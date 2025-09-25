AUDIO/ „În orice moment, domnule președinte, când spuneți!”. Interceptări ale unei discuții dintre Ion Chicu și Vladimir Plahotniuc
Ziarul de Garda, 25 septembrie 2025 01:10
„În orice moment, domnule președinte, când spuneți!”, așa i-ar fi răspuns Ion Chicu, fost ministru al Finanțelor între 2018 și 2019, lui Vladimir Plahotniuc, care nu deținea oficial nicio funcție de conducere, la o propunere de a se întâlni, venită din partea acestuia. Discuția ar fi avut loc înainte de ca Ion Chicu să plece...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 2 ore
01:10
AUDIO/ „În orice moment, domnule președinte, când spuneți!”. Interceptări ale unei discuții dintre Ion Chicu și Vladimir Plahotniuc # Ziarul de Garda
„În orice moment, domnule președinte, când spuneți!”, așa i-ar fi răspuns Ion Chicu, fost ministru al Finanțelor între 2018 și 2019, lui Vladimir Plahotniuc, care nu deținea oficial nicio funcție de conducere, la o propunere de a se întâlni, venită din partea acestuia. Discuția ar fi avut loc înainte de ca Ion Chicu să plece...
Acum 6 ore
22:00
„Legătura dintre România și R. Moldova este o legătură vie”. Îndemnul lui Nicușor Dan, înainte de parlamentarele din 28 septembrie # Ziarul de Garda
În contextul în care duminică, 28 septembrie, au loc alegerile legislative din R. Moldova, președintele de peste Prut, Nicușor, Dan a venit pe 24 septembrie cu o postare în care i-a îndemnat pe basarabenii din România să iasă la vot. „Legătura dintre România și Republica Moldova nu este doar una istorică – este o legătură...
21:50
LIVE TEXT/ Lavrov s-a întâlnit cu Rubio. Cum a comentat SUA discuțiile. Război în Ucraina, ziua 1309 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:40 Ministrul Afacerilor Externe al Rusiei Serghei Lavriv s-a întâlnit cu secretarul de stat al SUA Marco Rubio în marja celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU. În cadrul discuțiilor, Rubio a repetat apelul lui Trump de a pune capăt războiului din Ucraina, relatează BBC. „Secretarul de stat Marco Rubio s-a întâlnit...
21:10
Zelenski, la Adunarea Generală a ONU: Europa nu-și permite să piardă Moldova, așa cum a pierdut Georgia # Ziarul de Garda
Volodimir Zelenski avertizează, într-un discurs la Adunarea Generală a ONU, că Europa nu-și permite să piardă Moldova, așa cum a pierdut Georgia. Rusia vrea să facă Moldovei ceea ce Iranul a făcut Libanului”. Președintele Ucrainei atrage atenția că continuarea războiului din Ucraina „alimentează o cursă a înarmării tot mai periculoasă, accentuată de AI”, scrie biziday.ro....
20:40
Citiți joi în ZdG: Inculpații și condamnații care se vor deputați și Da’ eu cu cine votez? Analiză subiectivă, dar bazată pe fapte, a tuturor concurenților din buletinul de vot # Ziarul de Garda
În această ediție tipărită, la rubrica Anchetă, ZdG vă prezintă candidații cu șanse de a accede în Legislativ, dar care sunt vizați sau chiar găsiți vinovați în dosare penale pentru corupție, spălare de bani, depășirea atribuțiilor de serviciu, fals în acte sau declarații. Tot în această ediție, ZdG vă propune să citiți o scurtă analiză...
Acum 8 ore
20:20
LIVE TEXT/ Zelenski, la Adunarea Generală a ONU: Războiul a contribuit la declanșarea celei mai distructive curse de înarmare din istorie. Război în Ucraina, ziua 1309 # Ziarul de Garda
UPDATE 20:15 Miercuri, președintele Ucrainei a făcut apel la puterile mondiale să acționeze împreună pentru a pune capăt războiului din țara sa, acuzându-l pe Vladimir Putin că dorește să extindă acțiunile militare dincolo de granițele Ucrainei, scrie BBC. În discursul său în fața Adunării Generale a ONU, el a afirmat că războiul a contribuit la...
