Premierul Recean confirmă – Vladimir Plahotniuc va fi extrădat pe 25 septembrie în Republica Moldova
Politik, 24 septembrie 2025 12:20
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, care a fugit acum mai bine șase ani din R. Moldova, va fi adus joi, 25 septembrie, la Chișinău „fără tratamente speciale", susține premierul Dorin Recean. „Mâine,25 septembrie, Plahotniuc va fi adus în cătușe în R. Moldova să răspundă în fața justiției. Acest lucru trebuie să se întâmple în corespundere ...
Bunurile din Fondul de eficiență energetică vor fi distribuite gratuit – Decizia luată de Guvern # Politik
Guvernul a aprobat astăzi un nou Regulament privind transmiterea bunurilor, lucrărilor și serviciilor achiziționate din Fondul pentru Eficiență Energetică, care are drept scop eliminarea barierelor birocratice și accelerarea implementării investițiilor în domeniu. Documentul introduce un mecanism simplificat prin care bunurile și serviciile finanțate din Fond vor fi transmise beneficiarilor cu titlu gratuit, pe baza documentelor ...
Guvernul a aprobat astăzi un set de facilități fiscale și vamale pentru importul de gaze naturale și energie electrică, în cadrul Proiectului „Consolidarea securității energetice a Republicii Moldova". Conform hotărârii, importurile realizate în cadrul proiectului vor fi scutite de TVA, accize și taxe vamale, ceea ce va reduce costurile totale de implementare cu circa 80 ...
Premierul Recean confirmă – Vladimir Plahotniuc va fi extrădat pe 25 septembrie în Republica Moldova # Politik
15 elevi și studenți vor primi burse de merit pentru rezultate excepționale la învățătură – Lista aprobată de Guvern # Politik
Cincisprezece elevi și studenți din țarǎ vor primi burse de merit pentru rezultate excepționale la învățătură. Lista candidaților a fost aprobată miercuri, 24 septembrie, de membrii Cabinetului de miniștri. Potrivit unui comunicat al Guvernului, zece studenți vor ridica de o bursă de 3.860 de lei, iar cinci elevi din colegii și centre de excelență vor ...
Cum vor vota studenții și elevii la alegerile din 28 septembrie – CEC a venit cu precizări # Politik
Studenții și elevii cu drept de vot, care învață într-o localitate diferită de cea de domiciliu sau reședință, vor putea participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Comisia Electorală Centrală a venit cu precizări în acest sens. Ei vor putea vota la orice secție de votare din localitatea unde își fac studiile. Trebuie doar să ...
Fostul vicedirector SIS, Alexandru Bălan, acuzat că a transmis secrete de stat ale României către Belarus, cere eliberarea din arest – Va fi adus la sediul ICCJ # Politik
Fostul director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate din Republica Moldova, Alexandru Bălan, pus sub acuzare de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) pentru trădare, cere eliberarea. El a contestat arestul preventiv. DIICOT îl acuză că a transmis informații secrete de stat către KGB din Belarus. Contestația se judecă ...
Serviciul Fiscal de Stat a aplicat interdicții mai multor companii și organizații afiliate lui Ilan Șor – Ce se întâmplă cu rețeaua de magazine MeriȘor # Politik
Magazinele sociale „MeriȘor" vor fi închise. Mai multe companii și organizații afiliate condamnatului fugar Ilan Șor nu-și vor mai putea desfășura activitatea, după ce Serviciul Fiscal de Stat a aplicat în privința acestora interdicții. Deciziile au fost semnate de directoarea instituției, Olga Golban, și au fost publicate în ediția de astăzi a Monitorului Oficial. Astfel, ...
PCCOCS cere arest preventiv pentru 12 persoane reținute în dosarul dezordinelor în masă în Republica Moldova # Politik
Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale au depus 12 demersuri de aplicare a arestului preventiv pentru 30 de zile în privința persoanelor reținute în dosarul privind participarea la taberele militare din Serbia, în scopul creării dezordinilor în masă în Republica Moldova. Urmează ca judecătorul de instrucție să se pronunțe asupra solicitărilor. În ...
