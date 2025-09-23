Primul restaurant nord-coreean deschis la Moscova: „Cer pașaportul la intrare”

22:00

Conform Cărții Recordurilor Guinness, există un tort care a fost preparat acum aproximativ 4200 de ani, devenind, astfel, cel mai vechi tort din lume despre care se știe.„El este format din două lipii de grîu cu lățimea de 10 centimetri, care se crede că sînt umplute cu lapte, miere și susan, ceea ce permite să fie considerat mai degrabă un tort decît pîine. Sună destul de gustos, pînă cînd îț