20:00
După încălcarea, săptămâna trecută, a spațiului aerian polonez de către 19 drone rusești, au început să circule informații false cu privire la răspunsul Varșoviei, inclusiv în China. DW examinează narațiunile. De la incursiunea a 19 drone rusești în spațiul aerian polonez pe 10 septembrie, atenția internațională s-a îndreptat către posibilul răspuns al Poloniei și al NATO la...
19:30
Miercuri, 24 iunie, procurorii PCCOCS au obținut plasarea în arest preventiv a 11 învinuiți în dosarul participǎrii la instruiri în Serbia şi cooptarea sportivilor pentru implicare directǎ în Moldova, pentru crearea dezordinilor în masă în Moldova. Astfel, 6 învinuiți au fost plasați în arest pentru 30 de zile, 5 învinuiți pentru 20 de zile, iar...
19:10
AUDIO/ „În orice moment, domnule președinte, când spuneți!”. Interceptări ale unei discuții dintre Ion Chicu și Vladimir Plahotniuc # Ziarul de Garda
„În orice moment, domnule președinte, când spuneți!”, așa i-ar fi răspuns Ion Chicu, fost ministru al Finanțelor între 2018 și 2019, lui Vladimir Plahotniuc, care nu deținea oficial nicio funcție de conducere, la o propunere de a se întâlni, venită din partea acestuia. Discuția ar fi avut loc înainte de ca Ion Chicu să plece...
19:10
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
19:00
AUDIO/ „În orice moment, domnule președinte, când spuneți!”. Interceptări între Ion Chicu și Vladimir Plahotniuc # Ziarul de Garda
„În orice moment, domnule președinte, când spuneți!”, așa i-ar fi răspuns Ion Chicu, fost ministru al Finanțelor între 2018 și 2019, lui Vladimir Plahotniuc, care nu deținea oficial nicio funcție de conducere, la o propunere de a se întâlni, venită din partea acestuia. Discuția ar fi avut loc înainte de ca Ion Chicu să plece...
18:40
SINTEZA ELECTORALĂ/ Buletine „alternative”, Dodon – prins cu minciuna, Furtună este supravegheată? Apelul lui Recean # Ziarul de Garda
Vladimir Plahotniuc urmează să fie adus pe 25 septembrie în R. Moldova și transferat la Penitenciarul nr. 13, unde va fi plasat într-o celulă separată. Fostul lider democrat, a făcut miercuri, 24 septembrie, o postare pe rețelele sociale. Acesta a îndemnat oamenii să NU voteze partidul de la guvernare, dar orice formațiune din opoziție cu...
18:40
Bloomberg: Țările NATO au opinii diferite cu privire la cum ar trebui să reacționeze la încălcarea spațiului aerian de către Rusia # Ziarul de Garda
Țările NATO au opinii diferite cu privire la cum ar trebui să reacționeze la încălcarea spațiului aerian de către Rusia, scrie Bloomberg, citată de BBC. Țările care se învecinează cu Rusia, în special cele baltice, sunt cele mai dispuse să ia măsuri de răspuns. Premierul Poloniei, Donald Tusk, a amenințat că va doborî avioanele și...
Acum 12 ore
18:20
Partidul politic Noua Opțiune Istorică, al 19-lea în buletinul de vot, are pe lista de candidați un fost condamnat penal și un avocat care promitea, alături de Evghenia Guțul, gaz ieftin pentru locuitorii din autonomia găgăuză. Ziarul de Gardă vă prezintă o scurtă radiografie a partidului Noua Opțiune Istorică, participant la alegerile parlamentare din 28...
