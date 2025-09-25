Meteo, 25 septembrie 2025: vremea se răcește simțitor, până la +4 grade Celsius
Observatorul de Nord, 25 septembrie 2025 06:10
Pentru astăzi, 25 septembrie 2025, meteorologii prognozează, în raioanele de nord ale Republicii Moldova, o răcire simțitoare a vremii cu valori termice cuprinse între +4 și +16 grade Celsius. Cerul va fi înnorat, probabilitatea unor precipitații este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de 40 procente, iar vântul va bate cu viteza de
Pentru astăzi, 25 septembrie 2025, meteorologii prognozează, în raioanele de nord ale Republicii Moldova, o răcire simțitoare a vremii cu valori termice cuprinse între +4 și +16 grade Celsius. Cerul va fi înnorat, probabilitatea unor precipitații este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de 40 procente, iar vântul va bate cu viteza de
Redacția Observatorul de Nord a desfășurat astăzi prima dezbatere electorală cu candidații din raionul Drochia. Am invitat toți concurenții electorali, dar au confirmat că vin doar reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate și ai Partidului Mișcarea Respect Moldova. Până la urmă, la dezbatere a fost prezentă doar candidata PAS, Marina Morozova. Aceasta a răspuns la întrebările
15:50
Un bărbat din Soroca a fost sancționat de instanță după ce, pe 24 iunie 2025, a avut un comportament agresiv în public și s-a exprimat cu cuvinte necenzurate la adresa unui angajat al poliției. Potrivit materialelor anchetei, bărbatul nu s-a supus cerințelor legale ale polițistului și și-a folosit forța verbală și fizică pentru a se
15:00
Ministerul Sănătății anunță că, începând de astăzi, 24 septembrie, pacienții diagnosticați cu maladii oncologice vor putea beneficia de tratament chimioterapeutic la Spitalul Raional Florești. Această măsură face parte din procesul de decentralizare a serviciilor oncologice, pentru ca pacienții să poată primi tratament mai aproape de domiciliu, evitând deplasările la Institutul Oncologic din Chișinău.Astfel, la Spitalul
13:10
Video-urile deepfake, care abundă tot mai mult în ultimul timp, sunt tot mai greu de deconspirat, ca să-ți dai seama dacă este un video real sau un fals ordinar. Și dacă din bătrâni se spunea să nu crezi până nu vezi, în ziua de azi nu poți fi sigur nici măcar pe ceea ce vezi.
12:10
Luna spetembrie a fost una plină de succese pentru cea mai titrată reprezentantă „ a sportului minții" din Câmpia Sorocii. Astfel, Ada Odajiu or, despre ea este vorba, și-a mai îmscris în palmares două succese de răsunet. La tradiționala Spartachiadaă a lucrătorilor medicali sportiva noastră nu a avut rivali și a intrat în posesia medaliei
11:40
Un bărbat din municipiul Soroca a fost sancționat după ce a alertat în mod fals serviciul unic de urgență 112, susținând că i-a fost furat automobilul. Incidentul s-a petrecut pe 17 august 2025, în jurul orei 21:00, la domiciliul său de pe strada Ștefan cel Mare. Conform materialelor anchetei, automobilul de model „Ford Fusion" nu
11:30
Ieri, 23 septembrie, la Casa Fotbalului, s-a desfășurat tragerea la sorți pentru runda a 3-a preliminară a Cupei Orange 2025/26. În această etapă, în competiție își încep evoluția echipele din Liga 1. Meciurile din această rundă sunt programate pentru 30 septembrie, transmite fmf.md Programul meciurilor din turul 3 preliminar, 30 septembrie – 1 octombrie:
11:00
Invitatul special al evenimentului RAMxChișinău din 22 septembrie a fost Dragoș Stanca, antrenor tech, expert în digital media și inițiatorul mișcării Ethical Media Alliance, cu o prezentare despre lupta împotriva dezinformării amplificate algoritmic pe social media. Evenimentul a reunit creatori de conținut, jurnaliști și cetățeni activi care învață să apere spațiul informațional. Impactul algoritmizării media
10:50
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, în perioada septembrie 2025 – martie 2026, va fi realizată evaluarea impactului de mediu, social și siguranță rutieră pe traseul R7, care leagă Drochia de Costești și frontiera cu România, dar și Soroca de frontiera cu Ucraina. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Banca Europeană
10:40
Un bărbat din Soroca a fost sancționat după ce, în ciuda unui ordin de restricție de urgență emis anterior, s-a prezentat la domiciliul unde se aflau două minore. Incidentul s-a produs pe 4 august 2025, în jurul orei 15:10, contrar restricțiilor stabilite în ordinul emis la 30 iulie 2025, care îi interzicea apropierea de persoanele
