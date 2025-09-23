Ungaria menține importul de petrol rusesc în ciuda presiunilor internaționale: declarațiile controversate ale ministrului de externe Péter Szijjártó

Ziarul National, 23 septembrie 2025 11:15

Ungaria nu intenționează să renunțe la aprovizionarea cu energie din Rusia. Ministrul de Externe, Péter Szijjártó, a subliniat această poziție într...

Acum 15 minute
11:15
Ofițeri de poliție condamnați pentru cerere de mită: restricții și amenzi usturătoare după verdictul instanței din Chișinău Ziarul National
CHIȘINĂU – În data de 22 septembrie, doi ofițeri de investigații au fost găsiți vinovați de trafic de influență de către Judecătoria Chișinău, sedi...
11:15
Anatol Șalaru și Nicușor Dan discută despre viitorul Republicii Moldova: "Un vot crucial pentru unirea cu România și parcursul european" Ziarul National
Fostul ministru al Apărării din Chișinău, Anatol Șalaru, a avut o întâlnire cu președintele României, Nicușor Dan. Cei doi politicieni au discutat ...
11:15
11:15
Ministrul Energiei din Moldova, Dorin Junghietu, discută la SIREN despre colaborarea cu România și integrarea în piața energetică europeană Ziarul National
23.09.2025, București - Dorin Junghietu, ministrul Energiei, a participat la Simpozionul Român al Energiei (SIREN), organizat la București sub tema...
11:15
Dodon admite că PAS ar putea lua MAJORITATEA și nu uită cum l-a UMILIT Voronin? După ce l-a pus al 50-a pe lista BEP, socialistul face mișto de octogenarul comunist? „Vladimir Nicolaevici va deschide prima ședință a noului Parlament…” Ziarul National
Socialistul Igor Dodon nu uită de umilința aplicată de Vladimir Voronin la începutul campaniei electorale, atunci când a dezvăluit, fără să fie ...
Acum 2 ore
10:15
FOTO // Dodon, proletar de mucava. Socialistul căruia Plahotniuc îi întindea „kuliokul” se plânge de „vremuri grele”, dictatură, dar își trimite mezinul la școală cu o bicicletă de 10 000 de Euro Ziarul National
FOTO // Dodon, proletar de mucava. Socialistul căruia Plahotniuc îi întindea „kuliokul” se plânge de „vremuri grele”, dictatură, dar își trimite...
09:45
Ukrzaliznytsia planifică creșterea tarifelor de marfă pentru a gestiona datoriile și deteriorările cauzate de război Ziarul National
Compania de stat Ukrainian Railways (Ukrzaliznytsia) a pus la punct un plan de redresare, care include majorarea tarifelor pentru transportul de ma...
09:45
Zilele Bucureștiului la Proimobil – 06–16 octombrie, Chișinău. Participanții vor avea acces la informații valoroase și oportunități EXCLUSIVE pe piața imobiliară a Bucureștiului Ziarul National
Proimobil anunță organizarea evenimentului „Zilele Bucureștiului la Proimobil”, desfășurat în perioada 06 – 16 octombrie, la sediul companiei di...
Acum 4 ore
08:45
Horoscopul zilei 23.09.2025 Ziarul National
♈️ BerbecO zi plină de oportunități vine în calea ta, iar optimismul și energia ta debordantă sunt sursele succesului. Ai șansa de a întâlni perso...
Acum 6 ore
06:45
Zelenski la New York pentru Adunarea Generală a ONU și întâlniri cruciale cu liderii mondiali Ziarul National
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit luni la New York pentru a participa la evenimentele de nivel înalt ale celei de-a 80-a sesiuni a...
06:45
Europa ripostează: NATO amenință să neutralizeze orice intruziune aeriană rusă în urma unei reuniuni intense la ONU Ziarul National
Aliații europeni au anunțat că sunt pregătiți să doboare avioanele sau dronele rusești care încalcă din nou spațiul aerian al NATO. Această declara...
