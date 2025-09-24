Ex-vicedirectorul SIS, Alexandru Balan, acuzat de spionaj, rămâne în arest pentru 30 de zile: Instanţa supremă din România i-a respins contestaţia
UNIMEDIA, 24 septembrie 2025 15:10
Fostul vicedirector SIS, Alexandru Balan, pus sub acuzare de DIICOT pentru trădare, rămâne în arest pentru 30 de zile. Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi justiţie i-au respins contestaţia acestuia la măsura arestării, decisă în 10 septembrie de Curtea de Apel Bucureşti, scrie presa română.
• • •
(video) Deghizare ca-n filme. O ucraineancă, reținută după ce a lăsat mai mulți oameni fără bani, în piețele din capitală: Purta peruci să nu fie recunoscută # UNIMEDIA
O femeie de 30 de ani, originară din Ucraina, a fost reținută pentru 72 de ore de polițiștii Inspectoratului Centru, fiind bănuită de comiterea mai multor pungășii în piețele din capitală. Potrivit oamenilor legii, pentru a-și ascunde identitatea, aceasta obișnuia să poarte peruci.
(video) Uraganul Gabrielle amenință Europa: Sunt așteptate viteze ale vântului de peste 200 km/h. Care este traseul # UNIMEDIA
Uraganul Gabrielle, al doilea uragan major al sezonului din Atlantic, se îndreaptă amenințător spre Europa, cu viteze ale vântului ce depășesc 200 km/h. Fenomenele meteorologice extreme ar putea afecta părți din vestul continentului, potrivit specialiștilor, scrie adevarul.ro.
Ex-vicedirectorul SIS, Alexandru Balan, acuzat de spionaj, rămâne în arest pentru 30 de zile: Instanţa supremă din România i-a respins contestaţia # UNIMEDIA
(video) Reținerea din fața ASEM: Bărbatul pus la pământ de mascați sub ochii trecătorilor, ar fi suspectat de mită # UNIMEDIA
Bărbatul reținut în fața Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM) ar fi suspectat de mită.
„Partidul de la guvernare recurge la noi presiuni în raport cu Partidul Democrat Modern pe care vor să-l reducă la tăcere. Este reacția PDMM la cererea Ministerului Justiției transmisă Curții de Apel Centru prin care solicită instanței limitarea activității formațiunii pentru o perioadă de un an”, acuză PDMM printr-un comunicat. Formațiunea califică acțiunea drept „o nouă comandă politică a PAS, care utilizează instituțiile guvernamentale pentru răfuieli politicie și pentru eliminarea oponenților”. MJ și PAS nu au comentat aceste acuzații.
De ce și-a schimbat Donald Trump atitudinea faţă de Rusia: Un apropiat al liderului de la Casa Albă explică # UNIMEDIA
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat, marți, că președintele Donald Trump a dat dovadă de „răbdare extraordinară” în speranţa unui progres diplomatic între Rusia și Ucraina, scrie hotnews.ro.
(video) Dianna Rotaru, prima reacție după scandalul de infidelitate, care a pus showbizul pe jar: „Îmi amintesc de Britney Spears, cât de mult hate a avut” # UNIMEDIA
Interpreta Dianna Rotaru a venit cu o reacție publică, după ce în spațiul online au apărut zvonuri că și-ar fi înșelat soțul. „Mi-am adus aminte de Britney Spears. Cât hate a primit această fată, cât de iubită a fost și cât de urâtă, în același timp. Cu dragostea nu trebuie să te joci niciodată”, a spus artista.
Un oraş din Italia introduce în premieră, din 2026, taxa turistică pentru câini. Şi rezidenţii vor avea de achitat pentru patrupedele lor un impozit anual, scrie observatornews.ro.
(video) „O nouă minciună, marca PAS”. Ceban, după descinderile la o tipografie cu buletine „VOTAT” pentru Alternativa: Scrie explicit „model”. Vom acționa în instanță # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban a susținut un briefing de presă, după ce Poliția, în baza unei informații de la Serviciul Fiscal de Stat, a descins la o tipografie din Chișinău, unde au fost depistate și ridicate 200 de buletine de vot ștampilate cu mențiunea „VOTAT” în dreptul blocului „Alternativa”. „Suntem atacați de PAS în fiecare zi”, a declarat acesta.