18:10
Zelenski: Rusia încearcă să facă Moldovei ceea ce Iranul a făcut odată Libanului. Răspunsul global este insuficient. Nu ar costa nimic Europa să sprijine Moldova # Ziarul de Garda
„Rusia încearcă să facă Moldovei ceea ce Iranul a făcut odată Libanului. Răspunsul global este insuficient. Am pierdut deja Georgia în Europa. Lumea a ignorat anterior nevoia de asistență a Georgiei după atacul Rusiei. Nu ar costa nimic Europa să sprijine Moldova”, declarațiile îi aparțin președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, într-un discurs susținut la Adunarea Generală...
18:00
O tipografie care producea ziare cu mesaje denigratoare în adresa instituțiilor statului și cu instigare la ură pe criterii religioase a fost destructurată de IGP # Ziarul de Garda
O tipografie clandestină, implicată în producerea și diseminarea de materiale cu caracter ilegal și conținut instigator, a fost identificată și destructurată miercuri, 24 septembrie, de Inspectoratul General al Poliției (IGP). Trei persoane au fost reținute. Tipografia activa în Chișinău, fiind echipată cu sisteme de securitate și limitare a accesului. Potrivit IGP, erau produse ziare cu...
18:00
Partidul politic „Moldova Mare”, condus de fosta procuroră Victoria Furtună, afiliată condamnatului Ilan Șor și sancționată de Uniunea Europeană, a intrat în lupta electorală cu sloganul – Pentru Dumnezeu! Pentru pământ! Pentru moldoveni! Două investigații jurnalistice publicate în campania electorală demonstrează că Partidul este susținut în această campanie electorală de rețeaua lui Șor și a...
17:50
A fost demarată procedura de evaluare externă pentru avocatul Radu Jigău, candidat pentru funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție # Ziarul de Garda
Astăzi, 24 septembrie, Comisia de Evaluare a Judecătorilor l-a notificat pe avocatul Radu Jigău, în calitate de candidat la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție (CSJ), cu privire la inițierea procedurii de evaluare externă a integrității, se arată într-un comunicat de presă emis de Comisia Vetting. Prin această notificare, Comisia a solicitat candidatului...
17:40
RISE MOLDOVA/ Casa nouă-veche a lui Tarlev și tranzacțiile de milioane cu propria fiică # Ziarul de Garda
În ultimii doi ani, Vasile Tarlev nu a avut oficial niciun venit. Cel puțin asta susține în declarațiile de avere pe 2023 și 2024 depuse la Comisia Electorală Centrală. Dar, la câteva luni de la prezidențialele din toamna lui 2024, la care a obținut puțin peste 3% din voturi, acesta și-a cumpărat o casă de 180...
17:30
Omul lui Plahotniuc îndeamnă cetățenii să voteze „Alternativa” și „Partidul Nostru”. Usatîi: „O provocare pentru a băga «Alternativa» în Parlament și a mă murdări pe mine” # Ziarul de Garda
Vladimir Cebotari, liderul Partidului Democrat Modern din Moldova, care se declară succesor al Partidului Democrat din Moldova, formațiune pe care Vladimir Plahotniuc a controlat-o, a îndemnat adepții formațiunii sale să acorde votul Blocului „Alternativa” și formațiunii „Partidul Nostru”, întrucât, spune el, „avem însă colegi care se regăsesc” în cele două formațiuni. Renato Usatîi, liderul „Partidului...
17:20
ANSA a găsit într-un tip de hrișcă reziduuri de pesticid: „Consumatorii care a procurat produsul sunt îndemnați sa nu îl consume” # Ziarul de Garda
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță rechemare a unui produs alimentar. Este vorba de hrișca marca comercială „ORA”. „Operatorul din domeniul alimentar «VITAFOR» S.R.L: recheamă de la consumatori un produs. Motivul rechemării produselor este depășirea valorilor admise de reziduuri de pesticid «glifosat»”, a menționat ANSA. Consumatorii care au procurat produsele din lotul menționat sunt...