LIVE:Conferința de presă susținută de premierul, Dorin Recean cu privire la pregătirea statului Republica Moldova împotriva imixtiunilor Rusiei la alegerile parlamentare din 28 septembrie # Politik
The post LIVE:Conferința de presă susținută de premierul, Dorin Recean cu privire la pregătirea statului Republica Moldova împotriva imixtiunilor Rusiei la alegerile parlamentare din 28 septembrie appeared first on Politik.
Moldovenii au probleme cu gramatica – Câți participanți au luat note de „10" și „9" la Marea Dictare Națională # Politik
Ministrul Educaţiei şi Cercetării, a făcut publice rezultatele Marei Dictări Naționale la care au participat 2000 de doritori. Potrivit ministerului, dacă anul trecut au fost doar 6 note de 10, în acest an numărul lor a crescut la 18. De asemenea, s-au înregistrat 120 de note de 9.Totuși acesta este un indicator slab raportat la ...
Producția de miere din Republica Moldova a scăzut semnificativ în 2025, estimările preliminare indicând doar 2 000 de tone, comparativ cu peste 5 000 de tone în 2024. Chiar și în aceste condiții, exporturile continuă. În primele șapte luni ale anului 2025 au fost exportate 2 404 tone de miere, în valoare de 6,43 milioane ...
Comisia Electorală Centrală (CEC) a emis marți, 23 septembrie 2025, un avertisment partidului „Democrația Acasă", oferindu-i un termen de 24 de ore pentru modificarea listei de candidați, sub rezerva excluderii din cursa electorală. Decizia survine după ce s-a constatat că în listă figurează doi membri ai Partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR). Potrivit vicepreședintelui CEC, ...
Curtea de Apel Centru suspendă cererea de limitare a activității Partidului „Inima Moldovei" – A fost sesizată Curtea Constituțională # Politik
Curtea de Apel Centru suspendă examinarea cererii Ministerului Justiției de a limita activitatea Partidul politic „Inima Moldovei", condus de Irina Vlah. Aceasta după ce, reprezentații formațiunii au solicitat verificarea constituționalității unor prevederi din Legea partidelor politice, iar magistrații au dat curs acestui demers, transmite IPN. Potrivit deciziei instanței de apel, până când Curtea Constituțională se ...
Vladimir Plahotniuc extrădat în Moldova în data de 25 septembrie – Anunțul făcut de avocatul său # Politik
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, urmează să fie extrădat în Republica Moldova joi, 25 septembrie 2025. Anunțul a fost făcut public de avocatul său, Lucian Rogac, care a precizat că a primit confirmarea oficială de la autoritățile elene. Avocatul susține că, în lipsa unor informații oficiale oferite de instituțiile din Republica ...
Aeroportul Internațional „Eugen Doga" din Chișinău va lansa 11 rute noi operate de SkyUp Airlines, începând cu vara anului 2026. Noile destinații și datele estimative pentru zboruri sunt: Basel, Elveția – 15 mai 2026 | 2 zboruri/săptămână Corfu, Grecia – 30 mai 2026 | 2 zboruri/săptămână Rodos, Grecia – 27 mai 2026 | 2 zboruri/săptămână ...
Candidatul la parlamentare din partea Partidului Nostru, Roman Ciubaciuc consideră că fără o economie puternică Moldova nu are viitor „În ultimii ani, Republica Moldova se bazează tot mai mult pe importuri – un semn clar al declinului activității economice. Primele noastre acțiuni în Parlament vor fi îndreptate spre salvarea și dezvoltarea sectoarelor care se află ...
