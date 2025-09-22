PRODUCȚIE AGRICOLĂ RECORD ÎN ROMÂNIA ÎN 2025: Peste 19 milioane de tone de cereale și rapiță

Agromedia, 22 septembrie 2025 11:50

PRODUCȚIE AGRICOLĂ RECORD ÎN ROMÂNIA ÎN 2025: Peste 19 milioane de tone de cereale și rapiță

Acum 15 minute
11:50
PRODUCȚIE AGRICOLĂ RECORD ÎN ROMÂNIA ÎN 2025: Peste 19 milioane de tone de cereale și rapiță Agromedia
Acum 2 ore
10:20
PODCAST „AGRICULTURA MODERNĂ”. Olga Sainciuc despre accesul la granturi, investiții durabile și reforma agriculturii Agromedia
Acum 4 ore
09:40
TEMPERATURI ÎN SCĂDERE ȘI CER VARIABIL: Prognoza meteo Moldova Agromedia
Mai mult de 2 zile în urmă
17:20
LEGISLAȚIE NOUĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR ȘI SEMINȚE: Moldova face un pas spre UE Agromedia
16:30
UE ELIMINĂ TAXELE VAMALE PENTRU ȘAPTE PRODUSE AGRICOLE DIN MOLDOVA Agromedia
16:00
FESTIVALUL NAȚIONAL AL MĂRULUI, EDIȚIA A XIV-A, REVINE LA SOROCA Agromedia
14:30
VIESPILE, INAMICUL STUPINEI. Cum le recunoaștem și protejăm albinele Agromedia
12:30
INVESTIȚIE DE 200.000 EURO ÎN CĂTINĂ ECOLOGICĂ: Povestea de succes a gospodăriei Stoica Agromedia
12:00
VLADIMIR VRABIE: „Cu Multisem am făcut pasul spre Agricultura Conservativă” Agromedia
10:50
BOLI INFECȚIOASE DE PIELE LA VACI. Cauze, simptome, prevenire Agromedia
09:20
TUBEROZELE, FLORI PARFUMATE ȘI ELEGANTE. Cultivare și îngrijire Agromedia
18 septembrie 2025
17:00
MOLDOVA ECO ENERGETICĂ 2025: Apel pentru proiecte inovatoare Agromedia
16:10
ALEGI LOCAL, ALEGI SUSTENABIL: Campania CNPIEC pentru consumul responsabil în Moldova Agromedia
15:30
CÂND RECOLTĂM PORUMBUL PENTRU SILOZ PENTRU O HRANĂ BUNĂ PENTRU ANIMALE Agromedia
15:00
PIAȚA GLOBALĂ A OUĂLOR VA CREȘTE CU 22% ÎN URMĂTORUL DECENIU Agromedia
14:00
NISPORENI A GĂZDUIT CEA DE-A VII-A EDIȚIE A FESTIVALULUI NAȚIONAL AL PRUNEI Agromedia
13:30
ACCES MAI SIMPLU LA FINANȚARE ȘI SPRIJIN PRIN ODA PENTRU ANTREPRENORI Agromedia
17 septembrie 2025
18:30
ZIZIPHUS, BENEFICII: Fructul cu conținut record de vitamina C Agromedia
17:10
EXPERT OLANDEZ ÎN MANAGEMENTUL DĂUNĂTORILOR VINE ÎN MOLDOVA SĂ INSTRUIASCĂ LEGUMICULTORII Agromedia
16:00
VALEA PRUTULUI MIJLOCIU VA FI INCLUSĂ ÎN TRASEELE TURISTICE EUROPENE Agromedia
14:40
SOLURI FERTILE: Cinci lucruri despre humusul din câmp pentru fermieri Agromedia
12:40
CELE MAI RĂSPÂNDITE SOIURI DE KAKI: Caracteristici și recomandări Agromedia
12:10
EDUCAȚIE PENTRU DRONE: Moldova formează specialiști în domeniul UAV la USM Agromedia
