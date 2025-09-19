VLADIMIR VRABIE: „Cu Multisem am făcut pasul spre Agricultura Conservativă”
Agromedia, 19 septembrie 2025 12:00
VLADIMIR VRABIE: „Cu Multisem am făcut pasul spre Agricultura Conservativă”
• • •
Alte ştiri de Agromedia
Acum 30 minute
12:00
VLADIMIR VRABIE: „Cu Multisem am făcut pasul spre Agricultura Conservativă”
Acum 2 ore
10:50
BOLI INFECȚIOASE DE PIELE LA VACI. Cauze, simptome, prevenire
Acum 4 ore
09:20
TUBEROZELE, FLORI PARFUMATE ȘI ELEGANTE. Cultivare și îngrijire
Acum 24 ore
17:00
MOLDOVA ECO ENERGETICĂ 2025: Apel pentru proiecte inovatoare
16:10
ALEGI LOCAL, ALEGI SUSTENABIL: Campania CNPIEC pentru consumul responsabil în Moldova
15:30
CÂND RECOLTĂM PORUMBUL PENTRU SILOZ PENTRU O HRANĂ BUNĂ PENTRU ANIMALE
15:00
PIAȚA GLOBALĂ A OUĂLOR VA CREȘTE CU 22% ÎN URMĂTORUL DECENIU
14:00
NISPORENI A GĂZDUIT CEA DE-A VII-A EDIȚIE A FESTIVALULUI NAȚIONAL AL PRUNEI
13:30
ACCES MAI SIMPLU LA FINANȚARE ȘI SPRIJIN PRIN ODA PENTRU ANTREPRENORI
Ieri
18:30
ZIZIPHUS, BENEFICII: Fructul cu conținut record de vitamina C
17:10
EXPERT OLANDEZ ÎN MANAGEMENTUL DĂUNĂTORILOR VINE ÎN MOLDOVA SĂ INSTRUIASCĂ LEGUMICULTORII # Agromedia
EXPERT OLANDEZ ÎN MANAGEMENTUL DĂUNĂTORILOR VINE ÎN MOLDOVA SĂ INSTRUIASCĂ LEGUMICULTORII
16:00
VALEA PRUTULUI MIJLOCIU VA FI INCLUSĂ ÎN TRASEELE TURISTICE EUROPENE
14:40
SOLURI FERTILE: Cinci lucruri despre humusul din câmp pentru fermieri
12:40
CELE MAI RĂSPÂNDITE SOIURI DE KAKI: Caracteristici și recomandări
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
EDUCAȚIE PENTRU DRONE: Moldova formează specialiști în domeniul UAV la USM
11:10
CAMIOANELE CE TRAVERSEAZĂ POSTUL VAMAL LEUȘENI VOR FI PROGRAMATE ONLINE
10:30
DE LA UN MAGAZIN DE CARTIER LA EXPORTURI ÎN UE: Povestea antreprenorului Simion Ursu
09:20
ANSA: Siguranța alimentară în Moldova, evaluată la Bruxelles
16 septembrie 2025
17:30
PIAȚA GLOBALĂ A ZMEUREI: Producători afectați de vreme, costuri ridicate
16:20
COD GALBEN DE PLOI PUTERNICE ÎN MAI MULTE RAIOANE DIN ȚARĂ
15:20
CUM SĂ CREȘTI NUFERI ACASĂ: Plantare, îngrijire și sfaturi utile
13:30
CÂȘTIGĂTORII DEEPTECH GIGAHACK 2025: Soluții ce pot schimba industrii
12:40
PREȚURILE CEREALELOR, SUB COSTURILE DE PRODUCȚIE. Ce spun bursele
12:30
SIMPLIFICAREA POLITICII AGRICOLE COMUNE: Controale reduse și sprijin suplimentar
12:10
BENEFICIILE STRUGURILOR NEGRI: Antioxidanți puternici și protecție vasculară
11:10