Republica Moldova a încheiat, luni, la Bruxelles, procesul de screening bilateral început în luna iulie 2024. Anunțul a fost făcut de vicepremiera pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov. Screeningul bilateral a prevăzut 15 luni de analiză a legislației naționale în raport cu cea europeană. De asemenea, peste 100.000 de pagini de legislație analizate de experții din ...
ANRE a aplicat pentru prima dată taxa de nevalorificare a avizelor de racordare la rețelele electrice # Politik
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în ședința Consiliului de Administrație din 22 septembrie 2025, aplicarea pentru prima dată a taxei de nevalorificare a avizelor de racordare la rețelele electrice. Măsura vizează avizele pentru centrale cu putere instalată mai mare de 200 kW, eliberate sau prelungite până la 27 martie 2025 și ...
Autoritățile ruse discută posibilitatea creșterii taxei pe valoare adăugată (TVA) de la 20% la 22%, începând cu anul 2026, pentru a atrage aproximativ 1 trilion de ruble anual la buget, echivalentul a circa 12 miliarde de dolari, scrie The Moscow Times, citând Bloomberg și surse apropiate procesului de decizie. Potrivit surselor, taxa ar urma să ...
Serghei Ivanov, apel către moldovenii din diasporă: "Să nu călcăm pe aceleași greble – Votați echipă nouă, echipa Partidului Nostru!" # Politik
Serghei Ivanov, candidat al Partidului Nostru, îndeamnă cetățenii din țară și diaspora să voteze o echipă nouă, formată din oameni integri și cu experiență reală de viață, pentru o schimbare autentică în Republica Moldova. „Dragii mei moldoveni din țară și din diaspora, echipa Partidului Nostru este formată din oameni simpli, dar cu experiență de viață. ...
Cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot, dar fără acte de identitate valabile, vor putea primi
The post LIVE: Discursul Maiei Sandu în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie appeared first on Politik.
Autoritățile au deconspirat un grup care ar fi pregătit destabilizări în masă în contextul alegerilor din 28 septembrie – 74 de persoane reținute # Politik
Peste 110 de persoane sunt vizate de investigația privind pregătirea destabilizărilor în masă în contextul alegerilor din 28 septembrie. Dintre acestea, 74 au fost reținute în urma celor peste 250 de percheziții desfășurate astăzi. Informația a fost anunțată de către procurorul-șef al Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate și Cauze Speciale, Victor Furtună, la un briefing ... Autoritățile au deconspirat un grup care ar fi pregătit destabilizări în masă în contextul alegerilor din 28 septembrie – 74 de persoane reținute The post Autoritățile au deconspirat un grup care ar fi pregătit destabilizări în masă în contextul alegerilor din 28 septembrie – 74 de persoane reținute appeared first on Politik.
17:40
Alexandr Severin, Partidul Nostru: A venit timpul ca o echipă nouă, profesionistă și integră, să își asume responsabilitatea pentru țară # Politik
Alexandr Severin, candidatul Partidului Nostru la parlamentare declară că formațiunea sa este o echipă nouă, profesionistă și integră, și este gata să-și asume responsabilitatea pentru țară „Fețele celor care au guvernat țara în ultimele trei decenii au arătat de ce (nu) sunt în stare. Este momentul unei schimbări reale. A venit timpul ca o echipă ... Alexandr Severin, Partidul Nostru: A venit timpul ca o echipă nouă, profesionistă și integră, să își asume responsabilitatea pentru țară The post Alexandr Severin, Partidul Nostru: A venit timpul ca o echipă nouă, profesionistă și integră, să își asume responsabilitatea pentru țară appeared first on Politik.
Blocul electoral „Blocul Unirea Națiunii” (BUN) se retrage din cursa electorală și își anunță susținerea pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Anunțul a fost făcut pe 22 septembrie în timpul unei conferințe de presă. Liderul PAS Igor Grosu a spus că decizia este „un răspuns la multiplele și frecventele chemări către forțele politice pro-europene de ... ULTIMA ORĂ: Blocul Unirea Națiunii se retrage de la parlamentare în favoarea PAS The post ULTIMA ORĂ: Blocul Unirea Națiunii se retrage de la parlamentare în favoarea PAS appeared first on Politik.
