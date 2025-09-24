Mesajele României cu relevanță pentru R. Moldova, la reuniunea miniștrilor de Externe ai UE la New York
Realitatea.md, 24 septembrie 2025 15:10
Ministrul afacerilor externe a României, Oana Țoiu, a participat, la New York, la reuniunea informală a miniștrilor afacerilor externe din statele membre ale UE, desfășurată în contextul săptămânii la nivel înalt a celei de a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU. În actualul context de securitate, marcat de provocări și amenințări multiple, reuniunea a
• • •
Începând cu 24 decembrie 2025, Republica Moldova va aplica o nouă lege a cetățeniei, menită să prevină fraudele și să consolideze siguranța statului. Actul a fost promulgat, publicat în Monitorul Oficial și aduce schimbări importante pentru cei care solicită cetățenia. De acum înainte, cererile vor fi depuse doar personal, fără intermediari sau procuri. În plus,
Spionul din Republica Moldova, Alexandru Balan, reținut recent și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile în România, fiind suspectat de trădare, a cerut să fie eliberat. Magistrații au respins, considerând nefondată, contestația inculpatului față de plasarea în arest preventiv. Decizia de astăzi este definitivă. Procurorii DIICOT îl acuză pe Alexandru Bălan, în vârstă
VIDEO Rețea de trafic de droguri, anihilată de polițiști: Arme, carduri bancare și mii de euro, ridicate # Realitatea.md
Oamenii legii au destructurat activitatea ilegală a unui grup de persoane suspectate de comercializarea substanțelor narcotice și psihotrope în nordul țării. Suspecții, cu vârste între 20 și 32 de ani, cumpărau droguri din Chișinău, pe care le distribuiau ulterior consumatorilor din raionul Glodeni și în regiunea de nord. În timpul perchezițiilor efectuate la domiciliile și
Maia Sandu mulțumește funcționarilor: „Am încheiat screeningul de două ori mai repede decât alte state candidate” # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit ieri, la Președinție, cu funcționarii publici care au contribuit la finalizarea procesului de evaluare a conformității legislației naționale cu cea europeană, cunoscut sub denumirea de screening. Șefa statului le-a mulțumit echipelor din toate instituțiile implicate pentru munca depusă în ultimele 15 luni și pentru faptul că au reușit
Kremlinul a reacționat la declarațiile lui Donald Trump cu privire la situația economiei ruse și la faptul că războiul împotriva Ucrainei este unul fără „direcție clară", iar Rusia este mai degrabă „un tigru de hârtie" pe câmpul de luptă. Totodată, Kremlinul a transmis că, în contextul actual, Moscova nu are altă opțiune decât să continue
VIDEO BEP, manifestație în fața Guvernului cu lozinci despre neutralitate: NATO nu ne trebuie # Realitatea.md
Reprezentanții și manifestanții Blocului Electoral Patriotic (BEP) au organizat o manifestație în fața Guvernului, la care au transmis mesaje despre neutralitatea țării și lozinci contra NATO și guvernării. Conform lor, evenimentul s-a desfășurat pentru „susținerea păcii". Participanții la protest au declarat că PAS „timp de patru ani au semănat frică și ură în societate, în
Pachete cu mâncare, în schimbul votului la referendum: Cinci persoane, trimise în judecată # Realitatea.md
Cinci persoane au fost trimise în judecată pentru coruperea alegătorilor la Dondușeni. Aceștia sunt învinuiți că ar fi oferit bunuri pentru a determina susținătorii să își exercite drepturile electorale într-un anumit mod. Potrivit Procuraturii Generale (PG), pe 19 septembrie 2024, susținătorii unui bloc politic au adunat circa 250 de persoane și le-au influențat prin discursuri
Grădinița „Andrieș” din Ialoveni, câștigătoarea campaniei „Alege filtre în loc de plastic”, premiată de Moldindconbank și ULTRA # Realitatea.md
Moldindconbank și showroom-ul de electronice și electrocasnice ULTRA au premiat grădinița nr. 1 „Andrieș" din orașul Ialoveni – marele câștigător al ediției 2025 a campaniei naționale „Alege filtre în loc de plastic", care și-a propus să aducă în prim-plan importanța apei curate pentru sănătatea și dezvoltarea copiilor. Atmosfera a fost una de sărbătoare, emoție și
Moldovenii din Rusia ar putea fi transportați organizat la Minsk pentru a vota duminică # Realitatea.md
Comunitatea moldovenilor din regiunea rusă Kaliningrad ar putea beneficia de transport organizat și gratuit în capitala Belarusului, Minsk, pentru a-și exprima votul la secția de votare deschisă acolo pentru alegerile parlamentare de duminică, 28 septembrie. Un anunț despre organizarea transportului a fost plasat în grupul Centrului Cultural Educativ din orașul Kaliningrad de pe Telegram, transmite
Macron către Trump: Premiul Nobel pentru Pace este posibil doar dacă oprești războiul din Gaza # Realitatea.md