10:00
Foarte mulți români au mers și vara aceasta în concediu în Bulgaria, la fel ca în fiecare an. Turiștii au rămas surprinși să vadă cu ce oferte i-au așteptat de data aceasta la tarabele de suveniruri vecinii noștri bulgari. Căni cu Ceaușescu, Putin, Klaus Iohannis și Călin Georgescu, de vânzare în Bulgaria Cântăreața de muzică
09:50
Potrivit Comisiei Electorale Centrale, tinerii alegători vor putea vota la orice secție de votare din localitatea unde studiază, dacă vor prezenta actul de identitate și carnetul de elev sau de student, emis de instituția de învățământ. Conform sursei citate, aceștia vor fi incluși în lista electorală suplimentară, conform legislației în vigoare. Duminică, 28 septembrie, cetățenii
09:30
În perioada 16–19 septembrie curent, Complexul Turistic „Codru" din Orhei a găzduit Schimbul regional și networking pentru Consiliile Locale ale Tinerilor din Parteneriatul Estic, dedicat consolidării participării tinerilor la viața democratică și dezvoltării durabile a rețelelor de tineret din Moldova, Ucraina și Georgia. Cei 45 de participanți au fost implicați în activități interesante și
09:30
Cu profundă durere și regret, familia anunță decesul prematur al celui care a fost ION ȚUI… A pierdut lupta cu o boală cruntă, dar în memoria noastră va rămâne un învingător, o persoană puternică și onestă, cu multă dragoste de viață și cu multă înțelepciune. Rudele, prietenii, vecinii, toți acei care doresc să-și i-a rămas
08:50
Un agricultor din raionul Soroca a ajuns în dificultate, după ce liderul socialiștilor, Igor Dodon, a filmat un video lângă un morman de mere din Soroca, declarând că acestea sunt abandonate, deoarece proprietarul livezii nu are unde le vinde. Drept rezultat, oamenii au început să vină și să ia merele gratis. Fermierul a declarat că
08:50
După cum v-am relatat ieri, un bărbat de 56 de ani, din satul Chetrosu, raionul Drochia, a fost reţinut 72 de ore pentru că ar fi urcat în stare de ebrietate avansată la volan şi a refuzat să treacă testul alcoolscopic. După cum transmite tvrmoldova.md, şoferul s-a dovedit a fi Igor Burduja, preot în biserica
08:40
Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, controversat om de afaceri și politician, eurosceptic și susținător, în trecut, al lui Vladimir Putin și Alexandr Lukașenko, va intra în cursa electorală pentru Parlament, din 28 septembrie, cu numărul 21 în buletinul de vot. Formațiunea, sub conducerea lui Renato Usatîi, a participat la două scrutine parlamentare, fără să obțină mandate
08:40
Procesul de extrădare a oligarhului Vladimir Plahotniuc, fost lider al Partidului Democrat, va avea loc pe 25 septembrie, anunță avocatul oligarhului, Luсian Rogac. „(…) Vreau să comunic faptul că procesul de extrădare va avea loc pe 25.09.2025″, a scris Luсian Rogac într-o postare pe Facebook. „Pe această cale, facem un apel repetat către autoritățile de
08:10
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 24 septembrie 2025, un euro are valoarea de 19 lei și 61de bani sau cu 2 bani mai mult decât ieri. Dolarul american s-a ieftinit cu 2 bani și are valoarea de 16 lei și 62 de bani. Leul românesc este
07:30
A doua ediție a CHECKATHON 2025 a avut loc luni, 22 septembrie. Fact-checkerii Stopfals.md au dezmințit falsurile și manipulările participanților la dezbaterile electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, organizate de Radio Moldova și Moldova 1. La dezbaterile din 22 septembrie de la Radio Moldova s-au prezentat: Elena Mărgineanu (Partidul Alianța Moldovenii) Ivan Faina (Partidul
07:10
Descoperă ce sfaturi aduc astrologii pentru ziua de miercuri, 24 septembrie, și ce trebuie să faci în funcție de zodie ca să îți meargă bine. Iată ce ți-au pregătit astrele, în funcție de semnul zodiacal pe care îl ai! Horoscop miercuri, 24 septembrie 2025 Berbec Berbecii se simt energici și pare că totul merge
06:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un Cod galben privind pericolul excepțional de incendiu cu caracter natural. Avertizarea este valabilă în intervalul 24–30 septembrie și vizează mai multe zone ale Republicii Moldova, transmite moldpres.md Meteorologii atenționează că, în această perioadă, condițiile meteo favorizează izbucnirea și extinderea rapidă a incendiilor de vegetație, ceea ce poate pune
