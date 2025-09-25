LIVE TEXT/ Armata ucraineană a doborât bombardierul rusesc Su-34 deasupra regiunii Zaporijia. Război în Ucraina, ziua 1310

13:00

Cu patru zile înainte de alegerile parlamentare, oligarhul Vladimir Plahotniuc, care se află într-o închisoare de maximă securitate din Grecia, a venit cu un mesaj pe rețelele de socializare prin care îndeamnă oamenii să voteze „opoziția cu șanse reale de a trece pragul electoral”. Deși îndeamnă electoratul să susțină opoziția la scrutinul din 28 septembrie,...