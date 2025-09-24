DIICOT a deschis un dosar penal în cazul amenințărilor de la școlile din București: Un adolescent de 17 ani, audiat pentru terorism
UNIMEDIA, 24 septembrie 2025 19:50
DIICOT a confirmat că a deschis un dosar penal după ce mai multe școli și spitale din România au primit mesaje de amenințare prin e-mail, inclusiv în cursul zilei de miercuri, 24 septembrie, scrie presa română.
Acum 15 minute
20:00
UNInterviu cu Marcel Spatari - va rămâne sau nu în fotoliul de deputat, inechitatea socială, familia din diasporă și donații partidului: „Să cântărim votul, turul II nu va fi” # UNIMEDIA
Marcel Spatari, candidatul cu numărul 5 pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2028, este invitatul la UNInterviu electoral pentru UNIMEDIA. Aflați declarații în exclusivitate despre motivele revenirii sale în politică, ce va face cu mandatul de deputat, unde îi este familia, din ce surse trăiește acum Marcel Spatari, dar și ce mesaj le transmite alegătorilor, cu doar câteva zile înainte de ziua votului.
Acum 30 minute
19:50
Acum o oră
19:40
Zelenski: Europa nu-şi poate permite să piardă R. Moldova în fața Rusiei. Răspunsul internaţional este insuficient # UNIMEDIA
Europa nu-şi poate permite să lase Republica Moldova să revină pe orbita Rusiei, a spus miercuri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în discursul pe care l-a susţinut la Adunarea Generală a ONU, relatează AFP, citat de digi24.ro.
19:20
Ultima oră! Nepotul lui Nicolae Botgros, internat la spital, în stare gravă, după o supradoză de droguri # UNIMEDIA
Cristian Botgros, nepotul maestrului Nicolae Botgros se află internat în stare gravă la spital, după ce ar fi consumat substanțe interzise.
Acum 2 ore
19:00
Partidul „Inima Moldovei” a desfășurat ședința CNP: Au discutat situația politică din țară, dar și au exclus un grup de membri # UNIMEDIA
Partidul Politic Inima Moldovei a desfășurat astăzi şedinţa Consiliului Naţional Politic. În comunicatul de presă al formațiunii se spune că la ședință au fost abordate chestiuni ce ţin de situaţia politică din Republica Moldova, dar şi subiecte de ordin intern ale formaţiunii.
18:50
Reguli mai stricte pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova: Cânt intră în vigoare noua lege # UNIMEDIA
Agenția Servicii Publice informează că noua Lege a cetățeniei Republicii Moldova a fost promulgată și publicată în Monitorul Oficial. Ca urmare, noile prevederi legislative vor intra în vigoare la data de 24 decembrie 2025.
18:30
Un mort și mai mulți răniți, într-un atac armat la Serviciul de Imigrări din Dallas. Autorul, un lunetist, s-a sinucis: Mesajul transmis de JD Vance # UNIMEDIA
Un lunetist a ucis cel puțin un migrant și a rănit până la patru persoane, într-un atac armat la o unitate a Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE) din Dallas, apoi s-a sinucis, potrivit poliției, scrie adevărul.ro.
Acum 4 ore
18:10
Atenție, consumatori: Un lot de hrișcă, retras din vânzare. Ce au depistat inspectorii ANSA # UNIMEDIA
Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor anunță despre rechemarea din comerț a unui loc de hrișcă.
18:00
Nicolae Pascaru: „Nu ne confruntăm cu o competiție a ideilor, ci cu un linșaj informațional” # UNIMEDIA
Vicepreședintele partidului Alianța „MOLDOVENII”, Nicolae Pascaru, a adresat un mesaj în care a condamnat ferm „standardele duble” din activitatea mass-mediei și „atacurile manipulative” care marchează campania parlamentară.
17:50
(video) „Это группа Evrazia”: Poliția a descins la o tipografie clandestină din capitală, unde erau redactate ziare cu „mesaje denigratoare și instigatoare la ură” # UNIMEDIA
În urma unor acțiuni comune desfășurate de polițiștii Direcției de Poliție Chișinău și Inspectoratului Bălți, în comun cu angajații SIS, a fost identificată și neutralizată o tipografie clandestină, implicată în producerea și diseminarea de materiale cu „caracter ilegal și conținut instigator”.
