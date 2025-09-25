DOVLEACUL „MUSCAT DE PROVENCE”: O varietate rafinată și valoroasă
DOVLEACUL „MUSCAT DE PROVENCE”: O varietate rafinată și valoroasă
Acum 24 ore
17:50
PLANTE PENTRU BIOMASĂ: 4 culturi energetice rentabile
17:10
ANSA ANUNȚĂ RECHEMAREA UNUI LOT DE HRIȘCĂ DIN MAGAZINE. Depășiri de pesticide
16:30
ZIUA NAȚIONALĂ A VINULUI: Ghidul ediției a XXIV-a
13:10
PREȚURILE ÎNGRĂȘĂMINTELOR, ÎN SCĂDERE LA FINAL DE SEPTEMBRIE
10:30
MOLDOVA ȘI FRANȚA DISCUTĂ SPRIJIN PENTRU VITICULTURĂ, ECONOMIE CIRCULARĂ ȘI IRIGAȚII
Ieri
09:50
A TRANSFORMAT O LIVADĂ DE NUCI ÎNTR-O AFACERE PROFITABILĂ. Experiența lui Ghenadie Dumitrașco
23 septembrie 2025
16:30
AGRICULTURA MODERNĂ: CCAR, inspirat de sistemul AKIS din Estonia
14:10
TERMENE LIMITĂ PENTRU PLĂȚIL DIRECTE ÎN SECTORUL ZOOTEHNIC
11:00
CULTIVAREA RAPIȚEI PENTRU VIITOR: Recomandările experților pentru fermieri
10:40
ANRE APLICĂ PENTRU PRIMA DATĂ TAXA DE NEVALORIFICARE A AVIZELOR DE RACORDARE: 103 milioane lei
Mai mult de 2 zile în urmă
18:30
AGRITECHNICA 2025: Câștigătorii medaliilor de aur și argint au fost anunțați
17:50
CRIZA CEREALELOR ÎN 2025: Scăderi masive de preț și supraproducție
15:30
ETNOFEST TARACLIA 2025: O sărbătoare a diversității și identității culturale în sudul Moldovei
13:50
INFERTILITATEA SEZONIERĂ LA SCROAFE ȘI VIERI: Cum o ții sub control
12:20
BENEFICIILE COARNELOR DE PĂDURE: Un superaliment cu tradiție
11:50
PRODUCȚIE AGRICOLĂ RECORD ÎN ROMÂNIA ÎN 2025: Peste 19 milioane de tone de cereale și rapiță
10:20
PODCAST „AGRICULTURA MODERNĂ”. Olga Sainciuc despre accesul la granturi, investiții durabile și reforma agriculturii
09:40
TEMPERATURI ÎN SCĂDERE ȘI CER VARIABIL: Prognoza meteo Moldova
19 septembrie 2025
17:20
LEGISLAȚIE NOUĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR ȘI SEMINȚE: Moldova face un pas spre UE
16:30
UE ELIMINĂ TAXELE VAMALE PENTRU ȘAPTE PRODUSE AGRICOLE DIN MOLDOVA
16:00
FESTIVALUL NAȚIONAL AL MĂRULUI, EDIȚIA A XIV-A, REVINE LA SOROCA
14:30
VIESPILE, INAMICUL STUPINEI. Cum le recunoaștem și protejăm albinele
12:30
INVESTIȚIE DE 200.000 EURO ÎN CĂTINĂ ECOLOGICĂ: Povestea de succes a gospodăriei Stoica
12:00
VLADIMIR VRABIE: „Cu Multisem am făcut pasul spre Agricultura Conservativă”
10:50
BOLI INFECȚIOASE DE PIELE LA VACI. Cauze, simptome, prevenire
09:20
TUBEROZELE, FLORI PARFUMATE ȘI ELEGANTE. Cultivare și îngrijire
18 septembrie 2025
17:00
MOLDOVA ECO ENERGETICĂ 2025: Apel pentru proiecte inovatoare
16:10
ALEGI LOCAL, ALEGI SUSTENABIL: Campania CNPIEC pentru consumul responsabil în Moldova
15:30
CÂND RECOLTĂM PORUMBUL PENTRU SILOZ PENTRU O HRANĂ BUNĂ PENTRU ANIMALE
15:00
PIAȚA GLOBALĂ A OUĂLOR VA CREȘTE CU 22% ÎN URMĂTORUL DECENIU
14:00
NISPORENI A GĂZDUIT CEA DE-A VII-A EDIȚIE A FESTIVALULUI NAȚIONAL AL PRUNEI
13:30
ACCES MAI SIMPLU LA FINANȚARE ȘI SPRIJIN PRIN ODA PENTRU ANTREPRENORI
17 septembrie 2025
18:30
ZIZIPHUS, BENEFICII: Fructul cu conținut record de vitamina C
17:10
EXPERT OLANDEZ ÎN MANAGEMENTUL DĂUNĂTORILOR VINE ÎN MOLDOVA SĂ INSTRUIASCĂ LEGUMICULTORII
16:00
VALEA PRUTULUI MIJLOCIU VA FI INCLUSĂ ÎN TRASEELE TURISTICE EUROPENE
14:40
SOLURI FERTILE: Cinci lucruri despre humusul din câmp pentru fermieri
12:40
CELE MAI RĂSPÂNDITE SOIURI DE KAKI: Caracteristici și recomandări
12:10
EDUCAȚIE PENTRU DRONE: Moldova formează specialiști în domeniul UAV la USM
11:10
CAMIOANELE CE TRAVERSEAZĂ POSTUL VAMAL LEUȘENI VOR FI PROGRAMATE ONLINE
10:30
DE LA UN MAGAZIN DE CARTIER LA EXPORTURI ÎN UE: Povestea antreprenorului Simion Ursu
09:20
ANSA: Siguranța alimentară în Moldova, evaluată la Bruxelles
16 septembrie 2025
17:30
PIAȚA GLOBALĂ A ZMEUREI: Producători afectați de vreme, costuri ridicate
16:20
COD GALBEN DE PLOI PUTERNICE ÎN MAI MULTE RAIOANE DIN ȚARĂ
15:20
CUM SĂ CREȘTI NUFERI ACASĂ: Plantare, îngrijire și sfaturi utile
13:30
CÂȘTIGĂTORII DEEPTECH GIGAHACK 2025: Soluții ce pot schimba industrii
12:40
PREȚURILE CEREALELOR, SUB COSTURILE DE PRODUCȚIE. Ce spun bursele
12:30
SIMPLIFICAREA POLITICII AGRICOLE COMUNE: Controale reduse și sprijin suplimentar
12:10
BENEFICIILE STRUGURILOR NEGRI: Antioxidanți puternici și protecție vasculară
11:10
CARENȚA DE CALCIU LA MĂR: Simptome, cauze și soluția de toamnă
