8 ore
12:10
15 tineri vor beneficia de Bursa Președintelui Republicii Moldova. Lista a fost aprobată de Guvern # NordNews
Guvernul a aprobat astăzi lista beneficiarilor Bursei Președintelui Republicii Moldova pentru anul de studii 2025–2026. În total, 15 tineri care își fac studiile în universități și colegii vor primi această distincție, transmite MOLDPRES. Zece studenți din instituțiile de învățământ superior vor primi lunar câte 3860 de lei, iar alți cinci elevi din colegii și școli [...]
11:40
DOC // Noi scurgeri din rețeaua criminală Șor. Departamente secrete, finanțate cu bani murdari # NordNews
Rețeaua criminală condusă de Ilan Șor este zguduită de o nouă scurgere de informații compromițătoare. OSINT România a publicat acte interne, care arată cum sunt împărțiți lunar banii negri către zeci de structuri și persoane loiale condamnatului fugar, potrivit Deschide.md. Conform datelor analizate de reporterii Deschide.MD, oficiul central al grupării „ȘOR" din R. Moldova este [...]
11:30
Poliția, mobilizată pentru alegerile parlamentare: peste 580 de percheziții în ultimele săptămâni # NordNews
Oamenii legii au efectuat, începând cu data de 1 august curent, peste 580 de percheziții pentru prevenirea corupției electorale și a destabilizărilor, a anunțat ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, înaintea ședinței Guvernului. Doar în ziua de luni, 22 septembrie, au avut loc circa 250 de percheziții, vizând peste 100 de persoane, potrivit Moldova1. Potrivit ministrei, [...]
11:20
Plahotniuc este așteptat mâine dimineață în R. Moldova. Detalii despre zbor și plasarea în arest # NordNews
Fostul lider PDM,Vlad Plahotniuc, reținut în iulie la Atena, va fi adus în R. Moldova mâine dimineață. Informația a fost confirmată de ministrul Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, înaintea ședinței Guvernului, potrivit Deschide.md. Ea a refuzat să dea detalii cu privire la ora sosirii, însă pe site-ul Aeroportului Internațional "Eugen Doga" apare un singur zbor din Atena, [...]
11:10
Investigația Nord News „Cinci luni sub acoperire: Bani, propagandă și manipulare electorală” a devenit virală # NordNews
Investigația realizată de Nord News, „Cinci luni sub acoperire: Bani, propagandă și manipulare electorală", a depășit pragul de 50 de mii de vizualizări pe YouTube, stârnind un interes masiv atât în Republica Moldova, cât și peste hotare. Materialul a avut un impact remarcabil în presa națională și internațională, fiind preluat de peste 40 de instituții [...]
Acum 24 ore
20:10
Continuăm dezbaterile electorale în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. La masa discuțiilor sunt invitați reprezentanții Partidului „Noua Opțiune Istorică", „Partidului Nostru" și candidata independentă Tatiana Crețu.
18:50
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat marți, 23 septembrie, că o nouă informație falsă circulă pe rețelele sociale. Potrivit mesajului manipulator, buletinele de vot expediate alegătorilor care au optat pentru votul prin corespondență ar lipsi numele unor concurenți electorali. CEC respinge categoric aceste afirmații și declară că toți cei 23 de concurenți electorali înregistrați apar [...]
Ieri
17:40
Ilan Șor ia asigurat președintelui Kârgâzstanului un avion de lux Gulfstream printr-o rețea de intermediari # NordNews
Oligarhul fugar Ilan Șor i-a asigurat președintelui Kârgâzstanului, Sadâr Japarov, un avion de lux Gulfstream G450, printr-o rețea de persoane interpuse. Documente interne ale „grupului Șor", ajunse în posesia jurnaliștilor de la IPN, arată că schema a fost mascată sub forma unui contract de închiriere-cumpărare, prin intermediul unor intermediari turci. Tranzacția Pe 19 decembrie 2024, [...]
17:30
Rezultatele sondajelor de opinie, efectuate în perioada campaniei electorale, mai pot fi făcute publice doar până pe 25 septembrie 2025. Anunțul a fost făcut de Comisia Electorală Centrală (CEC), care reamintește că legea interzice prezentarea acestor date mai târziu de două zile înainte de scrutin. Potrivit CEC, duminică, 28 septembrie 2025, ziua alegerilor parlamentare, este [...]
