Statul investește 1 leu, sectorul privat aduce 3: mecanismul care promite să revoluționeze IMM-urile
Realitatea.md, 24 septembrie 2025 13:40
Guvernul Republicii Moldova a lansat un mecanism financiar în premieră pentru țara noastră: Fondul de Fonduri, creat pentru a sprijini întreprinderile mici și mijlocii și pentru a atrage mai multe investiții private în economie. Prin acest instrument, statul va investi bani publici ca „garanție de primă pierdere", iar pentru fiecare leu alocat de la buget
• • •
Acum 5 minute
14:00
Macron către Trump: Premiul Nobel pentru Pace este posibil doar dacă oprești războiul din Gaza # Realitatea.md
Președintele francez Emmanuel Macron susține că Donald Trump ar putea primi Premiul Nobel pentru Pace doar dacă reușește să pună capăt conflictului dintre Israel și palestinieni din Gaza. Într-un interviu acordat BFMTV, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, Macron a declarat: „Există o singură persoană care ar putea face ceva în situația
14:00
O refugiată de 30 de ani, reținută la Chișinău. Purta peruci ca să fure portmonee din piață # Realitatea.md
O ucraineancă de 30 de ani a fost arestată pentru 72 de ore, fiind bănuită că a comis cel puțin trei furturi în piețele din Chișinău. Prejudiciul cauzat ar fi de aproximativ 13 000 de lei. Polițiștii au stabilit că femeia ar putea fi implicată și în alte două cazuri similare, înregistrate în sectoarele Ciocana
14:00
VIDEO Ceban prezintă facturile pentru cele 200 de buletine model: Sunt date de ieșire. Este publicitate electorală # Realitatea.md
Ion Ceban a prezentat acte de confirmare și facturi pentru cele 200 de buletine de vot model, despre care s-a bănuit că ar fi fost pregătite pentru fraudarea votului. Potrivit politicianului, acestea au fost tipărite pentru publicitate electorală. Liderul blocului Alternativa a menționat că pe fiecare dintre buletinele de vot este tipărit textul „model". Ceban
Acum 30 minute
13:40
Tratament chimioterapeutic aproape de casă: Pacienții pot beneficia de aceste servicii la Spitalul Florești # Realitatea.md
Începând de astăzi, 24 septembrie 2025, pacienții diagnosticați cu maladii oncologice pot beneficia de tratament chimioterapeutic la Spitalul Raional Florești. Măsura face parte din procesul de decentralizare a serviciilor oncologice, permițând pacienților să primească tratament mai aproape de domiciliu și să evite deplasările la Institutul Oncologic din Chișinău. La Spitalul Raional Florești, pacienților oncologici li
13:40
Acum o oră
13:20
Ce se întâmplă când la o secție de votare din străinătate se epuizează buletinele? Interviu cu Victor Martin de la MAE # Realitatea.md
Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul misiunilor diplomatice ale țării noastre, oferă suport pentru organizarea alegerilor la secțiile de votare din afara țării. Procesul are loc cu acceptul statelor gazdă, iar mai multe detalii despre cum se desfășoară procesul, ce provocări și riscuri există, dar și care sunt cele mai frecvente întrebări ale conaționalilor din străinătate
13:20
Claudia Cardinale, una dintre cele mai mari actrițe ale cinematografiei italiene și europene, s-a stins din viață marți, la vârsta de 87 de ani, în regiunea Parisului. Claude Joséphine Rose Cardinale s-a născut pe 15 aprilie 1938, la Tunis, într-o familie de origine siciliană, tatăl din Isola delle Femmine, iar mama din Trapani. Drumul său spre
13:10
Un bărbat a murit după ce a căzut într-o fântână, tragedia având loc miercuri noaptea, 24 septembrie, în raionul Florești. Poliția a fost sesizată de un localnic din satul Japca. „La fața locului s-a deplasat imediat grupa operativă și angajații IGSU, care preliminar au stabilit că în fântână se afla un bărbat în vârstă de
Acum 2 ore
13:00
Serviciul Fiscal de Stat a blocat mai multe companii afiliate politicianului fugar Ilan Șor, printre care și rețeaua de magazine sociale „MeriȘor". Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial din 24 septembrie 2025 și vizează oprirea activităților economice și înghețarea conturilor acestor firme. Potrivit documentelor oficiale, companiile incluse pe lista neagră nu mai pot: efectua
13:00
Aleea pietonală de pe strada Grigore Vieru, din centrul capitalei, a fost renovată în cadrul unui proiect demarat în anul 2022. Astfel, au fost executate mai multe lucrări importante: lărgirea și pavarea aleii, a fost reabilitat spațiul verde, fiind plantate mai multe specii de arbuști și flori, și au fost instalate bănci moderne. A fost
12:50
VIDEO Ion Ceban îi dă replică premierului: Luați-vă cuvintele înapoi; Am condamnat și condamn corupția electorală # Realitatea.md
Primarul degrevat al capitalei și unul dintre liderii Blocului „Alternativa", Ion Ceban îi dă replică premierului Dorin Recean, care a venit cu un apel către principalii contracandidați ai partidului de guvernare la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 de a se disocia de reţeaua criminală „Șor" de cumpărare de voturi afiliată Kremlinului. „Luați-vă cuvintele înapoi.
