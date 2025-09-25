LIVE Primele imagini cu Plahotniuc, după ce a fost adus la Chișinău. Detalii din dosar: ce pedeapsă riscă
NewsMaker, 25 septembrie 2025 14:40
Fostul lider PDM, Vladimir Plahotniuc, a fost adus la Chișinău la șase ani după ce a fugit din Republica Moldova. Acesta a fost extrădat cu o cursă avia obișnuită, Atena-Chișinău, care, potrivit tabelului online al aeroportului din Chișinău, a aterizat la ora 09:29. Presa acreditată are acces în interiorul aeroportului, însă deocamdată nu se știe […]
• • •
Acum 30 minute
14:40
14:40
VIDEO Momentul în care Plahotniuc pășește pe pământ moldovenesc după 6 ani în care s-a ascuns # NewsMaker
Fostul lider PDM, Vladimir Plahotniuc, a fost scos din avion în cătușe. Însoțit de mascați, a fost condus spre un microbuz. Avionul în care se afla Plahotniuc a aterizat la Chișinău la ora 09:29. Vladimir Plahotniuc a fost extrădat cu o cursă avia obișnuită, Atena-Chișinău. Anterior, șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, declara că, […]
14:40
Fără „Alternativa” în Parlament? Trei formațiuni trec pragul electoral, arată sondajul BOP # NewsMaker
Doar trei formațiuni politice au șanse de a accede în Legislativ, potrivit Barometrului de Opinie Publică (BOP) prezentat pe 25 septembrie. Sondajul arată că 80,3% dintre respondenți ar merge la vot, în timp ce 11,4% spun că probabil nu s-ar prezenta, sunt siguri că nu vor participa sau nu au decis încă. Studiul a fost […]
14:40
Blocul „Patriotic” și-a scos susținătorii la un marș în Chișinău, cu 3 zile înainte de alegeri VIDEO # NewsMaker
Blocul electoral „Patriotic", format din partidele conduse de Igor Dodon, Vladimir Voronin, Irina Vlah și Vasile Tarlev, desfășoară un marș la Chișinău. Evenimentul, potrivit organizatorilor, are loc „în susținerea alegerilor libere și corecte". Corespondenta NewsMaker, Ecaterina Dubasova, se află la fața locului și discută cu participanții. Pe 28 septembrie în Republica Moldova vor avea loc […]
14:40
Vlah pierde la Curtea Constituțională: dosarul intentat de Ministerul Justiției, pe masa judecătorilor Curții de Apel # NewsMaker
Curtea Constituțională a respins sesizarea depusă de avocatul Fadei Nagacevschi în numele Partidului „Inima Moldovei", condus de Irina Vlah. Formațiunea a contestat articolul 21 alin. (3²) din Legea partidelor politice, însă judecătorii au declarat cererea inadmisibilă. Astfel, dosarul rămâne la Curtea de Apel Chișinău, care urmează să decidă dacă acceptă solicitarea Ministerului Justiției de a […]
14:40
Maria Olar, stropită cu verde de briliant: „A venit cu ochelari, cu mască. M-a așteptat acasă” # NewsMaker
Activista civică Maria Olar a ajuns la spital, după ce ar fi fost stropită cu verde de briliant de către o persoană necunoscută, în această dimineață. Incidentul a avut loc în sectorul Ciocana al capitalei. Maria Olar susține că suspectul purta mască și ochelari și ar fi așteptat-o în fața casei. „Sunt foarte multe camere […]
14:40
„Sunt puse în executare toate cele 4 mandate de arest”. Procurorul pe cazul Plahotniuc a explicat ce urmează # NewsMaker
În privința lui Vladimir Plahotniuc, extrădat pe 25 septembrie la Chișinău, a fost întocmit un proces-verbal de reținere. Odată cu aceasta, toate cele patru mandate de arest preventiv au fost puse în executare, iar termenul de 30 de zile de arest a început să curgă. În continuare, urmează să-i fie aduse la cunoștință acuzațiile care i […]
14:40
BOP: Maia Sandu, politiciana cu cea mai mare încredere în rândul moldovenilor. Cine o urmează # NewsMaker
Președinta Maia Sandu rămâne politicianul care se bucură de cea mai mare încredere în Republica Moldova, potrivit Barometrului de Opinie Publică (BOP) prezentat pe 25 septembrie. La polul opus, aproape jumătate dintre cetățeni – 44,3% – au declarat că nu au încredere în niciun politician, iar 14,9% nu au putut indica un nume. La întrebarea […]
