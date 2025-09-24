Fond de Fonduri pentru sprijinirea IMM-urilor. Guvernul a aprobat crearea unui nou instrument pentru atragerea investițiilor private
Bizlaw.md, 24 septembrie 2025 15:10
Guvernul lansează un instrument financiar de tip Fond de Fonduri, de...
Acum 5 minute
15:30
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat procedura de evaluar...
Acum 30 minute
15:10
Guvernul lansează un instrument financiar de tip Fond de Fonduri, de...
Acum 4 ore
13:10
Noua Lege a cetățeniei Republicii Moldova a fost promulgată și publi...
Acum 6 ore
10:50
Consiliul Concurenței analizează notificarea concentrării economice ...
09:40
Un bărbat nevinovat, care a petrecut 38 de ani în spatele grat...
Acum 24 ore
16:00
Curtea a declarat neconstituțională omisiunea legislativă privind citarea și audierea ca martori a persoanelor acuzate în proceduri separate, dar care își dau acordul # Bizlaw.md
Curtea Constituțională a pronunțat Hotărârea privind privind e...
Ieri
15:30
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a desemnat câștigător...
14:00
Avocații, invitați la o instruire despre piața relevantă în dreptul concurenței cu un expert european # Bizlaw.md
AmCham Moldova, în parteneriat cu Efrim, Roșca și Asoc...
13:30
Investiții de peste 43 de miliarde de euro în UE. Philip Morris International a prezentat impactul economic în economia europeană # Bizlaw.md
În perioada 2019-2023, investițiile Philip Morris International ...
11:10
Programe de formare ale Academiei de Drept European, disponibile pentru juriștii din Republica Moldova # Bizlaw.md
Institutul Național al Justiției aduce în atenția judecătorilo...
10:20
ANRE aplică, pentru prima dată, taxa de nevalorificare a avizelor de racordare. Peste 100 de milioane de lei vor ajunge la bugetul de stat # Bizlaw.md
Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare...
08:50
UE și Republica Moldova au prelungit Acordul privind transportul rutier până la 31 martie 2027 # Bizlaw.md
Uniunea Europeană și Republica Moldova au decis să prelungească vala...
22 septembrie 2025
16:10
Rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației vor prezenta dările de seamă IUPT24 și IUPT25 # Bizlaw.md
Ministerul Finanțelor a înaintat pentru consultări publice un ...
Mai mult de 2 zile în urmă
14:10
Concurs pentru suplinirea, prin transfer temporar, a funcției de judecător la Curtea de Apel Nord # Bizlaw.md
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anunțat concurs pentr...
13:30
Un important producător de carne și mezeluri își mărește capitalul social de aproape 9 ori # Bizlaw.md
O companie din sectorul agroindustrial își majorează capitalul...
09:20
Retailerul român de bricolaj Dedeman, deținut de frații Pavăl, se extinde în Republica Moldova # Bizlaw.md
Retailerul român de bricolaj Dedeman, deținut de frații Dragoș ș...
19 septembrie 2025
16:30
Justiţia argentiniană a dispus sechestrarea bunurilor a două surori ...
14:10
Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare...
11:20
Examenul de calificare în profesia de avocat, sesiunea toamnă 2025. Când începe înscrierea # Bizlaw.md
Comisia de licențiere a profesiei de avocat a stabilit că examenul de ...
10:00
Codul contravențional, actualizat: reguli clare pentru ridicarea autovehiculelor parcate în locuri interzise # Bizlaw.md
Legea care clarifică motivele pentru care un vehicul poate fi evacuat ...
18 septembrie 2025
14:30
Curtea Constituțională respinge o sesizare privind limitarea mandatelor judecătorilor constituționali # Bizlaw.md
Curtea Constituțională a respins, prin decizie de inadmisibilitate, ...
13:30
Unitățile de schimb valutar vor fi verificate de CNPF după ce unele au fost prinse că afișează cursul într-un mod ambiguu # Bizlaw.md
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a inițiat un control tema...
11:40
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a redus rata...
11:00
Statul extinde termenul de aplicare și majorează capacitățile alocat...