Președintele francez Emmanuel Macron susține că Donald Trump ar putea primi Premiul Nobel pentru Pace doar dacă reușește să pună capăt conflictului dintre Israel și palestinieni din Gaza. Într-un interviu acordat BFMTV, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, Macron a declarat: „Există o singură persoană care ar putea face ceva în situația
O refugiată de 30 de ani, reținută la Chișinău. Purta peruci ca să fure portmonee din piață # Realitatea.md
O ucraineancă de 30 de ani a fost arestată pentru 72 de ore, fiind bănuită că a comis cel puțin trei furturi în piețele din Chișinău. Prejudiciul cauzat ar fi de aproximativ 13 000 de lei. Polițiștii au stabilit că femeia ar putea fi implicată și în alte două cazuri similare, înregistrate în sectoarele Ciocana
VIDEO Ceban prezintă facturile pentru cele 200 de buletine model: Sunt date de ieșire. Este publicitate electorală # Realitatea.md
Ion Ceban a prezentat acte de confirmare și facturi pentru cele 200 de buletine de vot model, despre care s-a bănuit că ar fi fost pregătite pentru fraudarea votului. Potrivit politicianului, acestea au fost tipărite pentru publicitate electorală. Liderul blocului Alternativa a menționat că pe fiecare dintre buletinele de vot este tipărit textul „model". Ceban
Tratament chimioterapeutic aproape de casă: Pacienții pot beneficia de aceste servicii la Spitalul Florești # Realitatea.md
Începând de astăzi, 24 septembrie 2025, pacienții diagnosticați cu maladii oncologice pot beneficia de tratament chimioterapeutic la Spitalul Raional Florești. Măsura face parte din procesul de decentralizare a serviciilor oncologice, permițând pacienților să primească tratament mai aproape de domiciliu și să evite deplasările la Institutul Oncologic din Chișinău. La Spitalul Raional Florești, pacienților oncologici li
Statul investește 1 leu, sectorul privat aduce 3: mecanismul care promite să revoluționeze IMM-urile # Realitatea.md
Guvernul Republicii Moldova a lansat un mecanism financiar în premieră pentru țara noastră: Fondul de Fonduri, creat pentru a sprijini întreprinderile mici și mijlocii și pentru a atrage mai multe investiții private în economie. Prin acest instrument, statul va investi bani publici ca „garanție de primă pierdere", iar pentru fiecare leu alocat de la buget
Ce se întâmplă când la o secție de votare din străinătate se epuizează buletinele? Interviu cu Victor Martin de la MAE # Realitatea.md
Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul misiunilor diplomatice ale țării noastre, oferă suport pentru organizarea alegerilor la secțiile de votare din afara țării. Procesul are loc cu acceptul statelor gazdă, iar mai multe detalii despre cum se desfășoară procesul, ce provocări și riscuri există, dar și care sunt cele mai frecvente întrebări ale conaționalilor din străinătate
Claudia Cardinale, una dintre cele mai mari actrițe ale cinematografiei italiene și europene, s-a stins din viață marți, la vârsta de 87 de ani, în regiunea Parisului. Claude Joséphine Rose Cardinale s-a născut pe 15 aprilie 1938, la Tunis, într-o familie de origine siciliană, tatăl din Isola delle Femmine, iar mama din Trapani. Drumul său spre
Un bărbat a murit după ce a căzut într-o fântână, tragedia având loc miercuri noaptea, 24 septembrie, în raionul Florești. Poliția a fost sesizată de un localnic din satul Japca. „La fața locului s-a deplasat imediat grupa operativă și angajații IGSU, care preliminar au stabilit că în fântână se afla un bărbat în vârstă de
Serviciul Fiscal de Stat a blocat mai multe companii afiliate politicianului fugar Ilan Șor, printre care și rețeaua de magazine sociale „MeriȘor". Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial din 24 septembrie 2025 și vizează oprirea activităților economice și înghețarea conturilor acestor firme. Potrivit documentelor oficiale, companiile incluse pe lista neagră nu mai pot: efectua
Aleea pietonală de pe strada Grigore Vieru, din centrul capitalei, a fost renovată în cadrul unui proiect demarat în anul 2022. Astfel, au fost executate mai multe lucrări importante: lărgirea și pavarea aleii, a fost reabilitat spațiul verde, fiind plantate mai multe specii de arbuști și flori, și au fost instalate bănci moderne. A fost
VIDEO Ion Ceban îi dă replică premierului: Luați-vă cuvintele înapoi; Am condamnat și condamn corupția electorală # Realitatea.md
Primarul degrevat al capitalei și unul dintre liderii Blocului „Alternativa", Ion Ceban îi dă replică premierului Dorin Recean, care a venit cu un apel către principalii contracandidați ai partidului de guvernare la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 de a se disocia de reţeaua criminală „Șor" de cumpărare de voturi afiliată Kremlinului. „Luați-vă cuvintele înapoi.