14:40
Sandu, despre extrădarea lui Plahotniuc: „Este testul cel mai important al justiției în fața cetățenilor” # NewsMaker
Extrădarea fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova reprezintă „cel mai important test al justiției în fața cetățenilor", a declarat președinta Maia Sandu într-un interviu pentru jurnalistul Dorin Galben. Șefa statului spune că magistrații și procurorii nu mai pot invoca lipsa de libertate, pentru că după plecarea lui Plahotniuc au avut șase ani să […]
14:40
Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, după ce timp de 6 ani s-a ascuns, a provocat reacții în mediul online. Politicieni, jurnaliști și activiști au salutat extrădarea, menționând că ar fi „o recompensă pentru popor", dar și un pas în curățarea justiției. În timp ce unii politicieni au reacționat cu glume, alții au avertizat că de votul […]
Ieri
14:40
Blocul „Patriotic” s-a plâns la CEC pe ministra Justiției: O acuză că ar fi denigrat-o pe Vlah. Reacție # NewsMaker
Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, din care face parte și Partidul Republican Inima Moldovei condus de Irina Vlah, a depus o contestație la Comisia Electorală Centrală (CEC). Formațiunea o acuză pe ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, de implicarea resurselor administrative în procesul electoral și de faptul că ar fi denigrat partidul […]
14:40
VIDEO Prim-ministrul Dorin Recean răspunde la întrebări înainte de alegerile parlamentare # NewsMaker
Prim-ministrul, Dorin Recean, susține o conferință de presă cu subiectul „Pregătirea statului Republica Moldova împotriva imixtiunilor Rusiei la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025". Conferința are loc în clădirea Guvernului de la Chișinău. Actualizare: Recean s-a adresat mai multor concurenți electorali din Republica Moldova, menționându-i pe Igor Dodon, Ion Ceban, Mark Tkaciuk și Irina Vlah. […]
14:40
Brandurile moldovenești de vodcă au câștigat medalii la prestigiosul concurs CWSA 2025 din Hong Kong # NewsMaker
Brandurile moldovenești de vodcă Zernoff, Petrovskaia și Mendeleev au primit aprecieri înalte din partea experților internaționali la concursul China Wine & Spirits Awards (CWSA) 2025 din Hong Kong. În palmaresul producătorului autohton se regăsesc trei medalii de aur și două medalii de argint. CWSA este considerat unul dintre cele mai prestigioase concursuri din Asia în […]
14:40
Recean îi cere lui Dodon, Ceban, Tkaciuk și Vlah să condamne cumpărarea voturilor și influența Rusiei: „Măcar în ultimul ceas” # NewsMaker
Premierul Dorin Recean s-a adresat mai multor concurenți electorali din Republica Moldova, menționându-i pe Igor Dodon, Ion Ceban, Mark Tkaciuk și Irina Vlah. Oficialul moldovean i-a îndemnat să condamne și să se disocieze de „gruparea criminală, de cumpărarea voturilor, de influența malignă a Kremlinului". Apelul a fost făcut după ce a enumerat „schemele Kremlinului" în […]
14:40
Fostul lider democrat, oligarh fugar Vladimir Plahotniuc, reținut în Grecia, urmează să fie adus în Republica Moldova joi, 25 septembrie, cu doar trei zile înainte de alegerile parlamentare. Premierul Dorin Recean a anunțat că extrădarea se va face „în cătușe" și „fără tratamente speciale". „Mâine, Plahotniuc va fi adus în cătușe în R. Moldova să […]
14:40
Plahotniuc, mesaj din închisoare pentru colegii din PDM „risipiți” și liderii partidelor „fără șanse” la parlamentare # NewsMaker
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vladimir Plahotniuc, aflat în arest în Grecia, a lansat un apel public în ajunul alegerilor parlamentare, îndemnând fosta echipă PDM și liderii partidelor fără șanse să se unească pentru a sprijini opoziția cu șanse reale de a accede în parlament. Într-o postare pe Telegram, Plahotniuc a declarat […]
14:40
Furtună susține că partidul său ar fi filat la ordinea autorităților țării. Recean: „Aberații” # NewsMaker