10:10
Evaluarea vicepreședintei interimare a Judecătoriei Strășeni, încheiată. Concluzia Comisiei de vetting # Bizlaw.md
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat procedura de evaluar...
09:00
OpenAI a publicat primul studiu amplu despre modul în care oamenii folosesc ChatGPT în viaţa de zi cu zi # Bizlaw.md
Deşi modelele lingvistice de mari dimensiuni, precum ChatGPT al Open...
17 septembrie 2025
15:50
Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești marchează 15 ani de activitate într-un sistem liberalizat # Bizlaw.md
Pe 18 septembrie 2025, Uniunea Națională a Executorilor Judecătoreșt...
15:10
Modificările la Legea nr. 100/2001 privind actele de stare civilă au...
14:20
Adjunctul Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi, a depus ...
12:40
Întreprinzătorii vor putea solicita finanțare, consultanță și ...
11:20
„Banca de Economii” S.A., aflată în proces de lichid...
09:30
Ce este probatul și de ce proprietarii de case și apartamente din SUA se tem de această procedură de succesiune # Bizlaw.md
Regulă pentru proprietarii de case și apartamente. Probatul (dovada ...
16 septembrie 2025
16:30
Energocom dezvăluie prețul mediu prognozat de achiziție a gazelor pentru anul gazier 2025–2026 # Bizlaw.md
Compania Energocom a anunțat că, pentru perioada 1 octombrie 2025 &n...
15:10
Reprezentanții comunității de business propun reglementarea unui nou...
11:40
Camioanele care ies din țară prin postul vamal de frontieră Leușeni vor fi programate în rând electronic # Bizlaw.md
Începând din data de 22 septembrie, ora 08:00, toate cam...
11:30
Judecător Eugeniu Beșelea a fost numit membru al Consiliului Institu...
08:40
Alphabet devine a patra companie din lume cu o capitalizare de piaţă de 3 trilioane de dolari, în urma unei decizii favorabile în justiţie într-un proces antitrust # Bizlaw.md
Acţiunile Alphabet, compania mamă a Google, au urcat cu peste 4% luni,...
15 septembrie 2025
16:40
Procesul de gestionare a taxei de stat pentru contestațiile în achiziții publice, digitalizat # Bizlaw.md
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC) a lansat...
15:00
Cine sunt investitorii locali care, alături de Bursa de Valori București, fondează noua bursă la Chișinău # Bizlaw.md
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a anunțat constitu...
13:50
Poate fi angajată răspunderea penală în lipsa unui mecanism de conformare la noile realităţi legislative? # Bizlaw.md
Autori: Tatiana Vîzdoagă, doctor în drept, con...
11:20
Acțiuni cu drepturi de vot multiple și consilieri de vot. CNPF propune noutăți pe piața de capital # Bizlaw.md
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a inițiat procesul de e...
09:00
Amazon a lansat o nouă funcție care oferă rezumate audio generate de inteligența artificială despre produse # Bizlaw.md
Amazon a lansat în această vară o nouă funcție numită ”A...
12 septembrie 2025
17:40
CSP a respins Raportul Comisiei de evaluare a procurorului anticorupție Alexandru Cernei și a dispus reluarea procedurii # Bizlaw.md
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a respins Raportul Comisiei...
17:10
De la începutul anului viitor angajatorii vor putea oferi sala...
16:40
Comisia de evaluare a procurorilor a anunțat astăzi rezultatul verif...
16:10
90% din necesarul național de energie electrică, asigurat din surse interne regenerabile. Ce alte planuri au autoritățile pentru următorii ani # Bizlaw.md
Ministerul Energiei a prezentat proiectul Strategiei energetice p&ac...
14:30
De astăzi intră în vigoare noi prevederi ce vizează tichetele ...
08:00
Comisia Federală pentru Comerţ a SUA (FTC) a anunţat că a demarat o ...
11 septembrie 2025
16:50
15:50
Doar 23 de candidați au trecut de prima probă a concursului de admitere la stagiul profesional în profesia de notar # Bizlaw.md
Doar 23 din cei 38 de candidați acceptați la concursul de admitere l...
