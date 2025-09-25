VIDEO Momentul în care Plahotniuc pășește pe pământ moldovenesc după 6 ani în care s-a ascuns

14:40

Un bărbat de 56 de ani a fost recunoscut vinovat de comiterea unor acte de abuz sexual asupra a două minore. Primul caz ar fi avut loc în 2019, iar al doilea cinci ani mai târziu. Conform Procuraturii Generale, victimele erau în grija sa în timp ce părinții se aflau la serviciu. Inculpatul era prieten […]