Președinta Partidului „Moldova Mare", Victoria Furtună, care este afiliată oligarhului fugar Ilan Șor, susține că în sediul central al formațiunii sale ar fi fost găsit un dispozitiv de ascultare. Politiciana a sugerat că partidul ar fi filat la ordinele conducerii țării noastre. Prim-ministrul Dorin Recean a calificat afirmațiile drept „aberații". „În sediul central al Partidului […]
14:40
„Luați-vă cuvintele înapoi”: Ceban, după apelul lui Recean de a se disocia de influența Kremlinului # NewsMaker
Ion Ceban, primarul degrevat al capitalei și candidat la alegerile parlamentare pe lista Blocului „Alternativa", a reacționat la apelul premierului Dorin Recean, care l-a îndemnat să se disocieze public, alături de alți lideri politici, de „gruparea criminală Șor", de „cumpărarea voturilor" și de „influența Kremlinului". Fost socialist și actual lider al MAN – partid care […]
14:40
„Ori ești iresponsabil, frustrat, ori descreierat”. Cheianu critică „irosirea” votului pentru partidele fără șanse în parlament # NewsMaker
Candidatul la funcția de deputat din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, Constantin Cheianu, a lansat un mesaj de critică în adresa alegătorilor care intenționează să voteze, în loc de PAS, pentru unul dintre „partidele pro-europene, unele având un rating de 2-3%". Potrivit lui Cheianu, dacă partidul ales nu ajunge în Parlament, iar PAS nu obține […]
14:40
Buletine de vot cu ștampila pusă în dreptul Blocului „Alternativa”, descoperite într-o tipografie din Chișinău. Reacția lui Ceban # NewsMaker
Poliția a descoperit 200 de buletine de vot, pe care era aplicată ștampila „VOTAT" în dreptul Blocului „Alternativa", în urma unor percheziții efectuate la o tipografie din Capitală. Pe de altă parte, liderul Blocului „Alternativa", Ion Ceban, a declarat că aceste buletine „model" au fost realizate pentru publicitate electorală și că intenționează să conteste acțiunile […]
Mai mult de 2 zile în urmă
14:40
Fostul președinte Nicolae Timofti, apel înainte de parlamentare: „Avem cu toții o datorie față de viitorul R. Moldova” # NewsMaker
Fostul președinte al Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a lansat un apel public cu câteva zile înainte de alegerile parlamentare. El afirmă că țara se află „în fața unei alegeri cruciale": fie continuă parcursul european, fie ratează o „șansă istorică". Timofti, care spune că vorbește „nu doar ca fost șef al statului, ci și ca simplu […]
14:40
România, ținta propagandei rusești înaintea alegerilor din Moldova: Canale de Telegram răspândesc știri false despre o presupusă invazie # NewsMaker
Zeci de canale de Telegram au răspândit în ultimele zile informația falsă că România ar plănui o intervenție militară în Republica Moldova după alegerile parlamentare din 28 septembrie. „Știrea" își are originea într-o publicație poloneză, cunoscută pentru propagandă rusă, potrivit Stop Fals. Cel puțin 17 canale de Telegram, inclusiv Moldova Live, Moldova 24, WTF Moldova?!, […]
14:40
Partide din Moldova, finanțate cu 9 milioane de lei din Rusia, înainte de alegeri? Ce au descoperit CNA și procurorii, după noi percheziții # NewsMaker
Ofițerii CNA și procurorii au descins pe 23 septembrie la peste 30 de adrese, în cadrul unei anchete care vizează finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea de bani și coruperea alegătorilor în circumstanțe agravante. Investigațiile se desfășoară cu doar câteva zile înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Potrivit probelor acumulate până acum, banii ar proveni […]
14:40
Militari cu însemne străine într-o benzinărie din Cimișlia: Ministerul Apărării explică situația # NewsMaker
Pe mai multe pagini de Telegram circulă o fotografie cu militari purtând însemne ale altui stat. Aceștia au fost surprinși într-o benzinărie din Cimișlia, iar fotografia este însoțită de comentariul „Mai avea cineva îndoieli că Moldova este plină de militari străini? Viva la France?". Ministerul Apărării a precizat că interpretarea este falsă și a îndemnat […]
