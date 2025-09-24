UPDATE/ 200 de buletine de vot au fost ridicate de la o tipografie: „Se vede clar că acesta este un model ca să putem arăta cum se poate de votat Alternativa”
Ziarul de Garda, 24 septembrie 2025 13:40
Ofițerii Inspectoratului General al Poliției (IGP) au descins miercuri, 24 septembrie, cu verificări, în baza unei informații parvenite de la Serviciul Fiscal de Stat, la o tipografie din capitală, anunță IGP. Astfel, acolo au fost depistate și ridicate 200 de buletine de vot pe care era aplicată ștampila „VOTAT” în dreptul Blocului electoral „Alternativa” antrenat...
13:50
Ion Ceban a declarat în cadrul unei conferințe de presă că anunțul poliției privind cele 200 de buletine de vot depistate la o tipografie este o „minciună marca PAS în plină complicitate cu organele de stat”. UPDATE 13:42 „Poliția a ridicat de la o tipografie 200 de buletine. Vreau să fie clar că sunt buletine...
13:40
UPDATE/ 200 de buletine de vot au fost ridicate de la o tipografie: „Se vede clar că acesta este un model ca să putem arăta cum se poate de votat Alternativa” # Ziarul de Garda
13:40
13:40
15 studenți din toată țara vor beneficia de Bursa Preşedintelui R. Moldova pentru anul de studii 2025-2026 # Ziarul de Garda
15 studenți din instituțiile de învățământ superior și profesional tehnic din R. Moldova vor primi Bursa Președintelui R. Moldova, care va fi oferită pe durata anului de studii 2025-2026. O decizie în acest sens a fost aprobată miercuri, 24 septembrie, la ședința Guvernului. Astfel, 10 studenți din învățământul superior vor beneficia lunar de bursa Preşedintelui R. Moldova...
13:30
Veridica: Rețeaua „Siloviki”: Pavăza grupării Șor și conexiunea cu „Furtul Miliardului” # Ziarul de Garda
Fostul ofițer de urmărire penală în cadrul Inspectoratului Național de Investigații, Anatolie Rusu, a fost cel care i-a asigurat, până în momentul condamnării, paza guvernatoarei regiunii găgăuze, Evghenia Guțul, o colaboratoare apropiată a oligarhului fugar la Moscova, Ilan Șor. Fostul ofițer superior a lucrat până nu demult pentru protecția oamenilor din rețeaua Șor în siajul...
13:10
Ministra Afacerilor Interne: În ultimele luni au fost desfășurate circa 588 de percheziții în dosare de corupție și finanțare ilegală a partidelor politice, fiind vizate circa 100 de persoane # Ziarul de Garda
În ultimele luni, oamenii legii au desfășurat circa 588 de percheziții în dosare de corupție și finanțare ilegală a partidelor politice, fiind vizate circa 100 de persoane, a declarat ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, scrie MOLDPRES „Aceste acțiuni au fost întreprinse în cadrul investigațiilor privind corupția electorală și finanțarea ilegală a unor partide politice. Scopul...
13:00
Îndeamnă Plahotniuc cetățenii să voteze pentru blocurile Patriotic, Alternativa și Partidul Nostru? Din pușcărie, oligarhul a transmis un mesaj înainte de alegeri # Ziarul de Garda
Cu patru zile înainte de alegerile parlamentare, oligarhul Vladimir Plahotniuc, care se află într-o închisoare de maximă securitate din Grecia, a venit cu un mesaj pe rețelele de socializare prin care îndeamnă oamenii să voteze „opoziția cu șanse reale de a trece pragul electoral”. Deși îndeamnă electoratul să susțină opoziția la scrutinul din 28 septembrie,...