12:50
„Moldexpo” a primit certificatul ISO 9001 și devine prima SA de stat din Moldova care se bucură de această recunoaștere # Realitatea.md
Pe 23 septembrie 2025, Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo" S.A. a primit Certificatul ISO 9001 din partea Bureau Veritas România, devenind astfel prima societate pe acțiuni din Republica Moldova recunoscută de cea mai mare organizație internațională de certificare, cu sediul la Paris. Distincția confirmă eforturile constante de modernizare și aliniere la cele mai înalte standarde
12:30
Justiția română cere Parlamentului European ridicarea imunității Dianei Șoșoacă, acuzată de 11 infracțiuni # Realitatea.md
Eurodeputata extremistă Diana Șoșoacă este vizată de 11 capete de acuzare, iar Parchetul General a solicitat marți ridicarea imunității sale parlamentare, potrivit unui comunicat al instituției, scrie Euractiv.ro. Procurorii Secției de urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au dispus continuarea urmăririi penale împotriva acesteia pentru multiple infracțiuni:
12:30
Confuzie privind locul aflării lui Constantin Țuțu. Premierul insistă pe „intenția de a fi în regiunea transnistreană” # Realitatea.md
După ce aparent Constantin Țuțu a fost fotografiat în regiunea transnistreană, ministra de Interne a anunțat subit că este anunțat în căutare internațională, iar premierul Dorin Recean, la conferința de miercuri, a insistat pe intenția acestuia de a fi în regiunea transnistreană. Premierul a reiterat declarații despre Constantin Țuțu făcute cu o săptămână în urmă.
12:30
Premierul Dorin Recean a confirmat că joi, 25 septembrie, Vlad Plahotniuc va fi extrădat din Grecia. Potrivit șefului cabinetului de miniștri, Plahotniuc nu se va bucura de un "tratament special". "Mâine, Vlad Plahotniuc va fi adus în cătușe să răspundă în fața justiției. Acest lucru trebuie să se întâmple strict cu legislația în vigoare, fără
12:20
VIDEO Verificări la o tipografie din Chișinău: Au fost găsite buletine de vot ștampilate pentru Blocul Alternativa # Realitatea.md
Polițiștii efectuează verificări la o tipografie din Chișinău, ca urmare a unei informații primite de la Serviciul Fiscal de Stat (SFS). În incintă au fost găsite și ridicate 200 de buletine de vot pe care era aplicată ștampila „VOTAT" în dreptul unui bloc politic implicat în alegerile parlamentare. Buletinele au fost tipărite în baza unui
12:20
CineMADE in Romania: Filmul „După 40 de zile” de Andrei Gruzsniczki, la 22:00, la RLIVE TV # Realitatea.md
Pelicula „După 40 de zile" de Andrei Gruzsniczki este filmul din seria „CineMADE în România", difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 22:00. După parastasul de 40 de zile al soției, Smaranda, Titi pare a fi cel mai oropsit om de pe fața pământului și începe să se stingă pe picioare. Prietenul Emil
12:20
Pompierii verifică secțiile de votare: reguli stricte antiincendiu înainte de alegeri # Realitatea.md
Înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a început controale și instruiri speciale în toate secțiile de votare din țară. Pompierii și salvatorii verifică dacă sunt respectate regulile antiincendiu și dacă toate echipamentele de siguranță sunt pregătite pentru ziua votului. De asemenea, persoanele care lucrează în secțiile de votare
Acum 4 ore
12:00