14:40
Zaharova, despre avertismentul Maiei Sandu că Moldova ar putea fi folosită împotriva Odesei dacă pro-rușii câștigă alegerile: „Paranoia” # NewsMaker
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a reacționat la declarațiile președintei Maia Sandu, care a avertizat că în cazul în care pro-rușii câștigă alegerile, Moscova ar putea folosi teritoriul Moldovei pentru un atac asupra regiunii Odesa din Ucraina. Într-un interviu acordat agenției RIA Novosti, Zaharova a calificat aceste afirmații drept „paranoia". […]
14:40
Ce urmează dacă „Inima Moldovei” va fi exclusă din alegeri? Soarta Blocului „Patriotic” – la Curtea Constituțională # NewsMaker
Curtea de Apel Chișinău a admis, pe 23 septembrie, demersurile avocaților Blocului Electoral „Patriotic" și ale Partidului „Inima Moldovei". Instanța a decis să transmită la Curtea Constituțională o sesizare privind verificarea constituționalității noțiunii de „subiecți ai dreptului electoral". Avocata blocului electoral, Tamara Chișca-Doneva, a explicat că, în cazul suspendării activității unuia dintre partidele care fac […]
14:40
100.000 de pagini cu legi, analizate. Moldova a încheiat procesul de screening în parcursul său european # NewsMaker
Republica Moldova a finalizat procesul de screening bilateral pentru aderarea la Uniunea Europeană. În peste un an, experții moldoveni au analizat peste 100 000 de pagini de legislație și au prezentat gradul de aliniere al țării la standardele UE. „Am muncit cot la cot și zile și nopți", a comunicat viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina […]
14:40
Doi bărbați din Edineț, condamnați pentru exploatare prin muncă la o fermă: victimele, printre care o minoră, abuzate și plătite necorespunzător # NewsMaker
Doi bărbați din Edineț, acuzați de trafic de ființe umane și trafic de copii, au fost condamnați la 16 și, respectiv, 20 de ani de închisoare. Inculpații au exploatat prin muncă la o fermă un bărbat și o minoră, în perioada 2020-2022. Informațiile au fost raportate de Procuratura Generală (PG) într-
14:40
Rusia acuză UE, înainte de parlamentare, că „vrea să ocupe Moldova”. Reacția Chișinăului # NewsMaker
Principalul serviciu secret al Rusiei a lansat o nouă teorie conspiraționistă înaintea alegerilor parlamentare din Moldova. Într-un comunicat al Biroului de presă al Serviciului de Informații Externe, preluat de Ministerul de Externe rus și de ambasada Rusiei la Chișinău, se susține că „Uniunea Europeană este hotărâtă să ocupe Moldova” și că NATO ar pregăti un […] The post Rusia acuză UE, înainte de parlamentare, că „vrea să ocupe Moldova”. Reacția Chișinăului appeared first on NewsMaker.
14:40
Alegeri parlamentare: ASP eliberează gratuit acte de identitate provizorii. Cine le poate solicita # NewsMaker
Agenția Servicii Publice (ASP) va activa după un program special în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Toate subdiviziunile teritoriale vor fi deschise între orele 07:00 și 21:00 pentru a elibera actele de identitate necesare exercitării dreptului de vot. Astfel, cetățenii cu vârsta de peste 18 ani, care nu dețin acte valabile în ziua scrutinului, […] The post Alegeri parlamentare: ASP eliberează gratuit acte de identitate provizorii. Cine le poate solicita appeared first on NewsMaker.
22 septembrie 2025
14:40
Închisoare pentru un bărbat care ar fi abuzat sexual două surori minore: este nașul de botez al uneia dintre ele # NewsMaker
Un bărbat de 56 de ani a fost recunoscut vinovat de comiterea unor acte de abuz sexual asupra a două minore. Primul caz ar fi avut loc în 2019, iar al doilea cinci ani mai târziu. Conform Procuraturii Generale, victimele erau în grija sa în timp ce părinții se aflau la serviciu. Inculpatul era prieten […] The post Închisoare pentru un bărbat care ar fi abuzat sexual două surori minore: este nașul de botez al uneia dintre ele appeared first on NewsMaker.