17:50
O statuie de trei metri înălţime reprezentându-i pe preşedintele american Donald Trump şi pe miliardarul defunct Jeffrey Epstein - mână în mână - a fost instalată marţi dimineaţa, în mod discret, în faţa Capitoliului, la Washington, scrie observatornews.ro.
17:40
Horațiu Potra, dat în urmărire internațională în dosarul lui Călin Georgescu, ar fi fost reținut miercuri în Dubai # UNIMEDIA
Horațiu Potra, dat în urmărire internațională în dosarul lui Călin Georgescu, ar fi fost reținut miercuri în Dubai, au declarat pentru G4Media surse apropiate anchetei.
17:40
Manifestație la Guvern: Membrii BEP au organizat o acțiune pentru pace și respectarea neutralității Republicii Moldova # UNIMEDIA
Blocul Electoral Patriotic a organizat astăzi o acțiune în susținerea păcii la care au participat deputați, membri și susținători ai formațiunii politice.
17:30
(video) Partidul Politic „NOI - Noua Opțiune Istorică” şi-a prezentat viziunea privind domeniile social, sănătate şi educaţie # UNIMEDIA
Alegeri 2025. Partidul Politic „NOI - Noua Opțiune Istorică”, în cadrul unei conferințe de presă desfășurată astăzi, şi-a prezentat viziunea privind domeniile social, sănătate şi educaţie.
17:10
O femeie din Dondușeni a murit la spital, după ce soțul i-ar fi tăiat capul și a lăsat-o să zacă-n drum: Bărbatul, reținut # UNIMEDIA
O femeie de 41 de ani din raionul Dondușeni a murit pe patul de spital după ce a fost bătută se soțul său. Potrivit informațiilor, tragedia a avut loc pe dat de 22 septembrie.
17:00
MAE confirmă convocarea ambasadorului Lilian Darii la Moscova: „Se întreprind toate măsurile pentru a asigura transparența alegerilor parlamentare” # UNIMEDIA
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova confirmă convocarea ambasadorului Lilian Darii la Moscova. „Autoritățile întreprind toate măsurile necesare pentru a asigura integritatea și transparența alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025”, menționează instituția.
16:40
16:30
Alegeri 2025! Candidata independentă Olesea Stamate anunță că, odată ajunsă în Parlament, va iniția majorarea plafonului pentru coletele poștale.
16:20
Alegeri cu tensiuni: Ambasadorul Moldovei, Lilian Darii, convocat la MAE rus, după ce autoritățile ar fi refuzat să acrediteze observatori ruși # UNIMEDIA
Ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Darii, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei, după ce autoritățile de la Chișinău ar fi refuzat să acrediteze observatori ruși în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, scrie ria.ru.
Acum 6 ore
16:10
(video) Dorin Recean: RM este pregătită pentru sezonul rece și cu gaze naturale, și cu energie electrică. Există o singură vulnerabilitate # UNIMEDIA
Premierul Dorin Recean a declarat că Republica Moldova este pregătită să facă față sezonului rece din punct de vedere energetic, atât în ceea ce privește aprovizionarea cu gaze naturale, cât și cu energie electrică.
16:10
Actrița Claudia Cardinale, pe numele său adevărat Claude Joséphine Rose Cardinale, a murit la vârsta de 87 de ani. „Ne lasă moștenire imaginea unei femei libere și inspirate, atât în cariera sa de femeie, cât și în cea de artistă”, a declarat agentul ei, Laurent Savry, scrie hotnews.ro.
16:00
(foto) „Omul fără de care lumea mea n-ar avea culoare”. Costi Burlacu este omagiat astăzi. Ce mesaj emoționant i-a adresat soția la cea de-a 43-a aniversare # UNIMEDIA
Interpretul Costi Burlacu împlinește astăzi 43 de ani. Cu această ocazie, soția, prietenii apropiați și fanii i-au adresat cele mai sincere urări de bine.