„Moldexpo” a primit certificatul ISO 9001 și devine prima SA de stat din Moldova care se bucură de această recunoaștere # Realitatea.md
Pe 23 septembrie 2025, Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo" S.A. a primit Certificatul ISO 9001 din partea Bureau Veritas România, devenind astfel prima societate pe acțiuni din Republica Moldova recunoscută de cea mai mare organizație internațională de certificare, cu sediul la Paris. Distincția confirmă eforturile constante de modernizare și aliniere la cele mai înalte standarde
Justiția română cere Parlamentului European ridicarea imunității Dianei Șoșoacă, acuzată de 11 infracțiuni # Realitatea.md
Eurodeputata extremistă Diana Șoșoacă este vizată de 11 capete de acuzare, iar Parchetul General a solicitat marți ridicarea imunității sale parlamentare, potrivit unui comunicat al instituției, scrie Euractiv.ro. Procurorii Secției de urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au dispus continuarea urmăririi penale împotriva acesteia pentru multiple infracțiuni:
Confuzie privind locul aflării lui Constantin Țuțu. Premierul insistă pe „intenția de a fi în regiunea transnistreană” # Realitatea.md
După ce aparent Constantin Țuțu a fost fotografiat în regiunea transnistreană, ministra de Interne a anunțat subit că este anunțat în căutare internațională, iar premierul Dorin Recean, la conferința de miercuri, a insistat pe intenția acestuia de a fi în regiunea transnistreană. Premierul a reiterat declarații despre Constantin Țuțu făcute cu o săptămână în urmă.
Premierul Dorin Recean a confirmat că joi, 25 septembrie, Vlad Plahotniuc va fi extrădat din Grecia. Potrivit șefului cabinetului de miniștri, Plahotniuc nu se va bucura de un "tratament special". "Mâine, Vlad Plahotniuc va fi adus în cătușe să răspundă în fața justiției. Acest lucru trebuie să se întâmple strict cu legislația în vigoare, fără
VIDEO Verificări la o tipografie din Chișinău: Au fost găsite buletine de vot ștampilate pentru Blocul Alternativa # Realitatea.md
Polițiștii efectuează verificări la o tipografie din Chișinău, ca urmare a unei informații primite de la Serviciul Fiscal de Stat (SFS). În incintă au fost găsite și ridicate 200 de buletine de vot pe care era aplicată ștampila „VOTAT" în dreptul unui bloc politic implicat în alegerile parlamentare. Buletinele au fost tipărite în baza unui
CineMADE in Romania: Filmul „După 40 de zile” de Andrei Gruzsniczki, la 22:00, la RLIVE TV # Realitatea.md
Pelicula „După 40 de zile" de Andrei Gruzsniczki este filmul din seria „CineMADE în România", difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 22:00. După parastasul de 40 de zile al so
Pompierii verifică secțiile de votare: reguli stricte antiincendiu înainte de alegeri # Realitatea.md
Înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a început controale și instruiri speciale în toate secțiile de votare din țară. Pompierii și salvatorii verifică dacă sunt respectate regulile antiincendiu și dacă toate echipamentele de siguranță sunt pregătite pentru ziua votului. De asemenea, persoanele care lucrează în secțiile de votare […] Articolul Pompierii verifică secțiile de votare: reguli stricte antiincendiu înainte de alegeri apare prima dată în Realitatea.md.