14:40
Femeie de 86 de ani din Drochia, găsită moartă în propria casă. Un fost preot din sat, suspectat de omor? # NewsMaker
O femeie de 86 de ani a fost găsită decedată în locuința sa din satul Șalvirii Vechi, raionul Drochia. Oamenii legii au constatat leziuni pe corpul victimei, iar bărbatul cu care locuia aceasta a fost reținut. Nordnews a scris că ar fi vorba despre parohul local, Ion Zîcu, dar contactat de NewsMaker, episcopul-vicar Ioan Moșneguțu […] The post Femeie de 86 de ani din Drochia, găsită moartă în propria casă. Un fost preot din sat, suspectat de omor? appeared first on NewsMaker.
14:40
PAS, după ce Dodon a numit partidul „regim criminal” în contextul perchezițiilor: Toți trebuie să fie egali în fața legii # NewsMaker
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a reacționat la acuzațiile lui Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor, care a numit PAS „regim criminal” în contextul perchezițiilor colegilor săi din nordul R. Moldova. PAS susține că „toți trebuie să fie egali în fața legii”. „Știm că Dodon și rețeaua criminală, din păcate, sunt deprinși altfel”, a declarat pentru NewsMaker […] The post PAS, după ce Dodon a numit partidul „regim criminal” în contextul perchezițiilor: Toți trebuie să fie egali în fața legii appeared first on NewsMaker.
14:40
Finanțări ilegale și mită pentru voturi la parlamentare: o persoană, reținută după perchezițiile CNA # NewsMaker
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii municipiului Chișinău, au desfășurat în această dimineață percheziții pe teritoriul municipiilor Chișinău și Orhei, dar și în sudul țării, într-un dosar ce vizează finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor. Potrivit CNA, investigațiile au vizat un grup organizat format din factori de decizie, membri […] The post Finanțări ilegale și mită pentru voturi la parlamentare: o persoană, reținută după perchezițiile CNA appeared first on NewsMaker.
14:40
„Au falsificat un produs electoral”. Un reprezentant PAS reclamă un pliant prezentat în numele partidului # NewsMaker
Un pliant, tipărit în zeci de mii de exemplare și prezentat în numele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), este contrafăcut. Informația a fost comunicată de purtătorul de cuvânt al fracțiunii PAS din CMC, Sergiu Bejenari, care a prezentat un exemplar al pliantului. El a precizat că produsul, pe care apare numele său, însă sub forma […] The post „Au falsificat un produs electoral”. Un reprezentant PAS reclamă un pliant prezentat în numele partidului appeared first on NewsMaker.
14:40
Viitorul pieței de capital în contextul lansării unei noi burse de valori la Chișinău a fost discutat, în data de 15 septembrie, la Capital Market Forum, parte a evenimentelor din cadrul Moldova Business Week. Evenimentul a reunit demnitari de rang înalt, reprezentanți ai mediului de afaceri și investitori, din Republica Moldova, dar și din România, […] The post MAIB – cofondator al unei platforme bursiere în Republica Moldova appeared first on NewsMaker.
14:40
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost dat în căutare. Decizia a fost luată pe 22 septembrie de Judecătoria Buiucani. Instanța a decis să admită parțial demersul procurorului din cadrul Procuraturii Anticorupție, care a cerut ca Țuțu să fie dat în căutare și să i se aplice măsura preventivă. Instanța a dispus doar punerea sa […] The post Oficial: Constantin Țuțu a fost anunțat în căutare appeared first on NewsMaker.
14:40
Rusia vrea să recruteze tineri din cluburi sportive și rețele criminale pentru violențe la parlamentare: Presa # NewsMaker
Rusia planifică să recruteze tineri din cluburi sportive și rețele criminale pentru a provoca violențe în timpul alegerilor parlamentare de duminică, potrivit unor documente consultate de Bloomberg. Activitățile ar include demonstrații care să ceară demisia președintei Maia Sandu dacă partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) pierde alegerile sau să conteste rezultatul dacă acesta câștigă. Potrivit sursei […] The post Rusia vrea să recruteze tineri din cluburi sportive și rețele criminale pentru violențe la parlamentare: Presa appeared first on NewsMaker.