17:20
G4Media: Mercenarul român Horațiu Potra, dat în urmărire internațională în dosarul lui Călin Georgescu, a fost reținut în Dubai # Ziarul de Garda
Mercenarul român Horațiu Potra, dat în urmărire internațională în dosarul lui Călin Georgescu, a fost reținut astăzi, 24 septembrie în Dubai, au declarat pentru G4Media surse apropiate anchetei. Horațiu Potra a fost reținut de autoritățile din Dubai împreună cu fiul său în timp ce încercau să plece din țară. Procurorul general al României, Alex Florența...
17:20
LIVE TEXT/ „Să fie lichidați toți, fără excepții”. În regiunea Donețk, soldații ruși au ucis civili și le-au răpit copilul. Război în Ucraina, ziua 1309 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:15 În apropierea satului Șandrigolovo din regiunea Donețk, soldații ruși au ucis părinții unei fetițe, iar pe copilă au luat-o cu ei. Despre caz a raportat Corpul III al Armatei Ucrainei, în zona de responsabilitate a căruia s-a produs cazul, scrie hromadske. Din interceptările radio a reieșit că, înainte de începerea asaltului asupra satului,...
17:10
Se pregătesc atacuri cibernetice în ziua alegerilor? Mii de routere Wi-Fi din locuințele cetățenilor au fost compromise, anunță Viorel Cernăuțeanu # Ziarul de Garda
Mii de routere Wi-Fi din locuințele cetățenilor au fost compromise miercuri dimineață, 24 septembrie, a declarat pentru IPN șeful Inspectoratului General al Poliției (IPN), Viorel Cernăuțeanu. Potrivit oficialului, atacul are drept scop utilizarea acestor rețele infectate pentru a lansa, în ziua alegerilor parlamentare de duminică, atacuri cibernetice asupra serverelor și infrastructurii Comisiei Electorale Centrale (CEC),...
17:00
Vicepreședintele CEC despre buletinele „model”: Din punctul nostru de vedere, acest lucru este inadmisibil, pentru că el induce în eroare # Ziarul de Garda
Pavel Postica, vicepreședintele CEC a reacționat cu privire la faptul că un concurent electoral a contractat o tipografie pentru a tipări buletine de vot în scopuri „publicitare”. Potrivit lui Postica, CEC „nu și-a permis să facă modelul buletinului în forma sa naturală” și că „din punctul nostru de vedere, acest lucru este inadmisibil, pentru că...
17:00
Profil de integritate: Ghenadi Mitriuc. De la candidat pe lista PLDM, la candidatul blocului electoral „Patriotic” # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
16:50
Imprimante 3D, kituri de robotică și drone educaționale: la Ștefan Vodă a fost deschis primul laborator FabLab de dezvoltare a competențelor STEAM # Ziarul de Garda
La Liceul Teoretic „Ștefan Vodă” din orașul Ștefan Vodă a fost deschis primul laborator FabLab de dezvoltare a competențelor STEAM la elevi (Științe, Tehnologie, Inginerie, Arte, Matematică). Astfel, potrivit unui comunicat al Ministerului Educației și Cercetării al R. Moldova, elevii din instituție vor avea posibilitatea să experimenteze și să dezvolte proiecte inovative. Laboratorul FabLab este...
16:40
Ambasadorul Lilian Darii, convocat la Ministerul rus de Externe. Reacția MAE: „Autoritățile întreprind toate măsurile pentru a asigura integritatea alegerilor parlamentare” # Ziarul de Garda
Ambasadorul R. Moldova în Federația Rusă, Lilian Darii, a fost convocat miercuri, 24 septembrie, la Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei. Șefului misiunii diplomatice moldovenești i s-ar fi transmis „un protest ferm” în legătură cu refuzul autorităților de la Chișinău de a acredita reprezentanți ruși în calitate de observatori internaționali la alegerile parlamentare din 28 septembrie,...
16:40
Partidul Alianța „Moldovenii”, al 16-lea concurent înscris în cursa pentru parlamentare, a fost înregistrată în martie 2021. Formațiunea avea atunci o altă denumire – Partidul Puterea Oamenilor, și un alt președinte – Ruslan Codreanu, fost viceprimar și primar interimar al municipiului Chișinău în perioada 2017 – 2019. În iunie 2025, cu câteva luni înainte de...