15:50
Percheziții CNA și PA într-un dosar de finanțare ilegală a unui partid politic: Documente, telefoane și bani, ridicați # UNIMEDIA
În această dimineață, 24 septembrie, ofițerii din cadrul Centrului Național Anticorupție și ai Procuraturii Anticorupție, au descins cu percheziții în mai multe locații din țară. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale privind acceptarea finanțării ilegale a partidului politic din partea unui grup criminal organizat, se arată într-un comunicat.
15:30
(video) Deghizare ca-n filme. O ucraineancă, reținută după ce a lăsat mai mulți oameni fără bani, în piețele din capitală: Purta peruci să nu fie recunoscută # UNIMEDIA
O femeie de 30 de ani, originară din Ucraina, a fost reținută pentru 72 de ore de polițiștii Inspectoratului Centru, fiind bănuită de comiterea mai multor pungășii în piețele din capitală. Potrivit oamenilor legii, pentru a-și ascunde identitatea, aceasta obișnuia să poarte peruci.
15:10
(video) Uraganul Gabrielle amenință Europa: Sunt așteptate viteze ale vântului de peste 200 km/h. Care este traseul # UNIMEDIA
Uraganul Gabrielle, al doilea uragan major al sezonului din Atlantic, se îndreaptă amenințător spre Europa, cu viteze ale vântului ce depășesc 200 km/h. Fenomenele meteorologice extreme ar putea afecta părți din vestul continentului, potrivit specialiștilor, scrie adevarul.ro.
15:10
Ex-vicedirectorul SIS, Alexandru Balan, acuzat de spionaj, rămâne în arest pentru 30 de zile: Instanţa supremă din România i-a respins contestaţia # UNIMEDIA
Fostul vicedirector SIS, Alexandru Balan, pus sub acuzare de DIICOT pentru trădare, rămâne în arest pentru 30 de zile. Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi justiţie i-au respins contestaţia acestuia la măsura arestării, decisă în 10 septembrie de Curtea de Apel Bucureşti, scrie presa română.
15:00
(video) Reținerea din fața ASEM: Bărbatul pus la pământ de mascați sub ochii trecătorilor, ar fi suspectat de mită # UNIMEDIA
Bărbatul reținut în fața Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM) ar fi suspectat de mită.
15:00
„Partidul de la guvernare recurge la noi presiuni în raport cu Partidul Democrat Modern pe care vor să-l reducă la tăcere. Este reacția PDMM la cererea Ministerului Justiției transmisă Curții de Apel Centru prin care solicită instanței limitarea activității formațiunii pentru o perioadă de un an”, acuză PDMM printr-un comunicat. Formațiunea califică acțiunea drept „o nouă comandă politică a PAS, care utilizează instituțiile guvernamentale pentru răfuieli politicie și pentru eliminarea oponenților”. MJ și PAS nu au comentat aceste acuzații.
15:00
De ce și-a schimbat Donald Trump atitudinea faţă de Rusia: Un apropiat al liderului de la Casa Albă explică # UNIMEDIA
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat, marți, că președintele Donald Trump a dat dovadă de „răbdare extraordinară” în speranţa unui progres diplomatic între Rusia și Ucraina, scrie hotnews.ro.
14:40
(video) Dianna Rotaru, prima reacție după scandalul de infidelitate, care a pus showbizul pe jar: „Îmi amintesc de Britney Spears, cât de mult hate a avut” # UNIMEDIA
Interpreta Dianna Rotaru a venit cu o reacție publică, după ce în spațiul online au apărut zvonuri că și-ar fi înșelat soțul. „Mi-am adus aminte de Britney Spears. Cât hate a primit această fată, cât de iubită a fost și cât de urâtă, în același timp. Cu dragostea nu trebuie să te joci niciodată”, a spus artista.
14:20
Un oraş din Italia introduce în premieră, din 2026, taxa turistică pentru câini. Şi rezidenţii vor avea de achitat pentru patrupedele lor un impozit anual, scrie observatornews.ro.
Acum 8 ore
14:00
(video) „O nouă minciună, marca PAS”. Ceban, după descinderile la o tipografie cu buletine „VOTAT” pentru Alternativa: Scrie explicit „model”. Vom acționa în instanță # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban a susținut un briefing de presă, după ce Poliția, în baza unei informații de la Serviciul Fiscal de Stat, a descins la o tipografie din Chișinău, unde au fost depistate și ridicate 200 de buletine de vot ștampilate cu mențiunea „VOTAT” în dreptul blocului „Alternativa”. „Suntem atacați de PAS în fiecare zi”, a declarat acesta.