14:40
Noua ambasadoare a UE la Chișinău, mesaj înainte de parlamentare: „Uniunea Europeană vă este alături” (VIDEO) # NewsMaker
Șefa Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, s-a adresat pentru prima dată cetățenilor după preluarea mandatului. Mesajul video, difuzat cu doar o săptămână înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie, a fost rostit în mare parte în limba engleză, dar și în română. „Am venit într-un moment crucial al istoriei noastre comune, iar […] The post Noua ambasadoare a UE la Chișinău, mesaj înainte de parlamentare: „Uniunea Europeană vă este alături” (VIDEO) appeared first on NewsMaker.
14:40
LIVE: Declarațiile liderilor Blocului „Patriotic” după perchezițiile pentru destabilizări coordonate din Rusia # NewsMaker
Liderii Blocului Electoral „Patriotic” susțin în aceste momente o conferință de presă cu tema „presiunile exercitate de actuala guvernare asupra opoziției politice”. Declarațiile au loc la câteva ore după ce oamenii legii au anunțat descinderi într-o cauză penală ce vizează pregătirea dezordinilor și destabilizărilor în masă, coordonate din Federația Rusă. Tot în această dimineață, Igor […] The post LIVE: Declarațiile liderilor Blocului „Patriotic” după perchezițiile pentru destabilizări coordonate din Rusia appeared first on NewsMaker.
21 septembrie 2025
14:30
Ludmila Adamciuc s-a ales cu proces-verbal după ce a insultat cetățeni? Candidata PAS: „Minciuni și manipulări” VIDEO # NewsMaker
Pe rețelele de socializare au apărut videoclipuri în care Ludmila Adamciuc, candidată a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la alegerile parlamentare, apare alături de un polițist pe o stradă din Edineț, iar autoarea imaginilor susține că acesteia i-ar fi fost întocmit un proces verbal, după ce ar fi adresat injurii unor cetățeni. În reacție, Adamciuc […] The post Ludmila Adamciuc s-a ales cu proces-verbal după ce a insultat cetățeni? Candidata PAS: „Minciuni și manipulări” VIDEO appeared first on NewsMaker.
14:30
Istoricul Serghei Erlih, originar din Republica Moldova, a fost declarat „agent străin” în Federația Rusă. Decizia a fost luată de Ministerul Justiției de la Moscova. Registrul așa-zișilor „agenți străini” de pe site-ul Ministerului rus al Justiției a fost actualizat pe 19 septembrie. În listă apare și Serghei Erlih. Potrivit instituției, acesta „a răspândit informații neveridice” […] The post Istoricul moldovean Serghei Erlih, declarat „agent străin” în Rusia appeared first on NewsMaker.
14:30
FALS: Secțiile de votare constituite pentru alegătorii din regiunea transnistreană au fost închise # NewsMaker
Pe rețelele de socializare circulă informații false, conform cărora secțiile de votare pentru cetățenii din stânga Nistrului la alegerile parlamentare ar fi fost închise. Despre acest lucru a comunicat Comisia Electorală Centrală (CEC) pe 20 septembrie. Potrivit CEC, pe rețelele de socializare circulă o postare care invocă, în mod eronat, că secțiile de votare constituite […] The post FALS: Secțiile de votare constituite pentru alegătorii din regiunea transnistreană au fost închise appeared first on NewsMaker.
14:30
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu guvernatorul Băncii Naționale Franceze, François Villeroy de Galhau, la Chișinău. Anunțul a fost făcut de Președinției pe 20 septembrie. Maia Sandu s-a întâlnit cu François Villeroy de Galhau la Președinție. Potrivit sursei citate, oficialii au discutat despre cooperarea bilaterală, sprijinirea reformelor din Republica Moldova și avansarea parcursului […] The post Guvernatorul Băncii Naționale a Franței, la Chișinău. Ce a discutat cu Maia Sandu appeared first on NewsMaker.