12:50
VIDEO/ 200 de buletine de vot au fost ridicate de la o tipografie unde era aplicată ștampila „VOTAT” în dreptul unui bloc electoral # Ziarul de Garda
12:40
Disonanță antiromânească: indemnizații și pensii din România, dar retorică pro-rusă # Ziarul de Garda
Cel puțin cinci candidați la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 din partea partidelor cu retorică anti-românească și anti-europeană beneficiază de plăți – indemnizații sau pensii – din partea României sau dețin conturi bancare acolo. Niciunul dintre ei nu vede vreo contradicție în această situație, în timp ce unii experți spun că este vorba în...
12:30
Secretarul de stat al SUA explică schimbarea de atitudine a lui Trump faţă de Rusia: Preşedintele este un om foarte răbdător, dar răbdarea sa nu este infinită # Ziarul de Garda
Întârzierea de către Rusia a procesului de pace în Ucraina l-a determinat pe preşedintele american Donald Trump să îşi schimbe direcţia faţă de Moscova, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio, relatează Agerpres. Trump a dat dovadă de „răbdare extraordinară” în speranţa unui progres diplomatic, a subliniat Rubio. Acest lucru nu numai că a...
12:30
Dorin Recean s-a adresat lui Dodon, Ceban, Tkaciuk și Vlah: disociați-vă de gruparea criminală, de cumpărarea de voturi, de influența malignă a Kremlinului. Măcar în ultimul ceas # Ziarul de Garda
Astăzi, 24 septembrie, prim-ministrul Dorin Recean susține o conferința de presă „cu privire la pregătirea statului Republica Moldova împotriva imixtiunilor Rusiei la alegerile parlamentare din 28 septembrie”. Știrea se actualizează… UPDATE 12:18 „În calitate de prim-ministru fac un apel către concurenții electorali. Dodon, Ceban, Tkaciuk, Vlah, dar și alții ieșiți acum public și condamnați, disociați-vă...
12:30
Plahotniuc va sta într-o celulă separată în Penitenciarul nr. 13. Detalii noi de la ministra Justiției # Ziarul de Garda
Oligarhul Vladimir Plahotniuc, arestat în luna iulie în Grecia, urmează să fie adus joi, 25 septembrie, în R. Moldova, cu trei zile înainte de alegerile parlamentare. Odată ajuns la Chișinău, fostul lider al PD va fi plasat într-o celulă separată în Penitenciarul nr. 13. Declarațiile în acest sens au fost făcute de ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru,...
12:20
Penitenciarul unde urmează să fie plasat Plahotniuc are un nou șef interimar, detașat de la ANP # Ziarul de Garda
Eugeniu Caraman a fost desemnat marți, 23 septembrie, director interimar al Penitenciarului nr. 13, funcție vacantă din iunie 2025. În această instituție de detenție urmează să fie plasat oligarhul Vladimir Plahotniuc, care va fi adus în R. Moldova mâine dimineață, 25 septembrie. Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) nu a făcut publică numirea lui Eugeniu Caraman....
12:10
Experți: Cum regimul de la Tiraspol menține loialitatea populației printr-un ecosistem narativ sincronizat cu Kremlinul # Ziarul de Garda
Regimul separatist din regiunea transnistreană, sprijinit de Moscova, a construit un mecanism propagandistic complex, care ține populația într-o stare constantă de mobilizare psihologică, cultivând sentimentul de asediu și glorificând simbolistica sovietică. O analiză Promo-LEX arată că între mai și august 2025 presa locală și liderii de la Tiraspol au împins sistematic narațiuni ce sacralizează trecutul,...
11:30
LIVE/ Guvernul s-a întrunit în ședință. Patru autovehicule vor fi transmise din proprietatea statului în patru sate din R. Moldova # Ziarul de Garda
Membrii Cabinetului de miniștri se convoacă miercuri, 24 septembrie, în ședință. Guvernul urmează să examineze 18 subiecte, printre care proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea listelor candidaților pentru acordarea Bursei Președintelui R. Moldova pentru anul de studii 2025-2026 și hotărâre cu privire la transmiterea unor autovehicule din proprietatea statului. UPDATE 10:50 În...