17:30
VIDEO Ion Ceban, omul-cheie între PSRM și PDM înainte de alegerile parlamentare din 2019, dezvăluit în conversații audio # NordNews
Actualul primar al capitalei, Ion Ceban, a fost omul-cheie în comunicarea dintre PSRM și PDM înaintea alegerilor parlamentare din 2019. Drept dovadă, o serie de conversații audio dintre liderul MAN, pe atunci președintele fracțiunii PSRM în CMC, și mâna dreaptă a lui Plahotniuc, Serghei Iaralov, au fost publicate luni, 22 septembrie, pe un canal de [...]
17:30
Op-Ed de Valentin Naumescu / Bătălia pentru apărarea sau închiderea oportunității europene # NordNews
În seara de 28 septembrie vom cunoaște deznodământul unei bătălii cruciale. Mica dar tenacea Republică Moldova, aflată la periferia geopolitică a Europei democratice, dar în același timp în regiunea centrală, fierbinte, a Războiului lui Putin împotriva Occidentului (vecinătatea estică a UE și NATO), încearcă să supraviețuiască și să-și mențină deschisă fereastra istorică de oportunitate pentru [...]
15:40
Fostul bodyguard al lui Șor, condamnat la 5 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a PP „Șansa” # NordNews
Fostul bodyguard al lui Ilan Șor a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a Partidului „Șansa". Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani a mai dispus confiscarea a peste 5,2 milioane de lei, bani care urmau să fie distribuiți ilegal în interesul formațiunii politice. Totodată, magistrații au dispus confiscarea telefonului mobil folosit de inculpat [...]
15:30
Vlad Plahotniuc va fi extrădat pe 25 septembrie în Moldova, a confirmat astăzi avocatul său, Lucian Rogac, într-o postare publicată pe rețelele sociale, transmite IPN. Apărătorul fostului lider al Partidului Democrat cere autorităților să nu transforme în show procesul extrădării: „Facem apel repetat către autoritățile de la Chișinău să nu admită sub nicio formă transformarea [...]
15:20
VIDEO Liceul „Mihai Eminescu” din Bălți, singura școală din oraș recunoscută internațional pentru predarea limbii franceze # NordNews
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu" din Bălți a obținut, la 22 septembrie, distincția internațională LabelFrancÉducation, acordată de Dominique Waag, Ambasadoarea Franței în Republica Moldova. Această recunoaștere certifică excelența predării limbii franceze și integrează liceul din Bălți în rețeaua mondială a școlilor francofone. Instituția este singura din municipiu care beneficiază de acest statut internațional pentru programul bilingv [...]
14:40
Doi bărbați din Edineț, condamnați pentru exploatare prin muncă a două persoane, inclusiv o minoră # NordNews
Doi bărbați de 43 și 45 de ani au fost condamnați la pedepse de 16, respectiv 20 de ani de închisoare, fiind găsiți vinovați de comiterea infracțiunilor de trafic de ființe umane și trafic de copii. Sentința a fost emisă recent de instanța de judecată, la solicitarea Procuraturii Edineț. Pe lângă detenție, inculpații au fost [...]
14:40
Banii Moscovei ar fi alimentat o campanie de influență pe TikTok în timpul alegerilor prezidențiale din România, vizând promovarea politicianului prorus Călin Georgescu. Afirmația a fost făcută chiar de Diana Cearskaia, responsabilă de polit-tehnologi și imagine la Partidul „Moldova Mare", care, într-o discuție purtată cu producătorul NordNews, Dumitru Pelin, a dezvăluit că o echipă de [...]
13:30
Cu doar câteva zile înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova, o investigație făcută de portalul de știri NordNews scoate la iveală o amplă operațiune de influență coordonată din Federația Rusă, prin ONG-ul „Evrazia". Echipa noastră a lucrat sub acoperire
13:00
EDITORIAL Vitalie Cazacu | Republica Moldova, pe muchie de cuțit: miza reală a alegerilor parlamentare din 28 septembrie # NordNews
Republica Moldova se apropie de alegerile parlamentare din 28 septembrie, un scrutin considerat decisiv pentru orientarea politică și geopolitică a statului. Rezultatul ar putea fi determinat de o diferență mică de voturi, iar competiția dintre partidele pro-europene și cele pro-ruse se desfășoară într-un climat de tensiune fără precedent. Pe 22 septembrie, președinta Maia Sandu a [...] Articolul EDITORIAL Vitalie Cazacu | Republica Moldova, pe muchie de cuțit: miza reală a alegerilor parlamentare din 28 septembrie apare prima dată în NordNews.