14:30
Ucraina a sancționat 11 politicieni și activiști din Moldova: Furtună, Guțul, Starîș și Țîrdea – blocați pentru 10 ani (DOC) # NewsMaker
Ucraina a introdus sancțiuni împotriva a 11 politicieni și activiști din Republica Moldova, acuzați că destabilizează țara în interesul Moscovei, promovează narațiuni pro-ruse și justifică agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei. Anunțul a fost făcut de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, în seara zilei de 20 septembrie. Decretele prezidențiale au fost publicate în aceeași zi. Pe […] The post Ucraina a sancționat 11 politicieni și activiști din Moldova: Furtună, Guțul, Starîș și Țîrdea – blocați pentru 10 ani (DOC) appeared first on NewsMaker.
14:30
Bani din TikTok și YouTube, bunuri – de sute de mii: averea candidaților fruntași ai partidului lui Călin care vor în Parlament # NewsMaker
Partidul „Uniunea Creștin-Socială din Moldova” (UCSM), „reanimat” chiar în ajunul începerii perioadei electorale pentru parlamentarele din 28 septembrie, se declară „împotriva tuturor”. Condus din iulie de Gabriel Călin – unul dintre cei mai activi bloggeri pro-ruși, care distribuie pe TikTok, Telegram și YouTube falsuri și narațiuni ale propagandei ruse – partidul a intrat în cursă […] The post Bani din TikTok și YouTube, bunuri – de sute de mii: averea candidaților fruntași ai partidului lui Călin care vor în Parlament appeared first on NewsMaker.
14:30
Ce spune poliția despre cazul de la Edineț cu Ludmila Adamciuc, candidată PAS la parlamentare # NewsMaker
Inspectoratul de Poliție din Edineț a respins informațiile potrivit cărora Ludmila Adamciuc, candidată a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la alegerile parlamentare, ar fi fost vizată într-un incident de injurie. Reprezentanții Inspectoratului au declarat că singura intervenție din 20 septembrie, pe strada respectivă, a vizat un șofer care nu a cedat trecerea pietonilor și care […] The post Ce spune poliția despre cazul de la Edineț cu Ludmila Adamciuc, candidată PAS la parlamentare appeared first on NewsMaker.
14:30
Pe 20 septembrie, la Moscova, a avut loc concursul muzical „Intervidenie-2025”, relansat de autoritățile ruse după excluderea țării din competiția „Eurovision” ca urmare a invaziei în Ucraina. La eveniment au participat reprezentanți din 23 de țări, inclusiv China, iar câștigător a devenit artistul vietnamez Dyk Fuk. Potrivit publicației Deutsche Welle, reprezentantul Vietnamului, Dyk Fuk, a […] The post La Moscova s-a desfășurat „Intervidenie”, alternativa la Eurovision: cine a câștigat appeared first on NewsMaker.
14:30
Trafic oprit pe o porțiune din sectorul Buiucani: ce transport public va fi afectat luni și marți # NewsMaker
Luni și marți, 22 și 23 septembrie, traficul rutier va fi complet suspendat pe strada Nicolae Costin din Chișinău, între străzile Onisifor Ghibu și Liviu Deleanu. Transportul public va circula pe trasee modificate. Măsura, valabilă între 09:00 și 20:00, a fost luată în contextul unor lucrări de asfaltare. Primăria Chișinău a anunțat că pe strada […] The post Trafic oprit pe o porțiune din sectorul Buiucani: ce transport public va fi afectat luni și marți appeared first on NewsMaker.
14:30
De la „Centru de tineret” la casă personală în Orheiul Vechi? Investigația Rise Moldova și reacția candidatului la deputăție # NewsMaker
La Trebujeni, în inima Orheiului Vechi, o construcție ridicată cu promisiunea unui spațiu pentru tineri și cu munca a zeci de voluntari a ajuns, oficial, proprietate personală a unui fost deputat socialist, care candidează din nou la Parlament, scrie Rise Moldova. Potrivit sursei citate, ceea ce partenerii străini prezentau în faza de construcție drept „Centru […] The post De la „Centru de tineret” la casă personală în Orheiul Vechi? Investigația Rise Moldova și reacția candidatului la deputăție appeared first on NewsMaker.