06:45
Execuții publice în fața spitalului Shifa din Gaza: Brigăzile Qassam aclamate de mulțime pentru eliminarea colaboratorilor Israelului Ziarul National
Au apărut imagini video șocante care arată execuțiile publice a trei bărbați, acuzați că ar fi colaboratori ai Israelului, în orașul Gaza. S-a conf...
Acum 12 ore
23:45
Adrian Zuckerman: Moldova trebuie să primească sprijin internațional împotriva atacurilor hibride ale Rusiei înainte de alegeri Ziarul National
Fostul ambasador al Statelor Unite ale Americii la București, Adrian Zuckerman, afirmă că speră ca Republica Moldova să facă față atacurilor hibrid...
Acum 24 ore
22:15
Rețea subversivă din Serbia, demascată în Moldova: 74 de arestări pentru planuri violente orchestrate din Rusia Ziarul National
Procurorii PCCOCS, alături de ofițerii INI și SIS, sprijiniți de angajații „Fulger,” au anunțat reținerea a 74 de cetățeni moldoveni. Aceștia ar fi...
22:15
Israelul nu va fi prezent la discuțiile ONU despre Gaza din cauza Anului Nou evreiesc Ziarul National
Israelul a anunțat că nu va participa la reuniunea de marți a Consiliului de Securitate al ONU, care va discuta despre situația din Gaza. Motivul a...
22:15
SUA și aliații, hotărâți să apere NATO de incursiunile aeriene rusești, anunță ambasadorul Mike Waltz la ONU Ziarul National
Noul ambasador al SUA la ONU, Mike Waltz, a declarat luni că țara sa și aliații săi vor apăra „fiecare centimetru din teritoriul NATO” în cadrul un...
21:15
Republica Moldova: 74 de persoane reținute după 250 de percheziții pentru pregătiri în Serbia la îndemnul Rusiei, în contextul alegerilor parlamentare Ziarul National
În Republica Moldova, au fost reținute 74 de persoane pregătite în Serbia pentru a instiga dezordini în masă. Aceste acțiuni au corespuns unor aleg...
21:15
23.09.2025: O zi cu temperaturi stabile și cer senin în întreaga Republică Moldova Ziarul National
Mâine, vremea se menține constantă în toate regiunile Republicii Moldova, cu temperaturi medii care variază ușor față de astăzi. Nu sunt așteptate ...
20:15
R. Moldova își întărește apărarea cibernetică cu ajutorul țărilor nordice și baltice până în 2028 Ziarul National
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova va întări securitatea cibernetică și va moderniza infrastructura de gestionare a crizelor, cu a...
20:15
Maia Sandu avertizează: Interesele Kremlinului amenință alegerile și stabilitatea Moldovei – Protejați țara prin voturi cinstite! Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat un avertisment în cadrul unui discurs susținut luni, subliniind că Rusia intenționează să influ...
19:15
Moscova acuză NATO de escaladarea tensiunilor prin acuzații aeriene nefondate Ziarul National
Kremlinul a acuzat luni statele membre ale NATO că amplifică tensiunile prin acuzațiile lor „nefondate” conform cărora Rusia a încălcat anumite spa...
19:15
Maia Sandu: Apel la unitate pentru apărarea suveranității Moldovei în fața influențelor străine la alegerile parlamentare Ziarul National
Nu trebuie să permitem predarea Republicii Moldova către interesele străine. Acest mesaj a fost transmis de către președintele Maia Sandu, în conte...
19:15
Maia Sandu avertizează: Integritatea Moldovei, amenințată de influențe externe înainte de alegeri Ziarul National
Înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj adresat întregii populații. Ea a...
19:15
Maia Sandu avertizează: Moldova se află într-un moment de cotitură, să nu cedăm presiunilor externe! Ziarul National
Dragi moldoveni de acasă și din întreaga lume,Mi-ați încredințat sarcina de a fi garantul suveranității, independenței și integrității teritorial...