16:10
A fost aprobat planul de protecție civilă pentru 2026. Cetățenii vor fi instruiți pentru a reacționa rapid și corect în caz de cutremur, incendiu, inundație sau alte situații de urgență # Ziarul de Garda
Astăzi, 24 septembrie, Guvernul a aprobat planul de protecție civilă pentru 2026, în cadrul căruia cetățenii vor fi instruiți de Centrul Republican de Pregătire al Inspectoratului General pentru Situații de UrgențăI (IGSU) pentru a reacționa rapid și corect în caz de cutremur, incendiu, inundație sau alte situații de urgență, se arată în comunicatul de presă...
16:00
ANSA a găsit într-un tip de hrișcă reziduuri de pesticid: „Consumatorii care au procurat produsele sunt îndemnați sa nu îl consume” # Ziarul de Garda
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță rechemare unui produs alimentar. Este vorba de hrișca marca comercială ORA „Operatorul din domeniul alimentar «VITAFOR» S.R.L: recheamă de la consumatori următorul produs. Motivul rechemării produselor este depășirea valorilor admise de reziduuri de pesticid «glifosat»”, a menționat ANSA. Consumatorii care au procurat produsele din lotul menționat sunt îndemnați...
15:50
Fostul director adjunct al SIS, reținut în România pentru că ar fi transmis secrete de stat unor ofițeri de informații din Belarus, rămâne după gratii # Ziarul de Garda
Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din R. Moldova, Alexandru Balan, reținut în România pentru că ar fi transmis secrete de stat unor ofițeri de informații din Belarus, rămâne în arest preventiv, notează Europa Liberă România. Curtea Supremă din România a respins miercuri, 24 septembrie, contestația depusă de Balan la măsura arestării...
15:40
Judecătorul Dmitrii Fujenco de la Curtea de Apel Sud nu a promovat evaluarea externă din cauza „dubiilor privind integritatea financiară și etică”. Comisia propune nepromovarea în raportul pentru CSM # Ziarul de Garda
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat procedura de evaluare a judecătorului Dmitrii Fujenco, de la Curtea de Apel Sud, și a transmis raportul său Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), cu propunerea ca acesta să nu promoveze evaluarea externă a integrității, se arată în comunicatul de presă emis de Comisia Vetting. Conform sursei citate, la...
15:30
Judecătorul Dmitrii Fujenco de la Curtea de Apel Sud nu a promovat evaluarea externă din cauza „dubiilor privind integritatea financiară și etică”. Comisia a trimis raportul CSM cu propunerea de nepromovare # Ziarul de Garda
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat procedura de evaluare a judecătorului Dmitrii Fujenco, de la Curtea de Apel Sud, și a transmis raportul său Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), cu propunerea ca acesta să nu promoveze evaluarea externă a integrității, se arată în comunicatul de presă emis de Comisia Vetting. Conform sursei citate, la...
15:20
A fost aprobat un instrument financiar pentru sprijinirea IMM-urilor, cu un buget de 200 de milioane de lei pentru următorii doi ani # Ziarul de Garda
În cadrul ședinței Guvernului de astăzi, 24 septembrie, a fost lansat un instrument financiar „Fondul de Fonduri”, dedicat susținerii întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) și atragerii investițiilor private în economia națională, se arată în comunicatul de presă emis de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED). Bugetul planificat pentru următorii doi ani este de 200 de...
15:10
Comisia Electorală Centrală (CEC) a informat că cetățenii cu drept de vot, atât din țară, cât și cei de peste hotare, vor putea vota la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 în baza unuia dintre următoarele acte de identitate: · cartea de identitate, buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova; · cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate provizoriu;...