(foto/video) Două persoane, trasnportate la spital, după un accident în lanț pe șoseaua Balcani: Cum a avut loc coliziunea # UNIMEDIA
Un accident în lanț a avut loc pe 23 septembrie 2025, în jurul orei 20:17, la intersecția șos. Balcani cu str. Petricani din capitală. Patru mașini au fost implicate, iar doi dintre șoferi au fost transportați la spital. Poliția continuă să stabilească circumstanțele exacte ale incidentului.
Petr Vlah, despre cum pot fi atrași investitorii străini: Liberalizarea pieţei muncii și un complex de facilităţi fiscale # UNIMEDIA
Petr Vlah, candidat pe lista Partidului Politic „Alianţa pentru Unirea Românilor”, spune că, în ultimii ani, permanent s-a vorbit despre faptul că investitorii străini evită să vină în Moldova având în vedere războiul din ţara vecină, care prezintă riscuri pentru potenţialii investitori.
(live) Ceban, briefing de presă, după descinderile Poliției la o tipografie cu buletine „VOTAT” pentru Alternativa: „Știm că vă stăm în gât” # UNIMEDIA
Primarul Capitalei, Ion Ceban, susține un briefing de presă, după ce Poliția, în baza unei informații de la Serviciul Fiscal de Stat, a descins la o tipografie din Chișinău, unde au fost depistate și ridicate 200 de buletine de vot ștampilate cu mențiunea „VOTAT” în dreptul blocului „Alternativa”.
Grădinița „Andrieș” din Ialoveni, câștigătoarea campaniei „Alege filtre în loc de plastic”, premiată de Moldindconbank și ULTRA # UNIMEDIA
Moldindconbank și showroom-ul de electronice și electrocasnice ULTRA au premiat grădinița nr. 1 „Andrieș” din orașul Ialoveni – marele câștigător al ediției 2025 a campaniei naționale „Alege filtre în loc de plastic”, care și-a propus să aducă în prim-plan importanța apei curate pentru sănătatea și dezvoltarea copiilor.
Donald Trump schimbă retorica despre război, după întâlnirea cu Volodimir Zelenski: „Ucraina este în poziția în care poate lupta și recupera tot teritoriul” # UNIMEDIA
Președintele american Donald Trump și-a schimbat marți retorica despre războiul din Ucraina, declarând că Ucraina este în postura de recuceri tot teritoriul pe care Rusia l-a ocupat de la invazie, însă nu a furnizat niciun indiciu despre impactul acestei poziții asupra politicii SUA, relatează Reuters, potrivit adevarul.ro.
(video) Poliția prezintă niște buletine, pe care scrie clar „MODEL”, ca probe că s-ar fi pregătit un carusel electoral: Ștampila „votat” e pusă în dreptul Blocului Alternativa # UNIMEDIA
Oamenii legii au anunțat că au descins cu verificări, în baza unei informații parvenite de la Serviciul Fiscal de Stat, la o tipografie din capitală. Acolo au fost depistate și ridicate 200 de buletine de vot pe care era aplicată ștampila „VOTAT” în dreptul unui bloc politic antrenat în alegerile parlamentare.
În timp ce procurorii au afirmat că fostul deputat Constantin Țuțu s-ar afla în regiunea transnistreană și există probe foto în acest sens, premierul Dorin Recean a evitat să confirme acest lucru, declarând doar că autoritățile cunosc despre „intenția” acestuia de a se afla în stânga Nistrului.
Cu 4 zile înainte de alegeri, PAS schimbă mai mulți consuli generali: Remanierile făcute de Guvern la Nisa și Barcelona # UNIMEDIA
Cu patru zile înainte de alegerile parlamentare, Guvernul a făcut schimbări în corpul consular: Lilian Moraru a fost rechemat din funcția de consul general la Nisa, fiind înlocuit de Victor Martin. De asemenea, Anatol Stratulat a fost rechemat din funcția de consul general la Barcelona, iar Ion Panfil îi va prelua atribuțiile.