CARENȚA DE CALCIU LA MĂR: Simptome, cauze și soluția de toamnă
15 septembrie 2025
16:50
LUCRĂRILE AUTONOME ÎN CÂMP ȘI ROBOTICA, ÎN PRIM-PLAN LA AGRITECHNICA 2025
15:00
TRANDAFIRII DIN DOBROGEA CARE AU CUCERIT LUMEA: Povestea Inei Erhan Ștefăneț
14:50
SECETA ȘI INUNDAȚIILE DIN VARA 2025 AU PROVOCAT PIERDERI DE PESTE 40 MILIARDE EURO ECONOMIEI EUROPENE # Agromedia
SECETA ȘI INUNDAȚIILE DIN VARA 2025 AU PROVOCAT PIERDERI DE PESTE 40 MILIARDE EURO ECONOMIEI EUROPENE
13:20
MOLDOVA BUSINESS WEEK 2025 A ÎNCEPUT CU PARTICIPANȚI DIN 40 DE ȚĂRI
12:30
PESTE 35 MILIOANE LEI AUTORIZAȚI DE AIPA PENTRU SECTORUL ZOOTEHNIC
11:10
FESTIVALUL PĂDURILOR 2025: Mii de oameni au susținut Programul Național de Împădurire
10:20
FESTIVALUL VINULUI MOLDOVENESC LA BUCUREȘTI: 49 de crame și-au prezentat vinurile
09:40
SEPTEMBRIE CAPRICIOS: De la ploi reci, la maxime de +27°C
14 septembrie 2025
13:40
PODCAST „AGRICULTURA MODERNĂ”. Maxim Popov: „Fermierii au nevoie de bani ieftini și tehnologii moderne” # Agromedia
PODCAST „AGRICULTURA MODERNĂ”. Maxim Popov: „Fermierii au nevoie de bani ieftini și tehnologii moderne”
12 septembrie 2025
17:00
RAPORTUL USDA SEPTEMBRIE 2025: Prognoze pentru grâu, porumb și oleaginoase
16:00
GERMANIA RISCĂ SĂ IMPORTE GRÂU: Autosuficiența alimentară este amenințată
12:10
PADUANA, GĂINA MOȚATĂ CU PENAJ SPECTACULOS ȘI VALOARE DECORATIVĂ
11:20
PIAȚA GLOBALĂ A SEMINȚELOR OLEAGINOASE: Sezon slab pentru floarea-soarelui
11 septembrie 2025
16:40
CRIZĂ ÎN INDUSTRIA CEREALELOR DIN RUSIA: Falimente, scăderi de producție
15:50
RECOMANDĂRI INCAAMV PENTRU PREVENIREA BOLILOR VIȚEI-DE-VIE ÎN PERIOADA DE PÂRGĂ
13:40
HORTENSIA MACROPHYLLA: Vavarietate spectaculoasă, ce-și schimbă culoarea
11:50
SFREDELITORUL RAMURILOR (ZEUZERA PYRINA), DĂUNĂTORUL CARE USUCĂ POMII
10:50
CUTREMURE, INUNDAȚII, PANDEMII: Un centru unic va coordona intervențiile de urgență
10:00
URSULA VON DER LEYEN, MESAJ PENTRU FERMIERI
09:30
OBICEIURI ȘI RESTRICȚII DE TĂIEREA CAPULUI SFÂNTULUI IOAN. Cum respectă credincioșii această zi # Agromedia
OBICEIURI ȘI RESTRICȚII DE TĂIEREA CAPULUI SFÂNTULUI IOAN. Cum respectă credincioșii această zi
10 septembrie 2025
14:50
NOI REGULI PENTRU GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI RESPONSABILITATEA EXTINSĂ A PRODUCĂTORULUI
14:10
100 DE MILIOANE DE LEI PENTRU DESPĂGUBIREA FERMIERII
12:20
GĂINILE POLISH CU MOȚ: Creștere, hrănire și îngrijire
11:50
FINANȚAREA GAL-URILOR, MAI MARE: Până la 4 milioane lei pentru proiecte locale
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.