15:00
Peste 30 de percheziții au avut loc în toată țara într-un dosar privind infracțiuni din domeniul electoral. Procuratura Anticorupție și CNA au ridicat bani, documente și alte „probe relevante” # Ziarul de Garda
Astăzi, 24 septembrie, ofițerii din cadrul Procuraturii Anticorupție, în comun cu ofițerii Centrului Național Anticorupție, au descins cu peste 30 de percheziții în mai multe locații din țară. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale privind acceptarea finanțării ilegale a partidului politic din partea unui grup criminal organizat, se arată în comunicatul de...
14:50
Procesul de screening în parcursul european a fost finalizat în timp record: „Ceea ce a reușit să realizeze R. Moldova în doar 15 luni, este o mare performanță” # Ziarul de Garda
R. Moldova a încheiat luni, 22 septembrie, la Bruxelles, procesul de screening bilateral început în luna iulie 2024. Potrivit Biroului de Integrare Europeană, 15 luni de analiză a legislației naționale în raport cu cea europeană și peste 100 000 de pagini de legislație analizate de experții din instituțiile publice din R. Moldova. Conform Biroului, ultimul...
14:30
Cinci persoane riscă până la 6 ani de închisoare pentru corupere electorală. Au oferit pachete cu produse alimentare pentru a influența votul la referendum # Ziarul de Garda
Cinci persoane au fost trimise pe banca acuzaților în urma unei cauze penale pornite, în temeiul bănuielii de săvârșire a infracțiunii de corupere a alegătorilor, anunță miercuri, 24 septembrie, Procuratura Generală (PG). Potrivit unui comunicat, persoanele au fost acuzate de oferirea de bunuri, în scopul determinării alegătorului și susținătorului să își exercite drepturile electorale într-un...
13:50
Ion Ceban spune că buletinele de vot depistate de Poliție sunt de tip „model” care au „contract de achitare și absolut toată lumea cunoștea despre acest lucru” # Ziarul de Garda
Ion Ceban a declarat în cadrul unei conferințe de presă că anunțul poliției privind cele 200 de buletine de vot depistate la o tipografie este o „minciună marca PAS în plină complicitate cu organele de stat”. UPDATE 13:42 „Poliția a ridicat de la o tipografie 200 de buletine. Vreau să fie clar că sunt buletine...
13:40
UPDATE/ 200 de buletine de vot au fost ridicate de la o tipografie: „Se vede clar că acesta este un model ca să putem arăta cum se poate de votat Alternativa” # Ziarul de Garda
Ofițerii Inspectoratului General al Poliției (IGP) au descins miercuri, 24 septembrie, cu verificări, în baza unei informații parvenite de la Serviciul Fiscal de Stat, la o tipografie din capitală, anunță IGP. Astfel, acolo au fost depistate și ridicate 200 de buletine de vot pe care era aplicată ștampila „VOTAT” în dreptul Blocului electoral „Alternativa” antrenat...
13:40
Ion Ceban despre buletinele de vot depistate de Poliție: minciună marca PAS în plină complicitate cu organele de stat # Ziarul de Garda
Ion Ceban a declarat în cadrul unei conferințe de presă că anunțul poliției privind cele 200 de buletine de vot depistate la o tipografie este o „minciună marca PAS în plină complicitate cu organele de stat”. „Ceea ce am văzut astăzi este o tentativă a arăta că niște mișmașuri sunt făcute de Alternative. Blocul Alternativa...
13:40
15 studenți din toată țara vor beneficia de Bursa Preşedintelui R. Moldova pentru anul de studii 2025-2026 # Ziarul de Garda
15 studenți din instituțiile de învățământ superior și profesional tehnic din R. Moldova vor primi Bursa Președintelui R. Moldova, care va fi oferită pe durata anului de studii 2025-2026. O decizie în acest sens a fost aprobată miercuri, 24 septembrie, la ședința Guvernului. Astfel, 10 studenți din învățământul superior vor beneficia lunar de bursa Preşedintelui R. Moldova...