Pe 28 septembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova sunt așteptați la urne, pentru a alege Parlamentul. Fiecare dintre ei trebuie să își exprime individual opțiunea, prezentând un act de identitate. Operatorii vor verifica persoana în baza de date, apoi o vor direcționa către membrii Biroului Electoral care o vor găsi în lista electorală sau o vor
12:00
Este un pas necesar pentru a sprijini fermierii! 119 bunuri publice vor fi transmise Ministerului Agriculturii # Realitatea.md
119 bunuri publice, printre care clădiri, stații de pompare, bazine, canale și terenuri aferente vor fi transmise în administrarea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). Hotărârea a fost aprobată miercuri, 24 septembrie, de cabinetul de miniștri, la propunerea Agenției Proprietății Publice (APP), transmite IPN. „Punem în valoare patrimoniul public și îl orientăm spre nevoile reale ale
11:50
Rețeaua „ȘOR”, finanțată lunar cu milioane de lei negri – documente interne dezvăluite # Realitatea.md
Rețeaua criminală condusă de condamnatul fugar Ilan Șor este zguduită de o nouă scurgere de documente interne, care arată cum sunt distribuiți lunar banii negri în interiorul structurii. Informațiile au fost publicate de OSINT Romania și analizate de jurnaliștii Deschide.MD. Conform datelor analizate de reporterii Deschide.MD, oficiul central al grupării „ȘOR" din R. Moldova este alcătuit din
11:50
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor are un nou șef. Cine este acesta # Realitatea.md
Miercuri, 24 septembrie, Andrian Munteanu a fost numit în funcția de șef al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor pe un termen de cinci ani. Decizia a fost aprobată de Guvern. Munteanu activează în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului din anul 2007 și are o experiență vastă în acest sector. În
11:50
Apelul lui Recean către principalii contracandidați: Disociați-vă de gruparea criminală „Șor”, măcar în ultimul ceas # Realitatea.md
Prim-ministrul Dorin Recean a lansat miercuri, 24 septembrie curent, un apel public către principalii contracandidați ai PAS la alegerile parlamentare din 28 septembrie curent (Igor Dodon, Irina Vlah, Ion Ceban, Mark Tkaciuk și alții), solicitându-le să se disocieze de reţeaua criminală de cumpărare de voturi afiliată Kremlinului. Apelul a fost făcut la conferința de presă
11:50
”Rusia vrea să preia puterea de la Chișinău”, mesajul premierului Dorin Recean în ajun de alegeri # Realitatea.md
Premierul Dorin Recean a declarat că Federația Rusă încearcă să influențeze alegerile din Republica Moldova printr-o serie de scenarii menite să submineze voinţa suverană a cetățenilor și să preia controlul la Chișinău. Într-un discurs adresat populației, Recean a atras atenția asupra intensificării acțiunilor subversive și a prezentat patru metode folosite de Kremlin pentru a destabiliza
11:40
La 22 septembrie 2025, echipa mobilă a Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice (ANRANR) a depistat valori crescute de radiații ionizante la un imobil de pe strada Sfântul Andrei, sectorul Rîșcani al capitalei. ANRANR a declarat pentru Realitatea.md că a fost identificată prezența izotopului Cesiu-137, cu o rată de doză de 5,27
11:30
Uniunea Creștin-Socială din Moldova are 53 de candidați la alegerile parlamentare de pe 28 septembrie 2025. În listă se regăsesc jurnaliști, economiști, medici, juriști, dar și reprezentanți ai altor domenii. Slogan: Readucem Moldova la normalitate Orientare geopolitcă: Oficial, partidul pledează pentru „vot împotriva tuturor", însă liderul partidului, Gabriel Calin, a fost acuzat de propagandă pro-rusă.