19:15
Maia Sandu se adresează cetățenilor înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va adresa astăzi un mesaj către societate, având în vedere alegerile parlamentare ce vor avea loc pe 2...
18:15
ULTIMA ORĂ // Maia Sandu a DEZVĂLUIT planurile Rusiei și a făcut un APEL la adresa moldovenilor: „Kremlinul crede că noi toți suntem de vânzare, dar Moldova e casa noastră, NU e de vânzare - voi sunteți ZIDUL pe care se ține PACEA și viitorul nostru” Ziarul National
Președinta Maia Sandu a lansat un apel la adresa moldovenilor, în cadrul căruia a vorbit despre importanța alegerilor parlamentare din 28 se...
17:45
ULTIMA ORĂ, VIDEO // Kremlinul vrea vărsări de SÂNGE în. R. Moldova? Organele de drept, DETALII despre cele 250 de percheziții efectuate astăzi: Zeci de bărbați au fost intruiți în Serbia cu ARMA în mâini, sub coordonarea unor agenți GRU din Rusia​ Ziarul National
Cel puțin 74 de persoane au fost reținute astăzi, în urma celor 250 de percheziții efectuate de organele de drept într-o cauză penală pornită p...
17:45
Putin propune prelungirea tratatului New START cu un an, dar cere reciprocitate din partea SUA Ziarul National
Președintele rus, Vladimir Putin, propune o prelungire de un an a tratatului de dezarmare nucleară New START, încheiat inițial între Rusia și State...
17:30
ULTIMA ORĂ // Un partid riscă să fie EXCLUS din alegerile parlamentare din 28 septembrie curent. CEC urmează să ia decizia Ziarul National
Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, riscă să fie exclus din cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 2028. O sesizare...
16:00
R. Moldova formalizează o etapă crucială pe drumul către aderarea europeană prin finalizarea screeningului bilateral Ziarul National
Republica Moldova a finalizat procesul de screening bilateral, marcând un nou pas semnificativ pe calea aderării la Uniunea Europeană. Vicepremieru...
16:00
Constantin Țuțu, căutat internațional, ar fi fost văzut în Transnistria cu acte false Ziarul National
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, se află în stânga Nistrului, ajungând în regiunea transnistreană prin Ucraina folosind acte false. Inform...
16:00
ULTIMA ORĂ // Un BLOC electoral se RETRAGE din cursa electorală parlamentară Ziarul National
Blocul Unirea Națiunii (BUN) se retrage din cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie curent. Entitatea politică unioni...
15:00
Bărbați din Chișinău trimiși în judecată pentru șantaj și tâlhărie după ce au amenințat cu moartea pentru 500 de euro Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău, din cadrul Oficiului Râșcani, a anunțat trimiterea în judecată a doi bărbați, domiciliați în Chișinău, pentru ma...
15:00
Noul ambasador UE promite să sprijine R. Moldova în drumul către aderarea la Uniunea Europeană Ziarul National
Noul ambasador al Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, a adresat un mesaj de bun venit locuitorilor țării noastre. În ultimele două...
14:00
Republica Moldova progresează în integrarea europeană: Capitolul 22 privind politica regională, analizat la Bruxelles Ziarul National
Săptămâna trecută, o echipă a Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), sub conducerea secretarului de stat Corneliu Cirimpei, ...
14:00
Tragedie la Zaporojie: trei morți și doi răniți în urma unui bombardament rus Ziarul National
Cel puțin trei persoane au fost ucise și alte două rănite luni, în urma unui bombardament aerian al Rusiei asupra orașului Zaporojie, situat în sud...
14:00
Noi oportunități pentru transportatorii moldoveni: creștere semnificativă a autorizațiilor internaționale în 2025 Ziarul National
În anul 2025, sectorul transporturilor din Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative. Datorită dialogului constant și negocierilor cu ...