06:30
Antreprenorii din diverse regiuni ale Republicii Moldova, care au participat la mijlocul lunii septembrie la o vizită de lucru în Bruxelles, au rămas entuziasmați de cele văzute și aflate în capitala Uniunii Europene. Totodată concetățenii noștri au venit cu mesaje adresate oficialităților europene. Anterior, comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos a vizitat mai multe afaceri
06:30
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 24 septembrie 2025, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom ave o zi cu puțin soare și cu valori termice cuprinse între +9 și +19 grade Celsius. Probabilitatea unor ploi este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de 69 procente, iar vântul va bate cu viteza de 18
06:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru astăzi, 24 septembrie 2025. Astfel, prețul
20:20
După mai mulți ani de absență din politica activă, în anul curent Partidul Liberal (PL) a anunțat că va participa la alegerile parlamentare din septembrie 2025. În cariera sa politică, PL a fost membru în cadrul celor două alianțe parlamentare pentru integrare europeană – AIE I, care a avut un parcurs scurt din cauza dizolvării […] Post-ul Profil Electoral // Partidul Liberal: rol titular pe scena politică, antractul forțat și revenirea pe valul eurointegrării apare prima dată în Observatorul de Nord.
17:50
La redacția Observatorului de Nord am fost contactați de mai mulți soroceni care ne-au spus că în ultima săptămână sunt sunați de controlorii de la S.A. „Regia Apă-Canal Soroca”, fiind informați că Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) va majora tarifele la apă după alegeri cu 10 lei. Desigur că se omite informația că […] Post-ul Sperietoare electorală sau informare obișnuită: „După alegeri la Soroca se va mări tariful la apă” apare prima dată în Observatorul de Nord.
17:00
Aseară, în jurul orei 22:40, pe un drum din localitatea Chetrosu, raionul Drochia, inspectorii de patrulare au stopat un Volkswagen care se deplasa neuniform. La volan se afla un bărbat de 56 de ani, originar din raionul Drochia, vizibil în stare de ebrietate avansatǎ. Acesta, însǎ, a refuzat testarea alcoolscopicǎ, fiind reținut pentru 72 de […] Post-ul Riscă amendă de până la 150.000 de lei sau închisoare de la 1 la 4 ani pentru că a refuzat testarea alcoolscopică apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:50
Peste 40 de antreprenori din diferite regiuni ale Republicii Moldova au participat în această lună la o vizită de lucru în Bruxelles. Aceștia au vizitat inclusiv clădirea Parlamentului European și au purtat discuții cu europarlamentarul român Siegfried Mureșan, președintele Delegației pentru relațiile cu Republica Moldova. S-a vorbit și despre calea europeană a Republicii Moldova, lupta […] Post-ul Antreprenorii moldoveni au discutat cu Siegfried Mureșan despre calea europeană a Republicii Moldova / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:50
Aseară, în jurul orei 22:40, pe un drum din localitatea Chetrosu, raionul Drochia, inspectorii de patrulare au oprit un automobil de marca Volkswagen care se deplasa neuniform. La volan se afla un bărbat de 56 de ani, originar din raionul Drochia, aflat vizibil în stare de ebrietate avansată. Conducătorul auto a refuzat testarea alcoolscopică, motiv […] Post-ul Șofer cu 26 de încălcări la activ, prins beat la volan în Drochia apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:00
Zeci de surse online (în special canale de Telegram) au răspândit în ultimele zile informația că România „plănuiește” să intervină militar în Republica Moldova după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Postările au citat o publicație poloneză cunoscută pentru răspândirea dezinformării pro-Kremlin. Cel puțin 17 canale de Telegram au scris în ultimele zile despre o posibilă […] Post-ul Propaganda Kremlinului promovează ideea că România pregătește o intervenție militară în R. Moldova după alegeri apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:30
Casa Națională de Asigurări Sociale informează, că a fost finanțată plata pentru indemnizațiile de maternitate și pentru indemnizațiile de incapacitate temporară de muncă, în valoare totală de 37.3 milioane lei. Beneficiarii pot ridica banii după ce plățile sunt procesate prin serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay). Reamintim, că la rubrica Întrebări frecvente de pe pagina-web […] Post-ul 37.3 milioane lei – indemnizațiile de maternitate și pentru incapacitate temporară de muncă au fost finanțate de Casa Națională de Asigurări Sociale apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:20