11:30
Ministra Justiției a anunțat când și unde va fi transportat Vlad Plahotniuc, după extrădare # Realitatea.md
Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a declarat că Republica Moldova este pregătită să asigure plasarea în detenție a fostului lider democrat Vlad Plahotniuc, odată cu finalizarea procedurii de extrădare. Potrivit ministrei, toate pregătirile necesare au fost făcute la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, în conformitate cu legislația în vigoare. „Toți cetățenii împotriva cărora se aplică măsuri
11:20
VIDEO Mesaje electorale din clădirea Guvernului: miniștrii au prezentat alegerile ca moment de cotitură pentru Moldova # Realitatea.md
Alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie 2025, sunt prezentate de membri ai Guvernului drept un moment decisiv pentru viitorul țării. Mai mulți miniștri au transmis mesaje miercuri către cetățeni, îndemnându-i să participe la scrutin și să-și exprime votul liber. Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a declarat că aceste alegeri vin „doar la 3
11:20
VIDEO Un atac ucrainean cu drone a incendiat rafinăria Gazprom Bașkortostan, una dintre cele mai mari din Rusia # Realitatea.md
Forțele ucrainene au lansat un nou atac cu drone
11:20
Oleg Cara rămâne la conducerea Biroului Național de Statistică (BNS) în următorii cinci ani. Continuarea mandatului a fost decisă în cadrul ședinței de astăzi, 24 septembrie, a cabinetului de miniștri, scrie IPN. Acesta își va începe noul mandat joi, 25 septembrie. Oleg Cara se află la conducerea instituției din luna septembrie 2020. Pentru cele mai […] Articolul Oleg Cara rămâne în fruntea Biroului Național de Statistică pentru încă cinci ani apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
„Constantin Țuțu este dat în căutare internațională”. Acestea sunt declarațiile ministrei de Interne, Daniela Misail Nichitin, înainte de ședința Guvernului din 24 septembrie. „Constantin Țuțu este dat în căutare internațională. Atât pot să vă spun la moment”, a precizat ministra. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Amintim că luni, 22 […] Articolul Declarațiile ministrei de Interne, după ce Țuțu a fost văzut în Transnistria apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Alegeri parlamentare: Studenții și elevii cu drept de vot pot vota în localitatea unde studiază # Realitatea.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că elevii și studenții cu drept de vot, care învață într-o localitate diferită de cea a domiciliului sau reședinței temporare, pot vota la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Aceștia vor avea posibilitatea să voteze la orice secție de vot din localitatea în care studiază, prezentând actul de identitate și […] Articolul Alegeri parlamentare: Studenții și elevii cu drept de vot pot vota în localitatea unde studiază apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
În cadrul ședinței de astăzi, Guvernul a decis rechemarea a doi consuli generali ai Republicii Moldova, în legătură cu expirarea mandatului acestora. Este vorba despre Lilian Moraru, consul general la Nice (Franța), și Anatol Stratulat, consul general la Barcelona (Spania). Pentru a asigura continuitatea activității consulare, Cabinetul de miniștri a aprobat numirea a doi diplomați […] Articolul Guvernul a decis rechemarea consulilor din Franța și Spania. MOTIVUL apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Burse lunare de până la 3860 lei pentru cei mai buni elevi și studenți ai anului 2025-2026 # Realitatea.md
Peste 530 de mii de lei vor ajunge, în acest an de studii, la 15 elevi și studenți din Moldova care s-au remarcat prin rezultate academice excepționale și implicare în activități științifice și culturale. Potrivit Guvernului, 10 studenți din universitățile din țară vor primi câte 3860 lei lunar, iar 5 elevi din colegii și centre […] Articolul Burse lunare de până la 3860 lei pentru cei mai buni elevi și studenți ai anului 2025-2026 apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Guvernul simplifică regulile pentru proiectele de eficiență energetică. Beneficiarii vor primi bunurile gratuit # Realitatea.md
1,4 miliarde de lei vor fi investiți în eficiența energetică a locuințelor din Moldova, iar Guvernul a decis ca bunurile, lucrările și serviciile finanțate din acest fond să fie transmise gratuit și fără birocrație beneficiarilor. Persoanele fizice, juridice și asociațiile de proprietari vor primi investițiile pe baza unor documente simple, în timp ce Ministerul Energiei […] Articolul Guvernul simplifică regulile pentru proiectele de eficiență energetică. Beneficiarii vor primi bunurile gratuit apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
