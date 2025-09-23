Trump critică ONU și Europa la Adunarea Generală și promovează o agendă antimigrație și antischimbări climatice.
Ziarul National, 23 septembrie 2025 23:45
Președintele american Donald Trump a lansat un atac vehement marți împotriva ONU și Europei, îndemnând întreaga lume să adopte agenda sa anti-imigr...
• • •
Acum 15 minute
23:45
Olena Zelenska solicită sprijin internațional pentru accelerarea repatrierii copiilor ucraineni din Rusia # Ziarul National
Prima doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, a adresat un apel comunității internaţionale pentru a intensifica eforturile de repatriere ale copiilor uc...
23:45
Trump critică ONU și Europa la Adunarea Generală și promovează o agendă antimigrație și antischimbări climatice.
Președintele american Donald Trump a lansat un atac vehement marți împotriva ONU și Europei, îndemnând întreaga lume să adopte agenda sa anti-imigr...
23:45
Donald Trump a afirmat marți că națiunile NATO ar trebui să doboare avioanele rusești care le violează spațiul aerian. Această declarație a venit î...
Acum 4 ore
21:45
Mâine, vremea din Republica Moldova aduce surprize. Dacă astăzi am avut parte de cer senin, ziua de 24 septembrie va fi marcată de nori și condiții...
21:45
Succes la Marea Dictare Națională 2025: Peste 2000 de participanți și rezultate excepționale! # Ziarul National
La Marea Dictare Națională au participat peste 2000 de persoane. Dintre aceștia, 18 au obținut nota maximă "10", iar 120 au luat nota "9". Cei care...
Acum 6 ore
19:45
Secret Service neutralizează o rețea amenințătoare telecomunicațiilor din New York înainte de Adunarea Generală a ONU # Ziarul National
O rețea compusă din peste 300 de servere și 100.000 de cartele SIM, capabile să afecteze telecomunicațiile din New York, a fost destructurată înain...
19:30
Recean dezvăluie cum Republica Moldova a prevenit un atac rusesc asupra Ucrainei din Transnistria în 2014 # Ziarul National
Prim-ministrul Dorin Recean a declarat că, dacă Rusia ar fi avut posibilitatea în 2022 să folosească regiunea transnistreană în invazia sa violentă...
19:30
Expertiză franceză: un pas înainte pentru agricultura și integrarea europeană a Moldovei # Ziarul National
23 septembrie 2025, Chișinău - Secretarul de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Andrian Digolean, s-a întâlnit cu Ambasado...
18:30
OMS infirmă legătura dintre paracetamol, vaccinare și autism, contrazicând afirmațiile lui Donald Trump # Ziarul National
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a anunțat marți că nu există nicio legătură dovedită între paracetamol și autism. Totodată, vaccinurile nu p...
18:30
Startup-ul CardNeto promovează networking-ul digital: de la susținere locală la expansiune internațională cu sprijinul ODA # Ziarul National
Imaginează-ți cum ar fi să lași deoparte cărțile de vizită din hârtie și să faci networking doar printr-o simplă atingere a telefonului. Aceasta es...
Acum 8 ore
17:30
Săptămâna Limbii Române aduce activități speciale în școlile alolingve din Moldova # Ziarul National
Săptămâna Limbii Române este sărbătorită în școlile din Republica Moldova care predau în limbile minorităților naționale, în perioada 22-26 septemb...
16:15
NATO denunță acțiunile Rusiei și cere încetarea încălcărilor spațiului aerian al Alianței # Ziarul National
Rusia trebuie să oprească "escaladarea" după ce, în ultimele zile, au avut loc mai multe încălcări ale spațiului aerian al NATO de către avioane și...
16:15
Bodyguardul lui Ilan Șor, condamnat pentru finanțarea ilegală a partidului „Șansa” cu 5 ani de închisoare și confiscarea a 5,2 milioane de lei # Ziarul National
CHIȘINĂU – Pe data de 23 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a hotărât condamnarea unui bărbat pentru finanțarea ilegală a partidulu...
Acum 12 ore
15:15
ONU acuză torturarea sistematică a deținuților civili ucraineni de către Rusia în raportul recent publicat # Ziarul National
Autoritățile ruse au aplicat tortură - inclusiv violente sexuale - în mod ”răspândit și sistematic” deținuților civili din zonele ocupate în Ucrai...
15:15
Ministerul Educației lansează parteneriat cu experți austrieci pentru modernizarea practicii pedagogice în Moldova # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării, în colaborare cu Institutul Național pentru Educație și Leadership, a inițiat un parteneriat cu Universitatea P...
15:15
Astăzi, în Chișinău, a fost lansat ghidul „Mai multă siguranță în drum spre școală”, realizat de Agenția de Infrastructură din Slovenia. Evenimentu...
15:15
Parlamentul aprobă avizele de negociere pentru integrarea Republicii Moldova în UE pe trei clustere strategice # Ziarul National
Comisia parlamentară pentru politică externă și integrare europeană a aprobat avizele consultative privind proiectele Pozițiilor de Negociere ale R...