13:30
Veridica: Rețeaua „Siloviki”: Pavăza grupării Șor și conexiunea cu „Furtul Miliardului” # Ziarul de Garda
Fostul ofițer de urmărire penală în cadrul Inspectoratului Național de Investigații, Anatolie Rusu, a fost cel care i-a asigurat, până în momentul condamnării, paza guvernatoarei regiunii găgăuze, Evghenia Guțul, o colaboratoare apropiată a oligarhului fugar la Moscova, Ilan Șor. Fostul ofițer superior a lucrat până nu demult pentru protecția oamenilor din rețeaua Șor în siajul...
Acum 24 ore
13:10
Ministra Afacerilor Interne: În ultimele luni au fost desfășurate circa 588 de percheziții în dosare de corupție și finanțare ilegală a partidelor politice, fiind vizate circa 100 de persoane # Ziarul de Garda
În ultimele luni, oamenii legii au desfășurat circa 588 de percheziții în dosare de corupție și finanțare ilegală a partidelor politice, fiind vizate circa 100 de persoane, a declarat ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, scrie MOLDPRES „Aceste acțiuni au fost întreprinse în cadrul investigațiilor privind corupția electorală și finanțarea ilegală a unor partide politice. Scopul...
13:00
Îndeamnă Plahotniuc cetățenii să voteze pentru blocurile Patriotic, Alternativa și Partidul Nostru? Din pușcărie, oligarhul a transmis un mesaj înainte de alegeri # Ziarul de Garda
Cu patru zile înainte de alegerile parlamentare, oligarhul Vladimir Plahotniuc, care se află într-o închisoare de maximă securitate din Grecia, a venit cu un mesaj pe rețelele de socializare prin care îndeamnă oamenii să voteze „opoziția cu șanse reale de a trece pragul electoral”. Deși îndeamnă electoratul să susțină opoziția la scrutinul din 28 septembrie,...
12:50
VIDEO/ 200 de buletine de vot au fost ridicate de la o tipografie unde era aplicată ștampila „VOTAT” în dreptul unui bloc electoral # Ziarul de Garda
Ofițerii Inspectoratului General al Poliției (IGP) au descins miercuri, 24 septembrie, cu verificări, în baza unei informații parvenite de la Serviciul Fiscal de Stat, la o tipografie din capitală, anunță IGP. Astfel, acolo au fost depistate și ridicate 200 de buletine de vot pe care era aplicată ștampila „VOTAT” în dreptul Blocului electoral „Alternativa” antrenat...
12:40
Disonanță antiromânească: indemnizații și pensii din România, dar retorică pro-rusă # Ziarul de Garda
Cel puțin cinci candidați la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 din partea partidelor cu retorică anti-românească și anti-europeană beneficiază de plăți – indemnizații sau pensii – din partea României sau dețin conturi bancare acolo. Niciunul dintre ei nu vede vreo contradicție în această situație, în timp ce unii experți spun că este vorba în...
12:30
Secretarul de stat al SUA explică schimbarea de atitudine a lui Trump faţă de Rusia: Preşedintele este un om foarte răbdător, dar răbdarea sa nu este infinită # Ziarul de Garda
Întârzierea de către Rusia a procesului de pace în Ucraina l-a determinat pe preşedintele american Donald Trump să îşi schimbe direcţia faţă de Moscova, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio, relatează Agerpres. Trump a dat dovadă de „răbdare extraordinară” în speranţa unui progres diplomatic, a subliniat Rubio. Acest lucru nu numai că a...
12:30
Dorin Recean s-a adresat lui Dodon, Ceban, Tkaciuk și Vlah: disociați-vă de gruparea criminală, de cumpărarea de voturi, de influența malignă a Kremlinului. Măcar în ultimul ceas # Ziarul de Garda
Astăzi, 24 septembrie, prim-ministrul Dorin Recean susține o conferința de presă „cu privire la pregătirea statului Republica Moldova împotriva imixtiunilor Rusiei la alegerile parlamentare din 28 septembrie”. Știrea se actualizează… UPDATE 12:18 „În calitate de prim-ministru fac un apel către concurenții electorali. Dodon, Ceban, Tkaciuk, Vlah, dar și alții ieșiți acum public și condamnați, disociați-vă...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.