În cadrul campaniei de informare „Pentru un Parlament Curat 2025”, Asociația Presei Independente (API) și portalul MoldovaCurata.md au realizat profilurile de integritate ale unor candidați la funcția de deputat din partea partidelor și blocurilor cu cele mai mari șanse de accedere în Parlamentul Republicii Moldova și ale unor candidați independenți. Profilurile au fost documentate de […] Post-ul „Pentru un Parlament Curat 2025”: au fost publicate 50 de profiluri de integritate ale candidaților apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:20
Partidul Liga Orașelor și Comunelor (LOC) a fost înregistrat în mai 2023, la inițiativa unui grup de aleși locali din Republica Moldova, care au definit formațiunea drept o mișcare social-politică a comunităților locale. Conducerea LOC este asigurată de trei copreședinți, ceea ce, în opinia membrilor partidului, subliniază ideea de susținere a politicilor pe principiul „de […] Post-ul Profil Electoral // Liga Orașelor și Comunelor: partidul primarilor și calea spre nivelul parlamentar apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:40
La 19 septembrie, Drochia a devenit punctul de întâlnire pentru lideri de comunitate, antreprenori, tineri și creatori de conținut, care au participat la o nouă ediție RAM Impact – un eveniment dedicat conectării comunităților, combaterii dezinformării și dezvoltării de noi voci în spațiul digital. Ediția de la Drochia a adus pe scenă invitați speciali – […] Post-ul RAM Impact la Drochia: comunitatea a discutat despre combaterea dezinformării și vocile noi din spațiul digital / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:00
Ieri, 22 septembrie 2025, elevii IP Liceul Teoretic „Constantin Stere”, ghidați de doamna profesoară Aliona Florea, dar și cu alți invitați pasionați de literatură, au avut bucuria de a-l întâlni pe cunoscutul scriitor Nicolae Popa. Evenimentul a făcut parte din Campania Națională „Să citim împreună” și a oferit copiilor ocazia să descopere universul miniromanului Marele […] Post-ul Dialog despre lectură și inspirație cu scriitorul Nicolae Popa / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:20
La prima vedere a acestei poze, toată lumea se întreabă cine trece primul în intersecție. Ei bine, se pare că aceasta întrebare de la examenul teoretic pentru obținerea permisului auto da mari bătăi de cap cursanților. De multe ori șoferii sunt prinși pe picior greșit de agențîi de circulație. Fie pentru că sunt slab pregătiți, fie din […] Post-ul Cine trece primul prin intersecție? apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:20
Primăria municipiului Soroca informează că prima etapă a concursului pentru ocuparea funcției de director la grădinițele nr. 1, nr. 5 și nr. 13 va avea loc pe 24 septembrie 2025, începând cu ora 14:00, la sediul Primăriei. Această primă etapă constă în verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs. Ședința va fi organizată în biroul […] Post-ul Mâine va avea loc prima etapă a concursului pentru funcția de director la trei grădinițe din Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:40
Un șofer oprit de poliție pentru că se afla la volan fără permis de conducere a încercat să scape de sancțiune oferind mită ofițerilor de patrulare. Incidentul s-a produs în noaptea de 25 martie 2025, pe un drum din raionul Florești, iar dosarul a fost soluționat recent la Judecătoria Soroca, sediul Florești. Potrivit dosarului, bărbatul […] Post-ul Un șofer prins încercând să mituiască polițiștii, condamnat la amendă de 25.000 lei apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:00
Recent, pe 18 septembrie, comunitatea din Drochia a trăit un moment deosebit, prin găzduirea unui eveniment de anvergură în cadrul proiectului „Cultură, comunicare, informare”, inițiat de Muzeul Național al Literaturii Române din Chișinău și finanțat de Ministerul Culturii prin Programul Național „Acces la Cultură”. Evenimentul a fost marcat de prezența a două personalități de prim […] Post-ul O lecție de viață și literatură cu Claudia Partole și Nicolae Negru apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:40