Pe 28 septembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova sunt așteptați la urne, pentru a alege Parlamentul. Fiecare dintre ei trebuie să își exprime individual opțiunea, prezentând un act de identitate. Operatorii vor verifica persoana în baza de date, apoi o vor direcționa către membrii Biroului Electoral care o vor găsi în lista electorală sau o vor […] Articolul Briefingul Zilei: Ce se întâmplă la secția de votare în ziua alegerilor apare prima dată în Realitatea.md.
Este un pas necesar pentru a sprijini fermierii! 119 bunuri publice vor fi transmise Ministerului Agriculturii # Realitatea.md
119 bunuri publice, printre care clădiri, stații de pompare, bazine, canale și terenuri aferente vor fi transmise în administrarea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). Hotărârea a fost aprobată miercuri, 24 septembrie, de cabinetul de miniștri, la propunerea Agenției Proprietății Publice (APP), transmite IPN. „Punem în valoare patrimoniul public și îl orientăm spre nevoile reale ale […] Articolul Este un pas necesar pentru a sprijini fermierii! 119 bunuri publice vor fi transmise Ministerului Agriculturii apare prima dată în Realitatea.md.
Rețeaua „ȘOR”, finanțată lunar cu milioane de lei negri – documente interne dezvăluite # Realitatea.md
Rețeaua criminală condusă de condamnatul fugar Ilan Șor este zguduită de o nouă scurgere de documente interne, care arată cum sunt distribuiți lunar banii negri în interiorul structurii. Informațiile au fost publicate de OSINT Romania și analizate de jurnaliștii Deschide.MD. Conform datelor analizate de reporterii Deschide.MD, oficiul central al grupării „ȘOR” din R. Moldova este alcătuit din […] Articolul Rețeaua „ȘOR”, finanțată lunar cu milioane de lei negri – documente interne dezvăluite apare prima dată în Realitatea.md.
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor are un nou șef. Cine este acesta # Realitatea.md
Miercuri, 24 septembrie, Andrian Munteanu a fost numit în funcția de șef al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor pe un termen de cinci ani. Decizia a fost aprobată de Guvern. Munteanu activează în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului din anul 2007 și are o experiență vastă în acest sector. În […] Articolul Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor are un nou șef. Cine este acesta apare prima dată în Realitatea.md.
Apelul lui Recean către principalii contracandidați: Disociați-vă de gruparea criminală „Șor”, măcar în ultimul ceas # Realitatea.md
Prim-ministrul Dorin Recean a lansat miercuri, 24 septembrie curent, un apel public către principalii contracandidați ai PAS la alegerile parlamentare din 28 septembrie curent (Igor Dodon, Irina Vlah, Ion Ceban, Mark Tkaciuk și alții), solicitându-le să se disocieze de reţeaua criminală de cumpărare de voturi afiliată Kremlinului. Apelul a fost făcut la conferința de presă […] Articolul Apelul lui Recean către principalii contracandidați: Disociați-vă de gruparea criminală „Șor”, măcar în ultimul ceas apare prima dată în Realitatea.md.
”Rusia vrea să preia puterea de la Chișinău”, mesajul premierului Dorin Recean în ajun de alegeri # Realitatea.md
Premierul Dorin Recean a declarat că Federația Rusă încearcă să influențeze alegerile din Republica Moldova printr-o serie de scenarii menite să submineze voinţa suverană a cetățenilor și să preia controlul la Chișinău. Într-un discurs adresat populației, Recean a atras atenția asupra intensificării acțiunilor subversive și a prezentat patru metode folosite de Kremlin pentru a destabiliza […] Articolul ”Rusia vrea să preia puterea de la Chișinău”, mesajul premierului Dorin Recean în ajun de alegeri apare prima dată în Realitatea.md.
La 22 septembrie 2025, echipa mobilă a Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice (ANRANR) a depistat valori crescute de radiații ionizante la un imobil de pe strada Sfântul Andrei, sectorul Rîșcani al capitalei. ANRANR a declarat pentru Realitatea.md că a fost identificată prezența izotopului Cesiu-137, cu o rată de doză de 5,27 […] Articolul Pericol de radiație în sectorul Rîșcani. Ce au descoperit autoritățile? apare prima dată în Realitatea.md.
