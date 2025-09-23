Programe de formare ale Academiei de Drept European, disponibile pentru juriștii din Republica Moldova

Bizlaw.md, 23 septembrie 2025 11:10

Institutul Național al Justiției aduce în atenția judecătorilo...

Acum 2 ore
10:20
ANRE aplică, pentru prima dată, taxa de nevalorificare a avizelor de racordare. Peste 100 de milioane de lei vor ajunge la bugetul de stat Bizlaw.md
Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare...
Acum 4 ore
08:50
UE și Republica Moldova au prelungit Acordul privind transportul rutier până la 31 martie 2027 Bizlaw.md
Uniunea Europeană și Republica Moldova au decis să prelungească vala...
Acum 24 ore
16:10
Rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației vor prezenta dările de seamă IUPT24 și IUPT25 Bizlaw.md
Ministerul Finanțelor a înaintat pentru consultări publice un ...
14:10
Concurs pentru suplinirea, prin transfer temporar, a funcției de judecător la Curtea de Apel Nord Bizlaw.md
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anunțat concurs pentr...
13:30
Un important producător de carne și mezeluri își mărește capitalul social de aproape 9 ori Bizlaw.md
O companie din sectorul agroindustrial își majorează capitalul...
Ieri
09:20
Retailerul român de bricolaj Dedeman, deținut de frații Pavăl, se extinde în Republica Moldova Bizlaw.md
Retailerul român de bricolaj Dedeman, deținut de frații Dragoș ș...
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
Avocatul lui Diego Maradona acuzat de gestionarea frauduloasă a mărcii „Maradona” Bizlaw.md
Justiţia argentiniană a dispus sechestrarea bunurilor a două surori ...
14:10
O nouă ofertă publică de obligațiuni locale Bizlaw.md
Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare...
11:20
Examenul de calificare în profesia de avocat, sesiunea toamnă 2025. Când începe înscrierea Bizlaw.md
Comisia de licențiere a profesiei de avocat a stabilit că examenul de ...
10:00
Codul contravențional, actualizat: reguli clare pentru ridicarea autovehiculelor parcate în locuri interzise Bizlaw.md
Legea care clarifică motivele pentru care un vehicul poate fi evacuat ...
18 septembrie 2025
14:30
Curtea Constituțională respinge o sesizare privind limitarea mandatelor judecătorilor constituționali Bizlaw.md
Curtea Constituțională a respins, prin decizie de inadmisibilitate, ...
13:30
Unitățile de schimb valutar vor fi verificate de CNPF după ce unele au fost prinse că afișează cursul într-un mod ambiguu Bizlaw.md
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a inițiat un control tema...
11:40
BNM a redus rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară Bizlaw.md
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a redus rata...
11:00
Capacitățile pentru energia regenerabilă, valabile până în 2030, au fost majorate Bizlaw.md
Statul extinde termenul de aplicare și majorează capacitățile alocat...
10:10
Evaluarea vicepreședintei interimare a Judecătoriei Strășeni, încheiată. Concluzia Comisiei de vetting Bizlaw.md
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat procedura de evaluar...
09:00
OpenAI a publicat primul studiu amplu despre modul în care oamenii folosesc ChatGPT în viaţa de zi cu zi Bizlaw.md
Deşi modelele lingvistice de mari dimensiuni, precum ChatGPT al Open...
17 septembrie 2025
15:50
Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești marchează 15 ani de activitate într-un sistem liberalizat Bizlaw.md
Pe 18 septembrie 2025, Uniunea Națională a Executorilor Judecătoreșt...
15:10
Procesul de eliberare a actelor de stare civilă va fi modificat din 1 noiembrie Bizlaw.md
Modificările la Legea nr. 100/2001 privind actele de stare civilă au...
14:20
Adjunctul Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi, și-a dat demisia Bizlaw.md
Adjunctul Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi, a depus ...
12:40
Antreprenorii vor putea aplica printr-un plan unitar pentru programele ODA Bizlaw.md
Întreprinzătorii vor putea solicita finanțare, consultanță și ...
11:20
Banca de Economii iese din acționariatul Moldasig. Cine a cumpărat cota deținută Bizlaw.md
„Banca de Economii” S.A., aflată în proces de lichid...
09:30
Ce este probatul și de ce proprietarii de case și apartamente din SUA se tem de această procedură de succesiune Bizlaw.md
Regulă pentru proprietarii de case și apartamente. Probatul (dovada ...
16 septembrie 2025
16:30
Energocom dezvăluie prețul mediu prognozat de achiziție a gazelor pentru anul gazier 2025–2026 Bizlaw.md
Compania Energocom a anunțat că, pentru perioada 1 octombrie 2025 &n...
15:10
Mediul de afaceri propune un nou mecanism pentru importul și etichetarea produselor Bizlaw.md
Reprezentanții comunității de business propun reglementarea unui nou...
11:40
Camioanele care ies din țară prin postul vamal de frontieră Leușeni vor fi programate în rând electronic Bizlaw.md