Primul bloc locativ din nordul Republicii Moldova, situat în municipiul Bălți, va intra într-un amplu proces de reabilitare energetică. Investiția se ridică 5,7 milioane de lei. Proiectul aduce beneficii directe pentru cele 53 de familii din imobil. Lucrările vor include izolarea termică a clădirii, măsură care va reduce pierderile de căldură și va genera economii ... 53 de familii din Bălți vor beneficia de reabilitarea energetică a unui bloc locativ The post 53 de familii din Bălți vor beneficia de reabilitarea energetică a unui bloc locativ appeared first on Politik.
Republica Moldova traversează un proces de dezinflație, după ce la începutul anului a fost lovită de un nou șoc inflaționist provocat de prețurile la energie, a declarat guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, într-un interviu acordat agenției AGERPRES, în marja conferinței internaționale „New Technology for Old Markets”, desfășurată la Chișinău. Potrivit guvernatorului BNM, ... Anca Dragu – Inflația în Moldova va scădea la 6,5%, până la sfârșitul anului The post Anca Dragu – Inflația în Moldova va scădea la 6,5%, până la sfârșitul anului appeared first on Politik.
Om de afaceri – Moldova trebuie să se integreze în piețe comerciale mari, iar ideea îndestulării din propriile resurse este una nerealistă # Politik
Investitorul Vasile Tofan a declarat, în cadrul unei emisiuni la RLive, că ideea autosuficienței Republicii Moldova este una nerealistă, chiar și pentru state mult mai mari și mai dezvoltate. „Chiar și Rusia, cu o populație de aproape 150 de milioane de oameni, nu poate fi complet autosuficientă, deși acolo este foarte populară tema înlocuirii importurilor ... Om de afaceri – Moldova trebuie să se integreze în piețe comerciale mari, iar ideea îndestulării din propriile resurse este una nerealistă The post Om de afaceri – Moldova trebuie să se integreze în piețe comerciale mari, iar ideea îndestulării din propriile resurse este una nerealistă appeared first on Politik.
Fenomenul risipei alimentare în Moldova ia amploare – Peste 130 kg de alimente sunt aruncate anual de persoană # Politik
Risipa alimentară reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale societății moderne, afectând accesul oamenilor la hrană și mediul înconjurător. În Republica Moldova, fenomenul ia amploare, iar specialiștii cer acțiuni concrete pentru reducerea pierderilor. Oleg Paraschiv, directorul Băncii de Alimente din Moldova, subliniază impactul real al risipei: ”De fiecare dată când irosim un produs trebuie ... Fenomenul risipei alimentare în Moldova ia amploare – Peste 130 kg de alimente sunt aruncate anual de persoană The post Fenomenul risipei alimentare în Moldova ia amploare – Peste 130 kg de alimente sunt aruncate anual de persoană appeared first on Politik.
Decizia judecătorilor – Constantin Țuțu anunțat în căutare – Surse – A fost văzut la Tiraspol # Politik
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost dat în căutare. Decizia a fost luată pe 22 septembrie de Judecătoria Buiucani. Instanța a decis să admită parțial demersul procurorului din cadrul Procuraturii Anticorupție, care a cerut ca Țuțu să fie dat în căutare și să i se aplice măsura preventivă. Instanța a dispus doar punerea sa ... Decizia judecătorilor – Constantin Țuțu anunțat în căutare – Surse – A fost văzut la Tiraspol The post Decizia judecătorilor – Constantin Țuțu anunțat în căutare – Surse – A fost văzut la Tiraspol appeared first on Politik.