11:30
Dorin Recean: Rusia face campanie electorală în Moldova și are scopul să preia puterea la Chișinău. Noi rezistăm și ripostăm și vom împiedica planul rusesc de ocupație # Ziarul de Garda
Astăzi, 24 septembrie, prim-ministrul Dorin Recean susține o conferința de presă „cu privire la pregătirea statului Republica Moldova împotriva imixtiunilor Rusiei la alegerile parlamentare din 28 septembrie”. Știrea se actualizează… UPDATE 11:27 „Cunoaștem schemele Kremlinului, instituțiile statului le combat permanent, una câte una. În 2023, la fel ca și în 2024 prin votul cinstit al...
11:20
11:10
Rușilor cu vize Schengen le este interzis să viziteze anumite țări ale UE. Pe aeroporturi, turiștilor ruși nu li se permite să se îmbarce în avioane către niciuna dintre aceste țări # Ziarul de Garda
Cetățenilor Federației Ruse au început să primească vize Schengen cu restricții de călătorie în cadrul Uniunii Europene. Italia, de exemplu, emite acum pentru ruși vize turistice care interzic intrarea în Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Franța, Islanda, Letonia și Lituania. Această restricție este indicată printr-un marcaj special. Conform The Moscow Times, acum este imposibil pentru ruși...
10:40
LIVE/ Guvernul s-a întrunit în ședință. Biroul Național de Statistică are un nou director # Ziarul de Garda
Membrii Cabinetului de miniștri se convoacă miercuri, 24 septembrie, în ședință. Guvernul urmează să examineze 18 subiecte, printre care proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea listelor candidaților pentru acordarea Bursei Președintelui R. Moldova pentru anul de studii 2025-2026 și hotărâre cu privire la transmiterea unor autovehicule din proprietatea statului. UPDATE 10:20 În...
10:40
10:30
INFOGRAFIC/ Averea Alternativei. Un lider de partid declară venituri de 2800 de lei lunar, altul are venituri de sute de mii de lei de la cumetrie și zile de naștere # Ziarul de Garda
Ion Ceban, primul în lista Blocului Electoral „Alternativa”, a câștigat aproape 20 de mii de euro la cumetrie; Alexandr Stoianoglo, al doilea în listă, a avut în 2024 venituri de circa 700 de mii de lei; Ion Chicu a raportat venituri de 540 de mii de lei în 2024 și datorii de 840 de mii,...
10:20
„Pentru un Parlament Curat 2025”: au fost publicate 50 de profiluri de integritate ale candidaților # Ziarul de Garda
În cadrul campaniei de informare „Pentru un Parlament Curat 2025”, Asociația Presei Independente (API) și portalul MoldovaCurata.md au realizat profilurile de integritate ale unor candidați la funcția de deputat din partea partidelor și blocurilor cu cele mai mari șanse de accedere în Parlamentul Republicii Moldova și ale unor candidați independenți. Profilurile au fost documentate de...
10:20
Acuzații fără dovezi: O deputată rusă susține că a văzut militari francezi într-o benzinărie din Moldova, iar un alt deputat acuză o presupusă ocupație NATO # Ziarul de Garda
Rusia aruncă în luptă toate instrumentele de propagandă și dezinformare în ultimele zile de campanie electorală din Republica Moldova. După ce Serviciul de Informații Externe al Rusiei a acuzat marți, 23 septembrie, Europa, fără a prezenta nicio dovadă, că „se pregătește să ocupe Moldova”, a venit rândul unei deputate ruse să pretindă că a văzut...
10:20
10:00
LIVE TEXT/ Teritoriul ucrainean, atacat cu peste 150 de drone în timp ce Trump se întâlnea cu Zelenski. Război în Ucraina, ziua 1309 # Ziarul de Garda
UPDATE 09:53 În timp ce Trump se întâlnea cu Zelenski în SUA, Rusia a lansat asupra Ucrainei, în noaptea de 24 septembrie (începând cu ora 18:00 pe 23 septembrie), 152 de drone de atac. Conform datelor preliminare, până la ora 09:00, apărarea antiaeriană a doborât/„suprimat” 126 de drone în nordul, sudul, estul și centrul țării....