14:15
Ion Ceban, piesă centrală în colaborarea PSRM-PDM: dezvăluiri din convorbirile cu Serghei Iaralov înainte de alegerile din 2019 # Ziarul National
Ion Ceban, actualul primar al capitalei, a fost un intermediar important între PSRM și PDM înainte de alegerile parlamentare din 2019. Dovadă sunt ...
14:15
Amenințare majoră asupra infrastructurii: Drone misterioase paralizează aeroportul din Copenhaga # Ziarul National
Premierul danez, Mette Frederiksen, a denunțat marți „cel mai grav atac împotriva unei infrastructuri critice” în Danemarca, după ce luni seara aer...
14:15
Moldova la răscruce: Alegerile care pot schimba viitorul țării, spune Nicolae Timofti # Ziarul National
Fostul președinte Nicolae Timofti afirmă că Republica Moldova se află în fața unei alegeri esențiale. Cetățenii trebuie să aleagă între continuarea...
13:15
Marta Kos: Moldova, mândria realizărilor tale e susținută cu fermitate de Europa în drumul spre UE! # Ziarul National
Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova, cu prilejul finalizării procesulu...
13:15
Români surprinși fotografiind baza navală Salamis: arestați pentru suspiciuni de spionaj în Grecia # Ziarul National
Doi cetățeni romani au fost arestați, luni după-amiază, pentru că au fotografiat baza marinei elene de pe insula Salamina, lângă Attica, conform an...
13:15
Rusia lansează acuzații nefondate: Europa ar pregăti invazia militară a Republicii Moldova! # Ziarul National
Serviciul de Informații Externe al Federației Ruse (SVR) a emis un comunicat controversat, sugerând că Europa s-ar pregăti să ocupe militar Republi...
12:15
Republica Moldova își crește eficiența raportării climatice și energetice cu ajutorul Agenției Europene de Mediu # Ziarul National
Experți ai Agentiei Europene de Mediu (AEM) au organizat, în perioada 22–23 septembrie 2025, o sesiune de instruire tehnică la Chișinău. Aceasta a ...
12:15
Proprietari de ferme din Edineț, condamnați pentru trafic de persoane și exploatarea unui minor prin muncă forțată # Ziarul National
Datorită acțiunilor procurorilor din cadrul Procuraturii Edineț, doi bărbați de 43 și 45 ani, acuzați de comiterea infracțiunilor de trafic de fiin...
11:15
Ofițeri de poliție condamnați pentru cerere de mită: restricții și amenzi usturătoare după verdictul instanței din Chișinău # Ziarul National
CHIȘINĂU – În data de 22 septembrie, doi ofițeri de investigații au fost găsiți vinovați de trafic de influență de către Judecătoria Chișinău, sedi...
11:15
Anatol Șalaru și Nicușor Dan discută despre viitorul Republicii Moldova: "Un vot crucial pentru unirea cu România și parcursul european" # Ziarul National
Fostul ministru al Apărării din Chișinău, Anatol Șalaru, a avut o întâlnire cu președintele României, Nicușor Dan. Cei doi politicieni au discutat ...
11:15
Ungaria menține importul de petrol rusesc în ciuda presiunilor internaționale: declarațiile controversate ale ministrului de externe Péter Szijjártó # Ziarul National
Ungaria nu intenționează să renunțe la aprovizionarea cu energie din Rusia. Ministrul de Externe, Péter Szijjártó, a subliniat această poziție într...
11:15
Ministrul Energiei din Moldova, Dorin Junghietu, discută la SIREN despre colaborarea cu România și integrarea în piața energetică europeană # Ziarul National
23.09.2025, București - Dorin Junghietu, ministrul Energiei, a participat la Simpozionul Român al Energiei (SIREN), organizat la București sub tema...
11:15
Dodon admite că PAS ar putea lua MAJORITATEA și nu uită cum l-a UMILIT Voronin? După ce l-a pus al 50-a pe lista BEP, socialistul face mișto de octogenarul comunist? „Vladimir Nicolaevici va deschide prima ședință a noului Parlament…” # Ziarul National
Socialistul Igor Dodon nu uită de umilința aplicată de Vladimir Voronin la începutul campaniei electorale, atunci când a dezvăluit, fără să fie ...
Acum 24 ore
10:15
FOTO // Dodon, proletar de mucava. Socialistul căruia Plahotniuc îi întindea „kuliokul” se plânge de „vremuri grele”, dictatură, dar își trimite mezinul la școală cu o bicicletă de 10 000 de Euro # Ziarul National
FOTO // Dodon, proletar de mucava. Socialistul căruia Plahotniuc îi întindea „kuliokul” se plânge de „vremuri grele”, dictatură, dar își trimite...
09:45
Ukrzaliznytsia planifică creșterea tarifelor de marfă pentru a gestiona datoriile și deteriorările cauzate de război # Ziarul National
Compania de stat Ukrainian Railways (Ukrzaliznytsia) a pus la punct un plan de redresare, care include majorarea tarifelor pentru transportul de ma...
