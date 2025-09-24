Premieră economică în Moldova: Ce presupune „Fondul de Fonduri”, creat pentru atragerea investițiilor private
TV8, 24 septembrie 2025 21:30
Premieră economică în Moldova: Ce presupune „Fondul de Fonduri”, creat pentru atragerea investițiilor private
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
21:30
Acum o oră
21:10
Acum 2 ore
20:10
Acum 4 ore
18:40
18:10
18:00
17:50
Acum 6 ore
17:20
16:50
16:50
16:50
16:40
16:20
15:50
Acum 8 ore
15:30
15:20
15:00
14:30
14:00
Acum 12 ore
13:40
13:20
13:10
13:00
13:00
13:00
12:30
12:20
11:40
11:30
10:40
10:10
09:40
Acum 24 ore
07:40
07:10
23 septembrie 2025
23:30
23:10
22:50
21:50
21:50
21:50
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.