11:10
CAMIOANELE CE TRAVERSEAZĂ POSTUL VAMAL LEUȘENI VOR FI PROGRAMATE ONLINE Agromedia
10:30
DE LA UN MAGAZIN DE CARTIER LA EXPORTURI ÎN UE: Povestea antreprenorului Simion Ursu Agromedia
09:20
ANSA: Siguranța alimentară în Moldova, evaluată la Bruxelles Agromedia
16 septembrie 2025
17:30
PIAȚA GLOBALĂ A ZMEUREI: Producători afectați de vreme, costuri ridicate Agromedia
16:20
COD GALBEN DE PLOI PUTERNICE ÎN MAI MULTE RAIOANE DIN ȚARĂ Agromedia
15:20
CUM SĂ CREȘTI NUFERI ACASĂ: Plantare, îngrijire și sfaturi utile Agromedia
13:30
CÂȘTIGĂTORII DEEPTECH GIGAHACK 2025: Soluții ce pot schimba industrii Agromedia
12:40
PREȚURILE CEREALELOR, SUB COSTURILE DE PRODUCȚIE. Ce spun bursele Agromedia
12:30
SIMPLIFICAREA POLITICII AGRICOLE COMUNE: Controale reduse și sprijin suplimentar Agromedia
12:10
BENEFICIILE STRUGURILOR NEGRI: Antioxidanți puternici și protecție vasculară Agromedia
11:10
CARENȚA DE CALCIU LA MĂR: Simptome, cauze și soluția de toamnă Agromedia
15 septembrie 2025
16:50
LUCRĂRILE AUTONOME ÎN CÂMP ȘI ROBOTICA, ÎN PRIM-PLAN LA AGRITECHNICA 2025 Agromedia
15:00
TRANDAFIRII DIN DOBROGEA CARE AU CUCERIT LUMEA: Povestea Inei Erhan Ștefăneț Agromedia
14:50
SECETA ȘI INUNDAȚIILE DIN VARA 2025 AU PROVOCAT PIERDERI DE PESTE 40 MILIARDE EURO ECONOMIEI EUROPENE Agromedia
13:20
MOLDOVA BUSINESS WEEK 2025 A ÎNCEPUT CU PARTICIPANȚI DIN 40 DE ȚĂRI Agromedia
12:30
PESTE 35 MILIOANE LEI AUTORIZAȚI DE AIPA PENTRU SECTORUL ZOOTEHNIC Agromedia
11:10
FESTIVALUL PĂDURILOR 2025: Mii de oameni au susținut Programul Național de Împădurire Agromedia
10:20
FESTIVALUL VINULUI MOLDOVENESC LA BUCUREȘTI: 49 de crame și-au prezentat vinurile Agromedia
09:40
SEPTEMBRIE CAPRICIOS: De la ploi reci, la maxime de +27°C Agromedia
14 septembrie 2025
13:40
PODCAST „AGRICULTURA MODERNĂ”. Maxim Popov: „Fermierii au nevoie de bani ieftini și tehnologii moderne” Agromedia
12 septembrie 2025
17:00
RAPORTUL USDA SEPTEMBRIE 2025: Prognoze pentru grâu, porumb și oleaginoase Agromedia
16:00
GERMANIA RISCĂ SĂ IMPORTE GRÂU: Autosuficiența alimentară este amenințată Agromedia
12:10
PADUANA, GĂINA MOȚATĂ CU PENAJ SPECTACULOS ȘI VALOARE DECORATIVĂ Agromedia
11:20
PIAȚA GLOBALĂ A SEMINȚELOR OLEAGINOASE: Sezon slab pentru floarea-soarelui Agromedia
11 septembrie 2025
16:40
CRIZĂ ÎN INDUSTRIA CEREALELOR DIN RUSIA: Falimente, scăderi de producție Agromedia
15:50
RECOMANDĂRI INCAAMV PENTRU PREVENIREA BOLILOR VIȚEI-DE-VIE ÎN PERIOADA DE PÂRGĂ Agromedia
13:40
HORTENSIA MACROPHYLLA: Vavarietate spectaculoasă, ce-și schimbă culoarea Agromedia