(video) Un adolescent de 15 ani, împușcat mortal de poliție într-un McDonald’s din Olanda. Clienții, în stare de șoc după incident # UNIMEDIA
Un băiat de 15 ani a fost ucis prin împușcare de poliția olandeză, într-un restaurant McDonald’s din Capelle aan den IJssel, localitate aflată în apropiere de Rotterdam, Olanda. Incidentul, petrecut duminică, a șocat clienții și angajații care au asistat la intervenție, scrie adevarul.ro.
CIE „Moldexpo”, cu certificat ISO 9001. Zinaida Popa: Este prima SA de stat din Moldova care primește recunoașterea celei mai mari organizații de talie mondială # UNIMEDIA
Pe 23 septembrie 2025, Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo” S.A. a primit Certificatul ISO 9001 din partea Bureau Veritas România, devenind astfel prima societate pe acțiuni din Republica Moldova recunoscută de cea mai mare organizație internațională de certificare, cu sediul la Paris. Distincția confirmă eforturile constante de modernizare și aliniere la cele mai înalte standarde internaționale de calitate și eficiență.
(foto) Cursa de la Atena, cu care ar putea fi adus Plahotniuc, anunțată pe panou la ora 09:30 # UNIMEDIA
Cursa aeriană din Atena, cu care ar putea fi adus Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, este afișată pe panoul de zbor la ora 09:30.
„Eroul casei”: Un bebeluș de 5140 g, născut natural de o tânără de 32 de ani, la Institutul Mamei și Copilului # UNIMEDIA
Un adevărat miracol medical la Institutul Mamei și Copilului: o mămică de 32 de ani din Dubăsarii Vechi a adus pe lume, pe cale naturală, un băiețel sănătos și voinic de 5140 g - o naștere rară, spun medicii, având în vedere că bebelușii cu o greutate de peste 5 kg sunt, de regulă, aduși pe lume prin cezariană.
(video) „Afacerea de garaj” care producea milioane de țigări: O fabrică secretă, găsită în capitală. 1,3 mil. de țigarete au fost ridicate, iar 6 persoane, printre care un polițist, reținute # UNIMEDIA
Procurorii PCCOCS, în colaborare cu ofițerii SPIA, au destructurat o rețele de contrabandă cu țigări fabricate ilegal în Chișinău. În urma unei operațiuni, au fost ridicate peste 1.300.000 de țigări, s-au confiscat aproape 500.000 de lei în numerar, iar șase persoane, printre care și un polițist, au fost reținute.
(video) Guvernul, în ultima ședință de dinaintea alegerilor: Ce proiecte au aprobat miniștrii # UNIMEDIA
Cabinetul de miniștri s-a întrunit astăzi, 24 septembrie, în ședință, cu 18 proiecte pe ordinea de zi.
(video) La 71 de ani, a alergat 42 de km cu un ananas pe cap și nu l-a scapăt nici măcar o dată: Maratonistul care face senzație la competițiile din toată lumea # UNIMEDIA
Dacă majoritatea alergătorilor de maraton se pregătesc luni întregi pentru cursa de 42,195 km, cu diete stricte și echipamente ultra-tech, există un domn care alege să cucerească traseul în cel mai exotic mod posibil: cu un ananas pe cap, scrie protv.ro.
Moldova are o a treia opțiune - în locul confruntării dintre două forțe politice, se poate alege dezvoltarea țării # UNIMEDIA
„28 septembrie nu este ziua alegerilor între Est și Vest, ci între trecut și viitor!”, a declarat președintele partidului pro-moldovenesc aflat în ascensiune, Alianța „MOLDOVENII”, Denis Roșca, prezentând scenariul de viitor pe care îl pot alege cetățenii Republicii Moldova.
Vlad Plahotniuc, mesaj că „revine” și îndemn către moldoveni: Votați opoziția cu șanse de a intra în Parlament, niciun vot direct sau indirect nu trebuie să ajungă la PAS # UNIMEDIA
În ajun de a fi extrădat în Republica Moldova, Vladimir Plahotniuc vine cu un nou mesaj electoral pe rețele. Acesta îndeamnă moldoveanii să voteze cu partidele de opoziție, care au șanse reale să acceadă în Parlament”. „Revin pentru a mă disculpa de învinuirile care mi se aduc și pentru a mă implica în mod direct și activ în viața publică, și pentru a relua proiectele sociale începute anterior”, scrie Plahotniuc.