12:50
Femeie reținută în Republica Moldova pentru implicare în rețeaua Georgescu și criptomonede de 107 milioane de dolari # NordNews
O femeie suspectată că ar face parte dintr-o rețea care a încercat să influențeze alegerile prezidențiale din România, în sprijinul lui Călin Georgescu, a fost reținută de poliția din Republica Moldova. Potrivit fostului ministru al Apărării, Anatol Șalaru, anchetatorii au găsit în portofelul digital al suspectei criptomonede evaluate la aproximativ 107 milioane de dolari. Recrutarea [...] Articolul Femeie reținută în Republica Moldova pentru implicare în rețeaua Georgescu și criptomonede de 107 milioane de dolari apare prima dată în NordNews.
12:50
Zece persoane au fost reținute de oamenii legii, în urma unei anchete penale deschise pe baza probelor puse la dispoziție de jurnaliștii NordNews.md. Printre persoanele vizate de dosar este și coordonatoarea identificată drept fiind Alina Juk, reținută pe 19 septembrie 2025. Investigația jurnalistică, întitulată „Cinci luni sub acoperire // Rețeaua Moscovei, acțiuni conspirative, bani, propagandă [...] Articolul VIDEO Alina Juk și alți nouă suspecți, reținuți după investigația NordNews apare prima dată în NordNews.
12:30
În Republica Moldova, fiecare scrutin readuce aceeași întrebare fundamentală: ce fel de stat vrem să construim? Dincolo de această întrebare se ascund frustrări vechi, nostalgii pentru alte vremuri și speranțe pe care politicienii, prea adesea, nu le-au onorat. „– Cum vreți să fie Moldova, după alegeri? Să fie uniți toți, unul cu altul, să nu [...] Articolul VOX POPULI Ce vor oamenii din Bilicenii Vechi, Sîngerei, după alegeri apare prima dată în NordNews.
12:20
Percheziții la Iași: zeci de cetățeni din R. Moldova, Ucraina și Rusia, vizați de polițiști # NordNews
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași au efectuat o serie de percheziții la cetățeni proveniți din Republica Moldova, Ucraina sau Rusia, dar care locuiesc în România. Conform surselor judiciare, printre persoanele vizate este și fostul procuror şi candidată la alegerile prezidențiale din Republica Moldova, Victoria Furtună, afiliată oligarhului fugar Ilan Șor şi artizan [...] Articolul Percheziții la Iași: zeci de cetățeni din R. Moldova, Ucraina și Rusia, vizați de polițiști apare prima dată în NordNews.
12:10
Întreg traficul aerian al celui mai mare aeroport danez, din Copenhaga, a fost întrerupt luni seara după ce au fost observate drone, a informat poliţia, citată de AFP. „Aeroportul este în prezent închis, iar acest lucru este urmare a prezenţei a două-trei drone de mari dimensiuni care zboară în jurul zonei aeroportului”, a precizat Henrik [...] Articolul Danemarca: Aeroportul din Copenhaga, blocat din cauza dronelor apare prima dată în NordNews.
11:40
Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova, după încheierea procesului de screening – un pas crucial în negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Screeningul a presupus analiza comparativă a legislației europene și a celei naționale, precum și evaluarea gradului de compatibilitate. În decurs de 15 luni, experții [...] Articolul Moldova încheie procesul de screening și se pregătește pentru negocierile de aderare apare prima dată în NordNews.
11:00
Finanțare ilegală a partidelor prin criptomonede la Bălți: peste 800 de mii de lei confiscați și o persoană reținută # NordNews
Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura Bălți investighează o schemă de finanțare ilegală a partidelor politice prin intermediul criptomonedelor, cu fonduri provenite din Federația Rusă. În urma perchezițiilor efectuate în dimineața zilei de 23 septembrie, în nordul țării, au fost ridicate peste 800.000 de lei, iar o persoană a fost reținută, scrie Agora.md. Potrivit CNA, [...] Articolul Finanțare ilegală a partidelor prin criptomonede la Bălți: peste 800 de mii de lei confiscați și o persoană reținută apare prima dată în NordNews.