Începând din data de 22 septembrie, ora 08:00, toate cam...
11:30
CSM a desemnat un membru în Consiliul INJ Bizlaw.md
Judecător Eugeniu Beșelea a fost numit membru al Consiliului Institu...
08:40
Alphabet devine a patra companie din lume cu o capitalizare de piaţă de 3 trilioane de dolari, în urma unei decizii favorabile în justiţie într-un proces antitrust Bizlaw.md
Acţiunile Alphabet, compania mamă a Google, au urcat cu peste 4% luni,...
15 septembrie 2025
16:40
Procesul de gestionare a taxei de stat pentru contestațiile în achiziții publice, digitalizat Bizlaw.md
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC) a lansat...
15:00
Cine sunt investitorii locali care, alături de Bursa de Valori București, fondează noua bursă la Chișinău Bizlaw.md
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a anunțat constitu...
13:50
Poate fi angajată răspunderea penală în lipsa unui mecanism de conformare la noile realităţi legislative? Bizlaw.md
Autori: Tatiana Vîzdoagă, doctor în drept, con...
11:20
Acțiuni cu drepturi de vot multiple și consilieri de vot. CNPF propune noutăți pe piața de capital Bizlaw.md
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a inițiat procesul de e...
09:00
Amazon a lansat o nouă funcție care oferă rezumate audio generate de inteligența artificială despre produse Bizlaw.md
Amazon a lansat în această vară o nouă funcție numită ”A...
12 septembrie 2025
17:40
CSP a respins Raportul Comisiei de evaluare a procurorului anticorupție Alexandru Cernei și a dispus reluarea procedurii Bizlaw.md
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a respins Raportul Comisiei...
17:10
Tichetele de vacanță - un nou instrument fiscal Bizlaw.md
De la începutul anului viitor angajatorii vor putea oferi sala...
16:40
Un procuror anticorupție nu a promovat evaluarea externă Bizlaw.md
Comisia de evaluare a procurorilor a anunțat astăzi rezultatul verif...
16:10
90% din necesarul național de energie electrică, asigurat din surse interne regenerabile. Ce alte planuri au autoritățile pentru următorii ani Bizlaw.md
Ministerul Energiei a prezentat proiectul Strategiei energetice p&ac...
14:30
De astăzi intră în vigoare noi reguli pentru acordarea tichetelor de masă Bizlaw.md
De astăzi intră în vigoare noi prevederi ce vizează tichetele ...
08:00
Anchetă în SUA privind chatboturile AI ale Alphabet, Meta şi alte cinci companii Bizlaw.md
Comisia Federală pentru Comerţ a SUA (FTC) a anunţat că a demarat o ...
11 septembrie 2025
16:50
Aviz consultativ: CSJ clarifică problema examinării sesizărilor cu privire la infracțiuni sau contravenții conform altei proceduri decât cea în baza căreia a fost făcută cererea Bizlaw.md
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a emis un
15:50
Doar 23 de candidați au trecut de prima probă a concursului de admitere la stagiul profesional în profesia de notar Bizlaw.md
Doar 23 din cei 38 de candidați acceptați la concursul de admitere l...
12:40
Un judecător de la Curtea de Apel Sud nu promovează evaluarea externă a integrității Bizlaw.md
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a încheiat procedura de ev...
12:20
Cauza Călărași: Presupusă concurență neloială. Respingerea plângerii privind pretinsele acțiuni de copiere/imitare a ambalajului produselor alcoolice și crearea confuziei Bizlaw.md
Disclaimer: Acest rezumat a fost formulat pe baza Dec...
12:10
Cauza Diolsem: Presupusă concurență neloială. Respingerea plângerii privind pretinsele acțiuni de obținere și/sau folosire ilegală a secretului comercial al concurentului și crearea confuziei Bizlaw.md
Disclaimer: Acest rezumat a fost formulat pe baza Dec...
12:10
Cauza Telius: Presupusă concurență neloială. Respingerea plângerii privind pretinsele acțiuni de utilizare ilegală a mărcii comerciale a concurentului și crearea confuziei Bizlaw.md
Disclaimer: Acest rezumat a fost formulat pe baza Dec...
12:10
Cauza Emilicom: Evacuarea/demontarea complexului de gherete. Respingerea plângerii privind pretinsele acțiuni anticoncurențiale ale autorităților publice și de reglementare Bizlaw.md
Disclaimer: Acest rezumat a fost formulat pe baza Dec...
09:20
II. Reforma recursului: Temeiuri de recurs noi, migrene juridice noi Bizlaw.md
Autori: Ina Jimbei, doctor în drept, avocat ”E...
07:00
Larry Ellison, cofondator al Oracle, l-a detronat pe Elon Musk din poziţia de cel mai bogat om din lume Bizlaw.md
Elon Musk a pierdut titlul de ”cel mai bogat om din lume&rdquo...
10 septembrie 2025
16:20
Energocom anunță că a cumpărat aproape tot gazul necesar pentru anul 2025–2026 și a acoperit integral sezonul rece Bizlaw.md
SA Energocom anunță că a achiziționat 90,9% din consumul ferm progno...
13:30
Cartea de rezidență, un nou act de identitate în Republica Moldova Bizlaw.md
Din 1 ianuarie 2026, în Republica Moldova va fi introdusă Cart...