14:00
(foto/video) Două persoane, trasnportate la spital, după un accident în lanț pe șoseaua Balcani: Cum a avut loc coliziunea # UNIMEDIA
Un accident în lanț a avut loc pe 23 septembrie 2025, în jurul orei 20:17, la intersecția șos. Balcani cu str. Petricani din capitală. Patru mașini au fost implicate, iar doi dintre șoferi au fost transportați la spital. Poliția continuă să stabilească circumstanțele exacte ale incidentului.
14:00
Petr Vlah, despre cum pot fi atrași investitorii străini: Liberalizarea pieţei muncii și un complex de facilităţi fiscale # UNIMEDIA
Petr Vlah, candidat pe lista Partidului Politic „Alianţa pentru Unirea Românilor”, spune că, în ultimii ani, permanent s-a vorbit despre faptul că investitorii străini evită să vină în Moldova având în vedere războiul din ţara vecină, care prezintă riscuri pentru potenţialii investitori.
13:50
(live) Ceban, briefing de presă, după descinderile Poliției la o tipografie cu buletine „VOTAT” pentru Alternativa: „Știm că vă stăm în gât” # UNIMEDIA
Primarul Capitalei, Ion Ceban, susține un briefing de presă, după ce Poliția, în baza unei informații de la Serviciul Fiscal de Stat, a descins la o tipografie din Chișinău, unde au fost depistate și ridicate 200 de buletine de vot ștampilate cu mențiunea „VOTAT” în dreptul blocului „Alternativa”.
13:50
Grădinița „Andrieș” din Ialoveni, câștigătoarea campaniei „Alege filtre în loc de plastic”, premiată de Moldindconbank și ULTRA # UNIMEDIA
Moldindconbank și showroom-ul de electronice și electrocasnice ULTRA au premiat grădinița nr. 1 „Andrieș” din orașul Ialoveni – marele câștigător al ediției 2025 a campaniei naționale „Alege filtre în loc de plastic”, care și-a propus să aducă în prim-plan importanța apei curate pentru sănătatea și dezvoltarea copiilor.
13:50
Donald Trump schimbă retorica despre război, după întâlnirea cu Volodimir Zelenski: „Ucraina este în poziția în care poate lupta și recupera tot teritoriul” # UNIMEDIA
Președintele american Donald Trump și-a schimbat marți retorica despre războiul din Ucraina, declarând că Ucraina este în postura de recuceri tot teritoriul pe care Rusia l-a ocupat de la invazie, însă nu a furnizat niciun indiciu despre impactul acestei poziții asupra politicii SUA, relatează Reuters, potrivit adevarul.ro.
13:40
(video) Poliția prezintă niște buletine, pe care scrie clar „MODEL”, ca probe că s-ar fi pregătit un carusel electoral: Ștampila „votat” e pusă în dreptul Blocului Alternativa # UNIMEDIA
Oamenii legii au anunțat că au descins cu verificări, în baza unei informații parvenite de la Serviciul Fiscal de Stat, la o tipografie din capitală. Acolo au fost depistate și ridicate 200 de buletine de vot pe care era aplicată ștampila „VOTAT” în dreptul unui bloc politic antrenat în alegerile parlamentare.
13:30
(video) Discrepanță între declarații. Dorin Recean evită să spună dacă Țuțu e în Transnistria: „Cunoaștem informații despre intenția lui de a merge acolo” # UNIMEDIA
În timp ce procurorii au afirmat că fostul deputat Constantin Țuțu s-ar afla în regiunea transnistreană și există probe foto în acest sens, premierul Dorin Recean a evitat să confirme acest lucru, declarând doar că autoritățile cunosc despre „intenția” acestuia de a se afla în stânga Nistrului.