Guvernul a aprobat numirea lui Oleg Cara în funcția de director general al Biroului Național de Statistică, pentru un mandat de cinci ani. Decizia a fost aprobată de cabinetul de miniștri în cadrul ședinței din 24 septembrie.
(video) Plahotniuc vine mâine dimineață acasă și va fi „cazat” la Penitenciarul 13. Ministra Justiției: Va fi singur în celulă # UNIMEDIA
Vladimir Plahotniuc va ajunge mâine dimineață în Republica Moldova, fiind adus din Grecia sub escortă și va fi plasat în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău. Potrivit ministrei Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, ex-deputatul va fi plasat într-o celulă individuală, conform prevederilor Codului de detenție.
(video) Liderul PNM, Dragoș Galbur trăiește din donații, inclusiv de la colegii de partid: Ce explicație are # UNIMEDIA
Liderul Partidului Național Moldovenesc nu este angajat, nu are vreun venit și declară oficial că trăiește din donații. Acestea vin de la părinți dar și, mai nou, de la colegii săi de partid, care „muncesc și câștigă foarte bine”. „Eu sunt angajat în acest proiect politic și prin donații mi se oferă, mie și partidului, autonomie financiară”, a explicat Galbur.
Din interimar, în șef cu acte în regulă: Adrian Munteanu, numit în funcția de director al Serviciului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor # UNIMEDIA
Guvernul a decis astăzi, 24 septembrie, numirea lui Adrian Munteanu în funcția de director al Serviciului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.
Ex-vicedirectorul SIS, Alexandru Balan, acuzat de spionaj, cere să fie eliberat: Contestația arestului se judecă astăzi la Înalta Curte din România # UNIMEDIA
Fostului vicedirector SIS, Alexandru Balan, pus sub acuzare de DIICOT pentru trădare, cere eliberarea. El a contestat arestul preventiv. DIICOT îl acuză că a transmis informații secrete de stat către KGB din Belarus. Contestația se judecă astăzi la Curtea Supremă, scrie digi24.ro.
(live) Guvernul, în ultima ședință dinaintea alegerilor: Ce proiecte sunt pe agenda miniștrilor # UNIMEDIA
Cabinetul de miniștri se întrunesc astăzi, 24 septembrie, în ședință, cu 18 proiecte pe ordinea de zi.
Îi vor după gratii, dar nu pe toți: Procurorii cer mandate de arest pentru 12 din cei 74 reținuți în dosarul destabilizărilor # UNIMEDIA
Procurorii PCCOCS au depus 12 demersuri de aplicare a arestului preventiv pentru 30 de zile în privința persoanelor reținute în dosarul participanților la taberele militare din Serbia, pentru crearea dezordinilor în masă în Moldova. Urmează ca judecătorul de instrucție să se pronunțe.
(video) Butelie de gaz la bord și flăcări în cabină: Un camion cu 24 de tone de floarea-soarelui s-a aprins, la sud. Pompierii au reușit să evite o explozie # UNIMEDIA
Un camion încărcat cu 24 de tone de semințe de floarea-soarelui a fost cuprins de flăcări pe traseul Cahul–Taraclia. Incidentul a avut loc astăzi, iar șoferul a reușit să iasă din cabină la timp, fără a suferi leziuni.
Škoda și DAAC Hermes inaugurează două showroomuri ultramoderne în Chișinău – unice în Europa # UNIMEDIA
Piața auto din Republica Moldova atinge un nou nivel de performanță și design odată cu deschiderea a două showroomuri Škoda complet noi în Chișinău, construite conform celor mai recente standarde internaționale ale mărcii.
Pe 24 septembrie, istoria a fost marcată de începutul calendarului islamic și descoperirea uraniului.
