Apelul lui Zelenski la ONU: „Războiul a ajuns deja la prea mulți oameni pentru a pretinde că nu are legătură cu voi”

TV8, 24 septembrie 2025 22:30

Apelul lui Zelenski la ONU: „Războiul a ajuns deja la prea mulți oameni pentru a pretinde că nu are legătură cu voi”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8

Acum 30 minute
23:00
Focuri de armă la Dallas, la Serviciul de Imigrări: Cel puțin 4 răniți, iar suspectul s-ar fi sinucis TV8
Acum o oră
22:30
Apelul lui Zelenski la ONU: „Războiul a ajuns deja la prea mulți oameni pentru a pretinde că nu are legătură cu voi” TV8
Acum 2 ore
22:20
/VIDEO/ Dezbateri electorale „Alege liber” la TV8: Cine sunt invitații din runda a cincea TV8
22:00
/VIDEO/ Mii de locuri de muncă vacante la Chișinău: Tinerii se plâng de cerințe prea mari de experiență TV8
21:30
Premieră economică în Moldova: Ce presupune „Fondul de Fonduri”, creat pentru atragerea investițiilor private TV8
Acum 4 ore
21:10
Vremea se răcește brusc în Moldova: Ploi slabe și nopți mai reci la final de septembrie 2025 TV8
21:00
Noi probleme pentru Ion Nicolaescu: Atacantul Moldovei a suferit o accidentare TV8
20:10
/LIVE/ Dezbateri electorale „Alege liber” la TV8: Cine sunt invitații din runda a cincea TV8
19:50
Verdict negativ pentru judecătorul Dmitrii Fujenco: Nu a trecut filtrul integrității TV8
Acum 6 ore
19:20
/VIDEO/ Tragedie la Florești: Un bătrân a murit după ce a căzut într-o fântână TV8
19:10
Atenție, consumatori: Hrișcă periculoasă, retrasă de pe piață. Ce a descoperit ANSA TV8
18:40
Alegeri parlamentare 2025: Lista celor 24 de secții de votare pentru moldovenii din Marea Britanie TV8
18:10
Dosarul instruirilor pentru destabilizări: 62 din cei 74 de tineri reținuți au fost eliberați TV8
18:00
/VIDEO/ Mii de ziare denigratoare, tipărite ilegal la Chișinău: Trei suspecți indică legături cu biserica și Rusia TV8
17:50
/PROMO/ Premieră la 1TV: Filmul „Lipovenii – între trecut și viitor”, astăzi, la ora 22:00 TV8
17:40
Preț mai mic la benzină: Cât vor costa carburanții pe 25 septembrie 2025 TV8
Acum 8 ore
17:20
Ambasadorul Lilian Darie, convocat la MAE rus: Kremlinul vrea observatori ruși la alegeri, deși ar pregăti fraude TV8
16:50
Înscrie-ți școala la #SuperCoders 2025 - programul care aduce AI și siguranța online în fiecare clasă din Republica Moldova /P/ TV8
16:50
/LIVE TEXT/ Război în Orientul Mijlociu, ziua 719: Atac sângeros în Gaza și flotilă lovită de drone. Macron pune condiții lui Trump TV8
16:50
/VIDEO/ Alegeri 2025: Speranțe și dezamăgiri. Ce cred oamenii din Cahul despre parlamentare TV8
16:40
/VIDEO/ Constantin Țuțu, dat în căutare internațională: Locul aflării sale rămâne un mister TV8
16:20
Orange Moldova și UNFPA își unesc forțele pentru a preveni și combate violența digitală /P/ TV8
16:20
Alexandru Balan rămâne după gratii: Curtea Supremă a României i-a respins Contestația TV8
15:50
Cinci persoane riscă închisoare pentru corupere electorală: Ce le-ar fi oferit în schimbul votului TV8
15:30
/PROMO/ Dezbateri electorale „Alege liber” la TV8: Cine sunt invitații din runda a cincea TV8
Acum 12 ore
15:20
Perchezițiile continuă în toată Moldova: Noi descinderi în dosarul privind infracțiuni electorale TV8
15:00
Claudia Cardinale a murit: Legendara actriță, declarată cea mai frumoasă femeie din lume, avea 87 de ani TV8
14:30
Oleg Cara rămâne la conducerea Biroului Național de Statistică: A câștigat un nou mandat de 5 ani TV8
14:00
/VIDEO/ Trump schimbă retorica: Crede că Ucraina e uimitoare și numește Rusia „tigru de hârtie” TV8
13:40
/VIDEO/ Dosarul instruirilor pentru destabilizări: Procurorii cer arest pentru 12 din cele 74 de persoane reținute TV8
13:20
/VIDEO/ Extrădarea lui Plahotniuc: Ora posibilă a aterizării la Chișinău și celulă pregătită în închisoare TV8
13:10
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1309: Atac cu IA în Moldova, situație tensionată și tigru de hârtie. Trump s-a întâlnit cu Zelenski TV8
13:00
/VIDEO/ Noua Lege a cetățeniei Moldovei, în vigoare din 24 decembrie 2025: Cunoașterea limbii române devine obligatorie TV8
13:00
/VIDEO/ Descinderi la o tipografie din Chișinău: Au fost ridicate 200 de buletine de vot falsificate TV8
13:00
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1309: Atac cu IA în Moldova, situație tensionată și rafinării în flăcări. Trump s-a întâlnit cu Zelenski TV8
12:30
Alexandru Balan, suspectat de spionaj, vrea la libertate: Contestația se judecă la Curtea Supremă a României TV8
12:20
„Moldova e asediată de Rusia”: Recean anunță scenariile Kremlinului pentru alegerile din 28 septembrie 2025 TV8
11:40
/VIDEO/ Catlabuga combate afirmațiile lui Dodon: „Niciun agricultor nu lasă roada să fie aruncată” TV8
11:30
Rezultate la Marea Dictare Națională 2025: Număr record de participanți și note maxime obținute TV8
11:20
Marea Dictare Națională 2025: Număr record de participanți și note maxime obținute TV8
10:40
Noua Lege a cetățeniei Moldovei, în vigoare din 24 decembrie 2025: Cunoașterea limbii române devine obligatorie TV8
Acum 24 ore
10:10
/VIDEO/ Captură uriașă de țigări la Chișinău: Șase persoane, inclusiv un polițist, reținute pentru activități ilegale TV8
09:40
/VIDEO/ Camion cuprins de flăcări la Taraclia: Pompierii au salvat 24 de tone de floarea-soarelui TV8
09:30
Lovitură pentru Ilan Șor: Fiscul sancționează afacerile fugarului din Moldova TV8
07:40
Horoscop 24 septembrie 2025 de la ChatGPT: Taurii rezolvă conflicte, Scorpionul analizează tăcut, iar Berbecii încheie proiecte TV8
07:10
/METEO/ Cer senin și ceață dimineața: Temperaturile prognozate pentru astăzi, 24 septembrie 2025 TV8
23 septembrie 2025
23:30
OMS și EMA dezmint afirmațiile lui Donald Trump: Paracetamolul și vaccinurile nu cauzează autism TV8
Ieri
23:10
/VIDEO/ Șofer agresiv, filmat în traficul din Chișinău: Poliția anunță că a fost găsit și amendat TV8
22:50
Consiliul Audiovizualului dezminte un fals rusesc: Filmul „Ivan Vasilievici își schimbă profesia” nu este interzis în Moldova TV8
22:40
Doliu în lumea teatrală din Moldova: Actrița Nina Doni a murit la 89 de ani TV8
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.