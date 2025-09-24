Ex-vicedirectorul SIS, Alexandru Balan, acuzat de spionaj, rămâne în arest pentru 30 de zile: Instanţa supremă din România i-a respins contestaţia

15:00

„Partidul de la guvernare recurge la noi presiuni în raport cu Partidul Democrat Modern pe care vor să-l reducă la tăcere. Este reacția PDMM la cererea Ministerului Justiției transmisă Curții de Apel Centru prin care solicită instanței limitarea activității formațiunii pentru o perioadă de un an”, acuză PDMM printr-un comunicat. Formațiunea califică acțiunea drept „o nouă comandă politică a PAS, care utilizează instituțiile guvernamentale pentru răfuieli politicie și pentru eliminarea oponenților”. MJ și PAS nu au comentat aceste acuzații.