09:45
Zilele Bucureștiului la Proimobil – 06–16 octombrie, Chișinău. Participanții vor avea acces la informații valoroase și oportunități EXCLUSIVE pe piața imobiliară a Bucureștiului # Ziarul National
Proimobil anunță organizarea evenimentului „Zilele Bucureștiului la Proimobil”, desfășurat în perioada 06 – 16 octombrie, la sediul companiei di...
08:45
♈️ BerbecO zi plină de oportunități vine în calea ta, iar optimismul și energia ta debordantă sunt sursele succesului. Ai șansa de a întâlni perso...
06:45
Zelenski la New York pentru Adunarea Generală a ONU și întâlniri cruciale cu liderii mondiali # Ziarul National
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit luni la New York pentru a participa la evenimentele de nivel înalt ale celei de-a 80-a sesiuni a...
06:45
Europa ripostează: NATO amenință să neutralizeze orice intruziune aeriană rusă în urma unei reuniuni intense la ONU # Ziarul National
Aliații europeni au anunțat că sunt pregătiți să doboare avioanele sau dronele rusești care încalcă din nou spațiul aerian al NATO. Această declara...
06:45
Execuții publice în fața spitalului Shifa din Gaza: Brigăzile Qassam aclamate de mulțime pentru eliminarea colaboratorilor Israelului # Ziarul National
Au apărut imagini video șocante care arată execuțiile publice a trei bărbați, acuzați că ar fi colaboratori ai Israelului, în orașul Gaza. S-a conf...
Ieri
23:45
Adrian Zuckerman: Moldova trebuie să primească sprijin internațional împotriva atacurilor hibride ale Rusiei înainte de alegeri # Ziarul National
Fostul ambasador al Statelor Unite ale Americii la București, Adrian Zuckerman, afirmă că speră ca Republica Moldova să facă față atacurilor hibrid...
22:15
Rețea subversivă din Serbia, demascată în Moldova: 74 de arestări pentru planuri violente orchestrate din Rusia # Ziarul National
Procurorii PCCOCS, alături de ofițerii INI și SIS, sprijiniți de angajații „Fulger,” au anunțat reținerea a 74 de cetățeni moldoveni. Aceștia ar fi...
22:15
Israelul nu va fi prezent la discuțiile ONU despre Gaza din cauza Anului Nou evreiesc # Ziarul National
Israelul a anunțat că nu va participa la reuniunea de marți a Consiliului de Securitate al ONU, care va discuta despre situația din Gaza. Motivul a...
22:15
SUA și aliații, hotărâți să apere NATO de incursiunile aeriene rusești, anunță ambasadorul Mike Waltz la ONU # Ziarul National
Noul ambasador al SUA la ONU, Mike Waltz, a declarat luni că țara sa și aliații săi vor apăra „fiecare centimetru din teritoriul NATO” în cadrul un...
21:15
Republica Moldova: 74 de persoane reținute după 250 de percheziții pentru pregătiri în Serbia la îndemnul Rusiei, în contextul alegerilor parlamentare # Ziarul National
În Republica Moldova, au fost reținute 74 de persoane pregătite în Serbia pentru a instiga dezordini în masă. Aceste acțiuni au corespuns unor aleg...
21:15
23.09.2025: O zi cu temperaturi stabile și cer senin în întreaga Republică Moldova # Ziarul National
Mâine, vremea se menține constantă în toate regiunile Republicii Moldova, cu temperaturi medii care variază ușor față de astăzi. Nu sunt așteptate ...
20:15
R. Moldova își întărește apărarea cibernetică cu ajutorul țărilor nordice și baltice până în 2028 # Ziarul National
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova va întări securitatea cibernetică și va moderniza infrastructura de gestionare a crizelor, cu a...
20:15
Maia Sandu avertizează: Interesele Kremlinului amenință alegerile și stabilitatea Moldovei – Protejați țara prin voturi cinstite! # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat un avertisment în cadrul unui discurs susținut luni, subliniind că Rusia intenționează să influ...
19:15
Kremlinul a acuzat luni statele membre ale NATO că amplifică tensiunile prin acuzațiile lor „nefondate” conform cărora Rusia a încălcat anumite spa...
19:15
Maia Sandu: Apel la unitate pentru apărarea suveranității Moldovei în fața influențelor străine la alegerile parlamentare # Ziarul National
Nu trebuie să permitem predarea Republicii Moldova către interesele străine. Acest mesaj a fost transmis de către președintele Maia Sandu, în conte...
19:15
Maia Sandu avertizează: Integritatea Moldovei, amenințată de influențe externe înainte de alegeri # Ziarul National
Înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj adresat întregii populații. Ea a...
19:15
Maia Sandu avertizează: Moldova se află într-un moment de cotitură, să nu cedăm presiunilor externe! # Ziarul National
Dragi moldoveni de acasă și din întreaga lume,Mi-ați încredințat sarcina de a fi garantul suveranității, independenței și integrității teritorial...
19:15
Maia Sandu se adresează cetățenilor înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va adresa astăzi un mesaj către societate, având în vedere alegerile parlamentare ce vor avea loc pe 2...