FOTO Performanță impresionantă: Lotul național de para-armwrestling s-a întors acasă cu 11 medalii # Realitatea.md
Lotul național de para-armwrestling, format din 13 sportivi, s-a întors acasă cu 11 medalii de la Campionatul Mondial desfășurat în Albena, Bulgaria. „Vladimir Butucea și Iaroslav Buchili au devenit campioni mondiali, rezervat seniorilor. Tot la această categorie de vârstă, Nicolae Țicaliuc a intrat în posesia titlului de vice-campion. Aceeași performanță au realizat-o și Victor Lungu […] Articolul FOTO Performanță impresionantă: Lotul național de para-armwrestling s-a întors acasă cu 11 medalii apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
La alegerile parlamentare din 28 septembrie nu vor fi organizate exit-polluri, transmite IPN. Doar o singură companie, „Date Inteligente”, a solicitat organizarea acestora, însă cererea i-a fost respinsă de Comisia Electorală Centrală (CEC). Vicepreședintele CEC, Pavel Postica, a explicat că respingerea este argumentată prin „suspiciuni rezonabile” privind sursele de finanțare ale companiei, dar și motivația […] Articolul La alegerile din 28 septembrie nu vor avea loc exit-polluri apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Dosarul „taberelor din Serbia”: PCCOCS cere arest preventiv pentru 12 participanți implicați în dezordinile în masă # Realitatea.md
Procurorii PCCOCS au depus 12 demersuri de aplicare a arestului preventiv pentru 30 de zile în privința persoanelor reținute în dosarul participanților la taberele militare din Serbia, pentru crearea dezordinilor în masă în Moldova. Urmează ca judecătorul de instrucție să se pronunțe. „În ceea ce le privește pe celelalte persoane, acestora de asemenea le-a fost formulată […] Articolul Dosarul „taberelor din Serbia”: PCCOCS cere arest preventiv pentru 12 participanți implicați în dezordinile în masă apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Partidul Nostru pune accent pe dezvoltarea economiei, deoarece fără o economie puternică țara nu are viitor. În ultimii ani, Moldova trece tot mai mult pe importuri – un semn clar al degradării activității economice. Despre aceasta a declarat, în cadrul dezbaterilor la BASTV, candidatul la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, Roman Ciubaciuc. „Noi […] Articolul Roman Ciubaciuc: Partidul Nostru pune accent pe dezvoltarea economiei! apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Blocul de pe str. N. Titulescu 36/B, Chișinău, construit de KIRSAN, gata de dare deplină în exploatare. Administrația: Vă mulțumim tuturor pentru încredere! # Realitatea.md
Compania Kirsan Com SRL anunță că toate lucrările de montare ale rețelelor inginerești la blocul de pe str. N. Titulescu 36/B, Chișinău au fost finalizate, ceea ce înseamnă că acestea vor fi conectate în cel mai scurt timp, asigurând funcționarea deplină a blocului imediat după darea în exploatare. Valentin Strogoteanu, Director General, a lansat un […] Articolul Blocul de pe str. N. Titulescu 36/B, Chișinău, construit de KIRSAN, gata de dare deplină în exploatare. Administrația: Vă mulțumim tuturor pentru încredere! apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Microbuz cu acte falsificate, depistat la frontiera de stat. Șofer ucrainean de 21 de ani, tras pe dreapta la „Criva” # Realitatea.md
Polițiștii de frontieră au dejucat planul unui tânăr de 21 de ani din Ucraina care încerca să intre în Republica Moldova cu un microbuz Mercedes-Benz Sprinter înmatriculat în țara sa. Incidentul s-a produs săptămâna trecută la punctul de trecere a frontierei „Criva”. În timpul verificărilor suplimentare, s-a constatat că numărul VIN al vehiculului prezenta urme […] Articolul Microbuz cu acte falsificate, depistat la frontiera de stat. Șofer ucrainean de 21 de ani, tras pe dreapta la „Criva” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
10:00
VIDEO Ion Ceban către contracandidați: De ce nu merg în campania electorală cu sloganul „continuăm vremurile bune”? # Realitatea.md
Primarul degrevat al municipiului Chișinău și unul dintre liderii Blocului „Alternativa”, Ion Ceban, a criticat modul în care actuala guvernare abordează campania electorală. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni difuzate la postul de televiziune Exclusiv TV. Ceban a declarat că partidul de guvernământ evită să utilizeze sloganul „continuăm vremurile bune” din cauza nemulțumirii […] Articolul VIDEO Ion Ceban către contracandidați: De ce nu merg în campania electorală cu sloganul „continuăm vremurile bune”? apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
VIDEO Captură de peste un milion de țigarete în Capitală: Contrabandiștii riscă ani grei de pușcărie # Realitatea.md