Poliția de Frontieră anunță că, potrivit deciziei Grupului de Management al Riscurilor, în perioada 25 septembrie 2025 (ora 00:00) – 30 septembrie 2025 (ora 23:59) vor fi aplicate măsuri speciale privind accesul în terminalul Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău. Astfel, accesul în terminal va fi permis doar pasagerilor care dețin bilete și documente de ... Restricții temporare la Aeroportul „Eugen Doga” Chişinău – Explicația autorităților The post Restricții temporare la Aeroportul „Eugen Doga” Chişinău – Explicația autorităților appeared first on Politik.
Percheziții în penitenciare în cadrul unei anchete privind pregătirea dezordinilor și destabilizărilor la alegerile parlamentare # Politik
În dimineața zilei de astăzi, 22 septembrie, au fost desfășurate percheziții în patru instituții penitenciare din Republica Moldova, în cadrul unei cauze penale instrumentate de organele de drept, informează Administrația Națională a Penitenciarelor. Acțiunile au avut loc în colaborare cu Inspectoratul Național de Investigații, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS),precum și cu ... Percheziții în penitenciare în cadrul unei anchete privind pregătirea dezordinilor și destabilizărilor la alegerile parlamentare The post Percheziții în penitenciare în cadrul unei anchete privind pregătirea dezordinilor și destabilizărilor la alegerile parlamentare appeared first on Politik.
Grupul Dedeman din România revine pe piața din Republica Moldova – De data aceasta pe segmentul materialelor de construcții # Politik
Dedeman, lider în România în retailul materialelor de construcții și al amenajărilor interioare, cu capital 100% românesc, anunță intrarea pe piața Republicii Moldova. Decizia a fost luată după o întâlnire între conducerea companiei și prim-ministrul Dorin Recean, alături de alți oficiali guvernamentali de la Chișinău. Compania nu a oferit detalii despre valoarea investiției și planurile ... Grupul Dedeman din România revine pe piața din Republica Moldova – De data aceasta pe segmentul materialelor de construcții The post Grupul Dedeman din România revine pe piața din Republica Moldova – De data aceasta pe segmentul materialelor de construcții appeared first on Politik.
Minim 50% din produsele de pe rafturile magazinelor să fie moldovenești, iar instituțiile statului obligate să cumpere doar produse locale – Un alt obiectiv al Partidului Nostru # Politik
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi afirmă că unul din obiectivul formațiunii sale este susținerea producătorilor locali, ca minim 50% din produsele de pe rafturile magazinelor să fie moldovenești, iar instituțiile statului să fie obligate să cumpere doar produse locale De ce predomină astăzi produsele de import pe rafturile magazinelor? Pentru că guvernarea apără mai des ... Minim 50% din produsele de pe rafturile magazinelor să fie moldovenești, iar instituțiile statului obligate să cumpere doar produse locale – Un alt obiectiv al Partidului Nostru The post Minim 50% din produsele de pe rafturile magazinelor să fie moldovenești, iar instituțiile statului obligate să cumpere doar produse locale – Un alt obiectiv al Partidului Nostru appeared first on Politik.
La Chișinău s-a desfășurat Festivalul Etniilor, ediția a XXIV-a – Peste 30 de comunități și-au afișat bucatele și au povestit despre tradițiile lor # Politik
Chișinăul a găzduit astăzi unul dintre cele mai colorate evenimente ale anului – Festivalul Etniilor. Vizitatorii au ocazia să descopere, într-o singură zi, peste 30 de „curți etnice”, fiecare aducând tradițiile, bucatele și poveștile comunităților care trăiesc pe teritoriul Republicii Moldova. Atmosfera din centrul Capitalei a fost una de sărbătoare. Meșteșugarii și-au expus obiecte create ... La Chișinău s-a desfășurat Festivalul Etniilor, ediția a XXIV-a – Peste 30 de comunități și-au afișat bucatele și au povestit despre tradițiile lor The post La Chișinău s-a desfășurat Festivalul Etniilor, ediția a XXIV-a – Peste 30 de comunități și-au afișat bucatele și au povestit despre tradițiile lor appeared first on Politik.
