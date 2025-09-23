Primul sat partener al Chișinăului adoptă sistemul de colectare separată a deșeurilor

16:30

Observatorul din Hong Kong a emis o avertizare de furtună de gradul 8 din cauza apropierii super-taifunului Ragas, care se așteaptă să fie cel mai puternic din oraș din 2018.Toate instituțiile oficiale ale metropolei își întrerup activitatea, iar tuturor locuitorilor li se recomandă să se întoarcă acasă de la birou și să rămînă în interior.„Stați departe de țărm și nu practicați sporturi n