Mai multe persoane, cu vârste între 31 și 37 de ani, din Chișinău și Soroca, membre ale unui grup infracțional, riscă închisoare de la 4 la 10 ani pentru contrabandă și trafic ilicit de produse din tutun. „În urma mai multor percheziții efectuate în automobile și depozite din capitală, oamenii legii au depistat și ridicat […] Articolul VIDEO Captură de peste un milion de țigarete în Capitală: Contrabandiștii riscă ani grei de pușcărie apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Doi șoferi au ajuns la spital după un accident în lanț produs aseară, 23 septembrie 2025, în jurul orei 20:17, la intersecția șoselei Balcani cu strada Petricani din Chișinău. Ofițerul de presă al Capitalei, Svetlana Scripnic, a declarat pentru Realitatea.md că un Toyota, condus de un bărbat de 45 de ani, a lovit din spate […] Articolul Carambol în Chișinău: patru mașini implicate și doi șoferi transportați la spital apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
„Acum are mult mai multă încredere în mine”, spune Zelenski, după ce Trump a schimbat tonul față de Rusia # Realitatea.md
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat marți „schimbarea de direcție” a lui Donald Trump în privința războiului din Ucraina, după ce acesta a declarat că Kievul poate obține victoria în fața Moscovei. Într-un interviu pentru Special Report de la Fox News, după întâlnirea cu Trump la New York, în marja Adunării Generale a ONU, liderul […] Articolul „Acum are mult mai multă încredere în mine”, spune Zelenski, după ce Trump a schimbat tonul față de Rusia apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
VIDEO Captură uriașă de țigări la Chișinău: Șase persoane, inclusiv un polițist, reținute de ofițerii SPIA # Realitatea.md
Șase persoane, printre care și un polițist, au fost reținute de ofițerii SPIA și procurorii PCCOCS, după ce aceștia au descoperit peste 1,3 milioane de țigarete produse clandestin în municipiul Chișinău. „Reținerea celor șase a fost precedată de 45 de percheziții. Acestea au fost desfășurate la domiciliile și în mașinile persoanelor vizate, în trei garaje […] Articolul VIDEO Captură uriașă de țigări la Chișinău: Șase persoane, inclusiv un polițist, reținute de ofițerii SPIA apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
O femeie din Dondușeni a murit după ce ar fi fost bătută de soț. Bărbatul a fost reținut # Realitatea.md
O femeie de 41 de ani din satul Tîrnova, raionul Dondușeni, a fost găsită pe stradă în stare inconștientă, în seara zilei de 22 septembrie 2025, în jurul orei 21:00. Potrivit poliției, aceasta ar fi fost bătută de soțul său, un bărbat de 47 de ani. Victima a fost transportată de urgență la Spitalul Raional […] Articolul O femeie din Dondușeni a murit după ce ar fi fost bătută de soț. Bărbatul a fost reținut apare prima dată în Realitatea.md.
09:10
Șoferul prins beat la volan în Drochia este preot la Chetrosu și are legături cu gruparea „Șor” # Realitatea.md
Bărbatul de 56 de ani din raionul Drochia reţinut pentru 72 de ore, pentru că ar fi urcat în stare de ebrietate avansată la volan, refuzând să treacă testul alcoolscopic, ar fi Igor Burduja, preot în biserica din satul Chetrosu, subordonotată Mitropoliei Moldovei, transmite TVR Moldova. Sursa citată a mai transmis că în telefonul preotului […] Articolul Șoferul prins beat la volan în Drochia este preot la Chetrosu și are legături cu gruparea „Șor” apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Ucraina și Moldova caută soluții comune pentru un viitor european: întâlnire la Odessa # Realitatea.md
Marți, 23 septembrie, primarul Odessei, Ghenadi Truhanov, s-a întâlnit cu omologii săi din Republica Moldova – primarii localităților Leova, Tudora și Ștefan Vodă: Alexandru Bujorean, Veronica Mocan și Vladislav Cociu, transmite IPN cu referire la serviciul de presă al Primăriei Odessei. Întâlnirea a avut loc în cadrul cooperării intermunicipale și al Memorandumului semnat în timpul mesei […] Articolul Ucraina și Moldova caută soluții comune pentru un viitor european: întâlnire la Odessa apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Un nou studiu european atrage atenția asupra răspândirii accelerate a ciupercii Candidozyma auris – un agent patogen periculos, rezistent la tratamente – în spitalele de pe continent. Numărul cazurilor și al focarelor este în creștere alarmantă, iar unele țări înregistrează deja transmitere comunitară susținută. Descoperită pentru prima dată în 2009, în urechea unui pacient din […] Articolul O ciupercă periculoasă face ravagii în spitalele din Europa și din întreaga lume apare prima dată în Realitatea.md.