Uniunea Europeană ar putea opri complet importurile de gaz natural lichefiat (GNL) din Rusia începând cu 1 ianuarie 2027, adică cu un an mai devreme decât termenul stabilit inițial prin planul RePowerEU. Propunerea a fost înaintată de Comisia Europeană vineri, ca parte a celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, după consultări cu administrația ... UE accelerează despărțirea de gazul lichefiat rusesc, din 2027 The post UE accelerează despărțirea de gazul lichefiat rusesc, din 2027 appeared first on Politik.
Primarul Petcov – Municipiul Bălți va avea o nouă piață agroalimentară – Va deservi locuitorii din nordul țării # Politik
La Bălți se deschide o nouă piață agroalimentară, unde locuitorii din oraș și din tot nordul țării vor putea cumpăra produse direct de la producători Noua piață agroalimentară de pe strada Caraciobanu este aproape gata de deschidere, lucrările de amenajare fiind în faza finală, iar în curând locuitorii orașului Bălți vor putea cumpăra cele mai ... Primarul Petcov – Municipiul Bălți va avea o nouă piață agroalimentară – Va deservi locuitorii din nordul țării The post Primarul Petcov – Municipiul Bălți va avea o nouă piață agroalimentară – Va deservi locuitorii din nordul țării appeared first on Politik.
11 politicieni din Moldova, sancționați de Ucraina – Victoria Furtuna și Evghenia Guțul printre persoanele supuse restricțiilor # Politik
Ucraina lovește direct în rețeaua pro-Kremlin din Republica Moldova. 11 politicieni și activiști, printre care deputați socialiști și lideri din Găgăuzia, au fost incluși pe lista sancțiunilor adoptate de Consiliul Național de Securitate și Apărare al Ucrainei. Kievul îi acuză că servesc interesele Moscovei și că participă la acțiuni de destabilizare în regiune. Decretele au ... 11 politicieni din Moldova, sancționați de Ucraina – Victoria Furtuna și Evghenia Guțul printre persoanele supuse restricțiilor The post 11 politicieni din Moldova, sancționați de Ucraina – Victoria Furtuna și Evghenia Guțul printre persoanele supuse restricțiilor appeared first on Politik.
Partidul Liberal a lansat un apel la unitate în rândul formațiunilor unioniste și pro-europene, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Într-un comunicat, PL anunță că mâine, 22 septembrie, la ora 10:00, la sediul partidului, va avea loc o întâlnire cu reprezentanții acestor partide. Liberalii propun ca prin tragere la sorți să fie desemnat un ... Liberalii propun retragerea partidelor pro-europene în favoarea unui singure formațiuni The post Liberalii propun retragerea partidelor pro-europene în favoarea unui singure formațiuni appeared first on Politik.
Nina Cereteu: Partidul Nostru nu a fost niciodată la guvernare, dar primarii noștri au schimbat în bine orașe și sate # Politik
Unul din candidații Partidului Nostru la parlamentare, Nina Cereteu consideră că formațiunea pe care o reprezintă este în stare să schimbe în bine viața cetățenilor. PN, spune Cereteu,are experiență, specialiști în toate domeniile și o viziune clară despre cum trebuie condusă țara. „În 2014, Partidul Nostru a fost exclus din alegerile parlamentare, pentru că reprezenta ... Nina Cereteu: Partidul Nostru nu a fost niciodată la guvernare, dar primarii noștri au schimbat în bine orașe și sate The post Nina Cereteu: Partidul Nostru nu a fost niciodată la guvernare, dar primarii noștri au schimbat în bine orașe și sate appeared first on Politik.