13:20
Cu 4 zile înainte de alegeri, PAS schimbă mai mulți consuli generali: Remanierile făcute de Guvern la Nisa și Barcelona # UNIMEDIA
Cu patru zile înainte de alegerile parlamentare, Guvernul a făcut schimbări în corpul consular: Lilian Moraru a fost rechemat din funcția de consul general la Nisa, fiind înlocuit de Victor Martin. De asemenea, Anatol Stratulat a fost rechemat din funcția de consul general la Barcelona, iar Ion Panfil îi va prelua atribuțiile.
13:10
(video) Un adolescent de 15 ani, împușcat mortal de poliție într-un McDonald’s din Olanda. Clienții, în stare de șoc după incident # UNIMEDIA
Un băiat de 15 ani a fost ucis prin împușcare de poliția olandeză, într-un restaurant McDonald’s din Capelle aan den IJssel, localitate aflată în apropiere de Rotterdam, Olanda. Incidentul, petrecut duminică, a șocat clienții și angajații care au asistat la intervenție, scrie adevarul.ro.
12:50
CIE „Moldexpo”, cu certificat ISO 9001. Zinaida Popa: Este prima SA de stat din Moldova care primește recunoașterea celei mai mari organizații de talie mondială # UNIMEDIA
Pe 23 septembrie 2025, Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo” S.A. a primit Certificatul ISO 9001 din partea Bureau Veritas România, devenind astfel prima societate pe acțiuni din Republica Moldova recunoscută de cea mai mare organizație internațională de certificare, cu sediul la Paris. Distincția confirmă eforturile constante de modernizare și aliniere la cele mai înalte standarde internaționale de calitate și eficiență.
12:50
12:40
(foto) Cursa de la Atena, cu care ar putea fi adus Plahotniuc, anunțată pe panou la ora 09:30 # UNIMEDIA
Cursa aeriană din Atena, cu care ar putea fi adus Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, este afișată pe panoul de zbor la ora 09:30.
Acum 12 ore
12:10
„Eroul casei”: Un bebeluș de 5140 g, născut natural de o tânără de 32 de ani, la Institutul Mamei și Copilului # UNIMEDIA
Un adevărat miracol medical la Institutul Mamei și Copilului: o mămică de 32 de ani din Dubăsarii Vechi a adus pe lume, pe cale naturală, un băiețel sănătos și voinic de 5140 g - o naștere rară, spun medicii, având în vedere că bebelușii cu o greutate de peste 5 kg sunt, de regulă, aduși pe lume prin cezariană.
12:00
(video) „Afacerea de garaj” care producea milioane de țigări: O fabrică secretă, găsită în capitală. 1,3 mil. de țigarete au fost ridicate, iar 6 persoane, printre care un polițist, reținute # UNIMEDIA
Procurorii PCCOCS, în colaborare cu ofițerii SPIA, au destructurat o rețele de contrabandă cu țigări fabricate ilegal în Chișinău. În urma unei operațiuni, au fost ridicate peste 1.300.000 de țigări, s-au confiscat aproape 500.000 de lei în numerar, iar șase persoane, printre care și un polițist, au fost reținute.
11:50
(video) Guvernul, în ultima ședință de dinaintea alegerilor: Ce proiecte au aprobat miniștrii # UNIMEDIA
Cabinetul de miniștri s-a întrunit astăzi, 24 septembrie, în ședință, cu 18 proiecte pe ordinea de zi.
11:50
(video) La 71 de ani, a alergat 42 de km cu un ananas pe cap și nu l-a scapăt nici măcar o dată: Maratonistul care face senzație la competițiile din toată lumea # UNIMEDIA
Dacă majoritatea alergătorilor de maraton se pregătesc luni întregi pentru cursa de 42,195 km, cu diete stricte și echipamente ultra-tech, există un domn care alege să cucerească traseul în cel mai exotic mod posibil: cu un ananas pe cap, scrie protv.ro.
11:50
11:40
Moldova are o a treia opțiune - în locul confruntării dintre două forțe politice, se poate alege dezvoltarea țării # UNIMEDIA
„28 septembrie nu este ziua alegerilor între Est și Vest, ci între trecut și viitor!”, a declarat președintele partidului pro-moldovenesc aflat în ascensiune, Alianța „MOLDOVENII”, Denis Roșca, prezentând scenariul de viitor pe care îl pot alege cetățenii Republicii Moldova.