09:50
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță extinderea serviciului digital de programare online pentru examenele auto, teoretice și practice, în toate subdiviziunile de calificare a conducătorilor auto din țară, transmite MOLDPRES. Candidații la obținerea permisului de conducere pot depune cererea online accesând pagina oficială a ASP, secțiunea „Programare prealabilă”. „Procesul este simplificat și include completarea formularului online, [...] Articolul Programarea online la examenele auto, disponibilă în toate subdiviziunile ASP apare prima dată în NordNews.
09:30
Atacantul francez Ousmane Dembélé, legitimat la Paris Saint-Germain, a fost desemnat luni seară câștigătorul prestigiosului trofeu „Balonul de Aur”, care răsplătește cel mai bun fotbalist al sezonului precedent. Ceremonia de premieră a avut loc la Teatrul Chatelet din Paris, eveniment transmis de AGERPRES și preluat de MOLDPRES. Dembélé intră astfel în galeria selectă a fotbaliștilor [...] Articolul Ousmane Dembélé a cucerit Balonul de Aur apare prima dată în NordNews.
07:40
R. Moldova își consolidează securitatea cibernetică cu sprijinul țărilor nordice și baltice # NordNews
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova își va consolida securitatea cibernetică și va moderniza infrastructura de gestionare a crizelor, cu sprijinul unui proiect comun lansat de opt țări nordice și baltice. Inițiativa, implementată de PNUD, urmează să fie finalizată până în 2028, transmite IPN. Valeriu Mija, secretar de stat la MAE, și-a exprimat recunoștința pentru [...] Articolul R. Moldova își consolidează securitatea cibernetică cu sprijinul țărilor nordice și baltice apare prima dată în NordNews.
22 septembrie 2025
20:10
NordNews LIVE DEZBATERI 2025 || Devino deputat – Alianța „Moldovenii”, Partidul Liberal și BUN # NordNews
Continuăm dezbaterile electorale în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. La masa discuțiilor sunt invitați reprezentanții Partidului Politic Alianța „Moldovenii”, Partidului Liberal și Blocul Unirea Națiunii (BUN). Articolul NordNews LIVE DEZBATERI 2025 || Devino deputat – Alianța „Moldovenii”, Partidul Liberal și BUN apare prima dată în NordNews.
20:10
VIDEO Noua Ambasadoare a Uniunii Europene: „Sunt aici pentru a construi o relație de încredere cu Moldova” # NordNews
Noul ambasador al Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, a transmis un mesaj de bun venit cetățenilor țării. Ea a menționat, în cele două săptămâni de la sosirea sa la Chișinău, a fost impresionată de ospitalitatea oamenilor și de diversitatea culturală a Republicii Moldova. „Am venit într-un moment crucial al istoriei noastre comune, iar [...] Articolul VIDEO Noua Ambasadoare a Uniunii Europene: „Sunt aici pentru a construi o relație de încredere cu Moldova” apare prima dată în NordNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:00
VIDEO „Moldova e casa noastră și nu e de vânzare”, avertismentul Maiei Sandu înaintea alegerilor # NordNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat luni un apel către cetățeni. Șeful statului avertizează că suveranitatea, independența și viitorul european al țării sunt amenințate în contextul alegerilor parlamentare programate pentru 28 septembrie. Într-un mesaj transmis „către întreaga societate”, șefa statului a acuzat Kremlinul de implicare financiară și operațiuni de influență menite să cumpere voturi [...] Articolul VIDEO „Moldova e casa noastră și nu e de vânzare”, avertismentul Maiei Sandu înaintea alegerilor apare prima dată în NordNews.
17:50
VIDEO Noi detalii privind perchezițiile într-un dosar penal ce vizează pregătirea dezordinilor și destabilizărilor în masă # NordNews
În urma celor circa 250 de perchezițiilor efectuate luni, 22 septembrie, au fost reținute 74 de persoane. E vorba despre bărbați, cu vârste cuprinse între 18 și 45 de ani, instruiți în Serbia pentru tehnici cu privire la dezordini în masă. Pentru aceste acțiuni, cetățenii vizați primeau 400 de euro. Declarația a fost făcută de [...] Articolul VIDEO Noi detalii privind perchezițiile într-un dosar penal ce vizează pregătirea dezordinilor și destabilizărilor în masă apare prima dată în NordNews.