10:00
Serviciul Fiscal a aplicat mai multe interdicții în privința unor companii și organizații afiliate lui Ilan Șor # Ziarul de Garda
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a aplicat mai multe interdicții în privința unor companii și organizații afiliate lui Ilan Șor. Decizia are la bază ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Musteața privind includerea acestora în „lista persoanelor juridice în privința cărora există informații documentate că se află sub controlul cet. Ilan Șor, subiect...
10:00
Video/ De la stradă la Telegram: manualul Kremlinului pentru parlamentarele din R. Moldova # Ziarul de Garda
Niciodată nu s-a mai văzut așa ceva și, totuși, iarăși… Această calchiere a expresiei ruse „никогда такого не было, и вот опять” redă cu exactitate tacticile utilizate de partidele pro-Kremlin în ajunul alegerilor parlamentare, care se vor desfășura la 28 septembrie 2025. De la discursuri și mitinguri la manipulări digitale și finanțări opace – aceste...
09:50
Pompierii Inspectoratului General al Poliției (IGSU) au salvat 24 de tone de floarea-soarelui din flăcările care au cuprins un camion în raionul Taraclia, anunță miercuri, 24 septembrie, IGSU. Astfel, în seara zilei de 23 septembrie 2025, pompierii din raionul Taraclia au intervenit pentru lichidarea unui incendiu care a cuprins un camion. „Apelul la Serviciul 112...
09:40
Procurorii cer arest preventiv pentru 12 din cei 74 de reținuți în dosarul participanților la tabere militare în Serbia, pentru crearea dezordinilor în masă în R. Moldova # Ziarul de Garda
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a anunțat că a depus 12 demersuri de aplicare a arestului preventiv pentru 30 de zile în privința unora dintre cele 74 de persoane reținute în dosarul participanților la taberele militare din Serbia, pentru crearea dezordinilor în masă în R. Moldova. Judecătorul de instrucție urmează să...
09:30
„Visul Georgian”: de la integrarea în UE la legi inspirate din Rusia. „Moldova poate învăța lecții clare din experiența Georgiei” # Ziarul de Garda
„Legi draconice”, inclusiv legea „agentului străin”, inspirată din Rusia, care subminează activitatea ONG-urilor și a presei independente; arestarea liderilor opoziției pe fundalul unor proteste antiguvernamentale continue; demiterea funcționarilor care participă la proteste – acesta este „visul georgian” pe care-l trăiesc de câțiva ani cetățenii Georgiei, țară care era cândva considerată fruntașă a Parteneriatului Estic. Politicile...
09:20
În urma a 45 de percheziții, șase persoane, dintre care un polițist, au fost reținute. Oamenii legii au găsit circa 1,3 milioane de țigări fabricate ilegal și vândute la o piață angro din capitală # Ziarul de Garda
În urma a 45 de percheziții, șase persoane, dintre care un polițist, au fost reținute de oamenii legii, fiind bănuiți de fabricarea ilegală a țigărilor în capitală. Procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), de comun cu ofițerii Serviciului protecție internă şi anticorupție (SPIA) anunță o captură de circa 1,3...
09:00
Alianța pentru Unirea Românilor, pe scurt, AUR, s-a lansat în R. Moldova în 2021, la doi ani după ce un partid cu denumire similară a fost înregistrat și în România. Deși ambele partide anunță că militează pentru unirea R. Moldova cu România, în ultimii ani, formațiunea de la București a fost acuzată că, de fapt,...
08:20
21:40
FT: Exporturile rusești de combustibil scad pe măsură ce Ucraina își intensifică atacurile asupra rafinăriilor de petrol # Ziarul de Garda
Campania Ucrainei de atacuri cu drone împotriva rafinăriilor de petrol din Rusia a dus la scăderea exporturilor rusești de combustibil la cel mai scăzut nivel din 2020, perturbând o sursă importantă de venituri pentru Kremlin, scrie Financial Times (FT). Sursa citată scrie că 16 dintre cele 38 de rafinării ale Rusiei au fost lovite de la...