(video) „Eu sunt distrusă”: Carolina, tânăra care a stat 3 luni la pușcărie pentru că a fost „confundată”, încă luptă pentru dreptate: Voi scrie o plângere pe toți cei implicați # UNIMEDIA
Carolina Romanciuc, tânăra mamă din Tighina care susține că a ajuns din confuzie într-un dosar penal și a stat după gratii 3 luni, doar pentru că ar semăna cu adevărata suspectă, este în pragul disperării. „Cinci luni de bătaie de joc, 3 luni după gratii, 2 sub control judiciar, fără să-mi văd copilul, pentru ce? Presupun că s-a dat mită să se tragă de timp cu mine, să închidă gura victimelor, iar adevărații suspecți să fugă din țară”, a declarat tânăra la Verdict.
Horoscop pentru miercuri: Scorpionii descoperă trădări, iar intuiția le confirmă bănuielile # UNIMEDIA
Alinierea stelelor de astăzi intensifică emoțiile și deschide noi perspective în viața fiecărui semn zodiacal. În timp ce unii se vor confrunta cu decizii importante, alții vor descoperi noi oportunități de creștere personală și profesională. Află horoscopul zilei.
Complexul rezidențial de pe str. N. Titulescu, 36/B, Chișinău, construit de KIRSAN, pregătit pentru darea completă în exploatare. Administrația: „Vă mulțumim pentru încredere!” # UNIMEDIA
Compania Kirsan Com SRL anunță că toate lucrările de montare ale rețelelor inginerești la blocul de pe str. N. Titulescu 36/B, Chișinău au fost finalizate, ceea ce înseamnă că acestea vor fi conectate în cel mai scurt timp, asigurând funcționarea deplină a blocului imediat după darea în exploatare. Valentin Strogoteanu, Director General, a lansat un mesaj către locatarii acestui bloc, în care explică în detaliu ce lucrări au fost executate și ce urmează să se mai facă.
(video) Ion Ceban, despre discursul de luni seara al Maiei Sandu: Probabil trebuie să aplaudăm pentru regie și scenografie, nu și pentru mesaj # UNIMEDIA
Liderul Blocului Alternativa critică discursul președintei Maia Sandu, de luni seara, și-l califică drept unul care dezbină. „A ieșit într-o vestimentație neagră, tragic de tot, ca în cele mai sumbre drame, cu o voce care prevestea, nu știu, sfârșitul lumii. Nu, eu nu asta am așteptat și oamenii nu asta au așteptat”, a declarat Ceban la ExclusivTV.
Leul moldovenesc a înregistrat o evoluție mixtă în raport cu principalele valute de referință, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
După apelul lui Eric Cantona, experţi independenţi ai ONU solicită FIFA şi UEFA să suspende echipa de fotbal a Israelului # UNIMEDIA
Experţi independenţi ai ONU au solicitat FIFA şi UEFA, forurile conducătoare ale fotbalului mondial şi european, să suspende Israelul, relatează AFP, citat de news.ro.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat informează că astăzi, vremea în Moldova va fi în general stabilă, cu condiții meteorologice ce nu indică variații semnificative sau fenomene atmosferice severe.
Nu există nicio legătură dovedită între paracetamol, vaccinare şi autism, dezminte Organizaţia Mondială a Sănătăţii sugestii ale lui Donald Trump # UNIMEDIA
Nu există nicio legătură dovedită între paracetamol şi autism, iar vaccinurile nu provoacă această tulburare, contrar sugestiilor administraţiei Trump, anunţă marţi Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), relatează AFP, citat de news.ro.
Eugeniu Caraman, care este fratele președintelui CSM, a fost numit director interimar al Penitenciarului Nr. 13 # UNIMEDIA
Eugeniu Caraman a fost numit, în secret, director interimar al Penitenciarului Nr.13, funcție rămasă vacantă după demisia șefului instituției în urma scandalului legat de o deținută ucraineancă, evadată. Potrivit canalului de telegram Ungureanu 112, Eugeniu Caraman este fratele președintelui interimar al Consiliului Superior al Magistraturii, Sergiu Caraman.
(video) „Trage aer și suflă. - Nu!”: Un șofer, reținut după ce a fost prins beat la volan și a refuzat să treacă testul. Are la activ 26 de procese-verbale # UNIMEDIA
Un bărbat de 56 de ani, originar din raionul Drochia, a fost reținut pentru 72 de ore, după ce a fost depistat conducând vizibil în stare de ebrietate avansată, în localitatea Chetrosu.
