Focuri de armă la Dallas, la Serviciul de Imigrări: Cel puțin 4 răniți, iar suspectul s-ar fi sinucis

Focuri de armă la Dallas, la Serviciul de Imigrări: Cel puțin 4 răniți, iar suspectul s-ar fi sinucis

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8