21:10
Agenția Franceză pentru Dezvoltare va finanța proiecte de reabilitare a sistemelor de irigații în valoare de peste 44 milioane de euro # Ziarul de Garda
Franța va detașa un expert tehnic pe lângă Ministerul Agriculturii din R. Moldova, pentru a sprijini negocierile în sectorul vitivinicol și armonizarea legislației cu acquis-ul european, iar Agenția Franceză pentru Dezvoltare (AFD) va finanța proiecte de reabilitare a sistemelor de irigații, în valoare de peste 44 milioane de euro, se arată în comunicatul de presă...
20:40
CEC a respins solicitarea privind desfășurarea unui exit-poll în ziua alegerilor parlamentare # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală a examinat și a respins solicitarea „DATE INTELIGENTE” S.R.L. privind autorizarea efectuării unui exit-poll în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie. În aceeași ședință, Comisia a acreditat în calitate de observatori naționali:– 2 persoane din partea Asociației obștești Fundația Est-Europeană din Moldova;– 7 persoane din partea Instituției Publice „Centrul de instruire continuă...
20:20
19:30
Trump spune că țările membre ONU „se îndreaptă spre iad” din cauza politicii frontierelor deschise # Ziarul de Garda
Președintele Donald Trump a avertizat că Europa se află într-o criză din cauza afluxului de imigranți ilegali și a avertizat că țările membre ale ONU „se îndreaptă spre iad” în „experimentul eșuat al frontierelor deschise”, transmite Fox News. „Europa se află într-o situație gravă”, a declarat Trump în discursul său din cadrul dezbaterii Adunării Generale a Națiunilor Unite de marți,...
19:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că un nou fals circulă în mediul online și care pretinde, în mod eronat, că alegătorii care au optat pentru votul prin corespondență ar fi recepționat buletine de vot din care lipsesc unii concurenți electorali, se arată în comunicatul de presă emis de CEC. Conform sursei citate, această informație este...
18:40
Liga Orașelor și Comunelor, pe scurt LOC, a fost fondat în 2023 „din inițiativa unui grup de primari care au constatat necesitatea unei mișcări social-politice a comunităților locale”, potrivit site-ului lor oficial. LOC se declară un partid proeuropean și condamnă războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Ziarul de Gardă vă propune o radiografie a...
18:30
MAI: Vladimir Plahotniuc va fi extrădat pe 25 septembrie și urmează să fie condus la Penitenciarul nr. 13 # Ziarul de Garda
Vladimir Plahotniuc va fi extrădat în R. Moldova pe 25 septembrie. Informația a fost confirmată pentru MOLDPRES de serviciul de presă al Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Potrivit sursei citate, conform procedurilor, Vladimir Plahotniuc urmează a fi condus la Penitenciarul numărul 13, întrucât anterior pe numele acestuia a fost emis un mandat de arestare. La finele...
18:20
Compania producătoare a serialului „Plaha” spune că nu a beneficiat de vreun sprijin financiar din partea instituțiilor de stat # Ziarul de Garda
„Magnet Production”, compania care a produs serialul „Plaha” a precizat că în realizarea serialului compania și întreaga echipă de producție nu au beneficiat de vreun sprijin financiar din partea instituțiilor de stat – fie că e vorba de Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Culturii sau alte entități publice. „Nu a existat niciun contract, acord sau înțelegere...
18:20
SINTEZA ELECTORALĂ/ Costiuc a primit un ultimatum de la CEC, Alternativa vrea dezbateri cu PAS, noi percheziții # Ziarul de Garda
În patru ani de guvernare, PAS și-a îndeplinit 56% din promisiunile electorale cu care a câștigat alegerile în 2021. Aceast este concluzia unui studiu realizat de experții WatchDog, în cooperare cu alți specialiști din diferite domenii. Cel mai mic grad de îndeplinire a promisiunilor se atestă la capitolele anticorupție, justiție, a monopolurilor și managementului defectuos...