Renato Usatîi – Partidul Nostru propune un nou model de afaceri, cetățeanul vine cu ideea, iar statul garantează finanțarea # Politik
Un nou model de afaceri propus de Partidul Nostru, cetățeanul vine cu ideea, statul garantează finanțarea, parteneriat egal 50/50 , câștigă cetățeanul, câștigă statul, câștigă țara, afirmă liderul formațiunii Renato Usatîi „Sunt mulți oameni fără „cumătru” în Guvern, Parlament sau alte instituții, fără bani suficienți, dar cu idei bune de business. Pentru ei am elaborat, ... Renato Usatîi – Partidul Nostru propune un nou model de afaceri, cetățeanul vine cu ideea, iar statul garantează finanțarea The post Renato Usatîi – Partidul Nostru propune un nou model de afaceri, cetățeanul vine cu ideea, iar statul garantează finanțarea appeared first on Politik.
Roman Ciubaciuc, Partidul Nostru – Tinerii trebuie susținuți în Moldova prin consultanță gratuită și sprijin pentru lansarea afacerilor # Politik
Roman Ciubaciuc, candidatul Partidului Nostru la parlamentare afirmă că tinerii din RM trebuie susținuți să se realizeze acasă, prin consultanță gratuită și sprijin pentru lansarea afacerilor Deschiderea centrelor regionale de consultanță gratuită pentru cetățenii care doresc să investească în țară reprezintă unul dintre obiectivele Partidului Nostru, spune Roman Ciubaciuc. El a mai declarat în cadrul ... Roman Ciubaciuc, Partidul Nostru – Tinerii trebuie susținuți în Moldova prin consultanță gratuită și sprijin pentru lansarea afacerilor The post Roman Ciubaciuc, Partidul Nostru – Tinerii trebuie susținuți în Moldova prin consultanță gratuită și sprijin pentru lansarea afacerilor appeared first on Politik.
O nouǎ rutǎ de troleibuz la Bălți – Primarul Petcov: „Încǎ un pas important spre un transport public comod pentru bălțeni” # Politik
Începând cu 19 septembrie curent, în municipiul Bălți a fost lansată o nouă rută – nr. 5. Aceasta leagă direct „Cartierul 8” de Gara de Nord, traversând Bulevardul Victoriei și centrul orașului. Anunțul a fost făcut de către primarul municipiului Bălți din partea Partidului Nostru, Alexandr Petkov. „Deocamdată pe traseu circulă două troleibuze, însă timp ... O nouǎ rutǎ de troleibuz la Bălți – Primarul Petcov: „Încǎ un pas important spre un transport public comod pentru bălțeni” The post O nouǎ rutǎ de troleibuz la Bălți – Primarul Petcov: „Încǎ un pas important spre un transport public comod pentru bălțeni” appeared first on Politik.
121 de școli din Moldova vor primi granturi de 36 000 de dolari pentru proiecte privind creșterea calității educației # Politik
Ministerul Educației și Cercetării din Republica Moldova a anunțat acordarea a câte 36 000 de dolari pentru 121 de școli, în cadrul Programului de Granturi Școlare, parte a proiectului ”Îmbunătățirea Calității Educației” (EQIP), sprijinit de Banca Mondială și Parteneriatul Global pentru Educație. Granturile vor fi utilizate pentru implementarea de proiecte moderne care să transforme modul ... 121 de școli din Moldova vor primi granturi de 36 000 de dolari pentru proiecte privind creșterea calității educației The post 121 de școli din Moldova vor primi granturi de 36 000 de dolari pentru proiecte privind creșterea calității educației appeared first on Politik.
Transportatorii de mărfuri din Republica Moldova vor circula liber în UE până la 31 martie 2027 # Politik
Transportatorii de mărfuri din Republica Moldova vor continua să circule liber în Uniunea Europeană până la 31 martie 2027. În acest sens, a fost aprobată prelungirea fost aprobată prelungirea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova privind transportul rutier de mărfuri. Documentul a fost semnat de secretarul de stat în domeniul transporturilor, Mircea Păscăluță, și ... Transportatorii de mărfuri din Republica Moldova vor circula liber în UE până la 31 martie 2027 The post Transportatorii de mărfuri din Republica Moldova vor circula liber în UE până la 31 martie 2027 appeared first on Politik.