Un individ a fost reținut fiind suspectat că a omorât o femeie țintuită la pat. Cadavrul victimei a fost descoperit în după amiaza zilei de sâmbătă, 20 septembrie, în localitatea Șalvirii Vechi, din raionul Drochia. Victima s-a dovedit a fi o femeie în vârstă de 86 de ani, țintuită la pat. Femeia din 2017 l-ar […] Post-ul Crimă la Drochia. O femeie ar fi fost ucisă de un individ pe care îl adăpostea de 8 ani apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:30
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne atrage atenția cetățenilor cu privire la necesitatea de a fi extrem de prudenți în timpul procesului de fermentare a vinului. Pentru a preveni cazurile de intoxicație cu dioxid de carbon, care se acumulează în încăperile închise în timpul acestui proces, specialiștii recomandă următoarele măsuri de […] Post-ul Cum să evităm intoxicarea cu dioxid de carbon în perioada fermentării vinului apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:20
Comunitatea medicală din raionul Soroca cu profundă tristețe a primit vestea despre trecerea la cele veșnice a celei care a fost Doctor Polina Cucereavîi, un medic devotat și un coleg de neînlocuit. Timp de peste patru decenii, și-a dedicat întreaga viață îngrijirii și alinării suferințelor oamenilor, oferind nu doar profesionalism, ci și căldură sufletească fiecărui […] Post-ul A plecat la cele veșnice Doctorul Polina Cucereavîi apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:10
Un tânăr din nordul țării a fost sancționat contravențional după ce, la mijlocul lunii iulie 2025, a manifestat un comportament huliganic pe o stradă din localitate, exprimându-se în public cu cuvinte necenzurate. Potrivit procesului-verbal întocmit de poliție, fapta se încadrează la huliganism nu prea grav, conform articolului 354 alin. (1) din Codul contravențional. În urma […] Post-ul Amendă pentru comportament huliganic în spațiul public apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:30
Cine a spus, că femeia de la țară, are numai grija câmpului? Vă greșiți amarnic! După o zi întreagă de muncă, cu mâinile bătătorite de coada sapei și chipul ars de soare, câteva femei din comuna Șuri, cu inimile pline de ambiție, și-au făcut un obicei frumos: se întâlnesc într-o sală de fitness improvizată într-o […] Post-ul Femeile de la țară – între tradiție și modernitate, între muncă și grijă pentru sine apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Comunitatea medicală din Soroca este în doliu după trecerea în neființă a medicului Polina Cucereavîi, o profesionistă dedicată și parte a unei povești de dragoste care a durat mai bine de 60 de ani. Decesul său survine la patru ani după pierderea soțului, Alexandru Cucereavîi, care a încetat din viață în februarie 2021. Împreună, cei […] Post-ul O poveste de dragoste care continuă dincolo de viață: s-a stins medicul Polina Cucereavîi apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:00
Astăzi începe echinocțiul de toamnă, o zi care aduce echilibru între lumină și întuneric și îi inspiră pe mulți să caute armonia în viața lor. Este un moment potrivit pentru a lua decizii înțelepte, pentru a restabili relații și pentru a acorda atenție sănătății și echilibrului interior. Iată ce rezervă astrele pentru fiecare zodie: Berbec […] Post-ul Horoscop zilnic – 23 septembrie 2025: inspiră pe mulți să caute armonia în viața lor apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:40
Locuitorii Sorocii vor avea parte astăzi de o zi senină și plăcută, fără precipitații. Temperaturile se mențin într-un registru moderat, iar vântul va sufla slab până la moderat. Potrivit prognozei meteo noaptea cerul va fi senin, cu o temperatură de +14°C și vânt de 4 m/s. Dimineața, termometrele vor indica +15°C, iar vremea se va menține […] Post-ul Vremea la Soroca, marți, 23 septembrie: o zi senină și plăcută apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Un teren de aproape două hectare și cu 14 clădiri situate pe malul Nistrului, în imediata vecinătate a Cetății Soroca, sunt puse în vânzare. Complexul turistic „Victoria”, cunoscut în perioada sovietică drept una dintre cele mai mari baze de odihnă din nordul republicii, se vinde cu o 750 mii euro. Potrivit unui raport de evaluare […] Post-ul Fostul complex turistic „Victoria” din Soroca este iarăși scos la vânzare, prețul se ridică la 750 mii euro apare prima dată în Observatorul de Nord.