18:00
Experții demontează „alerta” SVR: „Un fals fabricat pentru a băga frică în oameni” # Ziarul de Garda
Serviciul de Informații Externe al Federației Ruse (SVR) a publicat marți, 23 septembrie, un comunicat în care acuză Uniunea Europeană și NATO că pregătesc o „ocupație militară” a R. Moldova. Guvernul de la Chișinău și experții consultați de Ziarul de Gardă califică afirmațiile drept falsuri grosolane, menite să intimideze electoratul înaintea alegerilor parlamentare din 28...
17:50
Raport: Care este impactul tarifelor aplicate de administrația lui Trump asupra economiei SUA # Ziarul de Garda
În cel mai recent raport al său, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică transmite că impactul tarifelor încă nu s-a resimțit pe deplin, unele efecte fiind absorbite până acum prin marje mai mici de profituri și prin stocuri făcute în avans, înainte de intrarea noilor taxe în vigoare, scrie Reuters. Dacă în iunie, OCDE anticipa...
17:40
Lituania, modificări în legislaţie pentru a putea doborî imediat dronele care îi încalcă spaţiul aerian # Ziarul de Garda
Parlamentul lituanian a votat marţi, 23 septembrie, amendamente la legislaţia existentă pentru a permite forţelor armate ale ţării baltice, membră NATO şi vecină cu Rusia, Belarus și Polonia, să neutralizeze mai rapid şi mai uşor dronele ce reprezintă o ameninţare pentru spaţiul aerian naţional, informează agenția de știri EFE, citat de G4Media. Într-un comunicat, Parlamentul...
17:40
VIDEO/ Șofer din Drochia, reținut pentru 72 de ore după ce a refuzat testarea alcoolscopică. Are la activ 26 de procese-verbale contravenționale # Ziarul de Garda
Un bărbat de 56 de ani, originar din raionul Drochia, a fost reținut pentru 72 de ore după ce a refuzat să fie testat alcoolscopic, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP) într-un comunicat. Conform Poliției, luni seară, 22 septembrie, în jurul orei 22:40, pe un drum din localitatea Chetrosu, raionul Drochia, inspectorii de patrulare au...
17:30
LIVE TEXT/ Doi civili răniți într-un atac cu drone în regiunea Sumî. Război în Ucraina, ziua 1308 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:20 Despre aceasta a fost relatat Oleh Hryhorov, șeful Administrației Militare Regionale Sumî, potrivit Ukrinform. „Doi civili au fost răniți într-un atac în comunitatea Seredyna-Buda. Dimineața, armata rusă au atacat orașul cu o dronă. Doi bărbați, în vârstă de 45 și 49 de ani, au fost răniți”, a spus acesta. Potrivit lui Hryhorov, răniții au...
17:20
Cadrele didactice din școlile profesionale din toată țara au primit un e-mail fals de la MEC, care ar conține o cerere din partea Blocului electoral Alternativa # Ziarul de Garda
Un e-mail fals a fost expediat de pe o adresă falsă din numele unei angajate Ministerului Educației și Cercetării (MEC), care ar conține o cerere din partea Blocului electoral Alternativa privind acordarea spațiului pentru desfășurarea unei activități politice, anunță marți, 23 septembrie, MEC. Potrivit unui comunicat, e-mailul a fost trimis cadrele manageriale și didactice din...
17:10
Investiții de circa 8 miliarde de lei în următorii zece ani: ANRE a aprobat Planul de dezvoltare a rețelelor electrice de transport pentru perioada 2025-2034 # Ziarul de Garda
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat astăzi, 23 septembrie, planul de dezvoltare a rețelelor electrice de transport pentru perioada 2025–2034, elaborat de „Moldelectrica”. Documentul prevede investiții de circa 8 miliarde de lei în următorii zece ani pentru modernizarea infrastructurii existente de transport a energiei electrice, construcția de noi linii de interconexiune, precum...