Uniunea Creștin-Socială din Moldova are 53 de candidați la alegerile parlamentare de pe 28 septembrie 2025. În listă se regăsesc jurnaliști, economiști, medici, juriști, dar și reprezentanți ai altor domenii. Slogan: Readucem Moldova la normalitate Orientare geopolitcă: Oficial, partidul pledează pentru „vot împotriva tuturor”, însă liderul partidului, Gabriel Calin, a fost acuzat de propagandă pro-rusă. […] Articolul Dosarul candidatului: Uniunea Creștin-Socială din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Ministra Justiției a anunțat când și unde va fi transportat Vlad Plahotniuc, după extrădare # Realitatea.md
Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a declarat că Republica Moldova este pregătită să asigure plasarea în detenție a fostului lider democrat Vlad Plahotniuc, odată cu finalizarea procedurii de extrădare. Potrivit ministrei, toate pregătirile necesare au fost făcute la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, în conformitate cu legislația în vigoare. „Toți cetățenii împotriva cărora se aplică măsuri […] Articolul Ministra Justiției a anunțat când și unde va fi transportat Vlad Plahotniuc, după extrădare apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Mesaje electorale din clădirea Guvernului: miniștrii au prezentat alegerile ca moment de cotitură pentru Moldova # Realitatea.md
Alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie 2025, sunt prezentate de membri ai Guvernului drept un moment decisiv pentru viitorul țării. Mai mulți miniștri au transmis mesaje miercuri către cetățeni, îndemnându-i să participe la scrutin și să-și exprime votul liber. Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a declarat că aceste alegeri vin „doar la 3 […] Articolul VIDEO Mesaje electorale din clădirea Guvernului: miniștrii au prezentat alegerile ca moment de cotitură pentru Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Un atac ucrainean cu drone a incendiat rafinăria Gazprom Bașkortostan, una dintre cele mai mari din Rusia # Realitatea.md
Forțele ucrainene au lansat un nou atac cu drone asupra uzinei petrochimice Gazprom Neftekhim Salavat, situată în Republica Bashkortostan, la circa 1.300 de kilometri de linia frontului, au anunțat pe 24 septembrie autoritățile locale, potrivit digi24.ro. „Toate serviciile de urgență lucrează la fața locului și se depun eforturi pentru stingerea incendiului”, a transmis Radiy Khabirov, […] Articolul VIDEO Un atac ucrainean cu drone a incendiat rafinăria Gazprom Bașkortostan, una dintre cele mai mari din Rusia apare prima dată în Realitatea.md.
Oleg Cara rămâne la conducerea Biroului Național de Statistică (BNS) în următorii cinci ani. Continuarea mandatului a fost decisă în cadrul ședinței de astăzi, 24 septembrie, a cabinetului de miniștri, scrie IPN. Acesta își va începe noul mandat joi, 25 septembrie. Oleg Cara se află la conducerea instituției din luna septembrie 2020. Pentru cele mai […] Articolul Oleg Cara rămâne în fruntea Biroului Național de Statistică pentru încă cinci ani apare prima dată în Realitatea.md.
„Constantin Țuțu este dat în căutare internațională”. Acestea sunt declarațiile ministrei de Interne, Daniela Misail Nichitin, înainte de ședința Guvernului din 24 septembrie. „Constantin Țuțu este dat în căutare internațională. Atât pot să vă spun la moment”, a precizat ministra. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Amintim că luni, 22 […] Articolul Declarațiile ministrei de Interne, după ce Țuțu a fost văzut în Transnistria apare prima dată în Realitatea.md.
Alegeri parlamentare: Studenții și elevii cu drept de vot pot vota în localitatea unde studiază # Realitatea.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că elevii și studenții cu drept de vot, care învață într-o localitate diferită de cea a domiciliului sau reședinței temporare, pot vota la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Aceștia vor avea posibilitatea să voteze la orice secție de vot din localitatea în care studiază, prezentând actul de identitate și […] Articolul Alegeri parlamentare: Studenții și elevii cu drept de vot pot vota în localitatea unde studiază apare prima dată în Realitatea.md.
În cadrul ședinței de astăzi, Guvernul a decis rechemarea a doi consuli generali ai Republicii Moldova, în legătură cu expirarea mandatului acestora. Este vorba despre Lilian Moraru, consul general la Nice (Franța), și Anatol Stratulat, consul general la Barcelona (Spania). Pentru a asigura continuitatea activității consulare, Cabinetul de miniștri a aprobat numirea a doi diplomați […] Articolul Guvernul a decis rechemarea consulilor din Franța și Spania. MOTIVUL apare prima dată în Realitatea.md.