14:00
Maia Sandu se va adresa națiunii în pragul alegerilor parlamentare din 28 septembrie Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține astăzi un mesaj către societate, în contextul alegerilor parlamentare ce vor avea loc pe...
14:00
NATO convocat de urgență la Bruxelles după încălcarea spațiului aerian estonian de către avioane rusești Ziarul National
Reprezentanţii celor 32 de state membre NATO se vor reuni marţi dimineaţa la Bruxelles, la solicitarea Estoniei, după o incursiune rusească în spaţ...
13:00
ULTIMA ORĂ // Președinta Maia Sandu, ADRESARE de ultimă oră către cetățenii R. Moldova Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va adresa astăzi, la ora 18:00, un mesaj către întreaga societate în contextul alegerilor parlamentar...
12:45
Investigație NordNews: Influența Rusiei în alegerile parlamentare din Moldova și acțiunile sub acoperire ale Moscovei Ziarul National
Această duminică va fi marcată de alegeri importante, în care alegătorii își vor alege reprezentanții din Parlament. Scrutinul nu este doar crucial...
12:00
ULTIMA ORĂ // Oamenii lui Șor din Chișinău, Orhei și sudul R. Moldova, percheziționat în cadrul unui dosarul penal privind CUMPĂRAREA voturilor și spălarea banilor Ziarul National
Ofițerii Centrului Național Anticorupție au descins în această dimineață cu percheziții pe teritoriul municipiilor Chișinău și Orhei, dar și în...
12:00
Agricultorii primesc sprijin financiar de peste 18 milioane de lei prin subvenții în septembrie 2025 Ziarul National
22 septembrie 2025, Chișinău - Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a anunțat că, între 15 și 19 septembrie 2025, a aprobat pentru pl...
12:00
Atac devastator la Zaporojie: trei morți și doi răniți în urma bombardamentelor rusești Ziarul National
Cel puțin trei persoane au fost ucise și alte două rănite luni, într-un bombardament aerian rus asupra orașului Zaporojie, situat în sudul Ucrainei...
11:45
Percheziții masive în Moldova: Peste 250 de acțiuni împotriva unui complot de destabilizare orchestrat din Rusia, vizând și penitenciare Ziarul National
Peste 250 de percheziții au loc în Republica Moldova, într-o cauză penală legată de pregătirea dezordinilor și destabilizărilor în masă, coordonate...
Ieri
10:45
Planul SECRET al Kremlinului, pentru a FRAUDA alegerile parlamentare și de a deturna parcursul european al R. Moldova. Documente interne ale rușilor arată cum intervine Rusia în alegeri, inclusiv rolul-cheie pentru diaspora​ Ziarul National
Rusia a conceput un plan de a interveni în alegerile din R. Moldova și de a submina eforturile guvernului de a menține țara pe drumul spre adera...
10:45
Dodon acuză PAS de intimidare prin percheziții înaintea alegerilor: Sunt în căutare de motive pentru anularea scrutinului din 28 septembrie! Ziarul National
Igor Dodon, fostul președinte prorus al Republicii Moldova, și actualul lider al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), aflat în...
10:30
Peste 100 de sportivi s-au întrecut la Campionatul Național de Trântă pentru seniori, desfășurat la Călărași Ziarul National
Peste 100 de sportivi din 12 echipe din întreaga țară au luat parte anul acesta la Campionatul Național la Trântă destinat seniorilor. Competiția a...
10:00
NATO și UE, acuzate de Rusia de destabilizare după atacul cu drone din Crimeea Ziarul National
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, a declarat că NATO și Uniunea Europeană ar trebui să se analizeze pe ei înșiși...
10:00
City Farm: Revoluția agriculturii fără soare și sol, sprijinită de ODA în Moldova Ziarul National
V-ați întrebat cum arată o fermă unde plantele nu cresc în sol și nu au nevoie de soare? La City Farm, compania fondată de antreprenorul Dumitru Al...