16:40
DOC Investigația NordNews ajunge pe masa CEC: PSDE cere sancțiuni pentru partidele finanțate din afara țării # NordNews
Partidul Social Democrat European (PSDE) a depus o sesizare oficială la Comisia Electorală Centrală (CEC), cerând investigarea unor presupuse finanțări ilegale și acțiuni de propagandă electorală coordonate din afara Republicii Moldova. Demersul vine în urma unei investigații publicate de portalul NordNews.md, care, timp de cinci luni, a documentat activitatea unei rețele operate prin intermediul ONG-ului [...] Articolul DOC Investigația NordNews ajunge pe masa CEC: PSDE cere sancțiuni pentru partidele finanțate din afara țării apare prima dată în NordNews.
16:40
35 de pescari amatori s-au adunat, pe 21 septembrie, la lacul orășenesc Malinovca din Rîșcani pentru a participa la un concurs amical de pescuit. Evenimentul a reunit nu doar pasionații acestui sport, ci și familiile lor, într-o atmosferă de relaxare și bună dispoziție. Participanți și-au întins undițele dis-de-dimineață, fiecare sperând la captura cea mare. „Este [...] Articolul VIDEO Concurs de pescuit pentru amatori la Rîșcani apare prima dată în NordNews.
14:50
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, se află în stânga Nistrului. Acesta ar fi ajuns în regiunea transnistreană prin Ucraina cu acte false. Informațiile în acest sens au fost confirmate de surse IPN din regiune, care au expediat și o imagine cu el într-un local de la Tiraspol. Constantin Țuțu a fost reținut pe 22 iulie [...] Articolul Exclusiv. Constantin Țuțu, la Tiraspol apare prima dată în NordNews.
13:30
Fostul deputat PDM, Constantin Țuțu, reținut în iulie pe Aeroportul din Atena, a fost anunțat în căutare. Decizia a fost pronunțată astăzi de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, transmite IPN. Pe 16 septembrie în cadrul unei ședințe în dosarul de îmbogățire ilicită a fostului parlamentar, procurorii au solicitat arest preventiv și anunțarea în căutare a [...] Articolul Constantin Țuțu, anunțat în căutare apare prima dată în NordNews.
12:40
Bere germană, belgiană, cehă, mexicană și, desigur, moldovenească. La BEER8 puteți găsi o halbă răcoritoare pentru orice gust, chiar și pentru cele mai fine preferințe. Astăzi, mă voi opri la cea belgiană. Însă voi, ce veți alege? La Bălți, a fost dat start Festivalului Berii pe 20 septembrie. Doar la BEER8 vizitatorii au găsit 12 [...] Articolul VIDEO Festivalul Berii la BEER8: 12 sortimente la draft, concursuri și muzică live apare prima dată în NordNews.
10:50
Luptătorul moldovean de stil greco-roman, Vitalie Eriomenco, a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de Seniori, la categoria de greutate 63 kg. Sportivul a adus cea de-a doua distincție pentru Moldova la această competiție, transmite IPN. Potrivit Federației de Lupte din Republica Moldova, în finala mică, Eriomenco l-a învins pe ucraineanul Oleksandr Hrushyn cu [...] Articolul Luptătorul Vitalie Eriomenco a câștigat bronzul la Campionatul Mondial Seniori apare prima dată în NordNews.
10:50
INVESTIGAȚIE Cinci luni sub acoperire // Rețeaua Moscovei, acțiuni conspirative, bani, propagandă și manipulare electorală # NordNews
În această duminică, alegătorii vor decide componența Parlamentului. Scrutinul este unul crucial nu doar pentru viitorul nostru, ci și pentru interesele Rusiei în R. Moldova, așa că Moscova depune eforturi uriașe pentru a înclina balanța în favoarea sa. Echipa NordNews s-a infiltrat în una dintre multiplele rețele de influență, create prin intermediul ONG-ului „Evrazia”, controlat [...] Articolul INVESTIGAȚIE Cinci luni sub acoperire // Rețeaua Moscovei, acțiuni conspirative, bani, propagandă și manipulare electorală apare prima dată în NordNews.
10:40
Pe 20 septembrie 2025, satul Șalvirii Vechi, raionul Drochia, a fost zguduit de o crimă sângeroasă, în care este implicat un slujitor al bisericii. Potrivit anchetei preliminare, parohul local, Ion Zîcu, ar fi agresat cu brutalitate gazda sa, Nadia Volianska, originară din Ucraina. Femeia a suferit multiple leziuni care i-au provocat decesul. Cazul a fost [...] Articolul Omor șocant la Drochia. Un preot din Eparhia Soroca–Drochia, reținut apare prima dată în NordNews.