Renato Usatîi: Igor Dodon acționează în interesul guvernării și ajută PAS să obțină majoritatea în viitorul parlament # Politik
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, îl acuză pe Igor Dodon că, prin acțiunile și declarațiile sale, lucrează indirect în favoarea Maiei Sandu și ajută PAS să obțină majoritatea la alegerile parlamentare din 28 septembrie. „Dodon, prin aceste atacuri, nu face decât să o ajute pe Maia Sandu ca PAS să obțină majoritatea. El merge pe ... Renato Usatîi: Igor Dodon acționează în interesul guvernării și ajută PAS să obțină majoritatea în viitorul parlament The post Renato Usatîi: Igor Dodon acționează în interesul guvernării și ajută PAS să obțină majoritatea în viitorul parlament appeared first on Politik.
UE principala destinație pentru prunele moldovenești – Cu cât a scăzut exportul pe piața din est # Politik
Uniunea Europeană a devenit principala destinație pentru prunele moldovenești, cu o cotă de 85% din totalul exporturilor. Germania, România și Polonia s-au transformat în piețe tradiționale, în timp ce Rusia, cândva partener comercial major, a ajuns să fie o destinație nesemnificativă. „Avem o dependență plăcută de UE. Rusia, care a fost cândva piață tradițională, a ... UE principala destinație pentru prunele moldovenești – Cu cât a scăzut exportul pe piața din est The post UE principala destinație pentru prunele moldovenești – Cu cât a scăzut exportul pe piața din est appeared first on Politik.
Șefa Comisiei Europene a anunțat cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei – Este vizat gazul rusesc și instituțiile financiare din Federația Rusă # Politik
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat vineri cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, în contextul intensificării atacurilor Moscovei asupra Ucrainei și a încălcărilor repetate ale dreptului internațional, executivul de la Bruxelles cerând statelor membre să aprobe un pachet amplu de noi restricții împotriva gazului rusesc și a instituțiilor financiare din ... Șefa Comisiei Europene a anunțat cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei – Este vizat gazul rusesc și instituțiile financiare din Federația Rusă The post Șefa Comisiei Europene a anunțat cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei – Este vizat gazul rusesc și instituțiile financiare din Federația Rusă appeared first on Politik.
Autoritățile elene au deblocat procedura de extrădare a oligarhului Vladimir Plahotniuc, iar Interpol Atena cere Poliției din Moldova să transmită „cât mai curând posibil” planul de călătorie al escortei care îl va prelua de la Atena și-l va aduce la Chișinău, notează europaliberă.org La o zi după ce au suspendat procesul de extrădare, autoritățile din ... Grecia solicită, de urgență, Moldovei un plan de călătorie a escortei lui Plahotniuc The post Grecia solicită, de urgență, Moldovei un plan de călătorie a escortei lui Plahotniuc appeared first on Politik.
A doua condamnare în partidul ALDE, Moldova – După Adrian Culai și Mihail Bagas și-a aflat sentința -Câți ani va sta după gratii # Politik
Mihail Bagas a fost condamnat la închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a partidului ALDE. El a fost acuzat de complicitate la finanțarea ilegală a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE) a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare. Bagas ar fi transmis bani din partea grupului criminal Șor către secretarul ... A doua condamnare în partidul ALDE, Moldova – După Adrian Culai și Mihail Bagas și-a aflat sentința -Câți ani va sta după gratii The post A doua condamnare în partidul ALDE, Moldova – După Adrian Culai și Mihail Bagas și-a aflat sentința -Câți ani va sta după gratii appeared first on Politik.