Burse lunare de până la 3860 lei pentru cei mai buni elevi și studenți ai anului 2025-2026 # Realitatea.md
Peste 530 de mii de lei vor ajunge, în acest an de studii, la 15 elevi și studenți din Moldova care s-au remarcat prin rezultate academice excepționale și implicare în activități științifice și culturale. Potrivit Guvernului, 10 studenți din universitățile din țară vor primi câte 3860 lei lunar, iar 5 elevi din colegii și centre […] Articolul Burse lunare de până la 3860 lei pentru cei mai buni elevi și studenți ai anului 2025-2026 apare prima dată în Realitatea.md.
Guvernul simplifică regulile pentru proiectele de eficiență energetică. Beneficiarii vor primi bunurile gratuit # Realitatea.md
1,4 miliarde de lei vor fi investiți în eficiența energetică a locuințelor din Moldova, iar Guvernul a decis ca bunurile, lucrările și serviciile finanțate din acest fond să fie transmise gratuit și fără birocrație beneficiarilor. Persoanele fizice, juridice și asociațiile de proprietari vor primi investițiile pe baza unor documente simple, în timp ce Ministerul Energiei […] Articolul Guvernul simplifică regulile pentru proiectele de eficiență energetică. Beneficiarii vor primi bunurile gratuit apare prima dată în Realitatea.md.
FOTO Performanță impresionantă: Lotul național de para-armwrestling s-a întors acasă cu 11 medalii # Realitatea.md
Lotul național de para-armwrestling, format din 13 sportivi, s-a întors acasă cu 11 medalii de la Campionatul Mondial desfășurat în Albena, Bulgaria. „Vladimir Butucea și Iaroslav Buchili au devenit campioni mondiali, rezervat seniorilor. Tot la această categorie de vârstă, Nicolae Țicaliuc a intrat în posesia titlului de vice-campion. Aceeași performanță au realizat-o și Victor Lungu […] Articolul FOTO Performanță impresionantă: Lotul național de para-armwrestling s-a întors acasă cu 11 medalii apare prima dată în Realitatea.md.
La alegerile parlamentare din 28 septembrie nu vor fi organizate exit-polluri, transmite IPN. Doar o singură companie, „Date Inteligente”, a solicitat organizarea acestora, însă cererea i-a fost respinsă de Comisia Electorală Centrală (CEC). Vicepreședintele CEC, Pavel Postica, a explicat că respingerea este argumentată prin „suspiciuni rezonabile” privind sursele de finanțare ale companiei, dar și motivația […] Articolul La alegerile din 28 septembrie nu vor avea loc exit-polluri apare prima dată în Realitatea.md.
Dosarul „taberelor din Serbia”: PCCOCS cere arest preventiv pentru 12 participanți implicați în dezordinile în masă # Realitatea.md
Procurorii PCCOCS au depus 12 demersuri de aplicare a arestului preventiv pentru 30 de zile în privința persoanelor reținute în dosarul participanților la taberele militare din Serbia, pentru crearea dezordinilor în masă în Moldova. Urmează ca judecătorul de instrucție să se pronunțe. „În ceea ce le privește pe celelalte persoane, acestora de asemenea le-a fost formulată […] Articolul Dosarul „taberelor din Serbia”: PCCOCS cere arest preventiv pentru 12 participanți implicați în dezordinile în masă apare prima dată în Realitatea.md.
Partidul Nostru pune accent pe dezvoltarea economiei, deoarece fără o economie puternică țara nu are viitor. În ultimii ani, Moldova trece tot mai mult pe importuri – un semn clar al degradării activității economice. Despre aceasta a declarat, în cadrul dezbaterilor la BASTV, candidatul la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, Roman Ciubaciuc. „Noi […] Articolul Roman Ciubaciuc: Partidul Nostru pune accent pe dezvoltarea economiei! apare prima dată în Realitatea.md.
Blocul de pe str. N. Titulescu 36/B, Chișinău, construit de KIRSAN, gata de dare deplină în exploatare. Administrația: Vă mulțumim tuturor pentru încredere! # Realitatea.md
Compania Kirsan Com SRL anunță că toate lucrările de montare ale rețelelor inginerești la blocul de pe str. N. Titulescu 36/B, Chișinău au fost finalizate, ceea ce înseamnă că acestea vor fi conectate în cel mai scurt timp, asigurând funcționarea deplină a blocului imediat după darea în exploatare. Valentin Strogoteanu, Director General, a lansat un […] Articolul Blocul de pe str. N. Titulescu 36/B, Chișinău, construit de KIRSAN, gata de dare deplină în exploatare. Administrația: Vă mulțumim tuturor pentru încredere! apare prima dată în Realitatea.md.
